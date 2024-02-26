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боеприпасы (2283) Германия (6730) Индия (394) помощь (7436)

Германия ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для Украины, - СМИ

боєприпаси

Представители Германии ведут тайные переговоры с Индией по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины. Правительство в Нью-Дели открыто не хочет продавать свои снаряды.

Об этом говорится в материале Spiegel, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что неформальная группа офицеров, дипломатов и госслужащих из канцелярии, финансового и экономического ведомств встречается в Берлине каждые две недели.

Они дают советы, в какие страны можно обратиться, какие еще могут иметь запасы боеприпасов, и как их убедить.

По информации источников из правительств, политических табу в этих переговорах почти нет.

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В Индии, в частности, по-прежнему хранятся достаточно большие запасы артиллерийских боеприпасов. По оценкам источников, это несколько сот тысяч снарядов. Правительство в Нью-Дели открыто не хочет продавать свои снаряды, поскольку Индия по-прежнему поддерживает дружеские отношения с Москвой.

"В результате, сейчас ведутся скрытые переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", - говорится в материале.

Указано, что подобные соглашения возможны с арабскими странами, некоторые из которых обладают большими запасами. По мнению экспертов, на Балканах и в Африке также есть государства, которые все еще хранят запасы или могут производить боеприпасы.

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Топ комментарии
+32
Нічого собі яка таємність
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26.02.2024 12:21
+21
Бачу що дуже таємно..
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26.02.2024 12:21
+12
Якщо знають двоє , знає і свиня 🐷
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26.02.2024 12:23
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Нічого собі яка таємність
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26.02.2024 12:21 Ответить
Не має такої статті на Зеркалі.
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26.02.2024 12:23 Ответить
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26.02.2024 15:08 Ответить
Бачу що дуже таємно..
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26.02.2024 12:21 Ответить
вже не таємні)
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26.02.2024 12:21 Ответить
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26.02.2024 12:22 Ответить
Якщо знають двоє , знає і свиня 🐷
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26.02.2024 12:23 Ответить
Как говорил "старый добрый старик" ,групенфюрер СС-генрих Мюллер ,знают двое-знает свинья......
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26.02.2024 12:33 Ответить
Так, ми бачили одні і те самі фільми...
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26.02.2024 12:36 Ответить
Таке враження, що кацапи всі ті шпігєлі з файненшлтаймсами прикупили...
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26.02.2024 12:23 Ответить
Так , імена , явки .
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26.02.2024 12:24 Ответить
Гей, малий,
скажи малому
хай малий малому скаже
хай малий теля прив'яже

от і інформація про закриті перемовини чи наступ
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26.02.2024 12:26 Ответить
Вже не таємні
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26.02.2024 12:27 Ответить
Перепрошую
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26.02.2024 12:28 Ответить
Так, а які ж вони таємні коли про це говорять в Тирнеті вже?
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26.02.2024 12:29 Ответить
Пахнет кацапским вбросом...
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26.02.2024 12:29 Ответить
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26.02.2024 12:31 Ответить
Представники Німеччини ведуть таємні переговори, про які не знає хіба що лінивий, з Індією
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26.02.2024 12:32 Ответить
Тобто, все зводиться до радянських ***********. ******* озброєння нам так і не надають. Якщо і надають то в мізерних кількостях. Питання, як можна перемогти в декілька раз меншою кількістю живої сили і з парітетним з ворогом озброєнням? Радянським з обох боків. Хіба нам не потрібні новітні системи для вирівнювання сили з великим ворогом?
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26.02.2024 12:33 Ответить
І оце обов'язково треба писати про це?????? Узнали про таємність - мовчіть!!!! Кому ви допомагаєте цією інформацією????
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26.02.2024 12:37 Ответить
Веде таємні переговори...... А ВЗЯЛИ І ОПРИЛЮДНИЛИ..... ВИ АБО ПРИДУРКИ або працюєте на рф
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26.02.2024 12:38 Ответить
Оприлюднення такої інформації, причому з подачі німецьких ЗМІ, означає тільки те, що насправді ніхто ніяких снарядів нам постачати не хоче, а хоче просто виглядати "добреньким" на широкий загал при поганій грі.
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26.02.2024 12:48 Ответить
Це все робиться навмисне?? Ці статті. І Цензор робить репости!
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26.02.2024 12:54 Ответить
Так нахера трендіти про таємні перемовини?!
Дістали журналюги. За "клік" маму продадуть.
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26.02.2024 12:55 Ответить
"Шпігель" - та ще вутятниця! Доскачеться до закриття скоро, бо дуже дурна газетка!
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26.02.2024 12:56 Ответить
ну так всім же треба їсти, а слова "таємні перемовини" в рази збільшують кількість відвідувань і показів реклами...
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26.02.2024 13:06 Ответить
А ну піду пошукаю у словнику, що означає слово "ТАЄМНІ"*****...
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26.02.2024 12:59 Ответить
Це коли на базарі оголошують.
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26.02.2024 14:51 Ответить
Та які ж вони таємні - як вже **********
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26.02.2024 13:03 Ответить
Німці стали справжніми майстрами саботажу.
Все просто: немає таємниці перемовин, немає об'єкту перемовин. І гроші ціліші, і тітанічні зусилля були прикладені, можна знову висловлювати глибоке занепокоєння
Саботаж називали італійським страйком, тепер він німецький.
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26.02.2024 13:32 Ответить
Це така конспірація - розказувати всім про те, що робиться, щоб вогоги думали, що цього не робиться.
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26.02.2024 13:39 Ответить
Головне що про це ніхто не знає... І цензор також...
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26.02.2024 14:21 Ответить
"Цензор» вже давно теж перейшов на рівень «бульварщини»
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26.02.2024 14:44 Ответить
Видно що дуже таємні.
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26.02.2024 14:50 Ответить
Всё тайное станет явным - девиз современной журналистики.
ЛюдЫ повынни знаты прауду - и планы контрнаступа медленно утекли в сторону москвы )
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26.02.2024 15:07 Ответить
Фсьо! Тепер переговори вже не таємні. Шапіто відпочиває.
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26.02.2024 16:08 Ответить
Цензор, таємно розповів новину про таємність таємних переговорів, тссссс,.., але нікому, тсссс...
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26.02.2024 16:13 Ответить
 
 