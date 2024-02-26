Мы призываем всех украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой, - Кулеба

Глава украинского МИД Кулеба призвал украинцев, выехавших за границу, вернуться и помочь стране.

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью The Irish Times, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, уехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что понимает невозможность некоторых людей вернуться из-за состояния здоровья или других обстоятельств.

"Но имеющих выбор мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", - добавил министр.

По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехали шесть миллионов человек, большинство из них – в Европейский Союз.

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