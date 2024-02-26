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конфискация (584) россия (93015) Силуанов (51) замороженные активы (233)

РФ ответит "симметрично" на действия Запада в случае конфискации ее замороженных активов за рубежом, – министр финансов РФ Силуанов

рублі,активи

Российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия ответит "симметрично" на какие-либо действия США и их союзников, направленные против ее замороженных активов за рубежом.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

"У нас также не меньше замороженных активов, чем у Запада", – подчеркнул Силуанов.

Однако министр не уточнил, какие именно западные активы имел в виду, но, вероятно, речь шла о замороженных золото-валютных резервах России.

Широкомасштабные международные санкции, введенные после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, заблокировали ряд активов за рубежом, включая около 300 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку России. Кампания политиков и активистов, направленная на то, чтобы забрать эти активы и передать вырученные средства Киеву, набирает обороты.

Читайте также: Запад должен действовать смелее в вопросе конфискации активов РФ, - Сунак

Агентство напоминает, что Россия заблокировала средства нерезидентов из стран, считавшихся "недружественными", на специальных счетах типа "С" после начала войны. На начало ноября 2022 года на этих счетах находилось более 280 миллиардов рублей (3 миллиарда долларов).

С тех пор ЦБ РФ не раскрывает сумму замороженных активов, хотя в июне прошлого года российский "Интерфакс" сообщал, что к концу 2022 года эта сумма выросла почти до 600 миллиардов рублей (6,4 миллиарда долларов).

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в феврале, что средства постепенно накапливаются на счетах "С", в основном за счет выплат дивидендов, купонов и погашения долга по облигациям.
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Топ комментарии
+11
Вкладывал этот Запад в российскую экономику миллиарды, строил заводы, обеспечивал рабочие места и такая "благодарность", а то так бы и жили с отсталыми советскими технологиями, которые тоже все в основном ворованные у Запада.
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26.02.2024 13:18
+11
Американцам и Европейцам запретят посещать параши в параше.
На снимке очередь свинособак в туалэт типа сортир на льду Байкала.
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26.02.2024 13:25
+8
Блііін! 😲 Напевне конфіскують у глубінного народа кацапії імпортні тєлєвізори і пралки для отримання мікрочипів, а також штани "Абібас" "Адідас"? 🤔
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26.02.2024 13:17
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Краще асиметрично і превентивно.
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26.02.2024 13:13 Ответить
Конфскують свої активи на користь України???
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26.02.2024 13:14 Ответить
Блііін! 😲 Напевне конфіскують у глубінного народа кацапії імпортні тєлєвізори і пралки для отримання мікрочипів, а також штани "Абібас" "Адідас"? 🤔
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26.02.2024 13:17 Ответить
Вкладывал этот Запад в российскую экономику миллиарды, строил заводы, обеспечивал рабочие места и такая "благодарность", а то так бы и жили с отсталыми советскими технологиями, которые тоже все в основном ворованные у Запада.
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26.02.2024 13:18 Ответить
Так. А в Україну не вливали бабло.
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26.02.2024 14:46 Ответить
Рузьге боєвиє хорохорькі на марше?
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26.02.2024 13:20 Ответить
Тоді був хорросс Гарбачьов, а зараз може Женанавальнава...
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26.02.2024 13:31 Ответить
Американцам и Европейцам запретят посещать параши в параше.
На снимке очередь свинособак в туалэт типа сортир на льду Байкала.
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26.02.2024 13:25 Ответить
Пздц, з відкіля п"ють, туди і серуть...
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26.02.2024 13:46 Ответить
А казали що з байкалу можна воду пити. Мабуть вже ні
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26.02.2024 13:59 Ответить
Кацапам можно. Они же даже чистую мочу пьют. Причём в ассортименте.
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26.02.2024 16:56 Ответить
мабуть американські вклади в рублях заморозять
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26.02.2024 13:38 Ответить
частки в нафтогазових та інших компаніях

навіть газпром тільки на 50% російська
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26.02.2024 14:25 Ответить
Невже, в сруськам міре, на ягель перейдуть з боярою!!
Але своїх дітей, у Кремлі,на московію не забирають, із дикого для них заходу! Нехай, так і «мучаються» на Заході ….
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26.02.2024 13:41 Ответить
Вони збираються заморозити активи тих західних компаній, що не пішли з ринку московії після повномаштабного вторгнення? 🤔
Це в стилі "на зло мамі відморожу вуха"?
Нє, най роблять! Може усілякі "це просто бізнес" хоч через власний гаманець почнуть щось розуміти...
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26.02.2024 13:42 Ответить
Все так приватних компаній(державних як рашкині нема),і тих що пішли і тих що лишились,але для України погано те що ці компанії теж хочуть покрити свої збитки за рахунок активів Центробанку,і їхні юристи більш проворні,навіть якщо дійде до *дележа*то нам лишаться *рожки та ножки*.
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26.02.2024 14:56 Ответить
Блеф, шантаж і провокація...
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26.02.2024 13:48 Ответить
Хто не встиг забрати бізнес з расеї - той нехай не нарікає.
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26.02.2024 14:01 Ответить
посцьіть з трьібуньі всратого оон/обсє?
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26.02.2024 16:22 Ответить
Это уже не активы пида рассии. 🤣🤣🤣🤣
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26.02.2024 16:26 Ответить
Симметричный ответ?
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26.02.2024 16:59 Ответить
 
 