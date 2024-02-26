Шольц выступил против поставок ракет Taurus Украине: "Это может привести к участию в войне"
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет Taurus.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RND.
"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь идет о дальности Taurus. – Ред.). Поэтому это не следующий вариант в повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", - отметил он.
Шольц подчеркнул, что Taurus – это оружие очень дальнего действия.
"И то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями и сопутствующего контроля над целями, невозможно сделать в Германии. Это знает каждый, кто имел дело с этой системой", - добавил канцлер.
Шольц заявил, что "очень раздражен отсутствующим балансом между тем, что действительно нужно сейчас, и дискуссией об этой системе (Taurus. – Ред.)".
"Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длины и расстояния, но не принципиально из Германии", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Дарма витрачені бюджетні гроші на турне та піар.
Результат- ЗЕро.
весь танок з бубном обертається навколо цього - ВСЕ , все інше балаканина і заповнення ефіру
Щодо помилок, то Великим Людям притаманні Великі Помилки. Найбільшою помилкою Рейхсканцлера Гітлера був не реверс військ від москви. Найбільшою помилкою було тупе невизнання Незалежності України під протекторатом Рейху, проголошеної ОУН у Львові після заходу туди німецьких військ. Визнавши Україну, Рейх отримав би тоді мільйони нових солдатів і сотні дивізій, мотивованих бити москалів. Ще свіжими у пам"яті Українців були репресії, Голодомор, колективізація, русифікація, ліквідація Церкви, гено-, етно-, і лінгвоцид. Отримавши такі сили, Рейх завалив би москву без любого сумніву.
І добре би зробив: у тій війні мала би перемогти Німеччина. Це до українців уже доходить, лише, як завжди запізно...
Имеет право боятся? Имеет.
Ещё вапросы?
Тем более мы уже из каждого утюга торжественно заявили, что именно ими уничтожим Крымский мост. Потому как мы такие простые ребята, что на уме, то и на языке )
п.с. для анти-шТольцев уточню, вопрос интеграции Таурусов на Су-24 даже не ставился на рассмотрение, а это месяца 3-4 работы не меньше. А вот для Ф-16 они были бы самое то... Хотя и там надо будет дорабатывать...