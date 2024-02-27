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ликвидация (3141) уничтожение (6257) техника (1712) Армия дронов (41)

Операторы "Армии дронов" в течение недели подбили 3 системы ПВО, 65 орудий, 31 танк и 106 грузовиков и ликвидировали 334 оккупанта

дрони

Операторы "Армии дронов" с 19 по 26 февраля 2024 года ликвидировали 334 оккупантов и уничтожили 545 российских опорных пунктов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"ПВО, пушки и танки. Еженедельный урожай ударных подразделений БпЛА.

Беспилотники трудятся на фронте 24/7. За последние семь дней они подбили три системы ПВО, 65 орудий, 31 танк и 106 грузовиков. Детальнее — в отчете", - говорится в сообщении.

Інфографіка Армії дронів

Также, как видно из инфографики, уничтожено 11 САУ, 14 складов бк/топлива и 6 РСЗО.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

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Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого уничтожения.
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Треба 140 мільйонів дронів. Це не так вже й багато.

І воювати ними там де немає оборони виходячи в тил, чи там де оборона найслабша все ж момент втрачено.
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27.02.2024 19:18 Ответить
 
 