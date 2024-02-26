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беженцы (1606) возврат (187) Кулеба Дмитрий (2880)

Мы призываем всех украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой, - Кулеба

кулеба

Глава украинского МИД Кулеба призвал украинцев, выехавших за границу, вернуться и помочь стране.

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью The Irish Times, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, уехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что понимает невозможность некоторых людей вернуться из-за состояния здоровья или других обстоятельств.

"Но имеющих выбор мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", - добавил министр.

По оценкам, с начала полномасштабного российского вторжения из Украины уехали шесть миллионов человек, большинство из них – в Европейский Союз.

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Топ комментарии
+74
Він реально тупий
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26.02.2024 23:17
+64
Щоб бачити те, що ви крадете гроші, наприклад 17 млрд. на дороги, не треба повертатися в Україну.
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26.02.2024 23:22
+62
Повернутися до зеленого раю? Де полюють на людей, де закриті кордони, де влада під час найстрашнішої війни будує дороги, де рахунки в банках буде блокувати воєнном?
Це як в анекдоті - дідусь осліп, а не з'їхав з глузду.
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26.02.2024 23:23
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чтобы так было надо закон о свободном ношении\владении\производстве оружия и бк (хрен с ним, пускай с регистрацией), национализация и перераспределение активов (всем акции раздать, что ли, раз хотят "по-западному" и управлять через интернет можно), энерго и обычных ресурсов, земли, стратегических отраслей, заводов, ликвидация оффшоров и т.п., чтобы народ понимал за что воюет и что получит, а не воевал на два фронта голыми руками.
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27.02.2024 03:08 Ответить
ви забули ще про канабіс та повій
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27.02.2024 06:57 Ответить
Ви blackjack забули...
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27.02.2024 12:04 Ответить
Кулеба, а те сигары, что ты за кадром куришь, СКОЛЬКО СТОЯТ за 1 штуку? Брось курить - пожертвуй на войну
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27.02.2024 03:22 Ответить
сигари дорожчі але їх смалять не так часто, бо вони міцні
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27.02.2024 06:58 Ответить
Дима и Вова-совпадение.
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27.02.2024 03:32 Ответить
А дітей депутатів не хоче закликати повернутись додому? Моральний орієнтир суспільства, і все таке...
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27.02.2024 03:55 Ответить
Ні, бо батальон Монако держить найвідповідальнішу ділянку фронту !
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27.02.2024 07:32 Ответить
Я голосувала за партію ЄС .Іх депутати на фронті Таня Чорновол ,Омелян, Турчинов , Барна загинув , багато загиблих , Пашинського арештували , щоб зброю нову не виробляв, це ж зрозуміло . От Слуг там нема.Проте всі а орденах ,як Лисий з кварталу .А мобілізацію так проводять , щоб всі повтікали , та є кого мобілізувати : силові структури переповнені фаховими людьми .А в нас як ? Всі прокурори в 15му стали вже ветеранами АТО , тепер вони всі поголовно - ветерани війни . Мобілізація насправді владі не потрібна .Влада хоче поскоріше підписати перемир'я , Оманські домовленості ніхто не відміняв.
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27.02.2024 10:15 Ответить
Діма, а хіба ти звав українців ділити гроші з прибутків від продажі природних копалень які належать народу ? Ні, черз вас країна-руїна, захищати, відновлювати це по вашому обов'язок народа,а ви знову будете грабувати Україну і народ, особисто в мене бажання тільки повісити вас усіх на Майдані.
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27.02.2024 04:22 Ответить
13 Конституції України, "Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу."
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27.02.2024 07:47 Ответить
Вже пакують валізи і скачуть сюди. Навіщо робити заяви заздалегідь знаючи, що вони безтолкові.
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27.02.2024 04:28 Ответить
алекс тебя надо срочно до ***** отправить и будет у тебя третий пачпорт и счастье пока не здохнеш и кордони все будут тебе открыты с ********** пачпортом и порошенко тебе **** нихуя не будет должен
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27.02.2024 07:40 Ответить
Ніхто не буде повертатись в країну, де суддя отримує 120.000 гривень, а медсестра 7.000
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27.02.2024 06:15 Ответить
Й тцкуни відразу на пероні пакувати у буси
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27.02.2024 07:12 Ответить
Підрашистника , тільки пам'ятник імперію Булгакову турбує , звіздуй на паРашу , там є і Членіну і СРаліну , Ніколашці 2 і ***** і Жукову ……
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27.02.2024 08:22 Ответить
Країну втратити важко, а не зелених покидькив при владі і 73% бовдурів.
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27.02.2024 06:40 Ответить
Тим не меньше рейтингу зеленського може позаздрити будь який керівник будь якої західної держави й зараз. Тобто більшість зеленого електорату, як і в 2019 році - за блазня
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27.02.2024 09:27 Ответить
Похоже на какой то истеричный крик отчаяния,делай свою работу,собирай по миру оружие и боеприпасы,если не получается пишите заявления и шуруйте обратно в свой шоубизнес.
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27.02.2024 07:15 Ответить
Які умови за 5 років правління оманського, держава створила для покращення добробуту громадян, в Україні навіть неможливо навіть придбати житло щоб тебе не ошукали!
Питання добудувати покинуті з 2013 року недобудовані житлові комплекси держава до цих пір не вирішила, зате шахраями на покинутих ЖК просто кишить, правоохоронні органи закривають очі, тобіш кришують.

У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, (по всій Ураїні ще більше) де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців чи пільгових категорій, та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, багато років постійно звертаються тисячі постраждалих від афериста Войцеховського, та інших шахраїв забудовників, вирішити питання покинутих недобудов по всій країні. Але знаючи про проблему вони саботують вирішення питання та зацікавлен у такому положенні. Після того як люди повносили кошти, з приходом до влади Кличко, будівництва позупиняли, як незаконні. Коли більше року забудовник збирав кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали, все було Ок!... Начебто все правильно, якщо незаконні то потрібно зупинити. Але.... те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА дозволили добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на покинутих ЖК замість забудовника, які роздерибанили вільні площі за які можна було б добудувати будинки, та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, з людей почали збирати кошти на будівництво по другому колу, бо начебто раніше внесені кошти залишились у забудовника, до якого у поліції та всіх .контролюючих, немає ні претензій, ні інтересу! Люди звертались до всіх державних органів за допомогою провести аудит вільних площ та надати забудовника, але звернення на всіх рівнях влади ігрноруються! Організовані угрупування,кооперативи, якими дуже «опікувався» та розхвалював Антон Геращеко, коли був на посаді зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шантажують та залякують людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, хто не вступить не підключають або відключають електроводопостачання, по другому колу збирають кошти на також незаконне будівництво, але це вже ніхто не помічає, та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був довічний кооперативний бізнес на потерпілих та витягування коштів. Йде сьомий рік збору коштів по другому колу, з людей повторно вже зібрані сотні мільйонів гривень, але жоден ЖК так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири! Людям які вирішили визнати за собою квартири у судовому порядку, організатори кооперативів чинять перешкоди! КМДА взагалі пробила дно! У судові спори по визнанню квартир за покупцями КМДА почала влазити третьою стороною та заперечувати проти визнання квартир за покупцями! Всі Контролюючі органи, поліція спокійно споглядають! Відкрити кримінальні справи проти шахраїв забудовників чи організаторів кооперативу не можливо, іх одразу закривають без повідомлень, тягнуть час та дають змогу шахраям уникнути відповідальності! Та залишити собі роздерибанені площі. Судові рішення виконати закон, та організувати добудову, КМДА не виконує!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва: Ч.1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: 11) організація роботи, пов'язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; 7) здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов'язань забудовниками, діяльність яких пов'язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.
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27.02.2024 07:25 Ответить
А де самі можливості?
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27.02.2024 07:27 Ответить
Яке марення ! Я боюсь більше зрадників ніж просто ворога !
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27.02.2024 07:28 Ответить
Я так розумію скористатися послугами Борисполя?(((
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27.02.2024 07:54 Ответить
прикрыться детьми стало последнее время панацеей от бед. А на самом деле - спасение собственной шкуры. сделать всем уклонистам обмены и продление всех паспортов только в Украине и ни каких консульств.
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27.02.2024 07:59 Ответить
ПНХ ! А де шкура виродків ,які 5 років МАРОДЕРИЛИ НА КОВІДІ І ВІЙНІ ‼️МІЛЛІАРДИ? Дочка прокурора костіна так і пише « мій дім МОНАКО» синок Данілова в США , Гетьманцева в Монако ……… Відні , Куршавелях , Лондоні і навіть на власних островах
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27.02.2024 08:29 Ответить
Ну ви то не поспішаєте родіну защіщать в степах Донбасу. А вона кличе.
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27.02.2024 08:48 Ответить
Ідіть ви в сраку !!! Ні-ні, це не мої слова. Так нам казав припіздент !!!
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27.02.2024 08:08 Ответить
как и президент (пока ещё) Зеленский, я никому ничего не должен
и решать за себя буду только я
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27.02.2024 08:25 Ответить
Про які заклики він говорить?!!! Хто поїхав, тей на все це х** забив! Єдиний важіль повернення - економічний. Допомога переселенцям через українські банки у консульствах, борги за комірне...
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27.02.2024 08:29 Ответить
І батальйон Монако з арестовичем?
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27.02.2024 08:35 Ответить
зебіли все що вище написане це для вас ознайомтеся це результат вашої діяльності
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27.02.2024 08:37 Ответить
Живу недалеко від кордону, вибухи чутно весь час і їхати БТРу сюди годину і знову людям і дітям переживати окупацію і ті страшні зелені коридори з донецькою мразотою. Багато людей повернулося і вони, мабуть, не розуміють що все може повторитися і не колонами будуть заходить а артилерією і РСЗВ будуть все зносити. Молоді тут хорошого нічого чекати і коли читаєш такі заяви від влади то приходить думка що ця влада божевільна і ця країна в великій небезпеці в першу чергу від її дій.
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27.02.2024 08:43 Ответить
Я жив на лівобережжі, біля Кринок(9-10км). Цілими днями,в ночі менше-гуркотіло так,що вікна і шибки дзвеніли.Просто жах. Коли в село було три прильота-я "созрел" і 7го грудня 2023 р,залишивши дім без догляду- виїхав з України. Я не впевнений в тому,що коли повернусь в село,там крім подвір*я щось залишиться....все прийдеться починати з НУЛЯ. Да,мені 75 і, я як не дивно- хочу жити. Да,дату і прапор мені преліпив VPN я на ЦН з 2014року. Хай щастить! СЛАВА ЗСУ!
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27.02.2024 10:38 Ответить
Саперні лопатки на вході видаватимуть?
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27.02.2024 08:47 Ответить
Кулеба , а що зробила Ваша влада чи попередники для виховання ПАТРИОТИЗМУ і національної свідомості у громадян України?

плиз , перечень мероприятий
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27.02.2024 09:03 Ответить
Подивився жахливий список загиблих депутатів на 06.02.2024 р., 39 імен з усіх партій (окрім слуг народу). Совпадєніє?
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27.02.2024 09:05 Ответить
НЕ думаю.
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27.02.2024 09:16 Ответить
Всі , хто голосував за Зеленсько і його слуг, просто мусять вернутися в зад і підтримувати їхнього лідора! А то нагадали в країні і звалили!
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27.02.2024 09:11 Ответить
Для Кулеби вже війна закінчилась🤦
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27.02.2024 09:11 Ответить
Українці закликають зелених повернути з офшорів накрадене та повернутися в конституційне русло. Слухаєтеся? Ні! Отож бо.
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27.02.2024 09:14 Ответить
їб@нько
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27.02.2024 09:16 Ответить
Два роки зачиненого кордону, комендантської години, надання права всім тебе перевіряти, занепад освіти, камери спостереження/реєстри, в решті решт інфляція та праця за їжу.
Ласкаво просимо.
Та, екологічна срака на яку не було грошей в мирному житті. Але аптек на всіх вистачить.
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27.02.2024 09:16 Ответить
Продовжу думку Кульоби...бо вже ніхто не хоче воювати і вмирати за наші корупційні схеми і дерибани.
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27.02.2024 09:22 Ответить
***** ТИ ДЕБИЛ, ЗДОХНИРАЗОМ З ЗЕ
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27.02.2024 09:27 Ответить
заклики це добре, та це не його справа, нема волі ВР та держави зробити хоть щось для цього, коли по 10 раз на добу виють тревоги про що можна говорити, соціалка впала до нуля, як прокормити і забезпечити армію,- головне питання, зт им рівнем корупції гарантувати щось для 2 млн біженців не можливо
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27.02.2024 09:46 Ответить
які 2000000? Всередині біля 20
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27.02.2024 10:14 Ответить
Потужно.
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27.02.2024 09:48 Ответить
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27.02.2024 11:21 Ответить
З верещучкой узгоджено? Паскуди!
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27.02.2024 09:58 Ответить
Нарушена сама идеология и закон Вселенной- Частная собственность-священна . У нас сейчас простой воровской капитализм .Народ весь оставлен с голым задом .Мотивация защищать своё -нулевая .
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27.02.2024 09:59 Ответить
у вас нарасии - да
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27.02.2024 10:55 Ответить
Це як сталін казав, щоб не боялись, повертались. А потім кулявлоб, або концтабір
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27.02.2024 10:13 Ответить
Посыл понятен. Но для начала нужно государству относится к своим гражданам как к полноценным партнерам, а не как к ресурсу. Возможно стоило бы сходить например на ВЛК, уточнить, а сколько тех, кто "готовился к войне" в мирное время вдруг по формальным причинам поувольнялись
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27.02.2024 10:15 Ответить
Кулеба реально пи..донувся. То він хоче, щоб люди повернулись із тим, що встигли накопичити. Ще одна стаття стрижки овець. С..ки кончені
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27.02.2024 10:19 Ответить
ну в будь-якому разі, це краще, ніж просто тупе звернення до керівників держав типа "поверніть нам назад наших громадян", бо це виглядало, як поверніть наших крепостних
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27.02.2024 10:23 Ответить
Його дружина та діти вже повернулися ?
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27.02.2024 10:22 Ответить
Потім ? ВЖЕ ПІЗНО ! Читайте історію Щоб ПЕРЕМОГТИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ ВИЯВЛЯЛИ ЗРАДНИКІВ НА КОЛ САДЖАЛИ , щоб іншим не повадно було ‼️Перевертню , який роззброював і розміновував , призначав ФСБшних посібників ***** - ЧЛЕНОГРАЮ І ойго поводирямКУРАТОРАМ ДУЖЕ СПОДОБАЛОСЬ НА МІЛЬЯРДАХ ДОПОМОГИ СИДІТИ І ГРАБУВАТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ І КОВІДУ ! Цитата з книги дружбана орденоносця ЗЕЛЕНСЬКОГО , Шустера :» ВОРУЮТ ТАК, как-будто ЗАВТРА не наступіт НИКОГДА « ‼️5~6 менеджерів особо приблеженних не встигають мілліарди в кріпту переводити і острови скуплять !

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27.02.2024 12:44 Ответить
Повертайтеся ,тільки он раша готує наступ по всьому фронту. А далі шо?Зброї нема,гроші всі пт...ся. Тут не знаєшь що буде с країною. А вони повертайтеся.
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27.02.2024 10:29 Ответить
Як казав класик, зійдемось десь посередині. Ви звільняєте ригівську наволоч типу гетьманцевататаровариака, створюєте коаліційний уряд (з. свій термін використав !) ми подивимось на зміни і , якщо все гут - починаємо повертатись.
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27.02.2024 10:35 Ответить
Який коаліційний уряд , з ким ?
Всі коали давно розбіглись ...хай , з початку , батальон Монако в Україну повернеться !
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27.02.2024 11:59 Ответить
Ці кульоби зроблять, як скажуть, скажуть, що змусять сказати!
Адже вони розуміють, що за жодної іншої влади кар*єри ім не бачити.
Вони живуть тут і зараз, іх завдання-прібарахліцца...
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27.02.2024 11:01 Ответить
РОЗІШЛІТЬ КОЖНОМУ ПРОПОЗИЦІЇ ПО ПРОФЕСІЇ !!!
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27.02.2024 11:10 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує особисто президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Панове, ще яких Вам ІПСО та реформ не хватає, для дискредитації блазня?
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27.02.2024 11:23 Ответить
Це так задрочка.
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27.02.2024 11:23 Ответить
Арестович повернеться ?
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27.02.2024 11:29 Ответить
Приїхати та дивитись , як харківська ХОГА на обороні споруди витратила 2 мільярди , коли в той час рівненська область витратив на це 900 мільйонів ?
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27.02.2024 11:35 Ответить
Українські посадовці живуть в свому світі, де працюєш чи ні, висока платня щомісяця буде, + гешефт якийсь в конвертах, всі з тобою ввічливі, здоровкаються то чого їм погано ? Кріпаки! Вертайтесь в Україну! А ми вам платню в 6ооо гривень видавати будемо! Навіть навчимо як на скумбрії виживати. А потім 3ооогр пенсії і ***** з пляжа. В буквальному смислі, бо навіть всі гарні міста біля води в Україні, вони наші! Вам бидлу вони без потреби! Нам Україна ненька! А ви так...
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27.02.2024 11:56 Ответить
Усі мої знайомі, що виїхали зараз:
- мають стабільну роботу, з доходом в середньому 1000 євро
- отримають допомогу грошима, продуктами, тощо
- мають житло
- діти по школах або садках
- спокійно сплять уночі
- отримають кваліфіковану медичну допомогу

Які з цих пунктів зе команда змогла забезпечити, скажемо у Дніпрі або Харкові щоб люди повертались?
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27.02.2024 12:06 Ответить
Шурма,татаров, лещенко, данілов, арахамія спочатку хай їдуть в штурмову бригаду
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27.02.2024 12:10 Ответить
Людей он уважает, мразь очкастая.
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27.02.2024 12:10 Ответить
Розглядати можливість повернення можно, але..треба замислитись куда ви кличете зараз цих громадян?? проблеми на фронті в суспільстві, я наприклад збираюсь повертатись влітку, але також обертаюсь..бо дитина..чи пише держава стратегію щодо повернених? виділяяє певні сектори працевлаштування згідно стратегії розвитку? анонсувала і пропонує програми перенавчання за необхідності, розглядає можливість льготних запозичень для купівлі житла? якщо ні то куда ви кличете людей? дітей? і перше і основне це безпека. Дрони на Буковині з Молдавії летять десятки кілометрів..
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27.02.2024 12:28 Ответить
А чому не закликає повернутися усіх хто виїхав з 1991 року?
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27.02.2024 15:03 Ответить
А вони потім на все готове повернуться. Краще вже не повертайтеся. Ви неякісні громадяни.
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27.02.2024 15:05 Ответить
Кулеба - тварина!
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01.04.2024 20:00 Ответить
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