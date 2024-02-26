Путин "включил" оккупированные территории 4 областей Украины в Южный военный округ РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О военно-административном разделении", согласно которому оккупированные территории 4 областей Украины "включены" в Южный военный округ РФ. Кроме того, в России снова появятся Ленинградский и Московский военные округа.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Оккупированные Крым и Севастополь Кремлем были включены в состав Южного военного округа РФ ранее.

В свою очередь военные округа с центрами в Москве и Санкт-Петербурге в РФ существовали до 2010 года. О планах снова сформировать их министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в конце 2022 года, представляя реформу армии.

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