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Франция (3353) помощь и поддержка (829) Макрон (1172)

Макрон собирает европейских лидеров в Париже: будут говорить о поддержке Украины

макрон

В понедельник, 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже примет европейских лидеров на конференции, направленной на усиление поддержки Украины.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

Ожидается, что на встрече в режиме видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Также на встрече присутствует подавляющее большинство европейских лидеров, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры около 15 стран ЕС.

Также во встрече примут участие представители США и Канады и глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.

Встреча в Париже пройдет в то время, когда важная для Киева американская поддержка все еще заблокирована в Конгрессе, а Эммануэль Макрон будет призывать Европу к "коллективному рывку" против России, отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон пригласил лидеров европейских стран в Париж для обсуждения помощи Украине

В ходе встречи также обсудят увеличение количества кибератак и информационных атак со стороны все более агрессивной России, сообщил Елисейский дворец.

В заявлении говорится, что целью переговоров является "мобилизация и изучение всех средств эффективной поддержки Украины".

"Речь идет о том, чтобы подтвердить, что мы не устали, и что мы полны решимости победить российскую агрессию. Мы хотим послать четкий сигнал Путину, что он не победит в Украине", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Зеленский анонсировал приезд Макрона в Украину и новые детали поддержки от Франции
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Топ комментарии
+8
говорити, це у західних лідерів виходить найкраще...
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26.02.2024 11:07
+7
Дайте всю наявну техніку вже нарешті. У вас є час на запуск виробництва всього нового. А нам треба хоч щось, і зараз !
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26.02.2024 11:08
+7
Я представляю если бы рф напала, например не на Украину, а на страны прибалтов и пошла бы дальше, долго бы они там думали все?
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26.02.2024 11:08
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Говорили - балакали ......
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26.02.2024 11:06 Ответить
Перемога України це перемога Європи. Треба добивати гадину.

Якщо війну заморозять Росія нападе на Європу, щоб захопити Прибалтику.

Росія, Іран за три роки вироблять до 80 000 шахедів по Західній Європі.

Авіація НАТО буде фактично обнулена на перехват фейкових цілей.
Їм буде не до захисту Балтії.

Прибалтика це лісиста територія, ящо Росіяни зайдуть туди 300 000 солдат, і закопаються - то все..
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26.02.2024 11:29 Ответить
говорити, це у західних лідерів виходить найкраще...
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26.02.2024 11:07 Ответить
Взагалі-то ,ми європейською зброєю воюємо з 3-го тижня, вже тоді на Гради не було наших снарядів,таємно постачала Болгарія.
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26.02.2024 11:09 Ответить
говоруни пустодзвони...
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26.02.2024 11:07 Ответить
Дайте всю наявну техніку вже нарешті. У вас є час на запуск виробництва всього нового. А нам треба хоч щось, і зараз !
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26.02.2024 11:08 Ответить
Я представляю если бы рф напала, например не на Украину, а на страны прибалтов и пошла бы дальше, долго бы они там думали все?
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26.02.2024 11:08 Ответить
Вот как-то совсем не могу представить, что в случае массированного вторжения орков в Эстонию группировкой Ленинградского округа численностью 157 тысяч солдат , туда, на фронт под Нарву и под Тарту за 3 дня прибудут 10 немецких и 10 французских дивизий и обеспечат жёсткую и эффективную оборону Эстонии.

Этих дивизий после окончания холодной войны в 1990 году попросту не существует...
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26.02.2024 21:53 Ответить
х-ло кусает локти что не напал на них, думал что какой то там запад еще существует, а его просто нет. Вместо Украины лёгкой добычей могли бы стать страны Европы. Но он видит как Украине помогают и понимает что не всё еще потеряно для него.
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27.02.2024 14:41 Ответить
"Зеленський анонсував приїзд Макрона в Україну та нові деталі підтримки від Франції " - але щось пішло не так?
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26.02.2024 11:09 Ответить
Менше б воно анонсувало. Зе-п*дор.
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26.02.2024 13:58 Ответить
Добре що хоч не весь колгосп збирають
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26.02.2024 11:09 Ответить
Будуть разом пуйлу телефонувати?
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26.02.2024 11:12 Ответить
Давай макарон, напрягайся.. бо щось ти взагалі десь загубився..
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26.02.2024 11:15 Ответить
Лишь бы ЭТОТ из Киева не приперся ... все перегадит - у него талант превращать в непотріб все , за что он возьмется , антиМидас наш!
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26.02.2024 11:15 Ответить
Дзвонити будуть як на початку вторгнення по пару годин?)
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26.02.2024 11:16 Ответить
Молодець Макрон, слушна балачка, головне - ОБГОВОРИТИ, а у цей же час, КНДР та Іран, уже контейнери з ************ відправили, на московію, прутіну+патрушеву!!
За 2 роки повномаштабної війни в Україні, у Європі, ще щось не обговорили…
Але, усе рівно, дякуємо за допомогу Українцям!
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26.02.2024 11:16 Ответить
два роки-"говорили балакали- сіли і накакали"
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26.02.2024 11:18 Ответить
24-го не приїхали а ні Макрон, а ні Шольц, а ні Дуда. Ось це і є їхнє справжнє відношення до України.
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26.02.2024 11:18 Ответить
непохитна рішучість
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26.02.2024 11:49 Ответить
Може пора помогать уже...
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26.02.2024 12:00 Ответить
23 лютого Міністерство фінансів США включило до санкційного списку російських провайдерів дата-центрів, серед яких Rostelcom-DPC, 3data, Oxygen, Miran та інші. Раніше масштабні санкції проти російських дата-центрів не вводилися, кажуть експерти видання. Вони припускають, що причиною включення дата-центрів до санкційного списку можуть бути контракти з підприємствами оборонно-промислового комплексу.
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26.02.2024 13:35 Ответить
Говорити, говорити про Україну, ну так поговоріть, у вас же ще є 5-7 років до нападу орків на Європу. дебіли
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26.02.2024 13:50 Ответить
Через три года орки обязательно нападут на Эстония и Латвию, если им сейчас в Украине совместными усилиями Евросоюза не устроить массированную кровавую баню такого масштаба, чтобы потери орков были около 400-500 тысяч.
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26.02.2024 21:57 Ответить
Макрон зберись!!! Вся надія на тебе, бо Шольц щойно злився
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26.02.2024 17:53 Ответить
ще можна подудеть в дудку ахметова
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26.02.2024 21:01 Ответить
Максимально тупорлые коментарии от глядачив дебиломарафона выше.

Руководитель чужой страны без общих границ с Украиной или рашкой созывает всю Евроу чтобы мобилизировать усилия для помощи Украине.

Президент Украины созывает... прессуху чтобы ********* о том какой он крутой лидор и как незламно ждет от Европы и Штатов подачек пока его фракция в парламенте четверый месяц блокирует закон о мобилизации....

Очнитесь дебилы!!! Шашлычков в мае не будет! Разве что из вас!
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27.02.2024 01:14 Ответить
 
 