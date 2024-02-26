РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12442 посетителя онлайн
Новости Война
9 860 36
оккупация (9992) путин (30484) россия (93015)

Путин "включил" оккупированные территории 4 областей Украины в Южный военный округ РФ

шойгу,путін

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О военно-административном разделении", согласно которому оккупированные территории 4 областей Украины "включены" в Южный военный округ РФ. Кроме того, в России снова появятся Ленинградский и Московский военные округа.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Оккупированные Крым и Севастополь Кремлем были включены в состав Южного военного округа РФ ранее.

В свою очередь военные округа с центрами в Москве и Санкт-Петербурге в РФ существовали до 2010 года. О планах снова сформировать их министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в конце 2022 года, представляя реформу армии.

Читайте также: В РФ открыто заговорили о репрессиях против украинцев и "чистках" на временно оккупированных территориях, - ISW
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Нажаль це ми самі себе обхезали, коли мудрий нарід наобирав власній воюючій краіні замість президента-державника, тупу ватну примітивну ляльку, яка лише вміла кривлятися зі сцени. І саме це подобалося більш за все мудрому наріду-какімразніцам. Нащо б нам був той Конгрес чи шольц чи макрон, якби ми з 2019 по 2022 виробляли ракети Нептун, САУ Богдана, ракети Вільха та Вільха М та іншу ВЛАСНУ зброю, яка після травня 2019 вже мала бути прийнята на озброєння та поставлена на бойове чергування. Бо не Шольц не Байден і не Макрон в 2021 році, який передував року широкомасштабного вторгнення, на Автодор та на дороги витратили 13 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ, а на озброєння та ЗСУ в 10 РАЗІВ МЕНШЕ. Це не Байден та Шольц зливали нашу спецоперацію по затримці вагнерівців у 2020 москалям, це робив зеленський та єрмак. Це не Щольц та Байден призначали своїми указами агентів фсб на керівні посади в СБУ, це робив зеленський своїми указами, за поданням його друга дєцтва Баканова, до якого досі ЖОДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ У ВЛАДИ. Тож Конгрес США тут ні до чого, бо треба було просто думати головою, а не дупою коли обирали в 2019 замість справжнього українського Президента, промоскальську гнусавопику обманку...
показать весь комментарий
26.02.2024 17:18
+11
Украина победит. Россия потеряла 70% своего военного потенциала. Оставшиеся недобитки военной техники бросить на фронт будет рискованно для путина, так как он оголит собственную страну от внешней, да и от внутренней угрозы "малые народы уже стали понимать что быть русским опасно для жизни и процветают националистические настроения что грозит внутреннему возгоранию". Поэтому Россия перешла к понтам но все знают ее реальные возможности.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:50
+10
Таким образом это нацистское недоразумение показывает что оно хочет на данный момент. Нашим политикам следует ответить тем же. Объявить об освобождении украинских территорий в границах военного округа Рашки в который эти области включили.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина победит. Россия потеряла 70% своего военного потенциала. Оставшиеся недобитки военной техники бросить на фронт будет рискованно для путина, так как он оголит собственную страну от внешней, да и от внутренней угрозы "малые народы уже стали понимать что быть русским опасно для жизни и процветают националистические настроения что грозит внутреннему возгоранию". Поэтому Россия перешла к понтам но все знают ее реальные возможности.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:50 Ответить
вже й на марафоні не такі оптимістичні, як цей коментар .

звідки такі хороші передчуття, що лишилось 30% військового потенціалу параші?
показать весь комментарий
26.02.2024 16:59 Ответить
наступні понти будуть у цего автора - великий Ze один войну виграв!
показать весь комментарий
26.02.2024 17:07 Ответить
ви забули добавити -- з Народом Укоаїни!,як Президент та Головнокомандуючий!, все інше, то є ваші Понти,), нікому вже зауважте, не потрібні.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:37 Ответить
Отакии імперець і на весь світ иому нахезати
показать весь комментарий
26.02.2024 16:51 Ответить
Світ сам себе обхезує. Глянеш на Конгрес США,чи на шольца-і хочеться самому на них нахезати.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:53 Ответить
Нажаль це ми самі себе обхезали, коли мудрий нарід наобирав власній воюючій краіні замість президента-державника, тупу ватну примітивну ляльку, яка лише вміла кривлятися зі сцени. І саме це подобалося більш за все мудрому наріду-какімразніцам. Нащо б нам був той Конгрес чи шольц чи макрон, якби ми з 2019 по 2022 виробляли ракети Нептун, САУ Богдана, ракети Вільха та Вільха М та іншу ВЛАСНУ зброю, яка після травня 2019 вже мала бути прийнята на озброєння та поставлена на бойове чергування. Бо не Шольц не Байден і не Макрон в 2021 році, який передував року широкомасштабного вторгнення, на Автодор та на дороги витратили 13 МІЛЬЯРДІВ ДОЛАРІВ, а на озброєння та ЗСУ в 10 РАЗІВ МЕНШЕ. Це не Байден та Шольц зливали нашу спецоперацію по затримці вагнерівців у 2020 москалям, це робив зеленський та єрмак. Це не Щольц та Байден призначали своїми указами агентів фсб на керівні посади в СБУ, це робив зеленський своїми указами, за поданням його друга дєцтва Баканова, до якого досі ЖОДНИХ ПРЕТЕНЗІЙ У ВЛАДИ. Тож Конгрес США тут ні до чого, бо треба було просто думати головою, а не дупою коли обирали в 2019 замість справжнього українського Президента, промоскальську гнусавопику обманку...
показать весь комментарий
26.02.2024 17:18 Ответить
Вот умеете Вы!!!!!
Браво!
показать весь комментарий
26.02.2024 17:44 Ответить
13млрд доларів що ви вказали, достатньо було б на два місяці війни
показать весь комментарий
26.02.2024 20:56 Ответить
Хибна логіка, точніше повна її відсутність. Ці 13 мільярдів баксів лише за 2021 рік, а були ще попередні роки, там було менше, але всі вони не витрачалися на ЗСУ, а заасфальтовувалися в дороги і це під час війни, яка у нас з 2014 року!!! Ці мільярди доларів були потрібні ЗСУ у вигляді зброї, амуніції. Якби ці 13 мільярдів доларів у 2021 та всі попередні мільярди з 2019 року, були вчасно витрачені на виробництво наших ракет, наших САУ, наших танків... то майже зі 100% кремлівське ***** ніколи б не пішов на широкомасштабне вторгнення, бо Україна мала б чим відповісти. Але влада кремлівського скомороха-зельонського показово гальмувала оборонне виробництво, саботувала фінансування власної української зброї, проте ці десятки мільярдів доларів витратили на дороги, навіть вже тоді, коли наші західні партнери попереджали нас про широкомасштабне вторгнення. Виправдовувати цей злочин зеленського та його ОП може або той, хто геть не вдупляє що коїться в державі з травня 2019, або той, хто не бажає перемоги Україні.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:17 Ответить
На той момент ось ця зелена повтора виявилась меньш небезпечнишою аниж порох
показать весь комментарий
18.03.2024 10:32 Ответить
це тобі подоляк в ОПі сказав?
показать весь комментарий
18.03.2024 10:38 Ответить
Вкрав, а зараз намагаються ліголизувати вкрадене.

Цей фокус два рази не прокотить.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:55 Ответить
Чому Сатурн з Меркурієм не "включив",це ж те саме з юридичної точки зору?
показать весь комментарий
26.02.2024 16:53 Ответить
Бо попа вутін мозок не включтв собі
показать весь комментарий
26.02.2024 18:05 Ответить
Логічно, не в Східний його включати
показать весь комментарий
26.02.2024 16:54 Ответить
Таким образом это нацистское недоразумение показывает что оно хочет на данный момент. Нашим политикам следует ответить тем же. Объявить об освобождении украинских территорий в границах военного округа Рашки в который эти области включили.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:55 Ответить
***********, продукуючи суцільний абсурд та маячню просто знівелювали хвалені цінності світової цивілізації.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:56 Ответить
********. Все.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:56 Ответить
А ще ***** може оголошувати себе імператором Марсу і прицем Місяця.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:57 Ответить
*уйло , тобі до здоху один крок, а ти ще щось ''включаєш''.
показать весь комментарий
26.02.2024 16:59 Ответить
Підписав ще один папірець та печатку приляпали . Нехай весь світ знає , яки вони усі мудаки.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:00 Ответить
Як ,,включається" так і ,,виключається".
показать весь комментарий
26.02.2024 17:00 Ответить
все таки потрібно віддати належне московитам за останні 150 років вони відтиснули у нас умовно територію цілої польщі.

Ну а що ми , просто мирні цивілізовані людолюби приспані усіма від клоунів до неаведистів та шапкокрадів і тому подібної нечісті
показать весь комментарий
26.02.2024 17:03 Ответить
дідьі ж разом ваєвалі...(пєстня)
показать весь комментарий
26.02.2024 17:13 Ответить
Спасибо тем кто это все добровольно сдал. Потому что Путин наш человек и не хочет войны.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:07 Ответить
молодец, дедушка, до слез рассмешил. Что-то из разряда шуток про дедушку и бабушку.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:09 Ответить
А що з цього приводу скажет таварищь ЗЕ??
показать весь комментарий
26.02.2024 17:16 Ответить
А Варшаву чому б не включити до якогось "округу" ?
Сцикотно, чи путіну самому смішно ?
А Париж ?
показать весь комментарий
26.02.2024 17:21 Ответить
дурочка он включил
показать весь комментарий
26.02.2024 17:21 Ответить
ну ...., прийдеться тоді забрати увесь Південий округ
Хто чужої території забажає - свою втратить
показать весь комментарий
26.02.2024 17:31 Ответить
А Белгород, Воронеж
Это же исконно украинские земли
показать весь комментарий
26.02.2024 17:34 Ответить
якось то похеру, що він там включив. Як включив, так виключить.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:43 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2024 17:50 Ответить
 
 