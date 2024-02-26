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гражданство (1269) иностранец (484) добровольцы (1125) Клименко Игорь (387)

Иностранные добровольцы, воюющие против РФ, при желании могут получить гражданство Украины. Это касается и членов их семей, - Клименко

іноземці

Добровольцы-иностранцы, защищающие Украину в составе Сил обороны, смогут получить гражданство Украины.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук заявил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров принял ряд постановлений, определяющих порядок получения и гражданства в дальнейшем. Более того, все документы, которые есть у этих граждан, и виды на временное проживание в Украине, они все действительны, даже, если сроки вышли. Я уверен, что эти граждане других стран, принимавших участие в вооруженном отпоре российской армии, они все получат, если будет такое желание, украинское гражданство", - отметил он.

По словам Клименко, это касается и членов их семей.

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Топ комментарии
+9
Слава Украине!!!Алга Казахстан!!!

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26.02.2024 13:05
+7
Й отримавши громадянство вони не зможуть виїхати з України .... бо чоловіків України не випускають , "гарний" план.
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26.02.2024 12:56
+4
Невзорову свого часу швидко дали.
Білоруси і росіяни в ЗСУ і досі з "рідними" паспортами.
Давно час виправити.
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26.02.2024 12:54
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Невзорову свого часу швидко дали.
Білоруси і росіяни в ЗСУ і досі з "рідними" паспортами.
Давно час виправити.
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26.02.2024 12:54 Ответить
Й отримавши громадянство вони не зможуть виїхати з України .... бо чоловіків України не випускають , "гарний" план.
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26.02.2024 12:56 Ответить
Тих росіян і білорусів, які вже воюють в лавах ЗСУ, цим не налякати. Їм небезпечніша депортація на родіну.
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26.02.2024 13:01 Ответить
Слава Украине!!!Алга Казахстан!!!

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26.02.2024 13:05 Ответить
Героям слава !!!
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26.02.2024 13:15 Ответить
Добре було б ще й відзнаку для цих бійців встановити.
Щоб додому вони поверталися легально, з державною нагородою України, а не тишком-нишком як наймаці.
Була б пам'ять, було б свідчення україно-британської (до прикладу) дружби.
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26.02.2024 13:27 Ответить
Но потом нельзя будет выехать до 60
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26.02.2024 13:55 Ответить
Вони повинні абсолютно у короткі терміни отримани громадянство України, коли схочуть.
І стати почесними громадянами України.
А ті що загинули - посмертно повинні отримати звання Героя України.
Чому? Бо могли сидіти вдома і тішитися життям.
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26.02.2024 14:06 Ответить
Клименко, допустим такие люди есть. А у тебя и всей воровской власти ЗЕ есть чем воевать? Нужна индивидуальная амуниция, техника, средства связи, оружие, боеприпасы. Кроме того бойца нужно учить минимум 2-3 мес. Или вы рассчитываете выдать ему ржавый Калашников и с ним он удержит позицию?
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26.02.2024 14:13 Ответить
Ці люди платять за українське громадянство найдорожчою валютою в світі - своєю КРОВ'Ю! Слава героям!
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26.02.2024 14:17 Ответить
А як на рахунок подвійного громадянства ? Вже можно?
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26.02.2024 15:24 Ответить
Це можете розказати казаху який воює за Україну вже 10 років. Вже вивчив українську мову а громадянство все ще не отримав через бюрократію.
Вже і петицією 25 к назбирали на сайті президента а без толку.
на ютубі дивіться відео про нього за пошуком
"ЯК УПІЙМАВ РОСІЙСЬКОГО ШПИГУНА/ХТО ПІДСТАВИВ МОДЖАХЕДА/УКРАЇНСЬКІ М'ЯСНІ ШТУРМИ/КАЗАХ-БАНДЕРІВЕЦЬ"
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26.02.2024 15:26 Ответить
 
 