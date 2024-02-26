Озвученные Зеленским данные о количестве погибших воинов значительно отличаются от оценок США, - NYT
Данные президента Украины Владимира Зеленского по поводу 31 тысячи погибших украинских защитников с начала полномасштабного вторжения сильно отличаются от оценок официальных лиц США. Они утверждали, что потери составляют около 70 тысяч человек.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Согласно данным США, озвученным летом 2023 года, потери Украины с 24 февраля 2022 года, предварительно, составляют около 70 тысяч военных убитыми и 100-120 тысяч - ранеными.
Потери российской армии, по данным США, примерно в два раза выше, отмечает издание.
Данные Зеленского о количестве погибших украинских военных не удалось проверить независимо, отмечается в материале.
Издание отмечает, что глава государства впервые раскрыл информацию о потерях в полномасштабной войне, аргументируя это необходимостью противостоять российской пропаганде, утверждающей, что российские оккупанты убили 60 тысяч украинских военных.
Необычное заявление Зеленского прозвучало в то время, когда ВСУ находятся в обороне, "испытывая нехватку живой силы и боеприпасов на большей части линии фронта", а российские войска штурмуют на востоке и юге, говорится в материале NYT.
Пожалуйста, подождите...
А роботу поліції хто буде виконувати ? Тарас Григорович ?? Чи на поліціянта вчити не треба ??
https://holodomormuseum.org.ua/news-museji/zaperechennya-golodomoru-genocidu-pulitcerivskimi-laureatami-dyuranti-uolter-and-epplbom-enn/
А ще совку заводи будували в період індуастрілізації...
Заїпали своїми звинуваченнями.
Зараз новий вік і нові реалії.
Я зараз бачу одне - сильну пасивність нашого народу, які досі не можуть зрозуміти що в нас війна, і дуже добре бачу дії нашої недолугої влади, яка розуміє, що війна, але робить все, щоб нам перестали допомагати, на угоду х.лу.
Тому забудьте минуле і почніть мислити 2024 роком. В якому, не дай Господь, може зникнути Україна.
Слава нашим хлопцям і дівчатам, які зараз боронять нашу країну!!!
Слава Україні!!!
затримували постачання військовим корпусам, де командували командири які мали велику популярність у війську, тому що боялись політичної конкуренції в результаті 800 тис армія з частин, які при проголошенні незалежності..... підняли українські стяги просто розійшлись через відсутність забезпечення... та не було кому захищати Київ при наступі Муравйова
А зрадники Грушевський та Винниченно потім спокійно працювали в совку... за які такі заслуги їх прийняли
31 000 - ок. 70 000 українців.
180 000 - ок. 400 000 орків.
Нічого собі різниця.
втрати загиблими в ЗСУ, нажаль, не менше 100 тисяч Воїнів
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