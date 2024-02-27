Руководителей ГП "Антонов" будут судить за препятствование законной деятельности военных, в результате чего россияне уничтожили "Мрию"
Будут судить бывшего генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова и его заместителя, которые во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию аэропорта и запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора.
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия и его заместителя по факту препятствования законной деятельности других военных формирований, совершенном в особый период, в соучастии, что привело к другим тяжелым последствиям (ч. 2 ст.27, ч.2 ст.114-1 УК Украины).
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Расследованием установлено, что во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководители ГП "Антонов" препятствовали военным Национальной гвардии Украины в исполнении ими своих служебных обязанностей по охране и обороне объекта – аэропорта в пгт Гостомель.
Они не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию аэропорта и запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.
"Умышленное промедление руководителей госпредприятия в допущении военных на территорию аэропорта позволило врагу нанести огневое поражение по личному составу, самолетам, автотранспортным средствам и сооружениям аэродрома. В результате вражеской атаки 27 февраля 2022 года был уничтожен самолет Ан-225 "Мрия" , который находился там", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, действия обвиняемых привели к потере контроля над стратегическим и военным объектом с последующей временной оккупацией прилегающих к пгт Гостомель населенных пунктов Киевской области и создали угрозу национальной безопасности Украины.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.
Уничтожение самолетов на аэродроме в Гостомеле
Напомним, бывшему гендиректору "Антонова" Сергею Бычкову ранее было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили, что экс-руководителю "Антонова" Бычкову сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к уничтожению "Мрии".
Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.
Отметим, что в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, другие сильно повреждены.
Пожалуйста, подождите...
Між ціма подіями пройшоло 20 годин! Скільки км проходить по відремонтованим дорогам військова колісна техніка?
все про*балждал иного развития событий?
Щось наплутав.
І командир дивізіону (чи бригади), як пахолок, спостерігає за цим. Таким чином вчиняючи найбільший злочин для офіцера: руйнує боєготовність підрозділу.
І це зобов'язаний зробити звичайний вартовий згідно зі Статутом вартової служби.
Головний обов'язок командира частини на бойовому чергуванні -- боєготовність підрозділу.
Якщо треба, то й відкрити вогонь по "слідчих". Так він принаймні врятував би свою офіцерську гідність.
Але ми маємо переважну більшість совецких офіцерів. За вихованням.
А по-друге, якщо людина обрала собі фах офіцера, то й поводитися має як офіцер. Бо я, як цивільний платник податків, утримую його саме за це. І за те, що він першим має вступити до бою й може загинути.
Якщо він на це не здатний, то нехай торгує майонезом, а не сидить на утриманні платників податків.
Чи Ви зрозуміли різницю між мною та офіцером, Бойовим Статутом якому визначено найпершим обов'язком підтримувати бойову готовність підрозділу і ,таким чином, захищати небо України від ракетних атак?
2. Людина обрала фах офіцера і дійсно повинна повидитися як офіцер , а не як неадекват якому довірили керувати озброєними людьми .
3. Утримуєш його не ти особисто , а держава , свої розсусолювання про платника податків залиш для себе .
4.Різницю зрозумів дуже добре , почитай, довбню , призначення бойового статуту , а потім будеш триндіти щось .
5. Поза твоїми недолугими коментарями - коли по тебе , засранця , прийдуть ДБРівці у супроводі силовиків та з рішенням суду , покладуть пикою в землю , бо ти не коломойський , тоді ти мені розкажеш як повинен був діяти командир батареї ППО коли до нього притупцяли ці ідіоти .
Бувай.
Судят командира ТРо(2023 год!) за то,что он рыл окопы на частной територии,и "нанес убытки рестораному бизнесу и дорогому ландшафтному дизайну".
Потому,что ВП не ВВ!
Когда он рыл окопы,они рядом укладывали асфальт и меняли бордюры. За три месяца ни окопов,ни "ресторанного бизнеса", ни асфальта. Остались новые покоцаные бордюры.
І тільки обставини,і загроза розділити долю Чаушеску,змушують його проголошувати патріотичні гасла,роблячи тишком шкоду країні.
Та "Мрія" була економічно збитковою для України. Побудовано її було в часи, коли в совку всі ходили з голою дупою, але збудували найбільший літак.
Зрозумійте, блаЗЄнські, звісно, виродки, що свідомо дали знищити цей унікальний літак.
Але він, його утримання, було економічно збитковим.
Власне, саме для такої акції й було виготовлено Мрію в країні, де не було туалетного паперу.
Запускали там за допомогою потужної ракети Енергія.
Невістка!
Так її ж дома немає
Ага, плаття он висить!
Одним словом - підготовка до війни у всій красі...
хто наверху, і знали, що лишаться за межами України.
Країна наша, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.
Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?
Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?
І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...
То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
жодна хвойда-зайда з верещучок-дермаків-арахнід-таьарових-портнових... ДОСІ не за гратами
Гусєв послом поїхав. ЗЄ взагалі просто ОП собою прикрашає, судячи з того, що він взагалі ні за що не відповідає.
Тож, добре, що хоча б "за перешкоджання" їх судитимуть. А там далі може і нові обставини відкриються і докази з'являться, шоби вже по новій судити - "за зраду".
Чому є переконання у цьому? Та весь хід подій напередодні 24.02.2022, в цей день і наступні дні після нього вказує на це. І страшні наслідки від дій цих людей.
Адже бичков був гендиректором ДП "АНТОНОВ", тобто мав всі повноваження і важелі управління щоби не допустити тих тяжких наслідків, які заподіяли рашистські війська. Але попри те жодних заходів на підвідомчому йому аеродромі "Антонов" він і його заступник не вжили: наддорогу авіаційну техніку своєчасно не евакуюваkb, а персонал свого підприємства в перший день війни погнали на роботу, начебто нічого і не сталось, через що біля сотні працівників потрапили до рашистів в полон. Ба, більше того - ці "заслужені" діячі всіляко перешкоджали Силам оборони України організувати захист аеропорту належним чином, чим сприяли ворожому десанту впродовж 24.02.2022 захоптити цей плацдарм для наступу на Київ.
Літак мав можливість вилетіти до Німеччини.
Не було згоди між відомствами, його могли збити.
Але ліпше шукати винних де інде.
На моє переконання - в тому що ворог зміг так швидко маневрувати в глиб винні тільки керівники держ апарату. Це президент, його оточення та Кабмін.