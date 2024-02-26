Ссора Украины и Польши сейчас была бы "самым большим идиотизмом в истории", - Туск

Польша солидарна с Украиной в нынешний сложный момент истории, но в двусторонних отношениях есть "один критический момент", касающийся экспорта украинской агропродукции, который нужно решить с учетом всех сторон. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинских политиков избегать "ненужных эмоциональных комментариев" по Польше.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции в понедельник в Варшаве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Председатель Совета министров Польши отметил, что, занимая должность премьера РП, для него было важно совершить свой первый зарубежный визит в Киев.

Он подчеркнул, что Польша является последней страной, которая должна как-то доказывать свою солидарность с Украиной, Варшава больше сосредотачивается на убеждении других стран более активно действовать и выполнять свои обязательства по агрессии России против Украины.

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"Нет дефицита польско-украинских отношений. Но есть один критический момент, касающийся экспорта украинского зерна и других агропродуктов в Польшу и Европу без пошлины и без стандартов, действующих в ЕС. Это сложно для Украины, это сложно для меня, но надо найти решение, за которое не заплатят польские фермеры. И я хочу, чтобы Брюссель и Киев поняли, что сохранение того, что есть в настоящее время, неприемлемо для сотен тысяч тяжело работающих фермеров", - подчеркнул глава польского правительства.

По его словам, Украина и Польша должны найти решения, которые не навредят Украине, но такие, чтобы польские фермеры не стали жертвами.

"Я очень надеюсь на понимание. Надеюсь, что украинские политики откажутся на время от ненужных эмоциональных комментариев. Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения в этом деле, это был бы самый большой идиотизм в истории наших народов. Ведь мы нуждаемся друг в друге, как никогда до этого, и я надеюсь, что все это поймут", - добавил Туск.

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