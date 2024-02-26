Минцифры анонсировало добавление в "Дію" документов об образовании и призвало протестировать нововведения
В скором времени в приложение "Дія" добавят все документы об образовании: от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Больше не нужно будет искать дома диплом и просить родителей его отправить по почте. При трудоустройстве не нужно будет вести папку с дипломами, а при поступлении в ВУЗ – со свидетельствами. Даже если выехали за границу, все удобно и под рукой – в "Дії" , – написал он в телеграм-канале.
Федоров добавил: "Присоединяйтесь к бета-тестированию, если вы граждане Украины, вам исполнилось 14 лет и есть идентификационный код. У вас могут подтянуться документы от свидетельства о среднем образовании до диплома доктора философии".
"Регистрируйтесь на бета-тест, делитесь фидбеком, оценивайте услугу. Сделаем ее вместе удобной", - предложил Федоров.
Пожалуйста, подождите...
Але в майбутньому мабуть буде простіше обмежувати такий невиправданий масовий збір даних.
Використання "Дії" це не "пересідання з коня на машину", але "відгризання собі ноги, щоб поставити модний протез".
Потрібні хоч би для того, щоб за сприяння довільного банківського клерка, оформити на вас кредит.
Таких випадків повно.
Але для ЗЕкодла важливіше, що це дає можливість маніпулювати людьми (чи застрашувати їх) .
Почитайте трішки про Гугл, Фейсбук ітп.
А "Дію" робили ще безпринципніші люди, з ще нижчими цілями.
Протестую!
)))
Можна використовувати записник.
Мудріші думають, що встановлювати на смартфон, куди реєструватися ітп.
Не вважайте більшість людей зебілами!
І навіть сформулюю ще радикальніше, безпечніше свої документи закинути на вибраний випадково інтернетний сервіс, аніж скористатися з написаної білорусами і кацапами "Дії", щоб прислужитися кацапським спецслужбам.
Майже нічого з останніх ваших повідомлень, не є вірним завжди, а тільки при умові необерехжних користувачів. А дещо (як про українськість "Дії", напр.) - невірним без жодних умов, вони навіть людського серфтифіката собі не змогли зробити - значить, приховують щось недобре.
Але навіть для них встановлювати "Дію" (100% шпигуюча програма)- це гірше, ніж встановлювати випадковий застосунок (шпигуюча на невідомий %).
Кому вигідно весь профайл даних збирати в одному місці про вас?
Питання в іншому якщо воно вже працює, навіщо тестувати?
Ось це може комусь треба.
Але вони помилялися, ви зробили кар'єру, і тепер рекламуєте 'Дію' в інтернеті.
А що "Дія" зовсім зайва, щоб зберігати копії документів, вам в голову звісно не приходило, правда?
Спочатку прочитайте, про що йде мова, а потім уже пишіть...
А щодо втрачених дипломів - для вступу на другу вищу чи аспірантуру треба не лише копії, але й оригінал. Якщо оригінал втрачений, то наше Міносвіти придумало абсолютно дурний метод його відновлення - треба йти в поліцію, писати заяву про втрату документу, чекати місяць, поки копи роблять вид, що його шукають, отримати від них бумагу, що не знайшли... І лише потім прийти в універ, де випишуть тобі дублікат диплома. Замість того, щоб зробити просто - прийшов з паспортом і кодом, пробили тебе по базі даних ЄДЕБО і зробили тобі дублікат
До чого тут дія та тоді?
Зайва бурна діальність маркетинг