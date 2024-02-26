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Европейские страны должны быть готовы к возможному нападению РФ через несколько лет, - Макрон

макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о совместном понимании европейскими странами того, что они должны быть готовы к возможному нападению России в ближайшие годы.

Соответствующее заявление Макрон сделал на конференции лидеров европейских государств, прибывших в Париж для обсуждения путей поддержки Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я заметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус состоит в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к тому, что Россия нападет на эти страны", - сказал президент Франции в своем вступительном слове.

"Мы все согласны с тем, что не хотим воевать с российским народом, но мы полны решимости держать эскалацию под контролем", - сказал Макрон, добавив, что цель встречи – понять, как "сделать больше с точки зрения военной поддержки и бюджетной поддержки" .

Читайте также: Макрон собирает европейских лидеров в Париже: будут говорить о поддержке Украины
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Топ комментарии
+14
Легко, путин не остановиться в Украине. Падёт Украина возьмутся за страны Балтии. Не будет путина, вместо него выдвинут такую же мразь. Раше нужно раз и навсегда так надрать сраку, чтобы через два поколения кацапы дрожали об упоминании российсько-украинской войны
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26.02.2024 23:49
+12
У вас практично часу вже нема................
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26.02.2024 23:44
+6
Ви, панове, брешете аби нам нічо8о не дати. Бо якби вірили, то допомагали б як годиться і вводили свої війська.
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27.02.2024 00:05
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У вас практично часу вже нема................
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26.02.2024 23:44 Ответить
Т.е. в нашего "величайшего лидера современности" они уже не верят?
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26.02.2024 23:44 Ответить
заяву Макрон зробив під час конференції лідерів європейських держав, які прибули до Парижа задля обговорення шляхів підтримки України
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27.02.2024 00:28 Ответить
Что же это за путь поддержки такой? И поддержки кого тогда?
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27.02.2024 01:51 Ответить
Через кілька місяців…
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26.02.2024 23:44 Ответить
Легко, путин не остановиться в Украине. Падёт Украина возьмутся за страны Балтии. Не будет путина, вместо него выдвинут такую же мразь. Раше нужно раз и навсегда так надрать сраку, чтобы через два поколения кацапы дрожали об упоминании российсько-украинской войны
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26.02.2024 23:49 Ответить
На НАТО він не полізе.
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27.02.2024 07:41 Ответить
Ви, панове, брешете аби нам нічо8о не дати. Бо якби вірили, то допомагали б як годиться і вводили свої війська.
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27.02.2024 00:05 Ответить
Тому і не треба в їхньому розумінні надавати потужну зброю Україні, щоб була можливість готуватися до війни їм самім. Складно зрозуміти не даючи нову зброю, уникають загострення, але знають, що воювати і Європейським країнам доведеться
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27.02.2024 00:10 Ответить
Схоже, на Україні ставлять хрест?
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27.02.2024 00:13 Ответить
Макарон « політик». Він не ставе хрест.

Він каже те що сегодні « треба». Завтра буде інше…

франція не може «поставити хрест» на Україні. ЗСУ верішуе що буде далі !
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27.02.2024 00:39 Ответить
Ні. Просто це справжній політик, який чесний з громадянами, а не розповідає їм про шашлики
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27.02.2024 01:47 Ответить
макрон ставить.через кілька років.
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27.02.2024 00:22 Ответить
так правильно. Оккупировать Украину, выявить и убить всё проукраинсое население, промыть мозги зебобикам (это легко получается), мобилизировать их и потом на старушку Европу. Для этого нужно несколько лет.
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27.02.2024 07:42 Ответить
Україну тримають буфером на час поки українці чинитимуть опір.
мікрон оцінив можливості нашого спротиву в кілька років - це вже комплімент, адже пару років тому нам не давали і трьох днів
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27.02.2024 00:49 Ответить
Так решайте вопрос сейчас, раз и навсегда!
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27.02.2024 01:09 Ответить
Ну, якщо вони лише «сповнені рішучості тримати ескалацію під контролем», а не дати нормальну зброю для пропи3@она рашистам, то точно отримають війну.
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27.02.2024 01:27 Ответить
Насправді це все складно. Просто уявіть, що ви на місці Макрона чи будь-якого іншого європейського політика в цей час. Почати бомбити росіян як у другу світову так вони теж почнуть бомбити і зітруть багато міст України до стану Маріуполя, або бахнуть ядерною зброєю. Давати недостатньо спорядження українцям так росіяни поступово з'їдять бідну Україну і візьмуться за європейські країни. Збільшити різко виробництво зброї теж прямо одразу неможливо це не комп'ютерна стратегія і є свої нюанси.
Я розумію українців, але не все так просто і для європейських країн.
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27.02.2024 01:37 Ответить
Можна ще багато чого писати. Просто європейські політики такі ж люди, а ця проблема агресія росіян дійсно складна. І з кожним місяцем/роком все складніша.
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27.02.2024 01:39 Ответить
- Сначала нас повезли на Елисейские поля. Мы там гуляли, гуляли, а потом нас всех, кроме Марьи Ивановны, изнасиловали. На следующий день нас повезли на Эйфелеву башню, а когда спустились, нас всех, кроме Марьи Ивановны, изнасиловали. Утром мы поехали в Булонский лес, а потом нас все, кроме Марьи Ивановны, изнасиловали.
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27.02.2024 01:51 Ответить
Якщо кацапів відмудохати по повній тут і зараз то кацапи позбудуться імперських ілюзій. Кожне наступне покоління цих алкодегенератів агресивніше, але дурніше. Тому в світі високих технологій їм залишиться лише бути сировинним додатком, трахатись і бухати до нестями за порєбріком. Головне не надсилати їм більше "ніжок Буша" та ізолювати до повного відшкодування завданої нам шкоди та витрат всіх держав коаліції на їх стримання.
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27.02.2024 03:33 Ответить
Такие заявления говорят о том, что с точки зрения запада Украина будет оккупирована полностью.
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27.02.2024 07:39 Ответить
https://www.youtube.com/live/f9LvVJiPUNY?si=**************** ..

Борислав Береза каже що Голобородько бреше...
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27.02.2024 07:50 Ответить
Первая Мировая Вторая Мировая основной театр военных действий была Украина,а не Мавзолейная Помойка краснопузых бурлаков холопов батраков опричников чЛенина Сралина 👹🦍👺
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27.02.2024 07:54 Ответить
 
 