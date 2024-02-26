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Зеленский (19056) путин (30484) Трамп (4009)

Трамп не понимает Путина, потому что никогда с ним не воевал, - Зеленский

зеленський

Дональд Трамп будет "против американцев", если решит поддержать Россию относительно Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский сказал, что "не может понять, как Дональд Трамп может быть на стороне Путина". "Это невероятно", - добавил он

Президент считает, что Трамп, утверждавший, что прекратит конфликт за один день, если его изберут президентом США, не понимает целей Путина.

"Я думаю, что Дональд Трамп не знает Путина", – сказал Зеленский. "Я знаю, что он с ним встречался… но он никогда не воевал с Путиным. Американская армия никогда не воевала с армией России. Никогда… У меня лучшее понимание", — отметил он.

"Я не думаю, что он понимает, что Путин никогда не остановится", – добавил президент Украины.

Читайте также: Зеленский пригласил Байдена и Трампа посетить Украину: "Увидеть своими глазами трагедию войны"
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Топ комментарии
+17
Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи… Я маю краще розуміння"

Усе.
Приїхали, блд...
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26.02.2024 20:38
+15
4 рази ухилянт не може бути воякою !
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26.02.2024 20:40
+13
"Я маю краще розуміння"
-------
Яке ж воно розумне, аж нудить
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26.02.2024 20:39
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Американська армія ніколи не воювала з армією Росії. Ніколи… Я маю краще розуміння"

Усе.
Приїхали, блд...
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26.02.2024 20:38 Ответить
Нагадайте мені, в якому році починаючи з дня заснування РФ американська армія воювала за армією РФ?
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26.02.2024 20:51 Ответить
Він заглядав ху_лу в "очкі" там і роздобув свої глибинні знання.
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26.02.2024 21:03 Ответить
звісно що не воювала, що воно несе...?
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26.02.2024 21:09 Ответить
В'єтнам, Корея
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26.02.2024 21:12 Ответить
Там з совітами прямих сутичок не було.
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26.02.2024 21:17 Ответить
Це щось змінює?
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26.02.2024 21:21 Ответить
Там був в'єтконг якому допомогав СеРеСеРе. До створення рф було ще п'ятнадцять років.
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27.02.2024 03:01 Ответить
Январь 2018 года, Сирия
Армия США уничтожает 500 басмачей среди которых 300 вагнеровцев
Бой длился ок получаса
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26.02.2024 21:44 Ответить
То не рф. То вагнерівці на зарплатні у Асада. Ви ж не вважаєте український Іноземний Легіон британською або ж французською армією?
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27.02.2024 02:57 Ответить
времена антанты
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26.02.2024 23:17 Ответить
В часи Антанти до створення рф залишалося трохи більше 70 років.
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27.02.2024 02:58 Ответить
Може як ти, подивиться в очі і зрозуміє? Але буде вже запізно!!
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27.02.2024 10:32 Ответить
"Я маю краще розуміння"
-------
Яке ж воно розумне, аж нудить
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26.02.2024 20:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XMwQkW58nOc https://www.youtube.com/watch?v=XMwQkW58nOc процишин больно мне

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26.02.2024 23:14 Ответить
"Я маю краще розуміння". Воно мало вже краще розуміння, бо мало кращу розвідку перед вторгненняям у лютому 2022 року.
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27.02.2024 05:49 Ответить
Ну шо б когось зрозуміти не обов"язково з ним виходити на махач
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26.02.2024 20:40 Ответить
4 рази ухилянт не може бути воякою !
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26.02.2024 20:40 Ответить
Ну якби не ухилився Зеленський,то не став би президентом.73 процента вибрали як не як.......А щоб взяли а там пуля шальна?
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26.02.2024 20:44 Ответить
Неоднократный уклонист, уклонист-рецидивист, такой себе уклонист в законе. Четыре ходки. Так оно ведь и дальше продолжает уклоняться, теперь от выполнения прямых обязанностей. Тот же закон о мобилизации. который должен подавать президент (если он есть). Неа, пусть военные, пускай депутаты, с них спрашивайте. Настоящий лидор! Вот только из-за игр ничтожества гибнут украинцы, воины, истребляется нация. На фронте львы, а командовать ими пытается шакал, крыса вонючая. И чем дольше этот скунс будет у власти, тем больше погибнет украинцев, тем призрачнее победа в этой страшной войне.
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27.02.2024 06:09 Ответить
Если Трамп станет президентом, что это уе в хаки будет мямлить? Ермак придумает.
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26.02.2024 20:43 Ответить
Було б дуже добре аби був закон про заборону будь яких відносин з московією до повного відновлення України у своїх кордонах...
До цього потрібно спонукати усі країни світу...
Розповсюджуємо!!!
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26.02.2024 20:43 Ответить
Коли переконаєш Іран або Пн.Корею - приєднаємося до тебе.
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26.02.2024 20:46 Ответить
А мазут для асфальта де брати потім ???
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27.02.2024 10:23 Ответить
Херпіду краще промовчати, бо скоріше за все Трамп стане Президентом. А можливо у нього така задача посваритися ще до виборів?
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26.02.2024 20:46 Ответить
"Я маю краще розуміння"-геніальний геній, "єдиний та неповторний", краще за всіх все знає, цікаво як називається хвороба коли одна особа вважає себе ледь не "Богом"?
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26.02.2024 20:46 Ответить
Хворобу треба занести до рестру хвороб, які не дозволяють займати керівні посади.
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27.02.2024 10:26 Ответить
дайте цьому арафатку а щоб не схожий був повісте астру 712 на шию
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26.02.2024 20:47 Ответить
Відомо про контроль над Трампом праворадикальних єврейських організацій. Американські та ізраїльські буржуазні націоналісти, друзі кремлівських фашистів.
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26.02.2024 20:48 Ответить
Давай так вони мають контроль над усіма, напевно окрім Китаю і Японії
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26.02.2024 20:49 Ответить
Трамп ніколи не піклувався ні про кого, ні про що, крім нього та його потомства. Сам диявол блідне в порівнянні з ним.
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26.02.2024 20:50 Ответить
Прекрасно розуміє. Пацан з аднаво раєна завжди зрозуміє пацана з другова раєна.
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26.02.2024 20:51 Ответить
Сказав чувак, який ніхера не підготував і клянчить допомогу 24 на 7 у США. Абсурд просто.
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26.02.2024 20:58 Ответить
Трамп вагнеровцев разгромил в Сирии и Киев защитил Джавелинами
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26.02.2024 21:01 Ответить
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26.02.2024 21:11 Ответить
of course
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26.02.2024 21:19 Ответить
❗️Шахеди в Молдові - Ваньок повідомляє, що мопеди рухаються до наших сусідів і один навіть перелетів кордон
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26.02.2024 21:03 Ответить
Скоріше через них і до нас
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26.02.2024 21:06 Ответить
Гундосний також спец по загляданню в очко ***** в пошуках миру. Цей хробак надто високої думки про себе.
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26.02.2024 21:13 Ответить
повоює
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26.02.2024 21:16 Ответить
"у себе у голові" Зєля вже достІгла рівня - БоХ
ото понавибирали жлоби-експериментатори на свою і на нашу голову Вирок-2019
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26.02.2024 21:16 Ответить
"не може зрозуміти як Трамп може бути на боці путіна"
Схоже в Трампа був свій "Оман".
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26.02.2024 21:27 Ответить
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26.02.2024 21:31 Ответить
А ты Трампа на стадион позови, клоун недоделанный.
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26.02.2024 22:26 Ответить
Буде перша світова війна клоунів.
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27.02.2024 02:36 Ответить
"зепоцріот" має краще розуміння, як продати Україну куйлу, збудувати дороги для рашиста і наварити на армії в часі війни десятки млн доларів...Цей висер "зезедента", має на меті зупинення допомоги Україні ,через республіканців .Рашистська агентура .котра керує "зезрадником" добре знає як написати "зезраднику виступ,.Рашистська агентура добре відає.що "трампон" за таку куйню від "зе" ,образиться ...
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26.02.2024 22:48 Ответить
"Я знаю, как закончить войну. Надо просто перестать стрелять!"
---------------------------
Не напомните, кто это сказал лет пять назад?.. 😠
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26.02.2024 23:06 Ответить
Следствие ведут знатоки... Сначала нужно заглянуть в хавальник хутин пуя. шоб вiн здох.
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26.02.2024 23:16 Ответить
вояка сраний...
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26.02.2024 23:39 Ответить
Та не "з ним", а "проти нього". Воюють з союзниками, але проти ворога! Яке ж воно дурне...
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27.02.2024 09:39 Ответить
 
 