В Германии подтвердили, что за кортежем Бербок в Николаеве следил российский беспилотник
Представители МИД и Министерства обороны Германии подтвердили, что за кортежем Анналены Бербок во время визита в Николаев следил российский разведывательный беспилотник.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Представители МИД ФРГ и Минобороны сообщили, что во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Николаев за ее кортежем действительно некоторое время следил российский разведывательный дрон. Поэтому Бербок пришлось досрочно закончить свой визит в Николаев.
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+5 Andrew Moon
показать весь комментарий26.02.2024 18:02
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+3 Andrew Moon
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"а може вони не знали кого", "а може то український дрон"
Аналєна мила добра жінка, одна з небагатьох а ЕС яка розуміє що відбувається.
Ну і кіно німецьке нагадує, яке в юності дивились...