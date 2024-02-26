Болгария поможет с транзитом украинской агропродукции в направлении портов Средиземного моря, - Шмыгаль
Украина будет сотрудничать с Болгарией относительно транспортировки агропродукции в средиземноморские порты.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с главой правительства Болгарии Николаем Денковым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вместе Украина и Болгария сделают все возможное для безопасности в Черном море", – отметил премьер.
Шмыгаль сообщил, что в апреле в столице Болгарии, в городе София, состоится Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы. Там будут наработаны решения, которые сделают невозможным российский террор в Черноморском регионе.
"Наши государства и дальше вместе будут гарантировать глобальную продовольственную безопасность. Для этого Болгария поможет увеличить транзитный потенциал европейскими путями солидарности в направлении портов Средиземного моря", - подчеркнул глава правительства Украины.
В частности, речь идет как об автомобильном, морском, речном, так и о железнодорожном транзите через Румынию и Болгарию в средиземноморские порты Греции.
"Чрезвычайно ценим конструктивную позицию Болгарии в содействии безопасной транспортировке украинской аграрной продукции", - добавил премьер-министр.
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