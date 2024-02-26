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Германия (6730) крылатые ракеты (866) Шольц Олаф (851)

Шольц выступит с заявлением о Taurus для Украины в "соответствующее время", - представитель ФРГ Гоффманн

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц сделает заявление о возможной передаче Украине крылатых ракет Taurus в "соответствующее время".

Об этом заявила заместитель представителя федерального правительства Германии Кристине Гоффманн на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Федеральный канцлер сделает заявление на эту тему в соответствующее время и по соответствующему случаю", - отметила Гоффманн и напомнила о трех критериях во время передачи оружия (среди них - предотвращение втягивания Германии и НАТО в войну с РФ, - ред.).

Она подчеркнула, что глава германского правительства посетит конференцию европейских лидеров в Париже 26 февраля.

Гоффманн отметила, что рабочая встреча состоится по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, там обсудят военную помощь Украине.

"Сегодняшняя встреча дает очередную возможность послать четкий сигнал как украинскому народу, так и российскому президенту Путину относительно европейского единства и решительности", - добавила представитель правительства ФРГ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Немецкие депутаты усиливают давление на Шольца для передачи Украине ракет Taurus, - пресс-секретарь правительства Гебештрайт
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Топ комментарии
+11
Та хай не квапиться, у нас ще купа часу.....
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26.02.2024 14:59
+7
дуже ганебно,Олаф...
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26.02.2024 15:01
+7
Щольцінг- розтягнення у часі яких-небудь обіцянок без конкретизації форм та періоду здійснення обіцяного.
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26.02.2024 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Та хай не квапиться, у нас ще купа часу.....
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26.02.2024 14:59 Ответить
Німці працюють над тим як скоротити ( відрізати) від Таурусів 200 км довжени полету ( вони розрахований на 500 км).

Велика Брітания запропонувала німця цего не робити, а продати Тауруси їм. А вони передадуть більше шторм шедоус Україні (300 км).

Реакція Шольця поки ще не відома…

Але відомо що Щольц продовжуе діло муттер Меркель, та не хоче поразки та роспаду РФ.

Інтереси великого бізнесу Німеччини плюс шалені гроші ху&ла на підкуп політиків роблять свою справу у Німетчині, ЕС, та США.
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26.02.2024 15:14 Ответить
меньше горючего палива
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26.02.2024 15:31 Ответить
Taurus - це: Кримський міст, Крим, південь України!
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26.02.2024 15:15 Ответить
А цього молодший сексот фрау Меркель не бажає по ідеологічним причинам.
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26.02.2024 15:20 Ответить
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26.02.2024 15:24 Ответить
Навіть не знаю хто з них має на плечі сидіти. Але один одного варті. Я вже багато разів тут писав, що Меркель я ще з середини 2000-х на форумах називав виключно полковником КГБ. Не дарма її Штати прослуховували.
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26.02.2024 15:29 Ответить
Вона ж пАдруга *****, ще за часів НДР
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26.02.2024 15:32 Ответить
Іііііі...нах....
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26.02.2024 15:00 Ответить
Мабуть все залежить від кількості Наших загиблих Героїв...
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26.02.2024 15:01 Ответить
дуже ганебно,Олаф...
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26.02.2024 15:01 Ответить
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26.02.2024 15:01 Ответить
Щольцінг- розтягнення у часі яких-небудь обіцянок без конкретизації форм та періоду здійснення обіцяного.
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26.02.2024 15:01 Ответить
Радий що вам сподобався мій допис. Ви навіть спеціально сьогодні заєєструвалися щоб лайкнуть.
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26.02.2024 15:07 Ответить
Ну, под такую характеристику сейчас подойдет много деятелей
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26.02.2024 16:51 Ответить
"Належний час", скоріше за все для пана канцлера означає, що Україна має або вже "лежати", або вже комусь "належати"...
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26.02.2024 15:05 Ответить
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26.02.2024 15:06 Ответить
Смердит вже від того Олафа і тих«Таурасів».Скоріше хтось інший дасть аналог чим воно роздуплиться.
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26.02.2024 15:06 Ответить
"Федеральний канцлер зробить заяву на цю тему у належний час і при відповідній нагоді" - правильно, тоді, коли крилаті ракети уже будуть в Україні!
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26.02.2024 15:07 Ответить
Ага, или когда будет организована оборона Львова.
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26.02.2024 17:08 Ответить
Зайвих людей ще багато в Україні, не треба поспішати
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26.02.2024 15:08 Ответить
шо , опять?
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26.02.2024 15:09 Ответить
Як же ви за@бали уроди
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26.02.2024 15:12 Ответить
Виступить коли буде у Конгресі ухвалять допомогу Україні та Ізраїлю. Шольц наш друг, він поставив на місце Орбана. Досить вже кидати в нього помідори.
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26.02.2024 15:13 Ответить
Пересічний, дивись не на слова а на діла Шольця.

А це різні речи.

Він сказав що не дасть леопарди у 2023- він їх і не дав. ( ті десять штук Леопардів 1, що е-
у поганому технічному стані та потребують капітального ремонту).

Він ніколи не казав що дасть Тауруси- він їх і не дае.

А слова «політика» коштують нічого.
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26.02.2024 15:20 Ответить
Належний час уже давно минув
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26.02.2024 15:15 Ответить
Для Таурус потрібні носії. Прибудуть F-16 прибудуть і Таурус. Немає сенсу передавати Таурус зараз
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26.02.2024 15:16 Ответить
Гер Шольц треба брати приклад з *****. Лякати так лякати ! Щоб злякались. А не сміялись.
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26.02.2024 15:18 Ответить
Що для ниї є червоною лінією? Коли русня ще влаштує різанину по типу бучанської? Чи коли вони прорвуть фронт на декількох напрямках і пошурують на Київ?
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26.02.2024 15:18 Ответить
Мабуть, різанина в Східному Берліні. Вони мають надію, а скоріше за все працюють на цим, що встигнуть відновити Берлінську стіну та сховатися там. ***** ж хоче повернення статус кво 70- років. Західна Німеччина , розумію, не проти.
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26.02.2024 15:25 Ответить
Вже була різаніна в Німеччині в 1945, яку влаштували сафецкіє войска. Але це "другоє".
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26.02.2024 19:18 Ответить
значить вже рішення прийнято! Скаже що передали, коли міст рухне )) Так, це ми - і що ви нам зробите, кацапи ? ))
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26.02.2024 15:20 Ответить
Якби були Тауруси 50х років минулого столття ( як Леопард 1),то передали б,щоб не витрачатися на утилізацію. А так -ні,бо нові занадто.
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26.02.2024 15:31 Ответить
І не соромно ж німчурі оце пи₴діти,знаючи,що "належний час" не настане ніколи. Діряві куколди. Гандони.
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26.02.2024 15:35 Ответить
Франція і Велика Британія надають аналогічні ракети,і не говорять про втягування НАТО у війну.
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26.02.2024 15:42 Ответить
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26.02.2024 15:51 Ответить
"НАЛЕЖНИЙ ЧАС" для німецьких членососів куйла,означає для Укрїни і її народу час, коли ці ракети вже накуй даром не будуть потрібні.Куйня від фріців для України і українського народу виглядає десь приблизно так -"ми вам дамо поїсти ріденької зупи , але в ложках насвердлимо дирок" потвори...
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26.02.2024 16:08 Ответить
так він завжди "не перший". Або Штати, або Британія повинні конхветку першими дати.
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26.02.2024 16:43 Ответить
Ну, бриты уже отметились, правда слегка, без фанатизма.
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26.02.2024 16:58 Ответить
"ало, Володя? у тебя пропущенный"
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26.02.2024 16:52 Ответить
Тобто николи. Зрозумили.
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26.02.2024 19:14 Ответить
Таурусы передадут после Ф16, сейчас от них толку ноль
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26.02.2024 22:12 Ответить
 
 