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Болгария (647) Шмыгаль Денис (2591)

Болгария поможет с транзитом украинской агропродукции в направлении портов Средиземного моря, - Шмыгаль

шмигаль

Украина будет сотрудничать с Болгарией относительно транспортировки агропродукции в средиземноморские порты.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с главой правительства Болгарии Николаем Денковым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе Украина и Болгария сделают все возможное для безопасности в Черном море", – отметил премьер.

Шмыгаль сообщил, что в апреле в столице Болгарии, в городе София, состоится Черноморская конференция по безопасности Международной Крымской платформы. Там будут наработаны решения, которые сделают невозможным российский террор в Черноморском регионе.

"Наши государства и дальше вместе будут гарантировать глобальную продовольственную безопасность. Для этого Болгария поможет увеличить транзитный потенциал европейскими путями солидарности в направлении портов Средиземного моря", - подчеркнул глава правительства Украины.

В частности, речь идет как об автомобильном, морском, речном, так и о железнодорожном транзите через Румынию и Болгарию в средиземноморские порты Греции.

"Чрезвычайно ценим конструктивную позицию Болгарии в содействии безопасной транспортировке украинской аграрной продукции", - добавил премьер-министр.

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Не знаю як Болгарія але поляки також обіцяли транзит а зараз і цвяхи на дорогу і кукурудзу в рів і ***** на радіаторі.
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26.02.2024 22:14 Ответить
поляк це не мужик - це сорт лайна. Тому обіцянка поляка - це лайно
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26.02.2024 22:24 Ответить
Цікаво,Вєрєвскій і тут напаскудить?
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26.02.2024 22:20 Ответить
может дождик, может снег, может будет - или нет...
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26.02.2024 22:44 Ответить
Болгарія має вихід лише до чорного моря.....
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26.02.2024 22:58 Ответить
потішний жмиГаль та щось вирішує під ОПою дЄрмака... Хоча, з болгарами ще не по.рались, то вперед до здобутків *******.
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26.02.2024 23:06 Ответить
Весь свідомий та цивілізований Світ, допомагає Україні!
Головне, щоб агентура орків в Україні, не гадила безкарно! Для цього, її треба після затримання, щоразу, притримувати за ноги, щоб воно, не розгойдувалося…
https://dl-news.defence-line.org/?p=24530

Слава Україні!
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27.02.2024 00:32 Ответить
 
 