РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12378 посетителей онлайн
Новости Война
14 464 134
дороги (2472) Черненко (103) дроны (3563) Большая стройка (728)

"Вместо дронов правительство выделило 17 миллиардов гривен на строительство дорог", - эксперт

дороги,ремонт

Правительство решило направить более 17 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Велике будівництво", хотя за эти деньги можно было приобрести почти миллион дронов.

Об этом заявил народный депутат VIII созыва Александр Черненко, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу, 23 февраля, своим решением правительство Шмыгаля направило 17,1 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Велике будівництво". Вместо ВСУ. Вместо дронов. На дороги. Не на фронт. 17 миллиардов – это почти миллион дронов! Если их купить, нас не будет ждать новая Авдеевка. Нас не будет ждать окружение Киева и т.д. Но в правительстве решили постелить дороги. Считают ли там, что угроза российских танков уже в прошлом?" – заявил Черненко.

Эксперт напомнил слова президента Владимира Зеленского, сказавшего, что весной Украину ждут сложные времена. Черненко отметил, что в трудные времена строительство дорог – не самая необходимая статья расходов.

"Президент вчера сказал: "Нам будет сложно в марте-апреле". Это касается и фронта, и финансовой помощи от западных партнеров. Но, я так понимаю, это не касается "Великого будівництва". Там никому тяжело не будет. Будет тяжело и громадам, потому что средства из военного НДФЛ у них забрали в центр на Минобороны, Минстратегпром и Госспецсвязи, но не тяжело тем, кто эти деньги у громад забрал, будет тяжело бойцам на фронте. Тяжело волонтерам – потому что помощь все труднее аккумулировать. Но не тяжело правительству – оно сейчас закатает 17 млрд в асфальт", - подчеркнул Черненко.

Читайте также: Изъятие у громад военного НДФЛ не обеспечит потребностей армии, а потери будут в разы больше, - Черненко

Как сообщалось, во время пресс-конференции 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что март-апрель будут сложными для Украины.

Также сообщалось, что с 1 октября 2023 г. поступления от налога на доходы физических лиц, полученные военнослужащими, полицией и лицами рядового и начальствующего состава, направляют не в местные бюджеты, как раньше, а в государственный. Соответствующий закон был принят в ноябре прошлого года. Изменения объясняли необходимостью увеличить расходы на нужды обороны.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+41
показать весь комментарий
26.02.2024 17:55
+40
Ракети вже закатав у асфальт маємо результат. Тепер дрони туди ж. Може пора і владу туди-за ракетами закатати. Бо зелені роблять все аби послабити Україну!
показать весь комментарий
26.02.2024 17:53
+33
зелене гiмно робить усе можливе для поразки України.
показать весь комментарий
26.02.2024 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вони що зовсім #бнуті?
показать весь комментарий
26.02.2024 18:23 Ответить
Ні, вони зрадники!
показать весь комментарий
26.02.2024 18:31 Ответить
Мільон дронів, мільярд дерев вже є. Треба на дороги, але з цього гроші підуть тільки на дороги
показать весь комментарий
26.02.2024 18:25 Ответить
**** ,задолбали дебіли, якщо не буде доріг , не буде Нічого, дороги це життя країни.Не проїде ні танк , ні харчі , ні ліки, по можливості їх треба ремонтувати
показать весь комментарий
26.02.2024 18:26 Ответить
танки, дебіл, їдуть по нашим відремонтованим дорогам. але танки ворожі. дебіл, ***.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:28 Ответить
Місцеві дороги ремонтують із місцевих бюджетів, алєнь.
показать весь комментарий
26.02.2024 19:38 Ответить
о)(уївші морди! Зеля пританцьовує!
показать весь комментарий
26.02.2024 18:27 Ответить
Myroslav Oleshko

@oleshkomyroslav

Влада Зеленського та прикордонники міністра МВС Клименка остаточно й*бнулись. Вони використовують ГЕЛІКОПТЕР для пошуку та затримання українців, які намагаються виїхати за кордон в Європу. Це в той час, коли на фронті не вистачає гелікоптерів, щоб вивозити поранених та виконувати спецоперації ЗСУ. Гелікоптер використовується, щоб спіймати пару кріпаків, які надумали виїхати з України. Може ще F16 візьміть для патрулювання кордону з Румунією?
показать весь комментарий
26.02.2024 18:28 Ответить
Виділив,-і виділив.І нічого їм за це не буде.
Хіба що бидло до Кличка пришлють,-де дрони ?
показать весь комментарий
26.02.2024 18:28 Ответить
На дронах мого не украдешь. сторительство и особенно ремонт автодорог-это клондайк для тех кто хочет украсть много и ничем не рискуя. воруют от 50 до 70%. иньересно какая доля у Зеленского?
показать весь комментарий
26.02.2024 18:33 Ответить
Коли там бубачка нелегітимним стане? Мотузка чекає.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:36 Ответить
Кончені підари....
показать весь комментарий
26.02.2024 18:42 Ответить
так рабочие места. тоже нужны
показать весь комментарий
26.02.2024 18:44 Ответить
Бруківку не можна було, а тут робочі місця.....
показать весь комментарий
26.02.2024 18:46 Ответить
Ага, в Сибіру, в концтаборах...
показать весь комментарий
26.02.2024 18:59 Ответить
Ти кацапе сьогодні собі знайшов робоче місце у подоляцькій ботофермі?чого ж тебе трохи не навчили грамоти, а тупака зразу зареєстрували?
показать весь комментарий
26.02.2024 19:03 Ответить
Довбойоби.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:51 Ответить
курви !

велике Крадівництво замість бункерів для збереження життя українських Воїнів
показать весь комментарий
26.02.2024 18:54 Ответить
Панове, ні в якому разі не хочу оправдовуаати зелебобів, але це цільова допомога від Японії. Якщо вони виділили на дороги то туди вона має піти. Я не розібравшись теж спочатку був шокований.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:55 Ответить
післявоєнна відбудова олень після воєнна
показать весь комментарий
26.02.2024 19:15 Ответить
Правительство решило направить более 17 млрд гривен остатка из прошлогоднего бюджета на "Велике будівництво" Источник:

где здесь про Японские деньги ¿ ..... Для тех кто на БРОНЕПОЕЗДЕ - остаток прошлогоднего бюджета
показать весь комментарий
26.02.2024 21:05 Ответить
Все по плану. 3-я штурмова вже не штурмова)
Ще півроку і можна пєрєміріє оголошувати. Усіх хто проти до того часу переб'ють або посадять.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:55 Ответить
Це так потужно, щоб дрони бистріше на фронт попадали
показать весь комментарий
26.02.2024 19:26 Ответить
Схоже це і є ті обіцяні " мільйони дронів"
..епічно...чергове наї...во" від влади...
показать весь комментарий
26.02.2024 21:05 Ответить
Чудова, відпрацьована роками схема.
Війна войною, то що ж їм тепер взагалі не красти?
Пілітє, Шура, пілітє, ані (дороги) золотиє
показать весь комментарий
26.02.2024 19:53 Ответить
В разі поразки України обіцяю по мірі сил закатувати зелених ********* під асфальт.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:21 Ответить
Хоч зараз будуть красти на дорогах по яких їде допомога,а не як у 2021 для окупантів зробили доріг на 350 мільярдів,вкравши мінімум 150 мільярдів.
Цікавий % Зеленського,який зеЛенка ховає в офшорах.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:23 Ответить
Хоч зараз будуть красти на дорогах по яких їде допомога,а не як у 2021 для окупантів зробили доріг на 350 мільярдів,вкравши мінімум 150 -200 мільярдів.
Цікавий % Зеленського,який зеЛенка ховає в офшорах.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:26 Ответить
Хоч зараз будуть красти на дорогах по яких їде допомога,а не як у 2021 для окупантів зробили доріг на 350 мільярдів,вкравши мінімум 150 -200 мільярдів.
Цікавий % Зеленського,який зеЛенка ховає в офшорах.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:29 Ответить
-"я вірю в Перемогу"...В.Зеленський...
Так само як в "шашлики у травні"...
Значить буде чергова "ср...а"...☹️
показать весь комментарий
26.02.2024 21:02 Ответить
Післявоєнна відбудова, будівництво доріг, мільйон баксів на розмінування тилу, фінансування марафону і телеканалів, ну і друзям трошки..........
показать весь комментарий
26.02.2024 21:39 Ответить
Знаю, як хлопці на фронті моляться на кожен дрон, тому не вірю своїм очам. Якщо це правда, значить зелені недоумки відверто працюють на ворога.
показать весь комментарий
27.02.2024 02:05 Ответить
С того что я понял, ничего Зеленский со своим коррупционным окружением делать не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а эти 5 менеджеров выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает
показать весь комментарий
27.02.2024 05:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 