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граница (5146) Литва (2335) Польша (8149) протест (5834) фермер (185)

Польские фермеры планируют заблокировать КПП на границе с Литвой: будут искать украинскую агропродукцию

фермер,польща

Польские фермеры расширяют свои протесты. В пятницу, 1 марта, протестующие планируют заблокировать контрольно-пропускной пункт на границе с Литвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LRT заявил соорганизатор протеста на литовской границе Каролис Печеньскинс.

По его словам, протестующие хотят останавливать и проверять на КПП между литовским городом Кальвария и польским Буддиском все транспортные средства, которые могут перевозить украинское зерно или другую сельскохозяйственную продукцию.

Акция начнется там с 10 часов утра 1 марта.

"Это не будет полной блокадой пункта пропуска через границу. Мы, фермеры, вместе с польскими властями хотели бы проверить, что перевозится в грузовиках, уделяя особое внимание тем транспортным средствам, которые могут перевозить сельскохозяйственную продукцию", - отметил Печеньскинс.

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Фермеры обещают пропускать бензовозы, промышленные грузы или грузовики со скотом, как и легковой и пассажирский транспорт.

"Мы хотим привлечь внимание к происходящему, потому что считаем, что наши интересы игнорируют, и мы не получаем ни от кого поддержки. Вопрос о блокаде на литовской границе возник, когда мы начали думать, как усилить давление на польское правительство", – добавил соорганизатор протеста.

Польские фермеры могли бы сосредоточиться на власти, а не на границе, поскольку именно власти могут сделать необходимые изменения, о которых заявляют протестующие, заявил генеральный директор Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас.

По его мнению, такие действия поляков нанесут ущерб его государству.

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Буйвидас подчеркнул, что перевозчики находятся под жестким контролем, поэтому власти легко смогут контролировать мошеннический транзит товаров, если таковой существует.

Председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас сообщил, что подозрения польских фермеров в том, что украинское зерно, которое завозится из Польши в Литву, возвращается назад или перерабатывается и реэкспортируется как литовская продукция, обоснованы. По его словам, литовские фермеры фиксируют украинскую продукцию, но в официальной статистике отсутствует информация о ее ввозе в страну.
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Топ комментарии
+39
Отже треба блокувати польські товари, в магазинах, на кордоні.
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26.02.2024 17:15
+35
Ви б так, гівнюки гоноровиті, кацапську агропродукцію шукали, яка якраз через Литву...
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26.02.2024 17:15
+29
А кацапську агропродукцію шукати не будуть? Дивно... Кацапи постачають в ЄС втричі більше збіжжя за Україну, але поляки ссуться щось вякнути проти кацапів в ЄС. Чому? Литва оголосила вчора заборону на закупівлю кацапської аграрки, а вже сьогодні поляки відреагували на користь **********. "Заступнічкі" млять... Закликаю всіх українців негайно виїздити з Польщі. Завтра вони будуть вас облаювати, післязавтра дубасити на вулицях, адалі почнуть гвалтувати українок...
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26.02.2024 17:19
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❗️Польща утилізує 30 тонн української кукурудзи з 180 тонн, які висипали невідомі на колії у Котомирі під Бидгощем

Зібрану незіпсовану кукурудзу вже відправили до порту у Гданську, звідки вона поїде до Марокко. Польська поліція розслідує знищення майна.
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26.02.2024 18:50 Ответить
Дивним чином блокада поляками України почалась напередодні приходу Дональда Туска в польський уряд. Саме цьому Туску за першої його каденції ***** пропонувало поділити Україну. Тоді він відмовився, але часу пройшло достатньо щоб одуматись. Тим більше що ***** вміє робити пропозиції від яких важко відмовитись.
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26.02.2024 18:56 Ответить
Полякам война в Украине оно интересно, но как бы напрямую не затрагивает, а повоевать хочется, но в окопах стра-а-ашно, а так и "герои" и тракторы р-р-рычат...
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26.02.2024 19:05 Ответить
Зверніть увагу,а в Україні щодо заборони ввезення псякревського продовольчого барахла......суцільна тиша,хоч по логіці,потрібно приймати дзеркальні дії.....Схоже,маленький,хрипатий наполеончик та його довготелесий регент зацікавилися темою нанесення економічного урону укр с/г....
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26.02.2024 19:45 Ответить
А тут вже має спрацьовувати громадянська свідомість - яка, нажаль, спить в багатьох.

я теж не розумію, як можна купувати на даний період щось польського виробництва.
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26.02.2024 20:57 Ответить
Якби вони подивилися на карту, то побачили б, що Україну від Литви відділяє білорусь, з якою торгівлі у нас також нема. Але то ґонорове польське бидло, підігріте москальськими грошима. Зрештою, хто мав нещастя добре знати мрскалів і ляхів, той знає, що вони відрізняються лише тим, що в одних вєлічіє, в інших ґонор. А за сутністю, й одні, й другі - хамське бидло.
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26.02.2024 20:38 Ответить
А пошукати рашистську продукцію на кордоні з Белорусью не бажають?!
Ах, да - "Рашка це "інша справа"!
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26.02.2024 20:54 Ответить
Треба демонстративно розвернути фури і повернути зерно до дому, не треба принижуватись перед поляками. Нехай це зерно піде на біопальне для ЗСУ ніж жадібним сусідам. А польські продукти і так немає сенсу купляти, вони такої ж поганої якость як і їх зерно. Не знаю як треба не поважати себе щоб купувати "польські альтернативи" в магазині.
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26.02.2024 22:14 Ответить
Щас вадил польских немцы подсрачниками выпнут, приедут ане назад и ******** нарадастях этих рассопидарохвермеров. 🤣🤣🤣🤣
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26.02.2024 22:23 Ответить
где наши иски в суды??
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26.02.2024 23:06 Ответить
Ну что, рашистские спецслужбы выполнили план рассорить Польшу и Украину на отлично. Сначала они нанимают несколько польских фермеров блокировать границу и рассыпать зерно. Потом приходят сюда в комменты с призывом не покупать ничего польского. Zадача Vыполнена. Теперь вот лезут дальше, к Балтии. Уроды.
И главное, что контрспецслужбы, которые должны были выявить это и пресечь, стоят и глазами хлопают.
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27.02.2024 06:32 Ответить
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