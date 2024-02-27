С 1 марта каждая пенсия вырастет в среднем на 322 грн, - Минсоцполитики

Пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. Средства на индексацию пенсий предусмотрены бюджетом.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ.

"В среднем после повышения пенсионные расходы вырастут на 3 млрд грн в месяц. Это немалые средства, но деньги на выплату пенсии есть, мы их запроектировали", - сказала Жолнович.

Министр отметила, что с 1 марта в Украине состоится индексация пенсионных выплат для более чем 10 млн украинцев. В этом году повышение будет осуществлено почти на 8%. В среднем каждая пенсия вырастет на 322 грн, а ее средний показатель составит 5717 грн.

"У граждан, получающих наименьшие пенсии - за неимением страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности - минимальная пенсия вырастет на 364 грн. В прошлом и в этом году мы индексацию сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно, у этих категорий минимальная пенсия будет составлять 2725 грн. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3000, и это будет 23 610 грн", - пояснила глава Минсоцполитики.

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