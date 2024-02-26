Оккупанты аккумулируют резервы на Купянском направлении с целью прорыва нашей обороны. Цель врага - Купянск, - ВСУ

В течение 24 февраля оккупанты не наступали на Купянском направлении, пока что там относительное "затишье" в боевых столкновениях.

Об этом сообщил начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"Когда мы не видим что-либо о боевых столкновениях, это не значит, что там не идет война. Там применяется артиллерия, россияне забрасывают украинские войска КАБами с бомбардировщиков и тому подобное", - сказал он.

Отвечая на вопрос, с чем связана эта перегруппировка, Евлаш сказал: "Они получили какой-то план от военного руководства, им нужно перегруппировать свои силы, чтобы продолжить наступления.

"Вероятнее всего, такое "затишье" в боевых столкновениях связано именно с этим. Противник там аккумулирует свои резервы в попытке прорвать фланг нашей обороны, и, конечно, основной целью россиян на этом направлении является город Купянск", - сказал он.

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