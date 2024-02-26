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Польша (8149) блокирование (459) Зварич Василий (35)

Посол Зварич призвал польские власти найти и наказать виновных в рассыпании украинской агропродукции

польща

Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал польские власти отреагировать на факты рассыпания украинской агропродукции в Польше.

Об этом он написал в соцсети (Х), информирует Цензор.НЕТ.

"Виновники такого варварства вредят не только Украине, но и Польше. Обращаемся к польским властям и полиции сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", - написал Зварич, комментируя очередной инцидент с рассыпанным зерном, когда 180 тонн украинской кукурузы рассыпали из грузовых вагонов в Польше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские перевозчики планируют 1 марта снова блокировать границу с Украиной

Это не первый случай рассыпания украинской агропродукции в Польше.

Рассыпание украинской агропродукции в Польше

Так, 20 февраля польские митингующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика" на границе с Украиной и высыпали зерно из грузового вагона.

23 февраля около 9:00 в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные высыпали из трех зерновозов рапс, что направлялся в Германию.

24 февраля около 9:00 на польской железнодорожной станции "Дорогуск" неизвестные повредили грузовые вагоны с украинскими бобами.
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Топ комментарии
+5
нічого і нікого польська влвда не буде шукати. "ляхи" виконують завдання,які добре проплачуються як ЄС,так і куйлом.
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26.02.2024 10:33
+5
Взагалі-то це кримінальний злочин проти власності. Це до протестів стосунку не має. Цей злочин повинен бути розслідуваний, а винуватці - покарані.
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26.02.2024 10:38
+5
Поляки нам здорово допомагають і отак обсирати їх, не розібравшись, підступно. І те що зернобариги валять скупленим у наших фермерів за копійки зерном достаток польських фермерів не робить честі зеленому уряду.
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26.02.2024 10:40
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Поляки вообще охренели какие пикеты могут быть в зоне пограничного контроля?Надеюсь прилетит им дрон с зажигательной смесью и спалит на фиг их трактора.
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26.02.2024 10:30 Ответить
Зварич після зустрічі на кордоні із Шмигалем роздуплився нарешті .....
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26.02.2024 10:31 Ответить
Ловлять?
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26.02.2024 10:32 Ответить
А давайте в знак протеста купим сегодня и днями в Украине ещё больше польских товаров! Может, у них совесть проснется? Стыдно станет?
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26.02.2024 10:32 Ответить
нічого і нікого польська влвда не буде шукати. "ляхи" виконують завдання,які добре проплачуються як ЄС,так і куйлом.
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26.02.2024 10:33 Ответить
Взагалі-то це кримінальний злочин проти власності. Це до протестів стосунку не має. Цей злочин повинен бути розслідуваний, а винуватці - покарані.
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26.02.2024 10:38 Ответить
Поляки нам здорово допомагають і отак обсирати їх, не розібравшись, підступно. І те що зернобариги валять скупленим у наших фермерів за копійки зерном достаток польських фермерів не робить честі зеленому уряду.
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26.02.2024 10:40 Ответить
Поляки допомагають.Віддали старий радянський брухт,підозрюю,що й не даром.Так,прийняли наших біженців,але значна частина їх працює на благо польщі.І плюс єс виділяє гроші на утримання біженців.
Але оцими явно ворожими діями щодо України вони погубили всі ті теплі почуття щодо їх
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26.02.2024 10:48 Ответить
Не бачу, щоб сварили зернобариг, які грабують наших фермерів. І зерно яке вивозять, а гроші не повертаються, це повинно хвилювати наше правосуддя, а не друзів тєліка і зеканалів.
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26.02.2024 10:58 Ответить
Не чула, щоб у Польщі вирощували кукурудзу. Вагони вже були під Гданськом. Ні до чого тут польські фермери, це рашистська заказуха, виконана польськими бандитами
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26.02.2024 10:49 Ответить
Вирощують, не сумнівайся. А орки користуються всім що проти України.
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26.02.2024 11:00 Ответить
Пшеницю вже купили німці ,значить вона якби їзня вже була. З поляками нема чого вести перемовини,треба на рівні ЄС розбиратися з цим бардаком
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26.02.2024 10:41 Ответить
А чому везуть через Польщу, коли морем уже 100% логістика?
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26.02.2024 10:46 Ответить
В Литву якою дорогою ближче? В Німеччину? Російське збіжжя навіть поляки купували. 12 тис т, російського, поляки закупили.
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26.02.2024 15:19 Ответить
починаємо з себе. я перестав купляти польські товари.
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26.02.2024 10:46 Ответить
А винних у розсипаному зерні шукати не треба.
Вони й не ховаються.
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26.02.2024 10:50 Ответить
Нажаль,у нас українців є не тільки друзі,але
й вороги.Як в середині країни,так і за
кордоном...Це окрім основного,який нас
вбиває..Інші давлять нас екоеомічно,
дезінформаційно...
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26.02.2024 10:52 Ответить
Поляки звичайно - бидло , бо таке може вчинити тільки бидло . Але що за ними стирчать кацапські вуха , тут - без варіантів . Кацапи пшеків використовують як звичайних корисних ідіотів . Як останніх лошар ,, а ті й вуха розвісили ..
Русня зараз , користуючись моментом затьмарення розуму у поляків - зі шкіри вилазить щоб якомога глибше вбити клин між ними і українцями . Наші військові які ведуть блоги , пишуть що їм в месенджер масово почали надходити оці фото з розсипаним зерном , а ще й фото з поховальних ритуалів наших воїнів , зі злорадними коментарями польською мовою . І вони не впевнені що це надсилають їм саме поляки . Хоча допускають що це можуть бути проплачені поляки .
Закликають народ - не вестися на провокації .
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26.02.2024 11:06 Ответить
А тупо замки повісити копійчані нікому з наших ідея в голову не приходила? Електронні звісно, з одним ключем.
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26.02.2024 11:57 Ответить
Коли б ви читали не лише цензор, то знали б, що зрізали болгаркою.
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26.02.2024 15:21 Ответить
Я читаю дуже багато і англомовну пресу також, просто конкретно цей момент не бачив на відео. Дякую за уточнення.
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26.02.2024 16:22 Ответить
Прямо какой то проходной двор у поляков. На режимный объект заходит кто попало, высыпает зерно. А завтра взорвут состав с боеприпасами? Или гражданские дома начнут взрываться.
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26.02.2024 13:53 Ответить
рашистский след тянется от всех этих акций фермеров!только рашке выгодно поссорить Украину с Польшей!
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26.02.2024 14:38 Ответить
НЕОБХОДИМО ИХ ДИЗЕЛЕМ ОБЛИВАТЬ !!!
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27.02.2024 06:09 Ответить
 
 