Посол Зварич призвал польские власти найти и наказать виновных в рассыпании украинской агропродукции

Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал польские власти отреагировать на факты рассыпания украинской агропродукции в Польше.

Об этом он написал в соцсети (Х), информирует Цензор.НЕТ.

"Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польским властям и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", - написал Зварич, комментируя очередной инцидент с рассыпанным зерном, когда 180 тонн украинской кукурузы рассыпали из грузовых вагонов в Польше.

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Это не первый случай рассыпания украинской агропродукции в Польше.

Рассыпание украинской агропродукции в Польше

Так, 20 февраля польские митингующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика" на границе с Украиной и высыпали зерно из грузового вагона.

23 февраля около 9:00 в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали из трех зерновозов рапс, что направлялся в Германию.

24 февраля около 9:00 на польской железнодорожной станции "Дорогуск" неизвестные повредили грузовые вагоны с украинскими бобами.