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Новости Война
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Николаевская область (2062) СБУ (19470) коллаборационизм (834)

Развернул полевую кухню для "кадыровцев" во время оккупации Николаевщины: СБУ задержала предателя

сбу

На Хмельнитчине задержан житель Николаевщины, который во время оккупации кормил группировку "кадыровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, житель поселка Новопетровка Снигиревского района во время оккупации громады развернул полевую кухню для группировок "кадыровцев", которые зашли в населенный пункт.

"Установлено, что "столовую" для оккупантов их приспешник обустроил на территории собственного домовладения, а продукты для "меню" брал из своего хозяйстваТакже коллаборант возил пищу в окопы, на передовые позиции регулярных войск России.

Кроме того, мужчина ремонтировал военную технику "кадыровцев", которые дежурили на блокпостах и разграбили частные дома местных жителей. В дальнейшем захватчики использовали отремонтированные транспортные средства для побега и вывоза похищенного имущества на территории страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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После деоккупации поселка мужчина переехал в Хмельницкий как переселенец. Таким образом, он пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его место временного проживания и задержали.

В настоящее время идет расследование. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Топ комментарии
+10
Дебил в квадрате 🤣
Сначала помогал кадырковцам, а потом не хватило ума уехать на расею
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26.02.2024 13:27
+7
Чужии серед своіх і свіи серед чужих - розстріляти нах
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26.02.2024 13:33
+5
Оперативно, не пройшло і два роки...
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26.02.2024 13:33
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Дебил в квадрате 🤣
Сначала помогал кадырковцам, а потом не хватило ума уехать на расею
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26.02.2024 13:27 Ответить
Мабуть дупло було настільки роздовбане шо навіть вівцейоби побрезгували та з собою не забрали...
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26.02.2024 13:55 Ответить
Кому он нужен на россии? Такие дураки разового использования.
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26.02.2024 14:35 Ответить
ще й дпомогу, як біженець, отримував 100% Повернить його на пару годин до Снігурівки
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26.02.2024 13:30 Ответить
Чужии серед своіх і свіи серед чужих - розстріляти нах
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26.02.2024 13:33 Ответить
Оперативно, не пройшло і два роки...
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26.02.2024 13:33 Ответить
Це ще один, з численних ригоАНАОІВ від мертвечука-сівковича, які в Системі харчування заробляв…
«Затримати» треба його за ноги, поки він на ліхтарному стовпі не вовисне… За 10 років московської війни, таких ЖДУНІВ-коригувальників, тільки судді МАЙДАНУ осуджували і фсьо… За смерть з московії, якій ЖДУНИ, надавали КРИВАВУ допомогу в убивстві Українців !!
Мобуть привладні, сподіваються на дієву допомогу, від самих Українців…
Слава Україні!! Пильнуймо осіб привладних! Конституцію треба виконувати, а не спотворювати!
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26.02.2024 13:34 Ответить
90% колаборантів та зрадників не володіють українською мовою. Хто б що не говорив але мова є індикатором патріотизму. До речі, за все життя жодного разу не зустрічав підораса який би розмовляв українською... за винятком одного міністра юстиції. Він і зараз в Конституційному Суді...
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26.02.2024 13:34 Ответить
Трішки не згідний їх вистачає любителів кацапських грошей а ще в голові радянський союз.
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26.02.2024 13:37 Ответить
Чомусь і мене це дивує, якийсь ефект цікавий!
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26.02.2024 13:42 Ответить
Любитель ішаків. Пробачити і на гіляку.
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26.02.2024 13:35 Ответить
пять років тюрьми ??????? з такого покарання зрадники -ублюдки сміються ! тупорилий міністр юстиціїї малюска--ДЕ ЗАКОН,який за ці злочини,в військовий час, буде саджати років на двадцять з конфіскацією майна,в московії за дотик до поліцая дають до десяти ! років !!! зелене кодло ,коли ви почнети працювати ?
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26.02.2024 13:40 Ответить
як завжди згубила жадність пішов за виплатами для переселенців
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26.02.2024 13:42 Ответить
Повісити падлюку за зраду т😡
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26.02.2024 13:50 Ответить
так.бо воно саме і є кадирівець.по національності💩
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26.02.2024 14:48 Ответить
может он гей???
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26.02.2024 14:57 Ответить
Для чого ретушують обличчя? Але й з ретушшю видно,що це якийсь муслім-кавказець....
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26.02.2024 15:34 Ответить
 
 