Германия передала Украине новый пакет помощи: артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования

26 февраля правительство Германии отчиталось об отправке очередной партии военной помощи Украине, в которую вошли, среди прочего, артиллерийские снаряды, дроны и машины разминирования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Согласно перечню на сайте немецкого правительства, Украина за последнее время получила 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и производимых на немецких заводах, а также четыре машины разминирования WISENT 1.

Кроме того, ФРГ передала три мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования, оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и 250 наборов инструментов с подрывными материалами.

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В пакете упоминаются также 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 22 системы датчиков и глушилок против дронов, 12 терминалов спутниковой связи и четыре автомобиля для охраны границы.

Также правительство Германии обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появилось 10 дополнительных бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и 20 систем датчиков и глушилок против беспилотников.

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Напомним, ранее в текущем месяце немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита Владимира Зеленского в Берлин заявил, что Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.

В целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 миллиардов евро, из них 7 миллиардов – в течение 2024 года. ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи в Украине.