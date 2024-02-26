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Новости Война
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Германия (6730) оружие (10029) помощь (7436)

Германия передала Украине новый пакет помощи: артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования

розмінування,wisent

26 февраля правительство Германии отчиталось об отправке очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно перечню на сайте немецкого правительства, Украина за последнее время получила 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и производимых на немецких заводах, а также четыре машины разминирования WISENT 1.

Кроме того, ФРГ передала три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и 250 наборов инструментов с подрывными материалами.

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В пакете упоминаются также 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 22 системы датчиков и глушилок против дронов, 12 терминалов спутниковой связи и четыре автомобиля для охраны границы.

Также правительство Германии обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появилось 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников.

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Напомним, ранее в текущем месяце немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита Владимира Зеленского в Берлин заявил, что Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.

В целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 миллиардов евро, из них 7 миллиардов – в течение 2024 года. ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи в Украине.
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Топ комментарии
+11
Хоч малувато, але і за те - дяка.
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26.02.2024 21:29
+11
Краще малувато зброї від німців аніж асфальт та мільярд дерев від своїх зелених недоумків.
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26.02.2024 21:43
+9
Снарядів не густо - дареному коню в зуби не заглядають -- шось мали в Індіі закупити
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26.02.2024 21:38
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"Україна за останній час отримала 14 тисяч *********** калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах" - найважливішого зараз німці не дали
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26.02.2024 21:28 Ответить
Ядерну бомбу? Юнкерс Ю-87? Кулемет МГ-42? Брецен зі шнапсом?
Шо зараз може бути важливішим за 155мм снаряди?
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26.02.2024 21:30 Ответить
Кількість смішна. Пропустив слово "майже".
Мало бути - "найважливішого зараз німці майже не дали"
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26.02.2024 21:32 Ответить
мда.. шо є - то є.
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26.02.2024 21:33 Ответить
Десь проскакувала інформація, що з початку війни в Ізраїлі/Газі німці наростили експорт зброї до Ізраїля в 4 рази.
Такі пріоритети в Німеччини..
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26.02.2024 21:45 Ответить
можліво,але ця тема (я маю на увазі наші стосункі с краіной Ізраіл ) е дуже тонкою в історічном огляді...тому так.
особісто я важаю щйо в нас е технічни можлівості налагодіть віробніцтво кратно.
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26.02.2024 21:54 Ответить
А стосунки Німеччини з Україною, не "тонка" тема, в історичному огляді?
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26.02.2024 22:14 Ответить
я боюсь что нацистская германия убила на порядок больше украинцев, чем евреев. Почему-то об этом говорить не принято, и тема эта не является тонкой.
Двойные стандарты в вашей германии.
Все животные равны, но некоторые равнее
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26.02.2024 22:56 Ответить
погоджуюсь,це так.
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26.02.2024 23:04 Ответить
"нацистская германия убила на порядок больше украинцев, чем евреев."
ой ти ба, рускій турбується за українців!
Тобто, то не рускіє, не Сталін, не Жуков мобілізували окупованих українців, та відправляли їх на м'ясні штурми задля збереження ГУЛАГу та подальшої окупації Європи, а німці, так? Але якшо шо, то мільйони вбитих росіянами українців під час Продзаготівель та Голодоморів, були щєдро приписані рускімі до, начебто, "жертв Другої Світової", так само, як і десятки тисяч страчених поляків, яких рускіє "повістили" на німців також.
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27.02.2024 04:36 Ответить
Але не скільки вбила ,скільки росія ,навіть коли були в одній країні.
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27.02.2024 09:47 Ответить
Відчуй різницю: продати чи подарувати.
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27.02.2024 09:57 Ответить
Не вимудрюйся.
Німці збирають стільки користей з Європи, що для її безпеки їм мало б бути вигідніше дарувати Україні, ніж продавати Ізраїлю. Якби не вплив прокацапського лоббі.
Теж можна згадати стільки всього вони подарували Ізраїлю, як компенсацію за воєнні злочини, а скільки (за аналогічне) - Україні.
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27.02.2024 10:02 Ответить
невимудрюйся)))) думаю що німці знають побільше за тебе - що краще для їх безпеки. І нажаль їм срати на твої думки, і думки усіляких експердів!!!
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27.02.2024 12:46 Ответить
Taurus.Ukraine braucht Taurus.
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26.02.2024 21:34 Ответить
Без Таурусу Україна спокійно проживе. А без снарядів - ні.
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26.02.2024 21:38 Ответить
россия без этих ракет точно будет жить спокойно. Кстати, керченский мост в первую очередь
А 14000 снарядов кацапстан даже не заметит, как и на большинстве участков фронта
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26.02.2024 22:37 Ответить
росія і з таурусами і без таурусів проживе:

- поки німці теляться, а зеленський і ко 2 роки знімають відосики, рашисти вже добудовують і трассу і сухопутню залізничну дорогу з росії до Маріуполя.

ще пів-року чи рік, і знищення мосту перестане бути таким надважливим, як би це було сьогодні.
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27.02.2024 13:20 Ответить
Та ну?

А чім бомбити кримський міст, якщо не тауросами?

155 снарядами?
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27.02.2024 00:33 Ответить
Малюками надто небезпечно? Он лише один ледве його не завалив. Тому їх біля мосту тепер не видно? Краще взагалі відмовитись від оборони і чекати на Тауруси?
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27.02.2024 11:07 Ответить
ракеты Taurus
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26.02.2024 22:33 Ответить
Як би сумно це не звучало, але ядерну бомбу нам могла би передати тільки Північна Корея, в обмін на зерно що зараз стоїть на кордоні.
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26.02.2024 23:12 Ответить
Не факт шо в них є. Вони шось гепнули під землею, але ніхто не знає шо саме. Може вони 10 років вибухівку запасали.
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28.02.2024 12:53 Ответить
Важливіше за 155?... Таурус? Хоча якщо з забороною бити по території рашки то... залежить від кількості )
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26.02.2024 23:56 Ответить
Губной гармошки не хватает
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26.02.2024 21:46 Ответить
Особливо вміляе
«4 автомобілі для охорони кордону.»

Усе порахували, до останнего патрону.
«Германська педантичність»…
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26.02.2024 23:55 Ответить
Хоч малувато, але і за те - дяка.
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26.02.2024 21:29 Ответить
Краще малувато зброї від німців аніж асфальт та мільярд дерев від своїх зелених недоумків.
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26.02.2024 21:43 Ответить
Снарядів не густо - дареному коню в зуби не заглядають -- шось мали в Індіі закупити
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26.02.2024 21:38 Ответить
Дякуємо. Бо від своїх в дорогу тільки асфальт
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26.02.2024 21:39 Ответить
Раз за разом гора народжує мишу
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26.02.2024 21:56 Ответить
Коли Зе та Кулеба абсолютні нікчеми як дипломати.
У парламентській республіці парламент згоден надати ракети. Це майже 95%успіху. Треба їхати та дотискати людину, яка абсолютно залежить від парламенту.
Ніхто не їде і багатомісячна робота купи людей зливається в унітаз.
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26.02.2024 21:56 Ответить
Кокаїновий шизофренік варнякає, що союзники не дають зброї, і водночас саджає Пашинського - найбільшого постачальника озброєнння в Україні, на фоні чуток про вторгнення. Перед цим він 3 роки з кротом старанно нищив наш ВПК, та півроку утилізував зброю союзників в котлі Бахмут
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26.02.2024 21:57 Ответить
Дякуємо, Німецьким сусідам, що підтримали і допомагаєте Україні, у її протистоянні, проти убивць із «сруськага міра» Достоєвського-Гумільова…
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26.02.2024 21:58 Ответить
"Зеленський та Єрмак були готові до здачі України на переговорах з росією у березні 2022 року в Стамбулі, Але Буча все змінила" - голова МЗС ФРН Анналена Бербок.
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26.02.2024 22:02 Ответить
Чергове "на от'*****".
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26.02.2024 22:03 Ответить
А Тауруси ? А Тауруси необхідно узгодити з кремлем.
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26.02.2024 22:03 Ответить
асфальт...шашлики...зрада.
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26.02.2024 22:10 Ответить
Для Таурос нужен носитель, то есть самолет. Будут F-16, вот тогда и о Таурос речь зайдет.
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26.02.2024 22:11 Ответить
Швеция вступает в НАТО, венгры наконец проголосовали. Шведы обещали самолет Грипен именно после вступления в НАТО и даже какое то количество летчиков и техников уже прошло обучение. Сохраняем хладнокровие, ждем.
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26.02.2024 22:14 Ответить
Гринпены они Венгрии обещали
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26.02.2024 22:16 Ответить
Чего???

После вступления Швеции в НАТО Киеву предварительно обещали передать самолеты JAS-39 Gripen. Также представитель Saab Defense заявлял, что украинские пилоты уже прошли базовую подготовку более шести месяцев назад.

https://www.dialog.ua/world/290742_1708963766
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26.02.2024 22:20 Ответить
Чего чего... Венгрия разблокировала вступление Швеции в НАТО, в обмен на поставки Гринпенов. Украина может теперь только на картинке их видеть
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26.02.2024 22:40 Ответить
И наверное летчики ВЕНГЕРСКИЕ обучение на Грипен проходили?
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26.02.2024 22:43 Ответить
Шведы принципиально, только украинских учат!
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26.02.2024 22:46 Ответить
Так все-таки, где почитать сию мысль, что Швеция обещала Венгрии, самолет Грипен. Причем бесплатно, да? Или венгры согласились купить подержанные?
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26.02.2024 22:48 Ответить
В Гугле!
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26.02.2024 22:49 Ответить
В гугле? Боюсь гугл не поймет мысль тормозного, про самолет гриНпен.
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26.02.2024 22:50 Ответить
гриНННННпен.
тоРРРРРмозной.
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26.02.2024 22:52 Ответить
обещали. была инфа
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26.02.2024 22:59 Ответить
Скільки, у кількості 2шт.?)
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27.02.2024 11:11 Ответить
4 шт
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27.02.2024 20:19 Ответить
Снарядов на 5 дней. Разминировать что собрались? Сейчас только минировать надо.
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26.02.2024 22:17 Ответить
ваш хозяїн 95квапрталу, багато випустив чи може хоть одного дрона надавав, мародер кокаїновий
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26.02.2024 23:40 Ответить
зеленые шмаркли вы там все обкуренные
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27.02.2024 00:37 Ответить
Це не та допомога яка на щось вплине.
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27.02.2024 04:32 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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27.02.2024 09:12 Ответить
Перед тим як щось закидати Шольцу та німцям, які нам взагалі нічого не повинні давати, поміркуйте ось про це:
Замість дронів уряд виділив 17 мільярдів гривень на будівництво доріг Джерело:

І поцікавтесь на яку суму Німеччина нам надала допомогу поки зелень асфальт стелить під час війни і дефіциту зброї.
Асфальт - це навіть не зашквар, це злочин. Та навіть гірше. Я навіть не знаю як це назвати, без матюків.

Тут антиколорадос гарно розписав про тауруси і іншу допомогу. https://dl-news.defence-line.org/?p=24500

І про любителів спочатку вибрати зелене лайно а потім нити, а чого нам не дають імперський крейсер та зірку смерті.

Р.s. І німці, якщо в когось пам'ять як у рибок гуппі, передають пакети різної допомоги щотижня. Просто не роблять про це відосики щоночі, а працюють.
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27.02.2024 09:29 Ответить
Подяка за послідовність і системність в підтримці України. Поки в Штатах іде люте політичне рубалово Німеччина проявила лідерство.
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27.02.2024 09:57 Ответить
дали то, что глобально на результат боевых действий ни как не влияет.... - вроде что-то и дали, но на выходе ни куя...
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27.02.2024 13:13 Ответить
 
 