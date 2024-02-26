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Советник Сената США Паркер неофициально передал в Украину снайперское снаряжение, находится под следствием, - NYT

кайл,паркер

Старший советник Сената США в Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе США Кайл Паркер неофициально передал в Украину снаряжение для снайперов на 30 тысяч долларов. Теперь из-за этого он находится под следствием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание The New-York Times.

Комиссия возглавляется членами Конгресса и укомплектована помощниками членов Конгресса. Она оказывает влияние на вопросы демократии и безопасности и активно поддерживает Украину.

Деятельность Паркера

Как отмечается, в конфиденциальном отчете директора и главного юрисконсульта комиссии говорится, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом.

В отчете также указано, что он "нанял украинского чиновника для получения стипендии от правительства США, вопреки возражениям чиновников по этике и безопасности Конгресса США".

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Также NYT пишет, что Паркер мог "осознанно или бессознательно стать мишенью и использовался иностранной разведывательной службой", ссылаясь на неопределенные "вопросы контрразведки", которые должны быть переданы ФБР.

Кроме того, отмечается, что отчет "настолько обеспокоил" главу комиссии Джо Уилсона, что он рекомендовал уволить Паркера с целью защиты национальной безопасности.

В своем письме Уилсон также заявил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу "будущую помощь Украине".

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Паркер отправил снаряжение украинским военным

Издание объясняет, что отчет опирался на публичные записи мероприятия, в ходе которого Паркер рассказывал о получении снаряжения для украинских снайперов.

В записи он сказал, что родственник в Украине передал ему 30 000 долларов, собранных ветеранами и волонтерами, на которые купил дальномеры на Amazon и баллистические датчики ветра у производителя из Филадельфии.

Он отметил, что доставил их в Харьков на Пасхальные выходные 2022 "ребятам, которые собираются бороться со снайперами на передовой". Дальномеры – это специализированные бинокли или моноочки. Ветромеры помогают рассчитывать погодные параметры для выравнивания выстрелов.

Экспорт такого оборудования не обязательно ограничен, хотя поставки сложных моделей могут быть ограничены. Паркер сказал, что он придерживается экспортного законодательства: "В воюющую Украину нельзя ехать с пустым чемоданом".

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Паркер не менее 7 раз был в Украине с 24 февраля 2022 года

Как пишет NYT Кайл Паркер – "один из многих американцев, прибывших в Украину после начала полномасштабного вторжения".

В своих лекциях, подкастах и сообщениях в социальных сетях Паркер заявил, что с начала вторжения в феврале 2022 года он по меньшей мере семь раз посещал Украину, в том числе в зоне боевых действий, называя себя "американским чиновником, наиболее путешествовавшим в Украину в военное время".

На фотографиях этих поездок в социальных сетях он изображен в камуфляже и с опознавательными знаками украинских подразделений.

Кайл Паркер в Україні

В то же время NYT отмечает, что посещение линии фронта в Украине не является незаконным, несмотря на оговорку Государственного департамента США. Но Паркер публично говорил так, будто они были официальными. Некоторые из путешествовавших с ним сказали, что верили, что он был в государственных делах.

Представитель мистера Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, что Паркер стал объектом "кампании возмездия" за обвинение в неправомерных действиях против авторов доклада.

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Топ комментарии
+21
Американець Паркер, від щирого серця, допоміг Україні, чим міг.
А його за це збираються судити в США.
Це сюрреалізм.
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26.02.2024 13:01
+10
От так...

Привіз країні, яка зазнала брутального нападу, найнеобхідніше (куплене на гроші ветеранів!) -- ще й судитимуть.

НЕ виконав закон про ленд-ліз (власноруч підписаний) -- балотуватимешся вдруге у президенти.
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26.02.2024 13:01
+9
США вже в трьох соснах блудять зі своєю системою стриманння та противаг. Дебілізм.
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26.02.2024 13:05
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Здали?
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26.02.2024 13:00 Ответить
Що значить здали?Десь є закон, який забороняє допомагати Україні?
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26.02.2024 13:04 Ответить
Так США роздувають цю історію шоб поставити під питання допомогу Украіні
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26.02.2024 13:12 Ответить
От так...

Привіз країні, яка зазнала брутального нападу, найнеобхідніше (куплене на гроші ветеранів!) -- ще й судитимуть.

НЕ виконав закон про ленд-ліз (власноруч підписаний) -- балотуватимешся вдруге у президенти.
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26.02.2024 13:01 Ответить
Демократія по американськи.
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26.02.2024 13:03 Ответить
Те що його можуть судити, це погано, але досі вже загонятися з цим законом про ленд ліз. Ви його НЕ читали, бо там НЕМАЄ ОБОВ'ЯЗКУ США постачати нам зброю. НЕМАЄ!
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26.02.2024 18:44 Ответить
Американець Паркер, від щирого серця, допоміг Україні, чим міг.
А його за це збираються судити в США.
Це сюрреалізм.
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26.02.2024 13:01 Ответить
Це сишиа, для своїх при владі все для других закон. зніміть окуляри в сишиа офіціна корупція називається лобізм який є заборонений в яєС та в інших країнах окрім сишиа.
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26.02.2024 13:05 Ответить
так мало того, эта поставка на 31к долларов, ставит под угрозу всю помощь Украине

В своем письме Уилсон также заявил, что скандал в комиссии может поставить под угрозу "будущую помощь Украине".
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26.02.2024 15:41 Ответить
США вже в трьох соснах блудять зі своєю системою стриманння та противаг. Дебілізм.
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26.02.2024 13:05 Ответить
"американський Пашинський."...- нічого дивного: кремлівська пропагандa перейшла у наступ....
Хитрий план....оманський план.....
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26.02.2024 13:05 Ответить
До того, що не дав владним колаборантам знищити необхідну зброю і вона почала бити кацапів на початку повномаштабки,. І відмовляється продавати Україні збою в тридорога.
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26.02.2024 13:33 Ответить
Опа, передав України зброю - під слідство. Так переможемо дорогі партнери.
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26.02.2024 13:08 Ответить
Весь сюреалізм у тому, що він передав навіть не зброю, а барахло з Амазону, яке може купити навіть школяр - далекоміри та вимірювачі вітру.
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26.02.2024 13:16 Ответить
тим паче, реально сюреалізм
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26.02.2024 13:28 Ответить
поки всяка протрампівська і прорашитська шваль ******* в США, справжні американці допомгають як можуть, щє отримують за це на горіха
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26.02.2024 13:11 Ответить
За поставку навіть не зброї, а спорядження для ЗСУ, у США вже почали переслідувати? Це вже дно. Байдон прийде, порядок наведе? Хм......
https://www.youtube.com/shorts/ExjgiiF5xeI През. Байден затримує $4.4 мільярди допомоги Україні. Кошти виділені для України з Серпня 2023р
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26.02.2024 13:11 Ответить
Ось так байден хоче допомагати Україні
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26.02.2024 13:12 Ответить
А коли буде суд над тими хто й досі поставля росії обладнання для виготовлення ракет?
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26.02.2024 13:22 Ответить
В Україні у мисливському магазині поруч не те що далекоміри з Амазону, а можна купити гвинтівку з оптикою, з якої досвідчений стрілець покаже не гірший результат за кращого снайпера у світі. Тому хай краще американці допоможуть нам матеріально і no problem. Вони в десятки разів більше заробляють за українці, там кожен сьоми доларовий мільйонер - і для багатьох із них гвинтівка це їх денний заробіток. Тому англомовним українцям треба активно переконувати поділитись копієчкою задля порятунку Євпропи, Америки, світу, українських дітей
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26.02.2024 13:25 Ответить
У нас зараз судять полковника Червінського, "розслідують діяльність" комбрига полковника Водолазького, комбата "Дикого Поля" майора Малахова, Сергія Пашинського... Викликали на допит Тетяну Чорновіл. Мабуть, не закритими є кримінальні справи проти Ріфмастера й Марусі Звіробій.
Це люди, які боронили й боронять Україну.
То що дивуватися американцям?..
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26.02.2024 13:30 Ответить
Заборона на постачання військової допомоги в Україну , називається , Трамп! Ця особа потребує великих грошей , тільки на штраф , згідно останього судового рішення , Трампу потрібно сплатити у казн По всьому , пан Байден боїться конфротації з Трампом , робить вигляд , що нічого вдіяти не може, хоча , як-би , бажає ! у США , біля 500 млнл долярів, а ще не одна справа проти нього розглядається у судах ! Він надіється , що путлер йому " підкине " мільярд- другий! Звідси і заборона на поставки зброї , виділеня фінансової допомоги , що успішно робить його "шістка" в Конгресі США , такий собі Джонсон!
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26.02.2024 13:31 Ответить
4,4 млрд доларів затримує Байден, а повинен в цьому Трамп. Дивна логіка.
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26.02.2024 13:44 Ответить
"На одному відео, отриманому The Times, видно, як він розрізає російську шапку та мочиться на неї."
Наша людина.
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26.02.2024 13:46 Ответить
https://uakino.club/filmy/genre_comedy/1622-vyna-charl-vlsona.html

Війна Чарлі Вілсона
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26.02.2024 13:51 Ответить
Мавзолейные обезьяны Вермахта..если вы так ненавидите бандеровца Зеленского, то не не выбирайте его на в одной срок.. БЫДЛО Мавзолейное путлера 👹🇩🇪👽
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26.02.2024 15:30 Ответить
Хуцпоца.
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26.02.2024 16:23 Ответить
Чую вонь кремлевских провокаций...😠
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26.02.2024 15:40 Ответить
Цікаво, якщо Комісія з безпеки та співробітництва в Європі така свята, чому вона не заборонить РФ кидати бомби на мирних людей в Україні
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26.02.2024 16:17 Ответить
То есть опг трамма хорошие а Украине помогать не льзя.
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26.02.2024 20:44 Ответить
ирану можно, сев. корее можно россии все передавать. А сша (харанты с*ные) - под следствие за помощь Украине
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26.02.2024 23:46 Ответить
 
 