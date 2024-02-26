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киберпреступление (762) ВСУ (6275) кибератака (156)

Компьютеры военных пытались заразить вредоносным программным обеспечением, которое посылали через Signal

кібератака

Киберпреступники атаковали Силы обороны Украины: через мессенджер Signal они пытались заразить устройства военных вредоносным программным обеспечением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA зафиксировала и приняла меры по нейтрализации новой кибератаки, направленной на представителей сил обороны Украины. Злоумышленники пытались заразить компьютеры военных вредоносным программным обеспечением", - говорится в сообщении.

Как отмечается, атака была совершена через мессенджер Signal. Киберзлоумышленники, выдавая себя за коллегу военного, посылали XLS-документ под видом отчета и с просьбой помочь с его формированием. Этот документ содержал вредоносный код, который после запуска загружал и запускал на компьютере жертвы вредоносную программу COOKBOX.

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По данным CERT-UA, описанная активность осуществляется по меньшей мере с осени 2023 года, носит точечный характер и отслеживается по идентификатору – UAC-0149.

"В одной из воинских частей заражение компьютеров удалось предотвратить благодаря наличию технологии защиты класса EDR. CERT-UA неоднократно отмечала необходимость безотлагательной установки таких технологий на всех компьютерах Сил обороны Украины. Для установки такой технологии необходимо обратиться в Центр кибербезопасности ИТС (в/ч А0334; email: [email protected])",, - добавили в Госспецсвязи.
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Топ комментарии
+3
За антивірусом на ЗвєрьCD звертайтесь на Радіоринок на Кардачах.
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26.02.2024 18:33
+3
, та автор новини на Цензор.нет - корисні ідіоти. Або рекламщики Телеграму.
Скачати собі лайно можна довільним месенджером. Те, що скачали саме Сигналом - абсолютно неважлива інформація. Але навіть зайва, бо в людей, далеких від комп'ютера, викликає недовіру до Сигналу (без жодних об'єктивних підстав!)
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26.02.2024 20:31
+2
хто звагілі той сигнал ставить собі? все одно що дію завантажити
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26.02.2024 18:56
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За антивірусом на ЗвєрьCD звертайтесь на Радіоринок на Кардачах.
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26.02.2024 18:33 Ответить
Да, звєрь СД і звєрь вінда це жестяк. Держава хочаб якщо трицятку не платить хоч би озаботилась якимись подарунковими ліцензіями хоча б на вінду-офіс-антівірь. Бо це жестяк коли бачиш що народ (військові) на свої компи ставить. Додати сюди що на "казьонних" компах з їх калічним обмеженням прав і відсутністю необхідних прог все криво працює і для роботи зручніше використовувати свої "домашні" компи...
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26.02.2024 23:46 Ответить
хто звагілі той сигнал ставить собі? все одно що дію завантажити
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26.02.2024 18:56 Ответить
Військові ставлять. Хлопці яких розстріляли на "Зеніті" саме через "Сигнал" виходили на зв'язок.
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26.02.2024 19:20 Ответить
А ви кацапському телеграму перевагу надаєте? 99% військових користуються саме сигналом, а не месенджерами типу телеграма-вайбера, які віддали кацапам всі засоди для дешифровки повідомленнь.
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26.02.2024 20:11 Ответить
гоша, нащо ти пишеш смішну маячню на теми, в яких не розбираєшься?
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26.02.2024 22:06 Ответить
Сигнал - це лише один з корисних застосунків. Поставте закритий по аналізу коду Телеграм скачайте все для фішингу та радійте від скачаного .xls файлу з невідомими макросами.
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26.02.2024 19:57 Ответить
Поправочка, в телеграмі з вайбером ніяких xls і макросів навіть не треба скачувати. Все і без стороніх вірусів зливається ФСБ. Штатними засобами самого вайбера
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26.02.2024 23:50 Ответить
на мою думку вся переписки з телеги йде до підарашки та фсб. вайбер - на Захід. довести не можу. тривалі особисті спостереження. особливо прикольно коли на кордоні з Ізраїлем ваш гаджет потрошили через вайбер. Вологі мрії про приватність загинули вже 30 років тому.
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27.02.2024 00:54 Ответить
+ шкода не в зливі інфи через закачані файли, а саме в відкритті оцих файлів з макросами. не знаю, як таке могло відбутися - схоже на "щасливий" випадок для окупанта. цифрова гігієна передусім!
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27.02.2024 00:59 Ответить
, та автор новини на Цензор.нет - корисні ідіоти. Або рекламщики Телеграму.
Скачати собі лайно можна довільним месенджером. Те, що скачали саме Сигналом - абсолютно неважлива інформація. Але навіть зайва, бо в людей, далеких від комп'ютера, викликає недовіру до Сигналу (без жодних об'єктивних підстав!)
показать весь комментарий
26.02.2024 20:31 Ответить
 
 