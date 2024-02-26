В Германии подтвердили, что за кортежем Бербок в Николаеве следил российский беспилотник

Представители МИД и Министерства обороны Германии подтвердили, что за кортежем Анналены Бербок во время визита в Николаев следил российский разведывательный беспилотник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Представители МИД ФРГ и Минобороны сообщили, что во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Николаев за ее кортежем действительно некоторое время следил российский разведывательный дрон. Поэтому Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев.

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