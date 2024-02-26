Россия не имеет "болевого порога", надеяться на это бесполезно, - глава Сил обороны Эстонии Херем
Когда два года назад Россия начала полномасштабную войну в Украине, все думали, что у России есть какой-то болевой порог, но сейчас его невозможно измерить и рассчитывать на это не стоит.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем.
"Сейчас Украине удалось оттеснить Россию с очень больших территорий, куда российские войска сначала смогли добраться. За последнее время серьезных изменений на фронте не произошло.
Но я не думаю, что правильно называть сложившуюся ситуацию патовой. Сейчас идет позиционная война, в которой обе стороны изматывают друг друга", - сказал Херем.
Он добавил, что Россия готова пойти на очень большие потери, чтобы хоть немного продвинуться вперед.
"Если раньше мы считали, что у России есть какой-то предел потерь, то сейчас говорить об этом не приходится", – сказал Херем.
Также, по его словам, не стоит ожидать ослабления запаса устойчивости российского общества.
"Раньше мы надеялись на то, что российское население сломается, но сейчас можно наблюдать совсем другую картину. Люди, ранее получавшие несколько сотен долларов в месяц, теперь с большим желанием подписывают контракты на участие в войне за 2000 евро или долларов в месяц. Лица, потерявшие работу из-за санкций, теперь задействованы в военной промышленности. Они также считают, что спасают мир от гнилой западной культуры и всего этого. Так что это работает", – отметил Херем.
Пожалуйста, подождите...
Це набагато більш небезпечний ворог, ніж ви думали.
І друге, в чому ви продовжуєте її недооцінювати - це в здатності проводити спецоперації. В тому числі дуже глибокі та масштабні.
Як от спецоперація з доведення народам західних країн, що автократія та соціалізм кращі, ніж демократія та капіталізм.
Про млн полонених савецкіх осіб на території Німеччини, у 2СВ, і поготів «дивно ЗАБУЛИ» в Кремлі !! Одне победобесіє і алкашня з вялічієм..
Він - у нафтогазових магістралях і трубопроводах.
І ця гра в добрих і цивілозованих призвела лише до погіршення ситуцації бо рф вважає це слабкістю і грає на цьому.А кби там розуміли що нікого жаліти не будемо і знищемо все тоді зовсім по іншому було.Ми дозволяємо їм спокійно нас вбивати !
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Мы, Украина и страны Балтии, имели возможность испытать на себе совок и "щедрость русской души," больше не хочется. Нам объяснять ничего не надо. МЫ ЗНАЕМ. Оттого и нарратив у нас другой. Вот только что читал в нашем государственном медиаканале нашу ответку Шольцу: "Нам не эскаляции бояться надо в данной ситуации, а собраться духом и силой, и эскалировать САМИМ." Конец цитаты. Среди эстонцев распространяется мнение, что мы должны показать Кремлю, что не боимся эскалации до конца, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Что мы готовы убить их всех до последнего. Но запад боится