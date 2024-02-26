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ракеты (3471) Шольц Олаф (851)

Шольц выступил против поставок ракет Taurus Украине: "Это может привести к участию в войне"

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RND.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь идет о дальности Taurus. – Ред.). Поэтому это не следующий вариант в повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - отметил он.

Шольц подчеркнул, что Taurus – это оружие очень дальнего действия.

"И то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями и сопутствующего контроля над целями, невозможно сделать в Германии. Это знает каждый, кто имел дело с этой системой", - добавил канцлер.

Шольц заявил, что "очень раздражен отсутствующим балансом между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией об этой системе (Taurus. – Ред.)".

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длины и расстояния, но не принципиально из Германии", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шольц выступит с заявлением о Taurus для Украины в "соответствующее время", - представитель ФРГ Гоффманн
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Топ комментарии
+30
От сцьоха німецька.
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26.02.2024 15:39
+30
леопард не не война и много иного не война а Таурус война....клятые проститутки..
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26.02.2024 15:41
+29
Так би зразу й казав- Не дам! Навіщо ця гра в ромашку?
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26.02.2024 15:40
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Наші бездарі просирають все! Це їх зебільна команда не може і не вміє!
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26.02.2024 16:11 Ответить
ви, певне, помились? Особисто я їх "нашими" не рахую.
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26.02.2024 16:23 Ответить
Чудовий приклад реальної вартості пустопорожніх меморандумів Зеленського.
Дарма витрачені бюджетні гроші на турне та піар.
Результат- ЗЕро.
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26.02.2024 16:11 Ответить
Нічо - нічо, Камишін піввесни ще й по суботах попрацює і перекриє дронами на рік вперед,вони ще й летять вдвічі дальше.
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26.02.2024 16:14 Ответить
Ну от воно де правда вилізла. От хто головне гальмо.
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26.02.2024 16:17 Ответить
Валя Саюн, що ти зараз скажеш в підтримку Шольца?
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26.02.2024 16:17 Ответить
Францію не втянуло, Британію не втянуло, а от США і Німеччину втяне. Молодець. Нічого, проспект для параду російских танків у східному Берліні давно побудований, ще за часів Другої Світової. Він перший з гвоздиками буде зустрічати головний танк колони.
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26.02.2024 16:18 Ответить
не *****
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26.02.2024 17:30 Ответить
мудра людина, з повагою.
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26.02.2024 16:19 Ответить
коротше на карту ставиться існування України і московії, але остання величезний ядерний монстр з непередбачуваними наслідками застосування яз.

весь танок з бубном обертається навколо цього - ВСЕ , все інше балаканина і заповнення ефіру
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26.02.2024 16:21 Ответить
Німеччина мала одного справжнього Канцлера - Рейхсканцлера Адольфа Гітлера. Всі решту - продажна і сиклива *******. Рейхсканцлер Гітлер торохтить кістками в домовині від "славних" дій своїх послідовників (і сук-послідовниць)
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26.02.2024 16:29 Ответить
Але військовий геній був не він, а Schneller Heinz «швидкий Гайнц». Гудеріан вважається батьком-засновником німецьких танкових військ, одним із засновників тактики бліцкригу. Він посварився з Гітлером через помилкову стратегію останнього який вважав що першочергово треба захопити та контролювати всю Україну, натомість Хайнц наполягав на швидкому прориві на москву,ба більше, коли його ударні частини були за сотню км від білокам'яної , йому дали наказ повертатися назад та підсилити південне угруповання.Другого такого шансу взяти москву як виявилося вже небуло.
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26.02.2024 18:27 Ответить
Мова йде про Канцлера Німеччини і Рейхсканцлера Адольфа Гітлера зокрема. Щодо "швидких" генералів, то у Вермахта були і Клейст, і Гот, і фон ****, і Ервін Роммель, і Ф.Манштейн, і Фон Рундштедт, і Ф. Паулюс. Безумовно, гідне місце серед них займав і Гейнц Гудеріан.
Щодо помилок, то Великим Людям притаманні Великі Помилки. Найбільшою помилкою Рейхсканцлера Гітлера був не реверс військ від москви. Найбільшою помилкою було тупе невизнання Незалежності України під протекторатом Рейху, проголошеної ОУН у Львові після заходу туди німецьких військ. Визнавши Україну, Рейх отримав би тоді мільйони нових солдатів і сотні дивізій, мотивованих бити москалів. Ще свіжими у пам"яті Українців були репресії, Голодомор, колективізація, русифікація, ліквідація Церкви, гено-, етно-, і лінгвоцид. Отримавши такі сили, Рейх завалив би москву без любого сумніву.
І добре би зробив: у тій війні мала би перемогти Німеччина. Це до українців уже доходить, лише, як завжди запізно...
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26.02.2024 20:36 Ответить
Я думаю что Шольц прото играет в ту игру что ему навязал deep state в Штатах. Бесконечные обещания и полное динамо с реальными поставками нужных вооружений. Ну а про эти "странные" задержки в поставках которые помогают паРаше достичь успехов на фронте я уже вообще молчу. Принимать всерьёз бормотания про "неизбежное участие в войне" в случае поставок ракет могут только полные дебилы. Почему поставки снарядов и дюжину Леопардов это не участие в войне, а поставки Taurus это участие? Логики тут никакой нет и это просто отражение того давно понятного факта что глобалисты правящие Западом НЕ ХОТЯТ победы Украины. Им нужна бесконечно тянущаяся война как инструмент глобальной дестабилизации. И содействовать её (войны) завершению "соросы" не собираются. А Шольц просто отыграл свою роль.
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26.02.2024 16:48 Ответить
Так то там уже виноват, говори, не тяни Бильдербергский клуб, массоны или рептилоиды?
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26.02.2024 22:09 Ответить
Боится Шольц? Боится.
Имеет право боятся? Имеет.
Ещё вапросы?
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26.02.2024 17:22 Ответить
Та щоб ви вдавились ціма ракетами.
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26.02.2024 17:28 Ответить
Сцикун
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26.02.2024 17:34 Ответить
Похоже крепко его за яйца путька держит, то ли компромата куча то ли просто ссыкло.
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26.02.2024 17:43 Ответить
що ви доїбалися до Шольца? Де наші ракети? Бзделенське все просрало, худобо! Асфальто-шашлики, блд...
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26.02.2024 17:50 Ответить
А зелений дурник "гарантії безпеки" підписує і радіє.
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26.02.2024 17:52 Ответить
Це вже не смішно. Ну просто якась маєчня із тими Таурасами. От коли вони з'являться в армії то нічого не станеться, бо це не зірка-смерті, а звичайна крилата ракета. Шольц страждає якоюсь таурософобією. Може це психічне захворювання якесь?
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26.02.2024 18:04 Ответить
Просто це єдині захілні ракети, якими можна знищити кримський міст. Шольцу кацапи дали зрозуміти, що якщо це відбудеться, то буде ядерний та зомбі апокаліпсис, третя світова, глобальни голод, нова епідемія ковіду, повстання машин, банківська криза. Ну і найстрашніше - його собачка не зможе більше ласувати своїми улюбленим печивом "собача радість" виробництва тульского комбінату "гав-гав".
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26.02.2024 18:21 Ответить
Просто йому байден заборонив
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26.02.2024 18:32 Ответить
Без АТАКМС на 300 км никаких Таурусов не будет.
Тем более мы уже из каждого утюга торжественно заявили, что именно ими уничтожим Крымский мост. Потому как мы такие простые ребята, что на уме, то и на языке )
п.с. для анти-шТольцев уточню, вопрос интеграции Таурусов на Су-24 даже не ставился на рассмотрение, а это месяца 3-4 работы не меньше. А вот для Ф-16 они были бы самое то... Хотя и там надо будет дорабатывать...
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26.02.2024 18:34 Ответить
Бздун!
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26.02.2024 18:45 Ответить
А давайте зеленського на тауруси обміняємо! Як свої ракети не зумів чи не схотів зробити, то хай хоч прислужиться до поставки німецьких...
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26.02.2024 19:10 Ответить
Шольца треба позбавляти крісла він не надасть Таурас Україні.
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26.02.2024 20:38 Ответить
Ссыкун.
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26.02.2024 20:46 Ответить
Міцно ***** за яйця тримає все меркелівське кодло, куплене Газпромом оптом і в роздріб, мабуть розписочки понаписували, що властиво педантичним в справах німцям.
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26.02.2024 21:14 Ответить
это договорняк с сша, пока оттуда не будет команды - он ничего не даст
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26.02.2024 23:29 Ответить
Меркельша зникла , але по суті - німеччина продовжує залишатися союзником ***** !
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27.02.2024 11:54 Ответить
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