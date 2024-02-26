Путин "включил" оккупированные территории 4 областей Украины в Южный военный округ РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О военно-административном разделении", согласно которому оккупированные территории 4 областей Украины "включены" в Южный военный округ РФ. Кроме того, в России снова появятся Ленинградский и Московский военные округа.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Оккупированные Крым и Севастополь Кремлем были включены в состав Южного военного округа РФ ранее.
В свою очередь военные округа с центрами в Москве и Санкт-Петербурге в РФ существовали до 2010 года. О планах снова сформировать их министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в конце 2022 года, представляя реформу армии.
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+15 kelt kant
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показать весь комментарий26.02.2024 16:55
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звідки такі хороші передчуття, що лишилось 30% військового потенціалу параші?
Браво!
Цей фокус два рази не прокотить.
Ну а що ми , просто мирні цивілізовані людолюби приспані усіма від клоунів до неаведистів та шапкокрадів і тому подібної нечісті
Сцикотно, чи путіну самому смішно ?
А Париж ?
Хто чужої території забажає - свою втратить
Это же исконно украинские земли