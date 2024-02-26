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Россия использует пытки и незаконное лишение свободы гражданских как оружие войны, - Генпрокурор Костин

платформа,полон,костін

Генеральный прокурор Андрей Костин на Международной платформе за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц сообщил, что сегодня в украинских уголовных производствах по незаконному лишению свободы гражданских о подозрении сообщено 204 лицам, в судах рассматриваются дела в отношении 158 человек, 33 лица осуждены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие в запуске работы Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц. Это важный шаг в рамках реализации четвертого пункта Формулы мира президента Украины. Он направлен на объединение усилий по спасению тысяч украинских гражданских, которые были похищены Россией и находятся в плену.

Как отмечается, в первой встрече Международной платформы, организованной Офисом Омбудсмана Украины, приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, премьер-министр Республики Болгария Николай Денков, а также более 50 участников из разных стран и международных организаций .

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"На сегодняшний день в украинских уголовных производствах о незаконном лишении свободы гражданских о подозрении сообщено 204 лицам, в судах рассматриваются дела в отношении 158 человек, 33 - осуждены", - сообщил Андрей Костин.

Генпрокурор отметил, что, несмотря на постоянную работу в рамках национальных расследований и сотрудничество с широким кругом международных партнеров и общественным сектором, до сих пор не существует действенного международного механизма, который бы обеспечил возвращение удерживаемых гражданских на родину. Для этого необходимы скоординированные международные усилия на уровне правительств.

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"Мировое сообщество хорошо видит и понимает, что Россия использует пытки и незаконное лишение свободы как оружие войны. Твердо верю, что основанная сегодня Платформа станет площадкой для наработки эффективных решений. Мы не остановимся, пока все похищенные агрессором украинцы не вернутся домой", - добавил он.

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Слава Україні!
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26.02.2024 21:54 Ответить
ну если жэчь в ответ глаголом, как Васыль, то шота я неверю в такое пророчество.
ваащэ, я гуманитариям и гуманистам неверю - лицэмерные и трусливые они есть.
очень похожэ на белорусских чистоплюев и навальнеров, которые "свайими телами заполнели афтозаки".
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26.02.2024 21:59 Ответить
Росія використовує тортури та незаконне позбавлення волі цивільних як зброю війни
==================
Хто вам заважає?
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26.02.2024 21:54 Ответить
А вони так і роблять. Тільки не з росіянами, а з українцями.
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26.02.2024 22:37 Ответить
Ну й день сьогодні!
Ще ніколи кагал95 не гастролював одночасно на такій кількості майданчиків!
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26.02.2024 22:04 Ответить
Скажите а нельзя сократить должности 90% прокуроров под час войны? И их всех на фронт, защищать свою страну. Какой толк от этого болтуна который болтает и ничего полезного не делает.
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26.02.2024 22:09 Ответить
Четырежды уклониста, например?
А то как нажрьоцца кокса, так сразу ево штырит духоподйомными спитчами.
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26.02.2024 22:14 Ответить
Спеціально для тих, хто вчора ржав над дебільними жартами кремлівського блазня, і пропустив головне. На Чернігівщині, Херсонщині, Донеччині орки весною 22 р "зачищали" цілі села. Тепер "хочуть повторіть", а зермаки їм це організують

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26.02.2024 22:14 Ответить
ЗЄ-влада робить з українцями те ж саме.
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26.02.2024 22:36 Ответить
 
 