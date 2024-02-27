Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии аль Саудом Формулу мира
В ходе поездки в Саудовскую Аравию Владимир Зеленский провел переговоры с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Стороны обсудили реализацию Формулы мира. Президент Украины поблагодарил Наследного принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.
"Обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны за советы и поддержку", - рассказал Владимир Зеленский.
Кроме того, на встрече обсуждался Глобальный саммит мира в Швейцарии.
"Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической областях. Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня", - подчеркнул глава государства.
Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере.
Пожалуйста, подождите...
ЗЄ тупо ****** всіх якоюсь абстрактною ******, щоб зробити совмісне фото та інфопривід для потужної новини про досягнення.
Так у свій час робив Поплавський. Ніхто з тих, хто з ним є на світлинах, навіть гадки не мав, що це за чувак і, що він від них хоче.
увак" і мені геть образливо стало... Лідор взесвіту, песик дЄрмака, кіноліліпут від Маслякова, батьківський юризт, обкладинка "Time" та іншого бл.дства, пісьменник із ОПи і хрінпіду із 4-ма повістками, що вмер би але Крим би відсмоктав.
Дванадцять місяців війни. Хроніка подій. Промови та звернення припізедента:
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Знову знайшли якогось секретаря та обговорюють "формулу миру".
Вирішили в черговий раз дрюкнути вумний нарід.
Тобто, говорили про *****
Гастролі графа Зеліостра 💥
Ісполняєтся:
- формула любві
- на роялі
- бєз рук
Отримати нові вказівки з кремля скоронелегитимному важливіше?
убивает бэп, что не добил бэп добивает дбр и сбу вместе с судами. Не тряпка прейди в себя.
Дежавю Оману?
зброя для України+гроші для України=мир