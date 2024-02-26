ВСУ отразили 79 российских атак за минувшие сутки. Враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 26 февраля 2024 года.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются семьсот тридцать третьи сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток произошло 79 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новая Сич Сумской области и Большой Бурлук Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Блешня, Гремяч Черниговской области; Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Никитское, Шалыгино, Павловка, Хотынь, Поповка Сумской области; Гурьев Казачок, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановка, Табаевка и еще 14 атак противника - в районе Синьковки Харьковской области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Очеретино, Новоселовка Первая, Семеновка, Первомайское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Волчье, Бердичи, Степное, Орловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Кроме того, нашими защитниками отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка.

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На Новопавловском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка, Любимовка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предприняты 4 попытки штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них город Херсон и Золотая Балка, Ивановка, Садовое, Белозерка, Томина Балка, Станислав Херсонской области; Очаков Николаевской области. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БПЛА противника", - говорится в сводке.

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