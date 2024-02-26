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Новости Война
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беспилотник (3151) Германия (6730) Николаев (2111) Анналена Бербок (314)

В Германии подтвердили, что за кортежем Бербок в Николаеве следил российский беспилотник

бербок

Представители МИД и Министерства обороны Германии подтвердили, что за кортежем Анналены Бербок во время визита в Николаев следил российский разведывательный беспилотник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Представители МИД ФРГ и Минобороны сообщили, что во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Николаев за ее кортежем действительно некоторое время следил российский разведывательный дрон. Поэтому Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев.

Читайте также: Российский дрон преследовал кортеж главы МИД Германии Бербок в Николаевской области, - Bild
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Топ комментарии
+5
Сплюньте - "вбили".
Аналєна мила добра жінка, одна з небагатьох а ЕС яка розуміє що відбувається.
Ну і кіно німецьке нагадує, яке в юності дивились...
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26.02.2024 18:02
+4
А че не сбили?
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26.02.2024 17:35
+3
Кацапи офіційно напали на урядовця Германії. Що там далі?
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26.02.2024 17:38
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А че не сбили?
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26.02.2024 17:35 Ответить
Збили?А чим?Германія що вже передала Україні ракети Таурус?Приїхав в Україну-забезпеч себе від атак БПЛА.Тільки так повинно бути для тих,хто вагається чи нищити кацапів.Кацапи ж не соромляться...
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26.02.2024 19:54 Ответить
бпла з чемоданчиком путина??
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26.02.2024 17:36 Ответить
Кацапи офіційно напали на урядовця Германії. Що там далі?
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26.02.2024 17:38 Ответить
Они пока не напали, а "следили". А Германия выразила озабоченность и обеспокоенность. Всё как всегда.
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26.02.2024 17:41 Ответить
та навіть якби вбили б ... ви вірите, що щось би було?

"а може вони не знали кого", "а може то український дрон"
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26.02.2024 17:50 Ответить
Сплюньте - "вбили".
Аналєна мила добра жінка, одна з небагатьох а ЕС яка розуміє що відбувається.
Ну і кіно німецьке нагадує, яке в юності дивились...
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26.02.2024 18:02 Ответить
От ненада так. Коли Ви те кіно дивилися, Анналена дисертацію писала.....
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26.02.2024 18:07 Ответить
YA ya das ist fantastisch
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26.02.2024 20:59 Ответить
якось при Залужному не слідкували,
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26.02.2024 17:47 Ответить
Дешовый пиар от ОПЫ. Николаев не прикрыт ПВО? Если прикрыт, почему не сбили?
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26.02.2024 17:53 Ответить
Больше похоже на паранойю. Ради чего за ней следить?
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26.02.2024 17:56 Ответить
Зачем следить? А понты! Хороший Понт дороже денег! Вот мы, мол, какие крутые. Бабки в Пензе оценят.
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26.02.2024 19:05 Ответить
А може то був Ігор клоун з ДЗНД,його начебто відправили на фронт?
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26.02.2024 18:03 Ответить
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26.02.2024 18:45 Ответить
 
 