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Новости Война
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Донецкая область (8780) Евлаш Илья (137) фортификации (111)

У Часового Яра продолжаются инженерные работы, укрепления не позволят врагу совершить "легкую прогулку", - Евлаш

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Вблизи города Часов Яр (Бахмутский район Донецкой области) проводили и проводят инженерные работы, также ведется строительство фортификационных сооружений на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Илья Евлаш.

"У Часового Яра также проводились и проводятся инженерные работы, враг уже достаточно близко к этому населенному пункту. Однако эти инженерные укрепления, которые там есть, они не позволят врагу просто так совершить "легкую прогулку". Конечно, мы будем бить врага по всем направлениям", из всего имеющегося вооружения, амуниции", - сказал Евлаш.

Начальник пресс-службы отметил, что противник пытается атаковать "как во лоб, так и по флангам", что вблизи н.п. Ивановское и Богдановка, используя разные штурмовые отряды (десантники, "Шторм Z", "Шторм V", "Ахмат"). Кроме того, зафиксировано применение на участке врагом вездеходов для того, чтобы добраться до линии фронта.

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"Вот последняя атака была такая, они применяли баги, поскольку земля достаточно мягкая сейчас там, если можно так сказать. И конечно, пешком с амуницией и БК сложно добираться. Они используют такие маневренные вездеходы, куда могут сесть несколько человек (5-6), и на таких аппаратах добираются до линии фронта", – добавил он.

Однако противника украинские воины выявляют, хотя им приходится экономить боеприпасы и прицельно поражать оккупантов, отметил Евлаш.

Со своей стороны, говоря о Купянском направлении, начальник пресс-службы подчеркнул, что "достаточно мощные фортификации начали возводить еще с осени".

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"Сейчас идет строительство фортификационных сооружений на этом направлении: там есть и бетонные сооружения, которые являются долговременными оборонительными точками, кроме того, постоянно роются десятки ВОПов, которые уже обустроены на этом направлении. Вводятся минные поля на наиболее угрожающих участках", - сказал Евлаш.

На менее угрожающих направлениях, по его словам, используются колючая проволока, противотанковые мины, целый ряд противотанковых рвов, минирование и т.д.

"Врагу не будет легко пройти сейчас, поскольку мы контролируем основные господствующие высоты на этом направлении, чтобы наносить огневое поражение еще на опережение, обнаруживаем, отслеживаем перемещение противника", - отметил Евлаш.
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Топ комментарии
+20
Укріплення й справді будуються. Лопатами. Нори і окопи. Під КАБами, мінометами та артою. Десятки 200 кожну годину, втричі більше-300. Арти нема. Калаші та потріскані РГО-шки проти авіації, арти, танків, FPV-дронів, в застосуванні котрих кацапи лідирують десятикратно. Я на нулі, я не дивлюся зелений марафон і я вже знаю чим скінчиться ця війна .
Зебіли, що ви наробили?
Для зебілів- з одного з найгарячіших напрямків.
Наголосували, мирнолюбні суки?
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26.02.2024 23:07
+15
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26.02.2024 22:41
+12
Припізнились - рік профукали
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26.02.2024 22:41
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На менш загрозливих напрямках, за його словами, використовуються колючий дріт, протитанкові міни, ціла низка протитанкових ровів, мінування тощо.
===================
то як тоді кацапи там на всюдиходах рисачать? Якщо там такі потужні смуги перешкод?
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26.02.2024 22:38 Ответить
Припізнились - рік профукали
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26.02.2024 22:41 Ответить
Ні. Все йде за планом.
Ми теж лопатами риємо нори за 100 метрів від тракторів-бульдозерів+танки та ін. кацапів, замість того щоб теж бульдозерами готувати укріплення у себе в тилу. Три тижні- 5 батальйонів в чорнозем. Зеленський знає що робить.
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26.02.2024 23:18 Ответить
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26.02.2024 22:41 Ответить
Орки і на важку згодні, як показала Авдіївка
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26.02.2024 22:42 Ответить
Ze -курва тільки і вміє обсирати і сцяти в очі ? ну що, нарід, "божа роса" ? забрали у вас, джерело влади, право перезавантажувати політичну мразь ?
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26.02.2024 22:47 Ответить
Нарід обирав не ЗЕ,а голобородька на лісапєді. А як препіздєнтом став ЗЕ-то ХЗ.
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26.02.2024 23:19 Ответить
В Житомирі літом теж «фортифікаційні» споруди будували у вигляді плитки в центрі міста?
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26.02.2024 22:49 Ответить
Посилюємо лінію оборони на Авдіївському напрямку, - Тарнавський

Авдіївку "допосилювались" тепер що? "Ворог просунувся біля Орлівки і Тоненького"
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26.02.2024 22:50 Ответить
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26.02.2024 22:56 Ответить
Укріплення й справді будуються. Лопатами. Нори і окопи. Під КАБами, мінометами та артою. Десятки 200 кожну годину, втричі більше-300. Арти нема. Калаші та потріскані РГО-шки проти авіації, арти, танків, FPV-дронів, в застосуванні котрих кацапи лідирують десятикратно. Я на нулі, я не дивлюся зелений марафон і я вже знаю чим скінчиться ця війна .
Зебіли, що ви наробили?
Для зебілів- з одного з найгарячіших напрямків.
Наголосували, мирнолюбні суки?
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26.02.2024 23:07 Ответить
Та в них ніде ,,легкої прогулянки" не було завдяки нашим ВОЇНАМ!
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26.02.2024 23:07 Ответить
Слава ЗЕ!
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26.02.2024 23:11 Ответить


JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1762224014469075052 11 мин

Кацапи просуваються з півночі і на схід від населеного пункту https://twitter.com/hashtag/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5?src=hashtag_click #Іванівське , бахмутський напрямок. Це там де по документах повинен бути підготовлений укріпрайон а в дійсності нічого нема! Гроші знову вкрадено!
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26.02.2024 23:24 Ответить
777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1762214766250950727 59 мин

И такими сообщениями приглашают в зоны строительства ракеты и дроны.
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26.02.2024 23:35 Ответить
Коли нарешті 73% зрозуміють, що кухарка не може правити країною ! Як нам брехали, так і брешуть... Мільйон дронів 😂😂😂, це 2732 дрони на добу !!!! Де вони? Мабуть там, де і Авдіївка...
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26.02.2024 23:38 Ответить
якщо про це заявляють, то напевно там буде повна срака
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26.02.2024 23:40 Ответить
Часів Яр - це десь під Житомиром?

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7632671786791087&set=a.257318024326537 https://www.facebook.com/photo/?fbid=7632671786791087&set=a.257318024326537

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27.02.2024 00:42 Ответить
а щє все це пофарбувати в ярко зелене?
самий плак від такої лінії оборони...
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27.02.2024 03:56 Ответить
Судя по количеству просыреных сел за 10 дней после просыренной Авдеевки, строить линию обороны нужно уже не в Часовом яре, а где-то под Днепром.
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27.02.2024 07:35 Ответить
Коли кацапи ще в минулому році будували лінію "суровікіна" наші зелені ******** сміялися, а за нами сміявся нарід і не будували своїх укріплень. Звичайно, не їм же сидіти під урарами КАБів, а наріду, який щиро вірить і вже навіть навчився читати кригтіння Найвєлічайшого по губах.
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27.02.2024 09:13 Ответить
 
 