Оккупанты аккумулируют резервы на Купянском направлении с целью прорыва нашей обороны. Цель врага - Купянск, - ВСУ
В течение 24 февраля оккупанты не наступали на Купянском направлении, пока что там относительное "затишье" в боевых столкновениях.
Об этом сообщил начальник прессслужбы ОВСУ "Хортица" Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
"Когда мы не видим что-либо о боевых столкновениях, это не значит, что там не идет война. Там применяется артиллерия, россияне забрасывают украинские войска КАБами с бомбардировщиков и тому подобное", - сказал он.
Отвечая на вопрос, с чем связана эта перегруппировка, Евлаш сказал: "Они получили какой-то план от военного руководства, им нужно перегруппировать свои силы, чтобы продолжить наступления.
"Вероятнее всего, такое "затишье" в боевых столкновениях связано именно с этим. Противник там аккумулирует свои резервы в попытке прорвать фланг нашей обороны, и, конечно, основной целью россиян на этом направлении является город Купянск", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
А що скаже товариш бАданов?
Погода і наявність живої сили та зброї їм це дозволяє...
І що це означає, що ми маємо постійно відступати?
Хто забороняє нам підсилити куп'янський напрямок?
Шо ви мене питаєте ?!
І що далі?
Ну буду сидіти в тилу, як і абсолютна більшість діючих військовослужбовців.
Ну буде таких сидіти в тилу, вже не 700 тисяч а більше мільйона.
А на фронті як воювали 300 тисяч так і далі будуть воювати.
Це ж якими треба бути керівниками армії, щоб довести ситуацію до такого абсурдна, коли мільонна армія відступає перед навалою аж півмільону москалів?
Бо більшість сидить в тилу військових, і їх не бере на фронт нинішня керівництво армії.
То для чого мобілізація, для чого ще 500 тисяч?
Щоб роздути штати та далі всім сидіти в тилу!
Де ж ще взяти бійців?
Нахрєна вони там в такий кількості?
Будемо захоплювати Білорусь?
Армія Білорусі меньше 90 тисяч і переважно це 18-20 річні строковики, які не боєздатні.
Не можна хоч половину з цих 100 тисяч перекинути на Донбас чи Еуп'янськ де ведуться активні бойові дії?
В них повари харчування з Далекого Сходу літаками доставляють, чи десь на окупованих територіях хавчик шаманять?
А медчастини у Заполяр'ї?
А ремонтні бригади у Забайкаллі?
Для чого ще 500 тисяч мобілізувати, щоб довести загальну чисельність армії до 1,6 млн осіб?
А ЄрЗе навіть не чухається, схоже так, судячи з вчорашньої пресухи...
Якщо підірвати мости перед орками, а не після того, як вони зайдуть і закріпляться в Куп'янську (як в нас це часто робили, згадаємо Іванків, Северодонецьк), то все буде ОК.
А сам чого не відправишся?
я схильний вважати, що їм це цілком вдасться, Україна нічого не може протиставити кацапам ні в кількісному плані, ні в якісному у будь-чому, хоч в живій силі, хоч в техніці.
Ви з математикою знайомі?
Ще раз, в армії України - 1,1 мільйона людей.
У окупантів, задіяних в Україні - 0,5 млн
Перевага в живій силі в 2,2 рази у нас над ворогом.
У ******** конвенційних війнах, де масово застосовуються дрони, які полюють за окремими піхотинцями, залітаючи прямо в бліндажі та потужні ********** типу дешевих 500-1000 кг КАБ, які знищуюють капітальні інженерні споруди разом з оборонцями, суттєво змінюють співідношення втрат, перетворюють "лінії Суровікіна" або опорні пункти в багатоповерхівках у купу розтрощеного дерева, цегли та бетону.