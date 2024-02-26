В законопроект о мобилизации подали 4195 правок, ВР может начать рассмотрение с 6 марта, - Железняк

Нардепы уже подали 4195 правок в законопроект о мобилизации №10449. Со вторника, 27 февраля, документ начнут рассматривать в оборонном комитете Верховной Рады.

Об этом сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с 27 февраля документ начнут готовить к голосованию во втором чтении.

Депутаты будут рассматривать поправки к законопроекту.

"Если все будет продвигаться хорошо, то тогда уже с 6 марта законопроект начнут рассматривать в Раде. Так как поправок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней", - отметил Железняк.

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