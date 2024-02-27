С 1 марта каждая пенсия вырастет в среднем на 322 грн, - Минсоцполитики
Пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. Средства на индексацию пенсий предусмотрены бюджетом.
Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ.
"В среднем после повышения пенсионные расходы вырастут на 3 млрд грн в месяц. Это немалые средства, но деньги на выплату пенсии есть, мы их запроектировали", - сказала Жолнович.
Министр отметила, что с 1 марта в Украине состоится индексация пенсионных выплат для более чем 10 млн украинцев. В этом году повышение будет осуществлено почти на 8%. В среднем каждая пенсия вырастет на 322 грн, а ее средний показатель составит 5717 грн.
"У граждан, получающих наименьшие пенсии - за неимением страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности - минимальная пенсия вырастет на 364 грн. В прошлом и в этом году мы индексацию сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно, у этих категорий минимальная пенсия будет составлять 2725 грн. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3000, и это будет 23 610 грн", - пояснила глава Минсоцполитики.
Пожалуйста, подождите...
Кому 25€,а кому 2,5€.
кабачкова)
і тд
За 322 грн - це пакет гречки, пляшка олії, кіло цукру - типовий жлобсткий набір для підкупу пенсіонера перед виборами. В нашому випадку - всрана спроба купити легітимність ЗЄлі.
а п"ять років тому скільки?
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Кефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
а комусь 10, а комусь 634 , а в середньому вийде 322 )))
Де можливе ( ще не факт) зростання пенсії на 322 гривні (на 8.5 долара) вважатиметься за неабияке досягнення реЗЕдента та його гламурно-креативної коМанди з ОПи.... І це дуже потужно, дуже креативно та дуже відповідально. А хто так не вважає, той порохобот, той готує Майдан, той мріє про зеленський-єрмак-чємадан-расія...
Ну всіх вітаю...
Зате путлєр дає усім , розуміючи ,що треба купити хоч спочатку лояльність .
Чи може на це й розраховують ze лені, не дарма нетряпка рвонув до володіна у СА?
в середньому!
тобто комусь на 90 грн , а комусь на 554 = і на виході середнє арифметичне 322 грн