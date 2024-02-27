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индексация (62) пенсия (2143) Министерство социальной политики (878) Жолнович Оксана (23)

С 1 марта каждая пенсия вырастет в среднем на 322 грн, - Минсоцполитики

пенсия

Пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. Средства на индексацию пенсий предусмотрены бюджетом.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Цензор.НЕТ.

"В среднем после повышения пенсионные расходы вырастут на 3 млрд грн в месяц. Это немалые средства, но деньги на выплату пенсии есть, мы их запроектировали", - сказала Жолнович.

Министр отметила, что с 1 марта в Украине состоится индексация пенсионных выплат для более чем 10 млн украинцев. В этом году повышение будет осуществлено почти на 8%. В среднем каждая пенсия вырастет на 322 грн, а ее средний показатель составит 5717 грн.

"У граждан, получающих наименьшие пенсии - за неимением страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности - минимальная пенсия вырастет на 364 грн. В прошлом и в этом году мы индексацию сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно, у этих категорий минимальная пенсия будет составлять 2725 грн. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3000, и это будет 23 610 грн", - пояснила глава Минсоцполитики.

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Топ комментарии
+22
Щоб ви цапи зелені на оті 2725 жили!
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27.02.2024 20:11
+17
Бідним на 100, елітним на тисячі.
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27.02.2024 20:10
+15
+8 євро на місяць... да за такі гроші ще треба показову бійку влаштовувати
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27.02.2024 20:11
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Правила форума Совет форумчан
Пенсіонери на теслах будуть нормою
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27.02.2024 20:08 Ответить
Бідним на 100, елітним на тисячі.
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27.02.2024 20:10 Ответить
де вирощують ціх зелених гандонів
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27.02.2024 22:28 Ответить
Щоб ви цапи зелені на оті 2725 жили!
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27.02.2024 20:11 Ответить
+8 євро на місяць... да за такі гроші ще треба показову бійку влаштовувати
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27.02.2024 20:11 Ответить
Які 8€ на місяць,про що ви?Сказано в СЕРЕДНЬОМУ.
Кому 25€,а кому 2,5€.
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28.02.2024 04:42 Ответить
Мені здається що такі моменти нажаль навіть не треба пояснювати
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01.03.2024 01:18 Ответить
Ой піздьож.
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27.02.2024 20:13 Ответить
бачите? шмигаль працює. навіщо на нього бочку котите?
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27.02.2024 20:13 Ответить
куди пенсіонери такі гроші будуть витрачати - це ж потрібно за місяць потратити!
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27.02.2024 20:14 Ответить
Ну як? Омари...ікра, хамон. Труфеля поки підождуть, бо дорого . Але в день пенсії - фсьо можна
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27.02.2024 20:20 Ответить
покупують костюми с отлівом і в ялту. кофу пить і отлівать, кофу пить і отлівать,....
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27.02.2024 20:23 Ответить
...вечір в хату притомним. А я казав три місяці тому, коли Шмигло поклявся на святій маці про 14 проців - Ма, не тішся, все пшик. плять так і вийшло
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27.02.2024 20:27 Ответить
"Омари, ікра, хамон, труфеля" - Ви такі слова не пишіть, а то пенсіонери слиною можуть захлинутися.......
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27.02.2024 20:26 Ответить
Вибачаюсь
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27.02.2024 20:28 Ответить
пишіть - "ікра заморська" (кабачкова)
і тд
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27.02.2024 20:31 Ответить
Просто НЕперсональні пенсіонери настільки заїлися каркасами з вонючих бройлерів, що інколи їм хоцця і обрізків із свинячих нутрощів. А оскільки проста хамса, чи кілька стали недосяжними морськими делікатесами, то замінити можна пастою із минулорічних крабових паличок
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27.02.2024 20:40 Ответить
70 № наших пенсов не захлебнуться, потому. что из перечисленного вами у них возникают вкусовые ассоциации только при слове "икра"
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27.02.2024 22:01 Ответить
а папіредніки казали що пенсіонери забагато їдять....коли ті отримували ще менше.
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28.02.2024 06:03 Ответить
Під вибори вирішили купити пенсіонерів? А де їх смартфони? А де їх право жити в правовій державі? Подорожувати, ходити на рибалку, на мисливство? Писати книги і виховувати внуків?
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27.02.2024 20:15 Ответить
Та ну иого нах -- в Украіні мабуть наинижчі пенсіі в Європі
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27.02.2024 20:15 Ответить
Нам повезло, вот в Китае пенсий нет , ВЗАГАЛИ,
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27.02.2024 22:04 Ответить
Є - але не всім - з 230млн пенсіонерів пенсіі виплачують 150 млн
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27.02.2024 22:16 Ответить
зараз усі отримують, тільки пенсія від ~70$ сільські жителі та до 2т$ У Пекіні
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27.02.2024 23:23 Ответить
А може треба не кожну,а тільки найменші????Є мільйони пенсів з такими пенсіями,що не всі директори зарплати мають
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27.02.2024 20:15 Ответить
Середня пенсія зросте 322 грн, а середній чек в магазині зросте на 500 грн.
За 322 грн - це пакет гречки, пляшка олії, кіло цукру - типовий жлобсткий набір для підкупу пенсіонера перед виборами. В нашому випадку - всрана спроба купити легітимність ЗЄлі.
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27.02.2024 20:17 Ответить
в АТБ зараз 1кг гречки-22гр, цукру -29гр, олії-45-50гр
а п"ять років тому скільки?
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28.02.2024 06:11 Ответить
А яка вартість м'яса і молока була 5 років тому? І якщо робиш відсил на тему як було погано жити 5 років тому, то навіть не починай.
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28.02.2024 08:24 Ответить
Боюся і подумати наскільки зростуть ціни на товари і послуги, явно що асиметрично.
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27.02.2024 20:17 Ответить
Відповідно, у цих категорій мінімальна пенсія становитиме 2725 грн. А найбільша пенсія зросте одразу на 3000, і це буде 23 610 грн", - пояснила очільниця Мінсоцполітики. "соціальна несправедливісь "здебілів. Ті що довели Україну до однієї з найбідніших країн світу, в часи своєї трудової діяльності ,будуть отримувати добавку в 3000 грн за те,що наплодили в Україні найбільше бідності і бомжів.
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27.02.2024 20:18 Ответить
Йдеться про пенсії обраховані за одним Законом про загальнодержавне.... і по однаковій формулі. Хто має більший стаж і мав протягом усього трудового життя більшу зарплату той і отримує більшу пенсію. Як не дивно, але це не ті хто "довели країну", а ті хто працював в особливо важких та шкідливих умовах праці де кожен трудовий рік зараховано за 2, а то і за 3. В таких умовах праці і зарплата була вище. Тому прошу не ображати шахтарів, металургів, атомників.
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27.02.2024 21:31 Ответить
Однакова і справедлива формула нарахування пенсії в державі- вартість року стажу, незалежно вд професії і роду діяльності(наприклад один рік стажу- 400 грн) решту держава встановлює надбавки ,до офіційної вартості стажу ,згідно тієї праці,котру виконувала людина ,на протязі трудової діяльності .Ні шахтарів,чи металургів,а чи атомників,або ще там когось мною згадано не було.
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27.02.2024 23:39 Ответить
Трошки не так. Пенсія це не соціальна подачка, а те що людина заробила і перерахувала до пенсійного фонду. Особистий внесок до ПФ залежить від стажу і величини зарплати. Від цих чинників залежить і величина нарахованої пенсії.
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28.02.2024 06:43 Ответить
решту держава встановлює надбавки ,до офіційної вартості стажу ,згідно тієї праці,котру виконувала людина ,на протязі трудової діяльності- що трошки не так.,,,?
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28.02.2024 09:37 Ответить
Праця, яку виконувала людина, щомісячно оцінюється розміром заробітної плати. Це об'єктивна оцінка на конкурентному ринку праці Як інакше ви оціните цю працю? Лише суб'єктивно, що викличе багато нарікань в несправедливості. Зарплата об'єктивно відображає навики, кваліфікацію, освіту працівника. Відчуваєте, що вам недоплачують - переходьте на іншу роботу де гривнею більш справедливо оцінять вашу працю.
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28.02.2024 14:05 Ответить
Відчуваєте, що вам недоплачують - переходьте на іншу роботу де гривнею більш справедливо оцінять вашу працю. це і є гасло української несправедливості,замість того,щоб справедливо оплачувати і працю і пенсію
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28.02.2024 14:20 Ответить
Про справедливість пенсії можна посперечатись, але справедливість оплати на ринку праці залежить в першу чергу від працівника - отримайте дві, а краще три вищих освіти, бажано дипломи з відзнакою, вільно володійте англійською мовою і вам гарантовано в Україні оплату праці в кілька тисяч доларів. Якщо пропрацюєте в такому режимі років 40, отримаєте оту саму максимальну пенсію, яка з 1 березня має становити 23610 грн.
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28.02.2024 14:40 Ответить
Про справедливість пенсії можна посперечатись, але справедливість оплати на ринку праці залежить в першу чергу від працівника - отримайте дві, а краще три вищих освіти, бажано дипломи з відзнакою, вільно володійте англійською мовою і вам гарантовано в Україні оплату праці в кілька тисяч доларів.- Так хто ж для таких "справедливих" шитиме труси і шкарпетки ,будувати житло, і класти асвальт,вчити їхніх дітей і лікувати їхній геморой із зарплатою в два три рази меншою і з пенсією і 10 разів меншою, при тому маючи 40 к років стажу на виробництві.котрий приносив дохід в казну держави.яка їх витрачає на зарплати тих.про які пишите.???
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28.02.2024 14:58 Ответить
Казна держави тут ні до чого. Гідну зарплату можна отримувати в приватному секторі, в різних компаніях, в тому числі і іноземних, головне податки платити в Україні, в тому числі і в пенсійний фонд України. Так, хто не зміг або не хотів отримувати гідну зарплату, той "шиє труси" і отримує зарплату в три рази меншою, але й пенсію в три рази меншою, бо вона пропорційна зарплаті. Це і є простий капіталістичний ринок праці. Сьогодні не будеш "класти асфальт", а завтра працювати провідним фахівцем в солідній компанії. До цього треба готуватися з дитячого садка.
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28.02.2024 16:20 Ответить
Казна держави тут ні до чого. Гідну зарплату можна отримувати в приватному секторі, в різних компаніях, в тому числі і іноземних, головне податки платити в Україні,- що куримо,нюхаємо а чи п'ємо???-(((«Пенсії платяться коштом ЄСВ. Державний бюджет покриває дефіцит Пенсійного фонду і платить пенсії окремим категоріям пенсіонерів, які раніше працювали на державу. Видатки для Пенсійного фонду - це захищена стаття видатків державного бюджету,
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28.02.2024 20:30 Ответить
А куди йдуть кошти, що людина заробила і перерахувала до пенсійного фонду, але не дожила до пенсії?
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28.02.2024 10:33 Ответить
Так це певний недолік солідарної системи - хтось не дожив до пенсії, а хтось дожив до 100 років. Але усі нарахування до ПФ йдуть у загальну корзину, а потім діляться на кожного пенсіонера згідно його стажу та зарплати. Людина може довго працювати в шкідливих важких умовах, тоді збільшується ризик не дожити до пенсії. А може обрати роботу більш легку, але тоді вона має розуміти, що буде отримувати невелику пенсію. Був у мене сусід, який позаздрив роботі на хімічному заводі. Оформився, прийшов в цех, дійшов до середини цеху, спитав де у вас тут вихід і більше його в цеху не бачили.
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28.02.2024 14:20 Ответить
Знаю лично одного заливщика цветного литьЯ в кокиля, ручной заливки. 1 список, 70 лет ему, на пенсии с 2006 г. На сегодня пенсия 5850 гр. Причем 300 гр добавили в декабре 23 г, добавка кому исполнилось 70 лет. И это что, повышенная? За вредность?
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27.02.2024 23:49 Ответить
Знаю лично одного работника ЧАЭС у которого трудовой стаж около 90 лет и коэффициент зарплаты около 5. Нетрудно посчитать что пенсия у него около 40000 грн. А государство ему платит 20930 грн. и добавка в 3000 грн. Это не повышение пенсии а приближение к заработанной пенсии.
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28.02.2024 06:37 Ответить
МІЛЬЯРДНИЙ ЛІС
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Кефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
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27.02.2024 20:19 Ответить
Ні у чому собі не відмовляйте, громадяни пенсіонери! На ці 322 грн ви покищо можете придбати півкіло справжньої ковбаси.
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27.02.2024 20:24 Ответить
Так не кожному 322 грн

а комусь 10, а комусь 634 , а в середньому вийде 322 )))
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27.02.2024 21:54 Ответить
Тоді ковбасу покупати не по вагам, а по сантіметрам.
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27.02.2024 22:09 Ответить
Ну, нарешті - тепер сміливо можна стверджувати про закінчення "епохи бідності". Зробили їх разом.
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27.02.2024 20:25 Ответить
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27.02.2024 20:28 Ответить
Я розповім Вам про Україну своєї мрії...
Де можливе ( ще не факт) зростання пенсії на 322 гривні (на 8.5 долара) вважатиметься за неабияке досягнення реЗЕдента та його гламурно-креативної коМанди з ОПи.... І це дуже потужно, дуже креативно та дуже відповідально. А хто так не вважає, той порохобот, той готує Майдан, той мріє про зеленський-єрмак-чємадан-расія...


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27.02.2024 20:34 Ответить
В середньому - це середнє між сотнями тисяч пенсії у депутата/судді і декількома тисячами у роботяги.

Ну всіх вітаю...
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27.02.2024 20:37 Ответить
Ну чого ж ви всі так, якщо брати в скумбрії, то це огого!!
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27.02.2024 20:39 Ответить
"В среднем" это если я ем мясо а кум капусту то в среднем мы едим голубцы!
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27.02.2024 20:41 Ответить
Ну це вже інша справа. Тепер точно українці почнуть з Європи повертатись.
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27.02.2024 20:42 Ответить
Або кожна, або в середньому, як так можна писати, - одне другому перечить
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27.02.2024 20:43 Ответить
таке враження, що зепиз"ота цим пишається. Ганьба габищеньська. С кожним роком індексація зменшується. При тому, що 2023 рік був без індексації(крім пенсій, і то обмежили максимум1500) В наслідок відсутності індексації за рішеням уряду зарплат у 2023 року базовий місяць для 2024 року це- січень, а це значить, що все з 0 і індексації зарплат ні за березень ні за квітень не буде. І чи буде вона взагалі велике питання.
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27.02.2024 20:46 Ответить
А скільки було обіцянок на всіх рівнях.. 13 % і 7.9 % .. ...або :: Казав пан кожух дам - та слово його тепле ..... в минулому 23 році вже була така брехня з індексацією......Брехлива квартальна влада блискуче бреше - не зупиняється ....
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27.02.2024 20:48 Ответить
Зєєєєєєє, астанавісь! Так грошима пенсів балувати 😂😂
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27.02.2024 21:06 Ответить
Про яке зростання пенсій йде мова, коли ціни і послуги виросли у 5-10 разів? Можливо часткову індексацію назвали ростом пенсії? Бо де ви бачили чесність влади, ця влада може тільки солодко брехати. Точніше закрутити зелене лайно у яскравий фантік і назвати це шоколадкою.
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27.02.2024 21:06 Ответить
Мало того , ті нещасні 2тис. допомоги переселенцям ліквідували ..
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27.02.2024 21:09 Ответить
Доведеться повертатися на окуповані((
Зате путлєр дає усім , розуміючи ,що треба купити хоч спочатку лояльність .
Чи може на це й розраховують ze лені, не дарма нетряпка рвонув до володіна у СА?
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27.02.2024 21:15 Ответить
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27.02.2024 21:21 Ответить
А у судей опять на 15000...
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27.02.2024 21:21 Ответить
З одного боку просять в розвинених країн допомогу, але з іншого - повчились би і розвитку соціальної справедливості. В США і більшості інших країн діє прогресивний податок на індивідуальні доходи - багаті платять більший відсоток, а в нас - однаково. Могли хоча б пенсії підвищити обернено пропорційно - найменшим - найбільше. Але ж ні, учні милованових вам скажуть - це ж "соціалізм", а ми, слуги, - "ліберали". Хоча насправді більшість з них - звичайнісіньки паразити (para sitos в стародавній Греції означало "біля хліба", і так називали людей, які розважали багатіїв, за що завжди мали що попоїсти).
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27.02.2024 21:34 Ответить
73% зепідори, ви за це голосували? тоді їжте, щоб очи повилазили і не обляпайтесь. це ви привели війну в Україну і на вас всі смерті і зубожіння українців, які загинули і постраждали з травня 2019 по 2024 рік на цій війні.
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27.02.2024 21:40 Ответить
Про нещасні 100 гривень за кілька місяців наперед вже мабуть сотий раз анонсують, благодєтєлі.
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27.02.2024 21:44 Ответить
Оце намудрували
в середньому!
тобто комусь на 90 грн , а комусь на 554 = і на виході середнє арифметичне 322 грн
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27.02.2024 21:51 Ответить
Зовсім за здоров'я пенсіонерів не турбуються. Вони ж тепер поупиваються і пообжираються на ті гроші.
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28.02.2024 07:21 Ответить
круто
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28.02.2024 09:40 Ответить
Yuri Dubov a3488619. Ви на 100 відсотків прави, як приклад , в мене зарплата , 12000 , бруто , у киривника , 16000 , . Я отримую нетто 11150 , він 12100, . Брутто різниця 4000 а нетто, тільки 1000
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28.02.2024 09:48 Ответить
Плюс , додатково , що вмене є діти, на прикінці року , я ориму ще подарок, от перерахування податкової . Так це повинно працювати,
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28.02.2024 09:52 Ответить
 
 