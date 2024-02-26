У Часового Яра продолжаются инженерные работы, укрепления не позволят врагу совершить "легкую прогулку", - Евлаш
Вблизи города Часов Яр (Бахмутский район Донецкой области) проводили и проводят инженерные работы, также ведется строительство фортификационных сооружений на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш.
"У Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так совершить "легкую прогулку". Конечно, мы будем бить врага по всем направлениям", из всего имеющегося вооружения, амуниции", - сказал Евлаш.
Начальник пресс-службы отметил, что противник пытается атаковать "как во лоб, так и по флангам", что вблизи н.п. Ивановское и Богдановка, используя разные штурмовые отряды (десантники, "Шторм Z", "Шторм V", "Ахмат"). Кроме того, зафиксировано применение на участке врагом вездеходов для того, чтобы добраться до линии фронта.
"Вот последняя атака была такая, они применяли баги, поскольку земля достаточно мягкая сейчас там, если можно так сказать. И конечно, пешком с амуницией и БК сложно добираться. Они используют такие маневренные вездеходы, куда могут сесть несколько человек (5-6), и на таких аппаратах добираются до линии фронта", – добавил он.
Однако противника украинские воины выявляют, хотя им приходится экономить боеприпасы и прицельно поражать оккупантов, отметил Евлаш.
Со своей стороны, говоря о Купянском направлении, начальник пресс-службы подчеркнул, что "достаточно мощные фортификации начали возводить еще с осени".
"Сейчас идет строительство фортификационных сооружений на этом направлении: там есть и бетонные сооружения, которые являются долговременными оборонительными точками, кроме того, постоянно роются десятки ВОПов, которые уже обустроены на этом направлении. Вводятся минные поля на наиболее угрожающих участках", - сказал Евлаш.
На менее угрожающих направлениях, по его словам, используются колючая проволока, противотанковые мины, целый ряд противотанковых рвов, минирование и т.д.
"Врагу не будет легко пройти сейчас, поскольку мы контролируем основные господствующие высоты на этом направлении, чтобы наносить огневое поражение еще на опережение, обнаруживаем, отслеживаем перемещение противника", - отметил Евлаш.
Пожалуйста, подождите...
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то як тоді кацапи там на всюдиходах рисачать? Якщо там такі потужні смуги перешкод?
Ми теж лопатами риємо нори за 100 метрів від тракторів-бульдозерів+танки та ін. кацапів, замість того щоб теж бульдозерами готувати укріплення у себе в тилу. Три тижні- 5 батальйонів в чорнозем. Зеленський знає що робить.
Авдіївку "допосилювались" тепер що? "Ворог просунувся біля Орлівки і Тоненького"
Зебіли, що ви наробили?
Для зебілів- з одного з найгарячіших напрямків.
Наголосували, мирнолюбні суки?
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1762224014469075052 11 мин
Кацапи просуваються з півночі і на схід від населеного пункту https://twitter.com/hashtag/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Іванівське , бахмутський напрямок. Це там де по документах повинен бути підготовлений укріпрайон а в дійсності нічого нема! Гроші знову вкрадено!
@777AFU
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https://twitter.com/777AFU/status/1762214766250950727 59 мин
И такими сообщениями приглашают в зоны строительства ракеты и дроны.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=7632671786791087&set=a.257318024326537 https://www.facebook.com/photo/?fbid=7632671786791087&set=a.257318024326537
самий плак від такої лінії оборони...