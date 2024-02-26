Посол Зварич призвал польские власти найти и наказать виновных в рассыпании украинской агропродукции
Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал польские власти отреагировать на факты рассыпания украинской агропродукции в Польше.
Об этом он написал в соцсети (Х), информирует Цензор.НЕТ.
"Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польским властям и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", - написал Зварич, комментируя очередной инцидент с рассыпанным зерном, когда 180 тонн украинской кукурузы рассыпали из грузовых вагонов в Польше.
Это не первый случай рассыпания украинской агропродукции в Польше.
Рассыпание украинской агропродукции в Польше
Так, 20 февраля польские митингующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика" на границе с Украиной и высыпали зерно из грузового вагона.
23 февраля около 9:00 в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали из трех зерновозов рапс, что направлялся в Германию.
24 февраля около 9:00 на польской железнодорожной станции "Дорогуск" неизвестные повредили грузовые вагоны с украинскими бобами.
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після зустрічі на кордоні із Шмигалемроздуплився нарешті .....
Але оцими явно ворожими діями щодо України вони погубили всі ті теплі почуття щодо їх
Вони й не ховаються.
й вороги.Як в середині країни,так і за
кордоном...Це окрім основного,який нас
вбиває..Інші давлять нас екоеомічно,
дезінформаційно...
Русня зараз , користуючись моментом затьмарення розуму у поляків - зі шкіри вилазить щоб якомога глибше вбити клин між ними і українцями . Наші військові які ведуть блоги , пишуть що їм в месенджер масово почали надходити оці фото з розсипаним зерном , а ще й фото з поховальних ритуалів наших воїнів , зі злорадними коментарями польською мовою . І вони не впевнені що це надсилають їм саме поляки . Хоча допускають що це можуть бути проплачені поляки .
Закликають народ - не вестися на провокації .