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Новости мобилизации
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законопроект (3204) поправки (102) мобилизация (2608) Железняк Ярослав (407)

В законопроект о мобилизации подали 4195 правок, ВР может начать рассмотрение с 6 марта, - Железняк

мобілізація

Нардепы уже подали 4195 правок в законопроект о мобилизации №10449. Со вторника, 27 февраля, документ начнут рассматривать в оборонном комитете Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с 27 февраля документ начнут готовить к голосованию во втором чтении.

Депутаты будут рассматривать поправки к законопроекту.

"Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. Так как поправок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней", - отметил Железняк.

Читайте также: Зеленский о законопроекте по мобилизации: "3 тысячи поправок. Пусть депутаты работают и потом отвечают стране, что будет дальше"
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Топ комментарии
+18
Кількість поправок свідчить лише про одне !! Закон - лайно !!!!
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26.02.2024 14:44
+15
Слуги зливають мобілізацію і все валять на Залужного
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26.02.2024 14:36
+11
Якщо не хочеш прийняти закон,вноси тисячі правок.Зелене шапіто все робить для того,щоб Україна програла війну.
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26.02.2024 14:41
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Да - правок дохера - це якиись спам
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26.02.2024 14:34 Ответить
Усі опозиційні партії дали до сотні поправок, останні тисячІ дали САБОТАЖНИКИ перемоги ... Це в них таке собі ТІХА В ЛЄС ПАЙТІ від тюряги після війни .
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26.02.2024 14:42 Ответить
А може б одразу нормальний закон робити, щоб правок меньше було. В не лайно що є зараз.
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26.02.2024 15:49 Ответить
Не правок, а поправок.
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26.02.2024 14:44 Ответить
Слуги зливають мобілізацію і все валять на Залужного
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26.02.2024 14:36 Ответить
Слухай, а можна без згадок про ЗАЛУЖНОГО. В Законі про нього ані слова. То й тобі не треба піднімати хвилю лайна.
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26.02.2024 14:45 Ответить
Генерал Залужний назавжди в сердцях і думках українців, а різна погань хоче про нього забути. Він обовязково буде, якщо не президентом, то головнокомандувачем ЗСУ.
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26.02.2024 15:06 Ответить
Ти - красень. Але давай все залишимо в таємниці, бо зеленські шавки бігають скрізь. Мене наприклад вже двічі з Цензора попросили, а сьогодні вже й Ю-туб знайшов у звичайному комі роздування ворожнечі. зеленський - глибоко захований кріт. Аби він був українцем, ти б не писав про ЗАЛУЖНОГО у минулому часі.
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26.02.2024 15:12 Ответить
Залужному не давали поповнення, закон -оиш імітують прийняття , спочатку група Арахамія Безугла тези до закону писали ще в жовтні а потім - самі знаєте , Прийшов у ВР Залужний й усі признали ті тези лайном , Тепер аж у березні почнуть розглядати тисячі спадних поправок від БЛДоСлуг ...
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26.02.2024 19:20 Ответить
А без антикоституційних положень мобілізація стоїть? Тоді в мене погані новини для країни...
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26.02.2024 15:23 Ответить
До речі, те що Зеленський звільнив Залужного до прийняття цього закону, показує як він його боявся і ненавидів. Адже міг хоча б дочекатись його прийняття, потім всіма правдами і неправдами спихнути комунікацію цього закону на Залужного, а потім вже його звільнити. А зараз навіть теоретично спихнути це на Залужного не вийде
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26.02.2024 18:35 Ответить
млядь,іде війна,закрийте цих трутнів-лінтяюгів у верховній раді і хай голосують,до 6 ще може таке трапитись .....
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26.02.2024 14:38 Ответить
"млядь, йде війна, закрийте цих трутнів-лінтяюгів" у залі Верховної Ради без продуктів харчування, надайте тільки кожному відро для "відходів" і ...чекайте білий дим над куполом що рішення (ЗАКОН) прийнято
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26.02.2024 14:44 Ответить
Хiба чорний з крематорiя...
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26.02.2024 14:47 Ответить
А моно-моно-моно більшість танцює й святкує. Майбутню перемогу. Залишилось дізнатись ЧИЮ ?
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26.02.2024 15:13 Ответить
Якщо не хочеш прийняти закон,вноси тисячі правок.Зелене шапіто все робить для того,щоб Україна програла війну.
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26.02.2024 14:41 Ответить
Кількість поправок свідчить лише про одне !! Закон - лайно !!!!
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26.02.2024 14:44 Ответить
Це якесь знущання з хлопців, що вже два роки на передку .
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26.02.2024 14:44 Ответить
Єх, якби всю шелупонь починаючи із Зєлєньського, його ОПи, депутатів у окопи до змучених солдат. Та на тиждень. Через день після повернення всі спамєри від Зеленьського зразу б прийняши всі закони, без поправок, тільки що ще раз у окоп не посадили...
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26.02.2024 16:13 Ответить
Вірно. Поспішати не треба?
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26.02.2024 14:46 Ответить
Копрократи рулять!
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26.02.2024 14:46 Ответить
Ви не забувайте що мобілізація вже йде 2 роки, і людей гребуть на фронт потужно і рішуче без всяких нових законів. І, до речі, ніякого "відпочинку хлопцям на передку" це не приносить.
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26.02.2024 15:05 Ответить
Веслуватимуться більше і жорсток
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26.02.2024 15:34 Ответить
Так ти ж не на передку, ось якби тебе в передок всадити- було б друге діло .
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26.02.2024 16:14 Ответить
Наша ВР ще повільніша ніж Сенат в США...
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26.02.2024 15:10 Ответить
/правок багато, цей процес в залі може затягнутися на пару днів\
Якщо на одну правку витрачати одну хвилину (це неможливо), це займе 70 годин. Майже три доби безперервної роботи.
"пару днів"?
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26.02.2024 15:11 Ответить
ПОкуй. Конверти приходять вчасно. Зарплату не затримують. А навпаки ... збільшують. ВсЬо хАрАшо прекрасная маркиза, всьо хАрАшо, всьо хАрАшо ...
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26.02.2024 15:16 Ответить
Можливо закон нормальний Кабміну зробити зразу треба було, а не випустити якесь лайно, яке суперечить конституції, а тепер дивуватись, чому то тисячі правок?
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26.02.2024 15:15 Ответить
Закон наприклад ,є а далі,орган на виконання цього закону який?Чому тцк не приймають по закону,бо влоада відповідати не хоче?Нагадаю що постанови діють для службовців а закони для громадян.ТЦК не прийняті по закону ТЦК не існують адресно і юридично.Всі адресно мають статус військомати припинено.Право наступництва так і не прийняли згідно мінюсту.Як тцк сп має по закону виконувати цей закон якщо його не існує в юридичній площині?Облікові дані обновити онлайн кому?По повісткам які відверто підроблоені прийти куди якщо немає тцк?Не кажучи щоб там оновлювати дані тай ще якісь ВЛК сидить ,по переше хто їм надав право лікарям проводити те влк по друге як вони можуть бути там чого не існує не кажучи про їх кваліфікацію.Ну ідіоти !
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26.02.2024 15:20 Ответить
Може їм у відпустку піти?
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26.02.2024 15:23 Ответить
Если парламент затягивает вопрос, то есть не желает его принимать, президент, если такой у нас есть, может просто его распустить и взять руководство в свои руки. А поскольку президента у нас нет то и происходит саботаж. Ася надежна на простых людей, на волонтеров, на всех тех, кому не безразлична судьба Украины. Будь моя воля, я бы весь этот парламент отправил в окопы и поставил загранотряд с пулеметами.
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26.02.2024 15:24 Ответить
Це ще більше уб'є мотивацію мало хто захоче жити в країні де одноосібно буде правити Зе і ОП... тим більше що після 20 травня там буде багато вкидів....
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26.02.2024 15:43 Ответить
Що що що? ***, ви взагалі Конституцію читали? По-перше в нас парламентсько-президентська республіка, тому ніякою «взяти владу в свої руки бути не може», а по-друге прочитайте уважно статтю 83 параграф 4, перед тим як таку прутню нести
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26.02.2024 18:39 Ответить
це що в кожному реченні правки. За межами здорового глузду
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26.02.2024 15:34 Ответить
Реально закон подавав кабмін, у нього є цілий мінюст який мав би перевірити проект на суперечність з іншими законами.... виходить юристів мінюсту треба звільнити і набрати нових... тому що реально сирий проект подали в ВР...
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26.02.2024 15:47 Ответить
Та да... Степан Бандера напал на Зеленского и хочет разгромить Вову путлера...🤣🤣🤣✊
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26.02.2024 15:48 Ответить
Не поспішайте...
Тим часом орки сьогодні зайшли в Сєвєрне...
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26.02.2024 16:02 Ответить
Аааааааааааааааааааааааааааааа....... Саботажники!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.02.2024 16:05 Ответить
закон сирий. Про тих же інвалідів. Спочатку не підлягають, в кінці - провести обслідування. Як воно буде проходити, зрозуміло - за бабло. В ТЦК і паралізовані одужують. Але ТЦК визнає їх придатними, але інвалідність залишається, бо інвалідність визначає не ВЛК, а МСЕК.
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26.02.2024 16:27 Ответить
не спешите пацаны, через несколько лет примите.
вот только принимать вам прийдется в эмиграции
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26.02.2024 16:30 Ответить
М"ясо з лопатами війну не виграє, потрібно приймати закон про націоналізацію статків олігархів і чиновницько-депутатського кодла щоб отримати фінанси на війну та закон про націоналізацію підприємств здатних виробляти зброю. Потрібно обмежити всі зарплати з бюджету, відмінити всі пільги крім допомоги малозабезпеченим, всі видатки на благоустрій. Прийняття нового закону про мобілізацію, який закріпачить чоловіків фактично поставить крапку в існуванні України як демократичної,правової держави і тільки сприятиме ще більшій еміграції та втечі населення за кордон.
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26.02.2024 17:11 Ответить
 
 