Руководителей ГП "Антонов" будут судить за препятствование законной деятельности военных, в результате чего россияне уничтожили "Мрию"

Будут судить бывшего генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова и его заместителя, которые во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию аэропорта и запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия и его заместителя по факту препятствования законной деятельности других военных формирований, совершенном в особый период, в соучастии, что привело к другим тяжелым последствиям (ч. 2 ст.27, ч.2 ст.114-1 УК Украины).

Читайте также: Передано в суд дело экс-руководителя ГП "Антонов" Бычкова, из-за служебной халатности которого уничтожена "Мрия", - Офис генпрокурора

Расследованием установлено, что во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководители ГП "Антонов" препятствовали военным Национальной гвардии Украины в исполнении ими своих служебных обязанностей по охране и обороне объекта – аэропорта в пгт Гостомель.

Они не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию аэропорта и запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.

"Умышленное промедление руководителей госпредприятия в допущении военных на территорию аэропорта позволило врагу нанести огневое поражение по личному составу, самолетам, автотранспортным средствам и сооружениям аэродрома. В результате вражеской атаки 27 февраля 2022 года был уничтожен самолет Ан-225 "Мрия" , который находился там", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, действия обвиняемых привели к потере контроля над стратегическим и военным объектом с последующей временной оккупацией прилегающих к пгт Гостомель населенных пунктов Киевской области и создали угрозу национальной безопасности Украины.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Читайте также: Сообщено о подозрении российскому генералу Концевому, отдавшему приказ уничтожить "Мрию", - СБУ

Уничтожение самолетов на аэродроме в Гостомеле

Напомним, бывшему гендиректору "Антонова" Сергею Бычкову ранее было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили, что экс-руководителю "Антонова" Бычкову сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к уничтожению "Мрии".

Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Отметим, что в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, другие сильно повреждены.