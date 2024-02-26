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диплом (124) образование (2194) Дія (405)

Минцифры анонсировало добавление в "Дію" документов об образовании и призвало протестировать нововведения

дія

В скором времени в приложение "Дія" добавят все документы об образовании: от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не нужно будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ВУЗ – со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в "Дії" , – написал он в телеграм-канале.

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Федоров добавил: "Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии".

"Регистрируйтесь на бета-тест, делитесь фидбеком, оценивайте услугу. Сделаем ее вместе удобной", - предложил Федоров.
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Топ комментарии
+8
закликало протестувати

Протестую!
)))
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26.02.2024 20:02
+7
удалил эту цифровую помойку,как бы запретить этим аферистам вообще использовать мои персональные данные???
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26.02.2024 19:58
+4
"Дія" це цифрове гетто. Тільки ідіот може сам себе туди загнати. Згадується класика "Єжьтє Кіса, но учтітє - за каждий скормлєнний вам вітамін я потрєбую с вас массу услуг"...
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26.02.2024 20:14
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удалил эту цифровую помойку,как бы запретить этим аферистам вообще использовать мои персональные данные???
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26.02.2024 19:58 Ответить
Це - технології майбутнього.
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26.02.2024 20:10 Ответить
Такий аферизм - це вже теперішнє.
Але в майбутньому мабуть буде простіше обмежувати такий невиправданий масовий збір даних.
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26.02.2024 20:26 Ответить
Давайте на коней пересядемо, бо машини частіше людей давлять. І взагалі, коні екологічніше.
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27.02.2024 09:33 Ответить
Логіку викидаємо в смітник?
Використання "Дії" це не "пересідання з коня на машину", але "відгризання собі ноги, щоб поставити модний протез".
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27.02.2024 09:48 Ответить
Логіка очевидна: нові технології завжди (чи майже завжди) тягнуть нові ризики. "відгризання собі ноги, щоб поставити модний протез" - це не нова технологія, це тут ні до чого.
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27.02.2024 10:22 Ответить
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27.02.2024 10:38 Ответить
Вибачте, але кому потрібні ваші персональні дані? Кому треба, вони будуть відомі. Так що ви або несете нісенітниці або ви кацап
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26.02.2024 21:12 Ответить
Самі ви є нісенітницею ))
Потрібні хоч би для того, щоб за сприяння довільного банківського клерка, оформити на вас кредит.
Таких випадків повно.

Але для ЗЕкодла важливіше, що це дає можливість маніпулювати людьми (чи застрашувати їх) .
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27.02.2024 09:46 Ответить
з технічної точки зору, вони їх використовують, коли ви користуєтесь цією помийкою для відображення в ній цих даних. Якщо видалили, то не використовують. Самі дані в держреєстрі зберігаються.
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26.02.2024 21:57 Ответить
Неправда.
Почитайте трішки про Гугл, Фейсбук ітп.
А "Дію" робили ще безпринципніші люди, з ще нижчими цілями.
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27.02.2024 09:41 Ответить
закликало протестувати

Протестую!
)))
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26.02.2024 20:02 Ответить
Теж перша ж думка була
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26.02.2024 20:25 Ответить
А ніяк їм не заборонити, вони ваші персональні дані використовують на свій власний розсуд. кому потрібен диплом у застосунку? Його за життя декілька раз показують і все.
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26.02.2024 20:03 Ответить
Показувати, можливо, нечасто (хоча у мене при подовженні контракту кожен раз копію вимагають), а ось номер час од часу питають.
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26.02.2024 20:13 Ответить
Угу, простіше качати якийсь застосунок, там реєструватися, згодовувати невідомим (але відомо, що продажним) особам свої дані, аніж скористатися записником (в ідеалі зашифрованим вами особисто).
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26.02.2024 20:28 Ответить
Мені потрібен. Я його загубила,а відновлювати дуже важко. Враховуючи те,що живу вже в іншому місті. Та й взагалі,нащо ті папірця,якщо дійсно все може бути в одному додатку?
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27.02.2024 00:30 Ответить
Для цього додаток, який дає всі ваші дані продажним людям, абсолютно не потрібний.
Можна використовувати записник.
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27.02.2024 09:52 Ответить
Ви тут такі всі наївні))) Ваші дані,включаючи банківські карти,легко відслідковується й іншими сервісами смартфонів,іншими додатками. Ви про них навіть не знаєте. Щоб позбутись цього,треба викинути смартфон і ніколи ніде не реєструватись в інтернеті. Консерватори 😀
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27.02.2024 16:14 Ответить
Так є в наївних людей.
Мудріші думають, що встановлювати на смартфон, куди реєструватися ітп.
Не вважайте більшість людей зебілами!

І навіть сформулюю ще радикальніше, безпечніше свої документи закинути на вибраний випадково інтернетний сервіс, аніж скористатися з написаної білорусами і кацапами "Дії", щоб прислужитися кацапським спецслужбам.
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27.02.2024 16:39 Ответить
В будь-якому смартфоні є фонові сервіси,які і так мають доступ до того,що ви фотографуєте. Копії ваших документів і так є у сторонніх людей. Бо ми за життя багато же їх залишаємо. Навіть зразки вашої крові можуть десь бути. Але що це змінює? Чого боїтесь чи кого? Просто цікаво). І,до речі,"Дія" наша рідненька. Меньше ІПСО читайте.
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27.02.2024 23:36 Ответить
Це ви краще більше читайте, а не хизуйтеся своїх невіглаством.

Майже нічого з останніх ваших повідомлень, не є вірним завжди, а тільки при умові необерехжних користувачів. А дещо (як про українськість "Дії", напр.) - невірним без жодних умов, вони навіть людського серфтифіката собі не змогли зробити - значить, приховують щось недобре.
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28.02.2024 19:40 Ответить
Хоч коли трохи подумав. Більшість може й так робить, як ви.

Але навіть для них встановлювати "Дію" (100% шпигуюча програма)- це гірше, ніж встановлювати випадковий застосунок (шпигуюча на невідомий %).
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27.02.2024 17:08 Ответить
"Дія" це цифрове гетто. Тільки ідіот може сам себе туди загнати. Згадується класика "Єжьтє Кіса, но учтітє - за каждий скормлєнний вам вітамін я потрєбую с вас массу услуг"...
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26.02.2024 20:14 Ответить
добавляй уже цифровой военник.
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26.02.2024 20:41 Ответить
А чому за кордоном такого немає? Просто задумайтесь хто фанат "Дії"?
Кому вигідно весь профайл даних збирати в одному місці про вас?
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26.02.2024 20:51 Ответить
Хто казав що немає? І хто каже що все збірають до купи? Є сайт міносвіти і з нього по Прізвищу та даті народження видає довідку про діплом. Причому зразу на 2-х язиках. Я таке ще два роки тому доньці робив.
Питання в іншому якщо воно вже працює, навіщо тестувати?
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26.02.2024 21:37 Ответить
https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
Ось це може комусь треба.
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26.02.2024 21:40 Ответить
А воно видає лише дані про диплом? Додаток, я так розумію, треба окремо відновлювати? Ну, допустимо, якщо в мене знайомий хоче на другу вищу, а додаток він десь згубив...
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26.02.2024 23:18 Ответить
Якщо він згубить голову, то "Дія" йому теж допоможе?
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27.02.2024 09:50 Ответить
Пан вчителем працював? Бо це преподи постійно таку х...ню говорили нам! Зараз різні випадки можуть бути - документиможуть бути втрачені, вкрадені, пошкоджені. У Польщі може це не відчувається, але в нас тут війна!
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27.02.2024 10:33 Ответить
Ага, у вас навчальні психічні травми. Вчителі так говорять найбільшим роззявам, як правило.
Але вони помилялися, ви зробили кар'єру, і тепер рекламуєте 'Дію' в інтернеті.

А що "Дія" зовсім зайва, щоб зберігати копії документів, вам в голову звісно не приходило, правда?
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27.02.2024 11:16 Ответить
Та до сраки та Дія, я нею не користуюся... Я у людини питав не про дію, а про сервіс ЄДЕБО!
Спочатку прочитайте, про що йде мова, а потім уже пишіть...

А щодо втрачених дипломів - для вступу на другу вищу чи аспірантуру треба не лише копії, але й оригінал. Якщо оригінал втрачений, то наше Міносвіти придумало абсолютно дурний метод його відновлення - треба йти в поліцію, писати заяву про втрату документу, чекати місяць, поки копи роблять вид, що його шукають, отримати від них бумагу, що не знайшли... І лише потім прийти в універ, де випишуть тобі дублікат диплома. Замість того, щоб зробити просто - прийшов з паспортом і кодом, пробили тебе по базі даних ЄДЕБО і зробили тобі дублікат
До чого тут дія та тоді?
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27.02.2024 11:36 Ответить
Зрозуміло одне-чим менше усілякої цифрової херні проходить через банківську верифікацію тим спокійніше жити в найближчому майбутньому. Видалив ту дію і встановлювати не збираюся.
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26.02.2024 21:40 Ответить
завдяки додатку "Дія" ,ФСБ може провести скорочення в департаменті,який відповідає за розвідку в Україні.
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26.02.2024 21:40 Ответить
"Моншер Гамлєт, ходьом у кабінет - тобі конхвєту дам я посмоктати. конхвєта класна - "тузік" вкусний". (С)
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27.02.2024 00:09 Ответить
На сайті пенсійного в особистому кабінеті завантажуються трудові книжки, дипломи, особливо коли стаж навчання не вписаний в трудову, і для роботодавців це в одному місці. Для кого ще? Ні, треба бізнес з ума звести цифровими дебрями.
Зайва бурна діальність маркетинг
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27.02.2024 02:57 Ответить
ПНХ
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27.02.2024 08:15 Ответить
 
 