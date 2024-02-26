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Купянск (543) наступление (197) Евлаш Илья (137)

Оккупанты аккумулируют резервы на Купянском направлении с целью прорыва нашей обороны. Цель врага - Купянск, - ВСУ

купянськ

В течение 24 февраля оккупанты не наступали на Купянском направлении, пока что там относительное "затишье" в боевых столкновениях.

Об этом сообщил начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Лигу.

"Когда мы не видим что-либо о боевых столкновениях, это не значит, что там не идет война. Там применяется артиллерия, россияне забрасывают украинские войска КАБами с бомбардировщиков и тому подобное", - сказал он.

Отвечая на вопрос, с чем связана эта перегруппировка, Евлаш сказал: "Они получили какой-то план от военного руководства, им нужно перегруппировать свои силы, чтобы продолжить наступления.

"Вероятнее всего, такое "затишье" в боевых столкновениях связано именно с этим. Противник там аккумулирует свои резервы в попытке прорвать фланг нашей обороны, и, конечно,  основной целью россиян на этом направлении является город Купянск", - сказал он.

Читайте: Сичеславские десантники уничтожают оккупантов в ближнем бою на Купянском направлении. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
я так розумію, що на цьому напрямку в нас як не було якоїсь кількості ліній оборони, так й досі немає..., за півтора року росіяни побудували б вже щось таке непробивне, а в нас все як і раніше... лопата та "добре" слово
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26.02.2024 11:05
+13
Це затишшя треба використати щоб замінувати вздовж і впоперек усі можливі шляхи наступу "асвабадітелєй".
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26.02.2024 10:51
+9
Ерунда, Умеров имеет мощный план
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26.02.2024 10:54
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Це затишшя треба використати щоб замінувати вздовж і впоперек усі можливі шляхи наступу "асвабадітелєй".
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26.02.2024 10:51 Ответить
Немає мін. Русня нам їх ще до війни утилізувала.
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26.02.2024 10:59 Ответить
Почитайте за чиї гранти утилізували наші арсенали до 14-го року. Ну а потім п'ять арсеналів справді згоріли через диверсії, хоча розслідування у чотирьох випадках дійшло висновку про "самозаймання" а у п'ятому випадку винним зробили солдата який курив не там де дозволено. Тобто ні реальних слідчих дій ні покараних. А тепер караул немає БК з протягнутою рукою жебракують від преза до волонтерів. А покарати та спитати з попередніх міністрів оборони розуму бракує? Чи бояться що і з них наступники спитають? І яке майбутнє у таких влад?
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26.02.2024 13:35 Ответить
сказав "начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш"
А що скаже товариш бАданов?
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26.02.2024 10:52 Ответить
Всі все знають - всі все бачать - а в"ібати по тому скупченню нема чим
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26.02.2024 10:53 Ответить
Ерунда, Умеров имеет мощный план
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26.02.2024 10:54 Ответить
Нажаль, орки набрали обороти...
Погода і наявність живої сили та зброї їм це дозволяє...
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26.02.2024 10:57 Ответить
У москалів завжди було більше зброї і живої сили.
І що це означає, що ми маємо постійно відступати?
Хто забороняє нам підсилити куп'янський напрямок?
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26.02.2024 11:02 Ответить
Вступайте у військо і задавайте це питання Зеленському, Умєрову, сирському!
Шо ви мене питаєте ?!
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26.02.2024 11:06 Ответить
Добре, на шостому десятку років я вступаю в ЗСУ.
І що далі?
Ну буду сидіти в тилу, як і абсолютна більшість діючих військовослужбовців.
Ну буде таких сидіти в тилу, вже не 700 тисяч а більше мільйона.
А на фронті як воювали 300 тисяч так і далі будуть воювати.
Це ж якими треба бути керівниками армії, щоб довести ситуацію до такого абсурдна, коли мільонна армія відступає перед навалою аж півмільону москалів?
Бо більшість сидить в тилу військових, і їх не бере на фронт нинішня керівництво армії.
То для чого мобілізація, для чого ще 500 тисяч?
Щоб роздути штати та далі всім сидіти в тилу!
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26.02.2024 11:16 Ответить
не дуркуйте дядько..щоб воювали 300 тис потрібно 600 пітримки..а хто з бульбашами кордон триматиме?..
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27.02.2024 00:45 Ответить
Чим? Тим більше, що вони наступають ще і в районі Мар"їнки, Авдіївки, Бахмута і Роботиного. Де взяти стільки бійців, озброєння і ***********?
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26.02.2024 11:11 Ответить
470 тис. орків наступають на 1,1 млн. ЗСУ.
Де ж ще взяти бійців?
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26.02.2024 11:15 Ответить
Справа в тому, що чисельність підрозділів запезпечення і обслуговування завжди в 2 - 3 рази більша чисельності бойових. Плюс підрозділи, які на ротації, відновленні, доукомлектуванні, навчанні та резерві. І це є реальність, від якої нікуди не подінешся. Тому при чисельності 1.1 мільйона безпосередньо в окопах може бути не більше 300 тисяч.
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26.02.2024 11:24 Ответить
На кордоні з Білорусією зосереджено більше 100 тисяч військових.
Нахрєна вони там в такий кількості?
Будемо захоплювати Білорусь?
Армія Білорусі меньше 90 тисяч і переважно це 18-20 річні строковики, які не боєздатні.
Не можна хоч половину з цих 100 тисяч перекинути на Донбас чи Еуп'янськ де ведуться активні бойові дії?
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26.02.2024 11:34 Ответить
Мабуть, можна. Чому не перекидають? Питання до командування.
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26.02.2024 12:01 Ответить
то хто вам сказав про 90тис?..Бацька?)))
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27.02.2024 00:46 Ответить
А в кацапів не так?

В них повари харчування з Далекого Сходу літаками доставляють, чи десь на окупованих територіях хавчик шаманять?

А медчастини у Заполяр'ї?

А ремонтні бригади у Забайкаллі?
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26.02.2024 11:46 Ответить
Повари - це тисячна частина всього обслуговуючого персоналу. І то основна маса їх не на передовій. А медчастини і ремонтники - так, в тилу, за виключенням, знову ж, незначної частки. Вони в статистику тих, хто перебуває на передовій, наскільки зрозуміло, не входять.
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26.02.2024 11:59 Ответить
В тилу 700 тисяч військовослужбовців.
Для чого ще 500 тисяч мобілізувати, щоб довести загальну чисельність армії до 1,6 млн осіб?
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26.02.2024 11:07 Ответить
значить мало, орків на вашому фланзі ~500т
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26.02.2024 11:11 Ответить
я так розумію, що на цьому напрямку в нас як не було якоїсь кількості ліній оборони, так й досі немає..., за півтора року росіяни побудували б вже щось таке непробивне, а в нас все як і раніше... лопата та "добре" слово
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26.02.2024 11:05 Ответить
Зеленський поріШає.
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26.02.2024 11:11 Ответить
Тут потрібен талант полководця як у зеленського і сирського-а то ж вони ж всюди по каждому утюгу виступають і показують які вони хороші а залужний то тьфу а не генерал--
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26.02.2024 11:11 Ответить
тобто, в штабі бачать небезпеку того, що ворог наступатиме, і в штабі не виключають того, що доведеться і надалі відступати.

А ЄрЗе навіть не чухається, схоже так, судячи з вчорашньої пресухи...
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26.02.2024 11:17 Ответить
Они не скрывают что пойдут на Угледар. Это контроль железной дороги между Донецком и Мариуполем.
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26.02.2024 11:19 Ответить
Плюс Угледар на высоте.
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26.02.2024 11:20 Ответить
Кацапы, походу, вообще своих планов не скрывают ни от кого. Только вот для нашего руководства всегда эти планы почему-то очень внезапные.
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26.02.2024 11:38 Ответить
Угу, кацапи отримали ''якийсь план''. Напевне від д'єрмака, бо безумна вже не репетує про план.
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26.02.2024 11:19 Ответить
Куп'янськ знаходиться на західному березі р.Оскол - природний рубіж оборони.

Якщо підірвати мости перед орками, а не після того, як вони зайдуть і закріпляться в Куп'янську (як в нас це часто робили, згадаємо Іванків, Северодонецьк), то все буде ОК.
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26.02.2024 11:20 Ответить
Я так понял что за полтора года зеленые там не построили долговременные железобетонные фортификационные сооружения? Только земля и бревна?-и все руками солдат. Последенму идиоту понятно что уже сейчас нужно строить 2-3 капитальную линию обороны из железобетона и минными полями
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26.02.2024 11:31 Ответить
КАБам похєр, що там. після підриву КАБ 1000 вирва глибиною метрів 10-15 і їй все одно, що там: залізобетон, земля, дерево. знищується вщент абсолютно все.
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26.02.2024 11:41 Ответить
Вы думаете КАБ-это основное оружие россиян?)) ох основное оружие это артснаряды,мины и РСЗО и хороший ЖБ блиндаж помогает переждать массированные обстрелы. Конечно если не повезет и тяжелые снаряд или мина не попадет прямо в центр на перекрытие блиндажа. В любом случае имеет смысл делать мощные ЖБ блиндажи. И это нужно было делать в 21 году
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26.02.2024 11:46 Ответить
тільки завдяки КАБам вони впевнено почали просуватися вперед. це саме основна їх зброя на зараз, зброя, якій українська армія нічого протиставити не може.
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26.02.2024 11:53 Ответить
Та да, 5-6 десятків F-16 зараз би не завадило.
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26.02.2024 12:04 Ответить
Які 5-6 десятків?Звідки такі фантазії?Якщо навіть наші військові керівники озвучують цифру в максимум 15 підготовлених пілотів...чи одразу на двох літаках полетить один...блін,дорослі люди ,а вірять в казки...крім того-а чим стріляти з них будемо,якщо снарядів навіть не вистачає?
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26.02.2024 13:29 Ответить
пятерка постоянно дежурившая недалеко от линии фронта ф16-х решит эту проблему У них радар на 180 км и ракеты как у Петриота -они не подпустят рашкинскую авиацию ближе 80 км к линии фронта. и вотличии от наземного ПВО-они высокомобильные и быстро могут прилететь в ту точку которую нужно. Ф 16 качественно изменят войну. Как до этого хаймарсы качественно ее изменили и зарубили рашкинское массивное продвижение на всей линии фронта. Судя по вашему пессимизму-вы предлагаете сдатся?
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26.02.2024 12:21 Ответить
Чому відразу здатися? І в чому полягає здача? Свого часу Фінляндія втратила частину території, але зберегла державу і людей. І жила після цього і живе зараз досить непогано. Тобто, треба тверезо оцінити свої можливості і прорахувати всі варіанти. Тоді приймати рішення. Розрахунок на те, що економіка рашки ось-ось загнеться і вона ось-ось розвалиться - повна маячня. При співвідношенні нашого потенціалу і потенціалу рашки, дочекатися цього, на жаль, можуть не тільки лиш всі. Мало хто зможе це зробити...
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26.02.2024 12:33 Ответить
Вы заработали свои 15 рублей от Путина. Финляндию спас не дорговор с парашкой.Финляндию спасло то что Гитлер решил напасть на парашку. А после 2 Мировой у парашки не было сил закончить начатое и тем более русско-монгольские твари не хотели злить своего недавнего союзника США у которого была вся возможность с помощью ЯО и огромной армии и флота захватить СССР. Еще раз:только рашкинский агент или соавсем глупый не знающий историю отбитый на всю голову будет верить договорам с Гитлером/Путиным. Пока Пуйло при власти-никакие договоры не имеют смысл если нет возможности использовать этот договор для наращивания сил ВСУ как это было при Порошенко. Сегодняшний договор приведет к тому что Запад снимет санкцтт=ии с параки,Путин накопит оружия и к концу своего срока снова начнет ТРЕТИЙ РАЗ нападать на Украину. Все кто за договор с Гитлером/Путиным-это только те кто пхоронил Украину ,свободную Европейскуб не в составе Парашки и расчитывает слинять на Запад как только откроют границы. Наша задача всех этих сцикунов отправить на фронт и пусть они там на месте решают:сопротивлятся или подставить задницу русско-монгольскому солдату надеясь на милость
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26.02.2024 17:32 Ответить
"Наша задача всех этих сцикунов отправить на фронт"

А сам чого не відправишся?
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26.02.2024 20:44 Ответить
впізнаю львівського "патріота", який встиг зїбатись до закриття кордонів (а може після?) і здає житло по 20К за однушку)) а тепер не може дочекатись коли нарешті все закінчится щоб хату приїхати продати, і похєр йому на те де та на яких умовах війна завершиться
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26.02.2024 18:05 Ответить
Щось зламалась твоя пізнавалка. Я в Україні, у Львові в мене житла нема, і нікому нічого я не здаю. Відійди від дзеркала.
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26.02.2024 20:46 Ответить
В Украине? а зачем тебе ВПН? Ты видимо из окопа пишешь и шифруешся? Или скорее всего ждун-сепаратист
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26.02.2024 23:38 Ответить
Ти так і не відповів: чому на фронт відправляєш інших, а сам боягузливо заховався?
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27.02.2024 07:28 Ответить
план кацапів очевидний: захопити до "виборів" Куп'янськ, та значно цим покращивши можливості своєї логістики, почати оточення Харкова через Сумську область.
я схильний вважати, що їм це цілком вдасться, Україна нічого не може протиставити кацапам ні в кількісному плані, ні в якісному у будь-чому, хоч в живій силі, хоч в техніці.
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26.02.2024 11:39 Ответить
Як це, нічого не можемо протиставити ворогу в кількісному плані?
Ви з математикою знайомі?
Ще раз, в армії України - 1,1 мільйона людей.
У окупантів, задіяних в Україні - 0,5 млн
Перевага в живій силі в 2,2 рази у нас над ворогом.
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26.02.2024 11:44 Ответить
забіжи вже куди-небудь зі своїм 1,1 мільйоном. тобі дурному сто разів тут писали, що 1,1 - це загальна кількість, а не бойові частини. з них реально бойові частини - менше третини, а решта дві третини - це обслуга. максимум, що може виставити Україна на полі бою - 300-350 тисяч. все, крапка. а півмільйона кацапів тут - це десь п'ята частина загальної чисельності їх армії. мобілізаційний же потенціал навіть порівнювати нічого.
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26.02.2024 11:50 Ответить
А цим півмільйона кацапів обслуга не потрібна? Якщо обслуга потрібна, тоді як, хто, та, головне, скільки кацапів обслуговує отих 500К армії кацапів на території України?
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26.02.2024 14:14 Ответить
Не бойові частини? Мабуть штабні частини 150тис. воює, а 900тис. малює їм стрілки, плани чи пере білизну, няньчить дітей, наглядає за залишеним майном?
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27.02.2024 10:46 Ответить
Оборонятся всегда легче чем нападать. Если есть капитальные оборонительные сооружения-то потери наступающей стороны 1 к 3. Кроме того наступающая сторона вынуждена тратить в разы большее количество тяжелых вооружений чтобы разбить капитальные оборонные сооружения. Поэтому кацапня когда брала Авдеевку-потеряла как минимум в 5 раз больше своих солдат чем обороняющиеся ЗСУ
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26.02.2024 11:54 Ответить
Це відомий узагальнений досвід, але минулих війн.
У ******** конвенційних війнах, де масово застосовуються дрони, які полюють за окремими піхотинцями, залітаючи прямо в бліндажі та потужні ********** типу дешевих 500-1000 кг КАБ, які знищуюють капітальні інженерні споруди разом з оборонцями, суттєво змінюють співідношення втрат, перетворюють "лінії Суровікіна" або опорні пункти в багатоповерхівках у купу розтрощеного дерева, цегли та бетону.
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26.02.2024 14:34 Ответить
Тоесть по вашему нужно ничего не делать а только ждать когда придут рашкинские солдаты и нас поубивают? Вы очень похожи на агента рашки. Даже мову выучили)))))))
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26.02.2024 17:34 Ответить
знаю обороних споруд немає просто тупа профанація
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26.02.2024 12:27 Ответить
Надіюсь пан Зеленський не зробив помилки коли звільнив залужного і почав керувати військами сам згідно з своїм величним планом
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26.02.2024 12:34 Ответить
Мета мордера, до 9 травня зайти у Харків (за даними аналітичної служби CNN)!!!!
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26.02.2024 13:50 Ответить
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26.02.2024 14:29 Ответить
Знову укріплені рубежі тільки на картах і буде фортеця Купянськ.
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26.02.2024 21:02 Ответить
нужен патужный план
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26.02.2024 23:20 Ответить
 
 