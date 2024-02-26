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Новости Война
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Зеленский (19056) потери (4272) ВСУ (6275)

Озвученные Зеленским данные о количестве погибших воинов значительно отличаются от оценок США, - NYT

зсу,армія

Данные президента Украины Владимира Зеленского по поводу 31 тысячи погибших украинских защитников с начала полномасштабного вторжения сильно отличаются от оценок официальных лиц США. Они утверждали, что потери составляют около 70 тысяч человек.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Согласно данным США, озвученным летом 2023 года, потери Украины с 24 февраля 2022 года, предварительно, составляют около 70 тысяч военных убитыми и 100-120 тысяч - ранеными.

Потери российской армии, по данным США, примерно в два раза выше, отмечает издание.

Данные Зеленского о количестве погибших украинских военных не удалось проверить независимо, отмечается в материале.

Читайте: В войне против России погибли 31 тысяча украинских военных, - Зеленский

Издание отмечает, что глава государства впервые раскрыл информацию о потерях в полномасштабной войне, аргументируя это необходимостью противостоять российской пропаганде, утверждающей, что российские оккупанты убили 60 тысяч украинских военных.

Необычное заявление Зеленского прозвучало в то время, когда ВСУ находятся в обороне, "испытывая нехватку живой силы и боеприпасов на большей части линии фронта", а российские войска штурмуют на востоке и юге, говорится в материале NYT.

Читайте также: Зеленский назвал цели аудита ВСУ: Прежде всего, вопрос резервов, ротаций - сколько людей мобилизовано, какой процент из них был на фронте
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Топ комментарии
+56
Звичайно, що потрібно вірити Зеленському він же ж ніколи не брехав
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26.02.2024 10:41
+47
єдиний раз коли ЗЄ не брехав
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26.02.2024 10:51
+40
Янетряпка не може брехати
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26.02.2024 10:41
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Якщо трохи вгамувати емоції, то звичайно, зниклі безвісти за особливих обставин, ті хто помер від травм в лікарнях, хто помер від інших захворювань, хто рахується у полоні, але велика вирогідність, що їх вже немає, дезертирів, то дані США співпадають. Але це без подій кровавого літа та осені 2023 р. та нестерпних втрат на початку 2024 р. В будь-якому випадку це колосальні втрати найбільш мотивованих, свідомих і навчених військових. Резерви для України ще є, якщо без зайвого крику передивитися весь силовий блок і оперативно розпочати формування резервів саме з таких резервістів ( МВС, Прокуратура, СБУ - всі до 60 років), які все життся навчалися та готувалися саме для таких випадків, а після цього і тільки після цього мобілізувати за рахунок цивільних чоловіків. Дуже дивує повсюдне оборювання самих силовиків, щодо їх хочуть мобілізувати, тут навіть коментувати немає сенсу, настав той час, коли це потрібно робити.
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26.02.2024 11:47 Ответить
угу ... най воюють усі крім мене ??

А роботу поліції хто буде виконувати ? Тарас Григорович ?? Чи на поліціянта вчити не треба ??
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26.02.2024 12:41 Ответить
Мудачня зелена.
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26.02.2024 12:01 Ответить
Зєля, звичайно, любить поп...іти, ала та НТ та ще брехлива помийка, опуси якої з посиланням на "неназваних українських військових" з радістю одразу цитують всі кацапські ЗМІ як саму достовірну інформацію.
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26.02.2024 12:11 Ответить
Коли українці в 1933 масово вмирали від влаштованого комуняками голоду, кореспондент "New York Times" Волтер Дюранті вихваляв Сталіна. І навіть отримав за це Пулітцерівську премію в Америці. За цю ганьбу "New York Times" досі не вибачилася.


https://holodomormuseum.org.ua/news-museji/zaperechennya-golodomoru-genocidu-pulitcerivskimi-laureatami-dyuranti-uolter-and-epplbom-enn/
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26.02.2024 12:31 Ответить
Тому що штати тоді із совком торгували за золото, яке совок отримував за відібране у селян зерна.... у тому числі і власник цієї газети спонсор демів активно торгував...

А ще совку заводи будували в період індуастрілізації...
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26.02.2024 14:24 Ответить
А ще вимерли динозаври і в цьому теж хтось винен.
Заїпали своїми звинуваченнями.
Зараз новий вік і нові реалії.
Я зараз бачу одне - сильну пасивність нашого народу, які досі не можуть зрозуміти що в нас війна, і дуже добре бачу дії нашої недолугої влади, яка розуміє, що війна, але робить все, щоб нам перестали допомагати, на угоду х.лу.
Тому забудьте минуле і почніть мислити 2024 роком. В якому, не дай Господь, може зникнути Україна.
Слава нашим хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу країну!!!
Слава Україні!!!
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27.02.2024 15:10 Ответить
Без знання історії Україна буде допускати помилки минулого... зараз повністю повторюється ситуація 1918 року коли корупційний уряд соціаліста Винниченка загравав миром з Совєтами та витіснив з уряду всіх хто жорстко розганяли більшовицькі організації. щоб не зривати мирний договір....

затримували постачання військовим корпусам, де командували командири які мали велику популярність у війську, тому що боялись політичної конкуренції в результаті 800 тис армія з частин, які при проголошенні незалежності..... підняли українські стяги просто розійшлись через відсутність забезпечення... та не було кому захищати Київ при наступі Муравйова

А зрадники Грушевський та Винниченно потім спокійно працювали в совку... за які такі заслуги їх прийняли
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27.02.2024 17:20 Ответить
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26.02.2024 12:42 Ответить
Я вважаю, що зеленій ляльці було наказано применшити усі цифри вдвічі - ось він і применшив.

31 000 - ок. 70 000 українців.

180 000 - ок. 400 000 орків.
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26.02.2024 12:52 Ответить
"черчиль" оприлюднює втрати один, до десяти. А американці, один до двох.
Нічого собі різниця.
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26.02.2024 13:04 Ответить
паскудна ЗЄльона брехня !!!
втрати загиблими в ЗСУ, нажаль, не менше 100 тисяч Воїнів

.
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26.02.2024 13:44 Ответить
А як Американці які методи використовували? Краще нехай зброю дають а не багато балаболять
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26.02.2024 14:10 Ответить
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