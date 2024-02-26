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граница (5146) Польша (8149) Туск (676) блокирование (459)

Ссора Украины и Польши сейчас была бы "самым большим идиотизмом в истории", - Туск

туск,дональд

Польша солидарна с Украиной в нынешний сложный момент истории, но в двусторонних отношениях есть "один критический момент", касающийся экспорта украинской агропродукции, который нужно решить с учетом всех сторон. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинских политиков избегать "ненужных эмоциональных комментариев" по Польше.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции в понедельник в Варшаве с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Председатель Совета министров Польши отметил, что, занимая должность премьера РП, для него было важно совершить свой первый зарубежный визит в Киев.

Он подчеркнул, что Польша является последней страной, которая должна как-то доказывать свою солидарность с Украиной, Варшава больше сосредотачивается на убеждении других стран более активно действовать и выполнять свои обязательства по агрессии России против Украины.

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"Нет дефицита польско-украинских отношений. Но есть один критический момент, касающийся экспорта украинского зерна и других агропродуктов в Польшу и Европу без пошлины и без стандартов, действующих в ЕС. Это сложно для Украины, это сложно для меня, но надо найти решение, за которое не заплатят польские фермеры. И я хочу, чтобы Брюссель и Киев поняли, что сохранение того, что есть в настоящее время, неприемлемо для сотен тысяч тяжело работающих фермеров", - подчеркнул глава польского правительства.

По его словам, Украина и Польша должны найти решения, которые не навредят Украине, но такие, чтобы польские фермеры не стали жертвами.

"Я очень надеюсь на понимание. Надеюсь, что украинские политики откажутся на время от ненужных эмоциональных комментариев. Понятно, что это сложный момент, мы должны найти решение, но не такое, что могло бы нас разъединить. Если бы мы сейчас поссорились и не нашли решения в этом деле, это был бы самый большой идиотизм в истории наших народов. Ведь мы нуждаемся друг в друге, как никогда до этого, и я надеюсь, что все это поймут", - добавил Туск.

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Топ комментарии
+31
Туск, виконуй вимоги ЕС!

Польща їх порушила сама.

Не треба усе валити з больноі голови на здорову.
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26.02.2024 16:53
+21
Туск пропонує не вірити своїм очам і блокування кордону сприймати як дії ******** друзів, що підставляють плече у важкий час... ще й просить не обзиватись, бо то не по дружньому... просто немає слов...
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26.02.2024 16:56
+15
И ни слова про российский экспорт и транзит агропродукции в Польшу, который в разы больше украинского! Лицемер!
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26.02.2024 17:34
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ЗЕ шобло НЕ Україна!
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29.02.2024 18:51 Ответить
Туск лише місяць, як у владу вернувся...
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26.02.2024 23:22 Ответить
Москальского зерна в Польщу https://t.me/Nasobin/8364 завезли в рази більше українського. Про це мовчать всі дєрьмаки глобальної синагоги.
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26.02.2024 18:42 Ответить
Та фейк це,
я вже тормосив таких "знавців", як ти - не витряс, звідки беруть цю маячню...

Але в іншому місці прочитав, що цей фейк (ймовірно) взявся з порівняння двох таблиць, де українське зерно рахувалося в тонах, а кацапське - в кг
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26.02.2024 18:47 Ответить
Лінк глянув. Там ні слова про те, що кацапськоо зерна більше, ніж українського!
Анонімний телеграм - взагалі не джерело. Ще й по-кацапськи...
Ти шукаєш статистику на кацапських помийках?

З.І. Міхал Колодзєйчак - віце-міністр, а не міністр
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26.02.2024 21:04 Ответить
Вчи мат часть, перше ніж висери кидати. https://www.pap.pl/aktualnosci/minister-siekierski-w-brukseli-ke-narzucila-nieracjonalne-wymogi-zielonego-ladu
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26.02.2024 21:01 Ответить
Але до цього якраз і йдеться...
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26.02.2024 18:59 Ответить
Коротше, Україні треба негайно створювати альтернативні торгівельні маршрути. Не знаю, чи зможе це зробити зелена влада, але треба пробувати...
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26.02.2024 19:04 Ответить
Альтернатива одна - через Румунію. Угорщина й Словаччина закриті, ляхи шукають українське зерно навіть на литовських митницях (невже воно туди через білорусь їде? І як розпізнати - це зернина з України, чи ні?).
При всій зневазі до Зе і його кодла, думаю, що це, все ж, не їхня вина - це, по-перше, потужна спецоперація москви (згадайте плакат на тракторі польського фермера). А, по-друге - пшеки і їхня влада вже дивляться на "креси всходнє" - Галичину й Волинь - як на свої. Вони вже не хочуть перемоги України, бо наша поразка дозволить їм загарбати понад сотню тисяч км².
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26.02.2024 21:09 Ответить
Кубраков ще ніби казав що по Дунаю хочуть переправляти...
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26.02.2024 21:27 Ответить
Це не ідіотизм, це ваш персональний підерасизм, пане Туск і аморальна, відразлива жадоба нажитися на горі сусідів.
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26.02.2024 20:39 Ответить
Ляхи - підараси показали своє справжнє рило. Тепер вся Європа знає хто такі ляки і це дуже їм пошкодить. Україну бояться до усрачки як конкурента.
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26.02.2024 20:56 Ответить
Пшеки дивляться на "креси всходнє" -Галичину й Волинь - і вже бачать їх своїми: "Адже ми себе потребуємо навзаєм..."
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26.02.2024 20:58 Ответить
Бастуйте скільки завгодно. Але хто дав право перекривати міжнародні шляхи? Бастуййте в Варшаві прокацапські покидьки, або в Брюсселі.
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26.02.2024 21:43 Ответить
чтоб ты сдох туск, со своими циничными заявлениями. В суд на вас подать, и отсудить миллиарды, и все будет в порядке. Не страна, а сомали
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26.02.2024 23:11 Ответить
Героїчні захисники українського зерна - ці грощі хто небудь бачив ?😆
ЗСУ за ці грощі можна було озброїти декілька разів.
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26.02.2024 23:27 Ответить
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