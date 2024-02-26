Макрон собирает европейских лидеров в Париже: будут говорить о поддержке Украины
В понедельник, 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже примет европейских лидеров на конференции, направленной на усиление поддержки Украины.
Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.
Ожидается, что на встрече в режиме видеоконференции выступит президент Украины Владимир Зеленский.
Также на встрече присутствует подавляющее большинство европейских лидеров, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда, а также премьер-министры около 15 стран ЕС.
Также во встрече примут участие представители США и Канады и глава МИД Британии Дэвид Кэмерон.
Встреча в Париже пройдет в то время, когда важная для Киева американская поддержка все еще заблокирована в Конгрессе, а Эммануэль Макрон будет призывать Европу к "коллективному рывку" против России, отмечает издание.
В ходе встречи также обсудят увеличение количества кибератак и информационных атак со стороны все более агрессивной России, сообщил Елисейский дворец.
В заявлении говорится, что целью переговоров является "мобилизация и изучение всех средств эффективной поддержки Украины".
"Речь идет о том, чтобы подтвердить, что мы не устали, и что мы полны решимости победить российскую агрессию. Мы хотим послать четкий сигнал Путину, что он не победит в Украине", - отмечается в заявлении.
Пожалуйста, подождите...
Якщо війну заморозять Росія нападе на Європу, щоб захопити Прибалтику.
Росія, Іран за три роки вироблять до 80 000 шахедів по Західній Європі.
Авіація НАТО буде фактично обнулена на перехват фейкових цілей.
Їм буде не до захисту Балтії.
Прибалтика це лісиста територія, ящо Росіяни зайдуть туди 300 000 солдат, і закопаються - то все..
Этих дивизий после окончания холодной войны в 1990 году попросту не существует...
За 2 роки повномаштабної війни в Україні, у Європі, ще щось не обговорили…
Але, усе рівно, дякуємо за допомогу Українцям!
Руководитель чужой страны без общих границ с Украиной или рашкой созывает всю Евроу чтобы мобилизировать усилия для помощи Украине.
Президент Украины созывает... прессуху чтобы ********* о том какой он крутой лидор и как незламно ждет от Европы и Штатов подачек пока его фракция в парламенте четверый месяц блокирует закон о мобилизации....
Очнитесь дебилы!!! Шашлычков в мае не будет! Разве что из вас!