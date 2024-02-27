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суд (24827) ГП "Антонов" (142) Мрия (69)

Руководителей ГП "Антонов" будут судить за препятствование законной деятельности военных, в результате чего россияне уничтожили "Мрию"

мрія

Будут судить бывшего генерального директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова и его заместителя, которые во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию аэропорта и запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора.

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия и его заместителя по факту препятствования законной деятельности других военных формирований, совершенном в особый период, в соучастии, что привело к другим тяжелым последствиям (ч. 2 ст.27, ч.2 ст.114-1 УК Украины).

Читайте также: Передано в суд дело экс-руководителя ГП "Антонов" Бычкова, из-за служебной халатности которого уничтожена "Мрия", - Офис генпрокурора

Расследованием установлено, что во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины руководители ГП "Антонов" препятствовали военным Национальной гвардии Украины в исполнении ими своих служебных обязанностей по охране и обороне объекта – аэропорта в пгт Гостомель.

Они не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию аэропорта и запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.

"Умышленное промедление руководителей госпредприятия в допущении военных на территорию аэропорта позволило врагу нанести огневое поражение по личному составу, самолетам, автотранспортным средствам и сооружениям аэродрома. В результате вражеской атаки 27 февраля 2022 года был уничтожен самолет Ан-225 "Мрия" , который находился там", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, действия обвиняемых привели к потере контроля над стратегическим и военным объектом с последующей временной оккупацией прилегающих к пгт Гостомель населенных пунктов Киевской области и создали угрозу национальной безопасности Украины.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Читайте также: Сообщено о подозрении российскому генералу Концевому, отдавшему приказ уничтожить "Мрию", - СБУ

Уничтожение самолетов на аэродроме в Гостомеле

Напомним, бывшему гендиректору "Антонова" Сергею Бычкову ранее было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины). Впоследствии в Офисе генпрокурора уточнили, что экс-руководителю "Антонова" Бычкову сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к уничтожению "Мрии".

Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Отметим, что в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины российские оккупанты уничтожили в Гостомеле флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия". Вместе с "Мрией" на аэродроме базировались еще пять самолетов: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 и Ан-22. Первые два уничтожены полностью, другие сильно повреждены.
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Топ комментарии
+31
А того хто воєнний стан оголосив аж вечором 24.02.2022 коли судитимуть ? Якби зробили це хоч на добу раніше , то військові мали б право без дозволу ті позиції обладнати !
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27.02.2024 19:42
+30
Головний винуватець знищення літака "Мрія" Верховний. Він весь час діяв чомусь на користь кацапів.
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27.02.2024 19:44
+24
А Зеленського з його "потужними" будуть судити за перешкоджання військовим? За не-підготовку держави до вторгнення, за невведення військового стану при реальній загрозі нападу?
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27.02.2024 19:44
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Правила форума Совет форумчан
Что это за военные, которых куда-то "не пустили". Во время войны. Это точно военные?
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27.02.2024 19:42 Ответить
... Переводять " стрілки"!...
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27.02.2024 19:44 Ответить
ВІйськові дотримувалися законів України _ поки не оголошено воєнний стан , вони не мають права навіть розгортати частину у бойові порядки , не те що на чиїйсь території ( поза частиною ) господарювати
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27.02.2024 19:44 Ответить
вп с 24го числа. кацапы ракетами стреляли тогда же.
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27.02.2024 19:51 Ответить
Коли у тебе над головою в Гостомелі був кацапський десант - іще десять годин після того військового стану не було ((
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27.02.2024 20:01 Ответить
Коли почалися вибухи? Коли зезидент підписав ВП?
Між ціма подіями пройшоло 20 годин! Скільки км проходить по відремонтованим дорогам військова колісна техніка?
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27.02.2024 20:03 Ответить
но ведь претензии за 27е число, а не 24е. или их не пустили и они такие, ну нет, значит нет, пойдем бухать в кафешку. подождем киевзатридня. так что тут или приказа не было (а тогда все претензии к тем, кто приказ не дал) плюс самодеятельность (что тоже нехорошо, особенно если все "важные" люди остались на своих местах). или невыполнение приказа что повлекло и т.п. но каким боком по этим статьям прикрутят руководство антонова - хз. "профессионалы" ага. а то что не эвакуировали ценные вещи а ждали, надеялись и верили - ну за это как-то умалчивают, вероятно, чтобы на себя не выйти.
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27.02.2024 22:26 Ответить
27-го вже наслідки вторгнення. Не пустили воєнних десь за 2 неділі до. А перед самим вторгненням зняли батальон оборони. Тобто там не тільки керівники "Антонова" задіяні були. Але ж як ОПа розбирається з такими ситуаціями ми знаємо
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27.02.2024 22:50 Ответить
ну если задолго до, тогда не пускать хз кого имели полное право. а отправить их туда без запросов и согласований тоже ж кому-то пришло в голову? или согласования таки были (Хйлом официально грозили кажется с 16го) но кто-то все про*бал ждал иного развития событий?
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28.02.2024 14:26 Ответить
27 січня?
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27.02.2024 23:36 Ответить
лютого
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28.02.2024 14:27 Ответить
Так 27 вже спалили і третю добу бої!
Щось наплутав.
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28.02.2024 16:34 Ответить
Або: приходять блаЗЄнські "слідчі" та знімають клістрони з батарей, що стоять на бойовому чергуванні.

І командир дивізіону (чи бригади), як пахолок, спостерігає за цим. Таким чином вчиняючи найбільший злочин для офіцера: руйнує боєготовність підрозділу.
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27.02.2024 19:46 Ответить
А що може зробити у такій ситуації командир - розстріляти слідчих ?
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27.02.2024 19:48 Ответить
ku*wa, щонайменше, то покласти мармизами в багнюку!

І це зобов'язаний зробити звичайний вартовий згідно зі Статутом вартової служби.

Головний обов'язок командира частини на бойовому чергуванні -- боєготовність підрозділу.

Якщо треба, то й відкрити вогонь по "слідчих". Так він принаймні врятував би свою офіцерську гідність.

Але ми маємо переважну більшість совецких офіцерів. За вихованням.
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27.02.2024 19:52 Ответить
Ти свою офіцерську гідність як врятував , скількох слідчих замочив при виконанні ? ((
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27.02.2024 19:56 Ответить
Так написано в правилах патрульної служби-стрілчти на ураження. Не всів армії служили.
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27.02.2024 20:01 Ответить
У правилах чи статуті , служивий ? ((
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27.02.2024 20:53 Ответить
Троль, тебе щось сьогоді забагато. Ти на чергуванні сьодні?
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27.02.2024 20:50 Ответить
то що там про кацапського пеніса , готовий вже свою коронну фразу нашкрябати ? ))
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27.02.2024 20:52 Ответить
Ти не відповів на пряме питання, троллєраст. Ти на чергуванні сьодні на Цензорі ?
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27.02.2024 21:02 Ответить
Убоге ! Засохни ))
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27.02.2024 21:14 Ответить
А чому Ви "тикаєте", як якийсь кацап? Це по-перше.

А по-друге, якщо людина обрала собі фах офіцера, то й поводитися має як офіцер. Бо я, як цивільний платник податків, утримую його саме за це. І за те, що він першим має вступити до бою й може загинути.

Якщо він на це не здатний, то нехай торгує майонезом, а не сидить на утриманні платників податків.

Чи Ви зрозуміли різницю між мною та офіцером, Бойовим Статутом якому визначено найпершим обов'язком підтримувати бойову готовність підрозділу і ,таким чином, захищати небо України від ракетних атак?
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27.02.2024 21:10 Ответить
1. "Ви" потрібно заробити , але не дурнуватими коментарями.
2. Людина обрала фах офіцера і дійсно повинна повидитися як офіцер , а не як неадекват якому довірили керувати озброєними людьми .
3. Утримуєш його не ти особисто , а держава , свої розсусолювання про платника податків залиш для себе .
4.Різницю зрозумів дуже добре , почитай, довбню , призначення бойового статуту , а потім будеш триндіти щось .
5. Поза твоїми недолугими коментарями - коли по тебе , засранця , прийдуть ДБРівці у супроводі силовиків та з рішенням суду , покладуть пикою в землю , бо ти не коломойський , тоді ти мені розкажеш як повинен був діяти командир батареї ППО коли до нього притупцяли ці ідіоти .
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27.02.2024 21:27 Ответить
Свине, я дочитав до "...Утримуєш його не ти особисто , а держава...". Далі читати не став, бо ти є совковим лайном.

Бувай.
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27.02.2024 21:36 Ответить
Бувай , дурнику !
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27.02.2024 21:39 Ответить
А ти?
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27.02.2024 21:10 Ответить
Що ? Скількох замочив ? (( Можу на тобі потренуватися , якщо до тебе не дійшло про що мова ! Курко ! Опонент написав що офіцер мав розстріляти ДБРівців бо вони клістрони вилучали , у тебе в голові мізки чи понос дитячий ?
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27.02.2024 21:30 Ответить
Підняти підрозділ по тривозі і вирушити у марш на Київ! Все інше до дупи, бо все рівно будеш "козлом" до дембеля із цього цирку!
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28.02.2024 09:56 Ответить
Не нервуйся так , ти не будеш , а за мене не хвилюйся , я не вівця 73% .
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28.02.2024 10:49 Ответить
Даже сейчас не "во время войны", а тогда было " во время шашлыков".
Судят командира ТРо(2023 год!) за то,что он рыл окопы на частной територии,и "нанес убытки рестораному бизнесу и дорогому ландшафтному дизайну".
Потому,что ВП не ВВ!
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27.02.2024 20:09 Ответить
судить тоже имеют право, потому как "рыть окопы" можно и на Закарпатье. должен быть план обороны и обоснование. тупые решения и подходы имеют место быть и за них тоже надо бы отвечать (как и в случае потерь л\с по-хорошему).
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28.02.2024 14:33 Ответить
Судить нужно было не его,а руководство РГА,назначенное зе!
Когда он рыл окопы,они рядом укладывали асфальт и меняли бордюры. За три месяца ни окопов,ни "ресторанного бизнеса", ни асфальта. Остались новые покоцаные бордюры.
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28.02.2024 16:32 Ответить
А того хто воєнний стан оголосив аж вечором 24.02.2022 коли судитимуть ? Якби зробили це хоч на добу раніше , то військові мали б право без дозволу ті позиції обладнати !
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27.02.2024 19:42 Ответить
А навіщо?! Зеленський зі своїми посіпаками не бачив,і не бачить загрози собі(хіба випадково) від росокупації!
І тільки обставини,і загроза розділити долю Чаушеску,змушують його проголошувати патріотичні гасла,роблячи тишком шкоду країні.
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27.02.2024 19:58 Ответить
Цілком випадково "Разом з "Мрією" на аеродромі базувалися ще п'ять літаків: Ан-74, Ан-26, Ан-124, Ан-132 та Ан-22. Перші два знищені повністю, інші сильно пошкоджені." І хто ж міг подумати...
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27.02.2024 19:42 Ответить
Нагадайте , хто там 21 лютого листи підприємствам оборонпрому розсилав що "то всьо лож " ?
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27.02.2024 19:45 Ответить
а не 23-го?
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27.02.2024 19:56 Ответить
та може і 23 , від цього щось зміниться вже ((
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27.02.2024 19:58 Ответить
Не зміниться - автор "заспокійливого" уже призначений послом
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27.02.2024 20:29 Ответить
візьмуть на поруки.. понять і простіть.. плюс у чувака мабуть є железне алібі.. скаже що готувався до шашликів.
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27.02.2024 19:42 Ответить
Головний винуватець знищення літака "Мрія" Верховний. Він весь час діяв чомусь на користь кацапів.
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27.02.2024 19:44 Ответить
А боїнга зі шкіряним салоном скомандував перегнати до Європи ((
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27.02.2024 19:47 Ответить
Так. "Мрію" чекали німці у Лейпцігу, але Верховний вирішив його залишити і віддати для знищення диких кацапів.
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27.02.2024 19:51 Ответить
Це гешефт. Українську "Мрію" символічно продали жидок з кацапом...
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27.02.2024 20:21 Ответить
І продовжує свою діяльність!
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27.02.2024 19:52 Ответить
А Зеленського з його "потужними" будуть судити за перешкоджання військовим? За не-підготовку держави до вторгнення, за невведення військового стану при реальній загрозі нападу?
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27.02.2024 19:44 Ответить
Падлюки.
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27.02.2024 19:46 Ответить
блаЗЄнські, звісно, виродки. Але.

Та "Мрія" була економічно збитковою для України. Побудовано її було в часи, коли в совку всі ходили з голою дупою, але збудували найбільший літак.
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27.02.2024 19:47 Ответить
Це твоя особиста думка? цифри давай.
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27.02.2024 20:06 Ответить
"...Конструктор Ан-225 Анатолій Вовнянко вважає, що відновити "Мрію" можна дешевше ніж за 3 млрд доларів, але це все одно невигідно. "По моїм підрахункам мільйонів за 100-150 можна це зробити. Але це економічно не вигідно. Добре, якщо в рік вона заробить пів мільйона, чи мільйон доларів. Тоді це на 150 років розтягнеться", - каже Вовнянко..."
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27.02.2024 21:13 Ответить
Мрія проектувалася як носій Бурану. А тепер уявіть собі - замість всяких там буранів з даху Морії запускається купа нових ракет і летять по балістиці в сторону раші. а в раші петріотів нема.
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27.02.2024 20:19 Ответить
Щось сумнівно, щоб з цього одоробла можна було запускати бойові ракети.

Зрозумійте, блаЗЄнські, звісно, виродки, що свідомо дали знищити цей унікальний літак.

Але він, його утримання, було економічно збитковим.
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27.02.2024 21:15 Ответить
А чому не запускати.Це ж ракети.Наварити зверху мангал,насипати ракет по вазі "Бурану",а над кацапами льотчик перевертає літак-шассі до верху.І не треба підвісів,пускових механізмів і і ншої мороки.Хоч раз послухати Білика-і є рішеня...
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28.02.2024 00:07 Ответить
ну Буран же запускали
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28.02.2024 08:31 Ответить
Буран лише транспортували на Байконур за допомогою Мрії.

Власне, саме для такої акції й було виготовлено Мрію в країні, де не було туалетного паперу.

Запускали там за допомогою потужної ракети Енергія.
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28.02.2024 19:34 Ответить
о, так, дякую. я вже забув. а зараз згадав картинку - пузата Енергія і обнявший її менший Буран. Але ж кріплення на Мрії були. Сама конструкція літака передбачала, що там зверху можна було щось носити. І ніякого мангала варити не треба як тут хтось іржав.
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29.02.2024 07:38 Ответить
А ось і стрілочників підвезли, як кажуть: Хто всрався?
Невістка!
Так її ж дома немає
Ага, плаття он висить!
Одним словом - підготовка до війни у всій красі...
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27.02.2024 19:48 Ответить
натянуто на глобус. "запретить" что-то людям с оружием и приказом как-то проблематично. а то что не провели эвакуацию задолго до - это да.
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27.02.2024 19:48 Ответить
Попробую вас здивувати Асмодеус..А ви в курсі,що охорона Авдіївського коксохіму довго не пускала підрозділи ВСУ на територію комбінату?Не дозволяла мішати виробничому процесу,а заодно і облаштуванню оборони.А наказ про ВС вже був підписаний рік назад.Може питання не даті підпису?А уявіть якби наказ про військовий стан підписали б в 2014?Коли Крим забрали?Тоді б зараз би не було срачу...
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28.02.2024 00:14 Ответить
все же, химикаты там могли быть, но не пускать людей с оружием и приказом - вряд ли. как-то всякие рейдерства и "проверки" всяких мвс бэб дбр набу и других компаний с "мордой в пол" проходят без вопросов, может их лучше учили? (а воевать почему-то отказываются)
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28.02.2024 14:09 Ответить
навіть евакувати Мрію,начальство Ан само не могло,не забуваєм що це держпідприємство,і вони без дозволу "зверху",нічого самі не роблять. Просто ******** шукають стрілочника...
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28.02.2024 01:00 Ответить
могли, как минимум сделать запрос на "срочный ремонт" где-то там, или явно запросить эвакуацию \в письменном виде с копией и датой вручения\. или же "пакет на случай войны" если бы был. тогда бы никаких претензий не имели. а так - "действие или бездействие которое повлекло тяжелые последствия".
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28.02.2024 14:05 Ответить
Справу можна передати лондонському суду, щоб вони не боялись свідчити проти тих,
хто наверху, і знали, що лишаться за межами України.
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27.02.2024 19:49 Ответить
ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА
Країна наша, мов літак,
Велика наче "Мрія",
Як сяде за кермо дурак,
Загубить всі надії.

Інструкторів багато є,
Коли він не повітрі,
В його руках життя твоє,
А що в його "макітрі"?

Бо президент є той пілот
Великого літака "Мрії",
Якого вибере народ
За обіцянки чи все ж дії?

І підійме він цей літак,
Ним керуватиме в повітрі,
А якщо зробить щось не так
Розіб'є задуми всі світлі...

То думай з бюлетнем в руці
Бо берензень - то шанс, надії,
Кому давати ті ключі,
Що підіймають в небо "Мрії".
19.01.2019 р
Анатолій Березенський
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27.02.2024 19:49 Ответить
Ги! Знов будуть засуджувати "стрілочника", коли головний винуватець недоторканий,а його жінка з задоволенм позувала на фоні спаленої українськоі Мрії.
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27.02.2024 19:50 Ответить
Я вважаю що ті всі літаки можна було евакуювати при бажанні але оманський Янелох вирішив подарувати їх кацапам, та не думав що вони їх спалять.
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27.02.2024 19:54 Ответить
Мрія через 28 годин після вторгнення повинна була летіти в рейс.Я думаю після того як вже 16.02 коли нічого трапилось,всі думали що вже гарантовано нічого не буде.Але сталось....
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27.02.2024 20:13 Ответить
Лишились тільки мріі
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27.02.2024 19:55 Ответить
Вангую... Бичков буде валити на "шашлики".
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27.02.2024 19:58 Ответить
а кого і коли, нарешті вже, судитимуть за перешкоджання законній діяльності військових червінських-марченків-залужних-забродських...., внаслідок чого росіяни тримаються й досі там, куди за добу прокаталися па харошему-размінованому асфальту?...
жодна хвойда-зайда з верещучок-дермаків-арахнід-таьарових-портнових... ДОСІ не за гратами
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27.02.2024 20:01 Ответить
Нарешті!!!
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27.02.2024 20:10 Ответить
Готувалися ЖДУНИ, до шашликів і параду, а воно он, як вийшло, неловко… перед патрушевим..
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27.02.2024 20:11 Ответить
А коли буде суд над тими, хто не став евакуювати "Мрію", і вона мала дістатись Кацапії, як трофей? Коломойський, до речі, перед 24 лютим всі літаки своєї компанії переправив за кордон.
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27.02.2024 20:22 Ответить
Зате всі, хто вище за директора ДП Антонов, типу не при ділах.

Гусєв послом поїхав. ЗЄ взагалі просто ОП собою прикрашає, судячи з того, що він взагалі ні за що не відповідає.
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27.02.2024 20:46 Ответить
Бичкова бичків кАрміт, нах!
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27.02.2024 20:57 Ответить
...а хіба тільки керівників Антонова треба під суд, до інших чиновників запитань нема у правосуддя?
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27.02.2024 21:22 Ответить
А може їм зєля сказав маринувати шашлики? Не все так однозначно…
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27.02.2024 21:28 Ответить
Зрадник України - той що мріяв "Київ за три дні" - судить патріотів України
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27.02.2024 21:31 Ответить
Ну нарешті! Знайшли цапа-відбувайла! Як би там їм ще здачу Півдня пристібнути
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27.02.2024 22:09 Ответить
а кто вывел из Гостомеля боевую 4ю бригаду НГУ и отправил хз куда за 2 недели до полномасштабного вторжения?? тоже директор ДП Антонов? оставили в части только некоторых необстреляных бойцов и снабженцев? если бы не ветераны АТО из общаг и несколько оставшихся адекватных офицеров, то аэропорт сдали бы за час, а так хоть зацепиться смогли
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27.02.2024 22:33 Ответить
Цей бичков і його заступник - зрадники і працювали із самого початку на ворога. Тому судити їх мали б за державну зраду. Але, видно, доказів забракло.
Тож, добре, що хоча б "за перешкоджання" їх судитимуть. А там далі може і нові обставини відкриються і докази з'являться, шоби вже по новій судити - "за зраду".
Чому є переконання у цьому? Та весь хід подій напередодні 24.02.2022, в цей день і наступні дні після нього вказує на це. І страшні наслідки від дій цих людей.
Адже бичков був гендиректором ДП "АНТОНОВ", тобто мав всі повноваження і важелі управління щоби не допустити тих тяжких наслідків, які заподіяли рашистські війська. Але попри те жодних заходів на підвідомчому йому аеродромі "Антонов" він і його заступник не вжили: наддорогу авіаційну техніку своєчасно не евакуюваkb, а персонал свого підприємства в перший день війни погнали на роботу, начебто нічого і не сталось, через що біля сотні працівників потрапили до рашистів в полон. Ба, більше того - ці "заслужені" діячі всіляко перешкоджали Силам оборони України організувати захист аеропорту належним чином, чим сприяли ворожому десанту впродовж 24.02.2022 захоптити цей плацдарм для наступу на Київ.
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27.02.2024 22:46 Ответить
Ви ж не вірите у те, що ці керівники самі так вирішили зробити? Навіть дитині ясно, що вказівки були зверху. Може вони і зрадники, але так скажімо "зрадники-соучасники"
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27.02.2024 22:57 Ответить
Шукають крайніх.
Літак мав можливість вилетіти до Німеччини.
Не було згоди між відомствами, його могли збити.
Але ліпше шукати винних де інде.
На моє переконання - в тому що ворог зміг так швидко маневрувати в глиб винні тільки керівники держ апарату. Це президент, його оточення та Кабмін.
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28.02.2024 00:23 Ответить
В Дніпрі судять військових, ха те що обладнали позициї для захисту, у Гостомелі судять за те що не обладнали - зельоний презельоний, как моя тоска, цирк!
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28.02.2024 09:52 Ответить
 
 