Германия передала Украине новый пакет помощи: артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования
26 февраля правительство Германии отчиталось об отправке очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Согласно перечню на сайте немецкого правительства, Украина за последнее время получила 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и производимых на немецких заводах, а также четыре машины разминирования WISENT 1.
Кроме того, ФРГ передала три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и 250 наборов инструментов с подрывными материалами.
В пакете упоминаются также 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 22 системы датчиков и глушилок против дронов, 12 терминалов спутниковой связи и четыре автомобиля для охраны границы.
Также правительство Германии обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появилось 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников.
Напомним, ранее в текущем месяце немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита Владимира Зеленского в Берлин заявил, что Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.
В целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 миллиардов евро, из них 7 миллиардов – в течение 2024 года. ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи в Украине.
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Шо зараз може бути важливішим за 155мм снаряди?
Мало бути - "найважливішого зараз німці майже не дали"
Такі пріоритети в Німеччини..
особісто я важаю щйо в нас е технічни можлівості налагодіть віробніцтво кратно.
Двойные стандарты в вашей германии.
Все животные равны, но некоторые равнее
ой ти ба, рускій турбується за українців!
Тобто, то не рускіє, не Сталін, не Жуков мобілізували окупованих українців, та відправляли їх на м'ясні штурми задля збереження ГУЛАГу та подальшої окупації Європи, а німці, так? Але якшо шо, то мільйони вбитих росіянами українців під час Продзаготівель та Голодоморів, були щєдро приписані рускімі до, начебто, "жертв Другої Світової", так само, як і десятки тисяч страчених поляків, яких рускіє "повістили" на німців також.
Німці збирають стільки користей з Європи, що для її безпеки їм мало б бути вигідніше дарувати Україні, ніж продавати Ізраїлю. Якби не вплив прокацапського лоббі.
Теж можна згадати стільки всього вони подарували Ізраїлю, як компенсацію за воєнні злочини, а скільки (за аналогічне) - Україні.
А 14000 снарядов кацапстан даже не заметит, как и на большинстве участков фронта
- поки німці теляться, а зеленський і ко 2 роки знімають відосики, рашисти вже добудовують і трассу і сухопутню залізничну дорогу з росії до Маріуполя.
ще пів-року чи рік, і знищення мосту перестане бути таким надважливим, як би це було сьогодні.
А чім бомбити кримський міст, якщо не тауросами?
155 снарядами?
«4 автомобілі для охорони кордону.»
Усе порахували, до останнего патрону.
«Германська педантичність»…
У парламентській республіці парламент згоден надати ракети. Це майже 95%успіху. Треба їхати та дотискати людину, яка абсолютно залежить від парламенту.
Ніхто не їде і багатомісячна робота купи людей зливається в унітаз.
После вступления Швеции в НАТО Киеву предварительно обещали передать самолеты JAS-39 Gripen. Также представитель Saab Defense заявлял, что украинские пилоты уже прошли базовую подготовку более шести месяцев назад.
https://www.dialog.ua/world/290742_1708963766
тоРРРРРмозной.
Замість дронів уряд виділив 17 мільярдів гривень на будівництво доріг Джерело:
І поцікавтесь на яку суму Німеччина нам надала допомогу поки зелень асфальт стелить під час війни і дефіциту зброї.
Асфальт - це навіть не зашквар, це злочин. Та навіть гірше. Я навіть не знаю як це назвати, без матюків.
Тут антиколорадос гарно розписав про тауруси і іншу допомогу. https://dl-news.defence-line.org/?p=24500
І про любителів спочатку вибрати зелене лайно а потім нити, а чого нам не дають імперський крейсер та зірку смерті.
Р.s. І німці, якщо в когось пам'ять як у рибок гуппі, передають пакети різної допомоги щотижня. Просто не роблять про це відосики щоночі, а працюють.