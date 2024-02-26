Шольц выступит с заявлением о Taurus для Украины в "соответствующее время", - представитель ФРГ Гоффманн
Канцлер Германии Олаф Шольц сделает заявление о возможной передаче Украине крылатых ракет Taurus в "соответствующее время".
Об этом заявила заместитель представителя федерального правительства Германии Кристине Гоффманн на брифинге в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Федеральный канцлер сделает заявление на эту тему в соответствующее время и по соответствующему случаю", - отметила Гоффманн и напомнила о трех критериях во время передачи оружия (среди них - предотвращение втягивания Германии и НАТО в войну с РФ, - ред.).
Она подчеркнула, что глава германского правительства посетит конференцию европейских лидеров в Париже 26 февраля.
Гоффманн отметила, что рабочая встреча состоится по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона, там обсудят военную помощь Украине.
"Сегодняшняя встреча дает очередную возможность послать четкий сигнал как украинскому народу, так и российскому президенту Путину относительно европейского единства и решительности", - добавила представитель правительства ФРГ.
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Велика Брітания запропонувала німця цего не робити, а продати Тауруси їм. А вони передадуть більше шторм шедоус Україні (300 км).
Реакція Шольця поки ще не відома…
Але відомо що Щольц продовжуе діло муттер Меркель, та не хоче поразки та роспаду РФ.
Інтереси великого бізнесу Німеччини плюс шалені гроші ху&ла на підкуп політиків роблять свою справу у Німетчині, ЕС, та США.
А це різні речи.
Він сказав що не дасть леопарди у 2023- він їх і не дав. ( ті десять штук Леопардів 1, що е-
у поганому технічному стані та потребують капітального ремонту).
Він ніколи не казав що дасть Тауруси- він їх і не дае.
А слова «політика» коштують нічого.