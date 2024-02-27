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Зеленский (19064) Саудовская Аравия (241)

Зеленский обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии аль Саудом Формулу мира

зеленський

В ходе поездки в Саудовскую Аравию Владимир Зеленский провел переговоры с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Стороны обсудили реализацию Формулы мира. Президент Украины поблагодарил Наследного принца за ценные советы по ускорению процесса имплементации ряда ее пунктов.

"Обсудили пункты Формулы мира и прогресс, который может быть достигнут в их реализации. Лидерство Саудовской Аравии может помочь найти справедливые решения. Мы ценим стремление принца помочь восстановить настоящий мир и благодарны за советы и поддержку", - рассказал Владимир Зеленский.

Кроме того, на встрече обсуждался Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Важной темой встречи стали конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической областях. Наши команды будут работать по соответствующим направлениям, которые были обсуждены сегодня", - подчеркнул глава государства.

Лидеры также обсудили конкретные возможности двустороннего сотрудничества Украины и Саудовской Аравии в экономической и технологической сфере.

Читайте также: В Офисе президента подготовили обращение в КСУ по поводу легитимности Зеленского по истечении срока каденции, - СМИ
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Топ комментарии
+26
заіпав всіх своєю нікчемною формулою блазень
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27.02.2024 20:49
+20
Від самої лише згадки про цю "формулу миру" нудить не менше, ніж від цього тупого клоуна.
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27.02.2024 20:53
+20
А з каZапами що обговорив?

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27.02.2024 21:05
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27.02.2024 20:46 Ответить
А кацапам вже відзвітував по результатам "перезавантаження" ЗСУ?
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27.02.2024 20:47 Ответить
Ага. І підпис поставив "політичний голодранець *******". Ну це щоб ***** приємно було читати...
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27.02.2024 21:18 Ответить
заіпав всіх своєю нікчемною формулою блазень
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27.02.2024 20:49 Ответить
Таке враження , що та його формула якщо записати знаками хімічних елементів , буде схожою на одну "сіль " ((
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27.02.2024 20:59 Ответить
Його формула: С17Н21NO4
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27.02.2024 21:40 Ответить
Вражений вашими знаннями хімії , схиляю голову ))
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27.02.2024 21:45 Ответить
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27.02.2024 22:08 Ответить
'Фількіна грамота' яка не вартує дірки від бублика.
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27.02.2024 21:24 Ответить
- Дядьку, дайте пару гривень на булочку.
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27.02.2024 20:50 Ответить
ЗДАМ УКРАЇНУ НЕДОРОГО $$$$
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27.02.2024 20:51 Ответить
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27.02.2024 20:51 Ответить
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27.02.2024 20:56 Ответить
"Вони шукають те, чого нема, щоб довести, що його не існує". Класик

ЗЄ тупо ****** всіх якоюсь абстрактною ******, щоб зробити совмісне фото та інфопривід для потужної новини про досягнення.

Так у свій час робив Поплавський. Ніхто з тих, хто з ним є на світлинах, навіть гадки не мав, що це за чувак і, що він від них хоче.
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27.02.2024 20:52 Ответить
ось тут:"що це за чувак" і мені геть образливо стало... Лідор взесвіту, песик дЄрмака, кіноліліпут від Маслякова, батьківський юризт, обкладинка "Time" та іншого бл.дства, пісьменник із ОПи і хрінпіду із 4-ма повістками, що вмер би але Крим би відсмоктав.

Дванадцять місяців війни. Хроніка подій. Промови та звернення припізедента:

Є в наявності

3859 грн 3000 грн
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27.02.2024 21:06 Ответить
Ціну на подарунковий набір нєтлєнки бачили?)) Цікаво, чиїм коштом оту маячню видали..
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27.02.2024 21:43 Ответить
цур вас най мене... Як не бачив? Щодо запитання, то цей Криво-рагуль за копійку вдавиться, а за нетЛенку ще й гонорар отримає.
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27.02.2024 22:05 Ответить
Від самої лише згадки про цю "формулу миру" нудить не менше, ніж від цього тупого клоуна.
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27.02.2024 20:53 Ответить
Де керівник ОПи, що узурпував ВаваБубу? Що це, що зліва, без нього та папірця могло прогундозети?
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27.02.2024 20:54 Ответить
"Крім того, під час зустрічі обговорювався Глобальний саміт миру в Швейцарії" і міжгалактичний саміт миру на Альфа-Центавра.....
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27.02.2024 20:58 Ответить
Оман 2.0
Знову знайшли якогось секретаря та обговорюють "формулу миру".
Вирішили в черговий раз дрюкнути вумний нарід.
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27.02.2024 20:59 Ответить
Столик із зеркальними вставками дозволяє шоумену-ілюзіоністу приховати асистентку-перекладачку, радницю ізпротоколу, або навіть головну секретарку офісу від публіки у залі.
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27.02.2024 21:00 Ответить
У тій зеленій формулі нема миру.
Тобто, говорили про *****

Гастролі графа Зеліостра 💥
Ісполняєтся:
- формула любві
- на роялі
- бєз рук
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27.02.2024 21:02 Ответить
Да всем насрать на твою формулу мира и на "гарантии безопасности", которые ты везде подписываешь. С большой горки. Ты оружие везде выпрашивай, хоть на коленях, и свое производство организовывай.
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27.02.2024 21:03 Ответить
нафуй його, та громадський туалет із ссср-ою дюркою над могилою.
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28.02.2024 10:33 Ответить
Чим цей дибіл зайнятий ніхто не знає.. в основному якась дика шняга . Але цікаво, що туди ж полетів володін. Зєлупа отримує нові вказівки.
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27.02.2024 21:03 Ответить
Де стенограму прочитати?
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27.02.2024 21:04 Ответить
Він обговорив формулу доставки забористого кокосу
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27.02.2024 21:05 Ответить
А з каZапами що обговорив?

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27.02.2024 21:05 Ответить
Продовжували оманськи перемовини.
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27.02.2024 21:10 Ответить
Тобто показові розстріли беззбройних полонених терміново обговорювати в Радбезі ООН неначасі ?

Отримати нові вказівки з кремля скоронелегитимному важливіше?
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27.02.2024 21:09 Ответить
Типа Оманские чуваки закупили все Аргентинский муки... остался только Колумбийское...мясо просо,и трогал зерна.. из Польши.. самолёт Леха Качинского президента Польши не в счёт..то было давно..а в 2010 г...
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27.02.2024 21:12 Ответить
З таким самим успіхом і користю для України Зєлєнскій міг обговорити останню гру "Жірони" і гол Віктора Циганкова. Але тоді не зрозуміло, чому для обговорення порожнього місця потрібно їхати за моря та ще й за державний кошт?
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27.02.2024 21:15 Ответить
Зброя буде -- гарант -- чи як тих бабок - ти на відкритті була? -- була - шось дали? - *** дали -- ну тобі хоч *** дали а мені нічого
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27.02.2024 21:16 Ответить
Знов, як він закордоном, кошмарить бізнес в Україні татаровський дбр...
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27.02.2024 21:16 Ответить
Якась шизофренія!
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27.02.2024 21:20 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4646155-putin-rozpochav-vizyt-do-saudivskoi-aravii- поїхав за вказівками від куйла...
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27.02.2024 21:29 Ответить
Важнейший результат встречи ОБГОВОРИЛ и все. Оружия нет, мобилизации нет, денег на зарплаты и пенсии нет. Фронт трещит, бизнес
убивает бэп, что не добил бэп добивает дбр и сбу вместе с судами. Не тряпка прейди в себя.
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27.02.2024 21:30 Ответить
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27.02.2024 21:39 Ответить
Все що його формула робить зараз, це множить Україну на нуль.
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27.02.2024 21:53 Ответить
Зеленский прибыл в футболке с коротким рукавом. Это неуважение к традициям Саудитов.
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27.02.2024 21:56 Ответить
Яке дивне співподіння: зеленський та володін одночасно у Саудовській Аравії.

Дежавю Оману?
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27.02.2024 21:56 Ответить
Ця формула будапештський меморандум два. Україна має бути у НАТО, усе інше на руку москалям
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27.02.2024 21:58 Ответить
Він з якимось особливим задоволенням іздить до цих грошовитих і не дуже відвертих хлопців.
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27.02.2024 22:25 Ответить
Чмудлен недотурканий вже затрахав світ своїми формулами. Згадую Кримську платформу (формулу). Поки воно, недорозвинене, грається в формули, підори до Дніпра дійти намагаються.
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27.02.2024 22:58 Ответить
формула миру:
зброя для України+гроші для України=мир
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28.02.2024 01:21 Ответить
Оман 2019 плавно перетік в Ер-ріад 2024,а до цього були ще Стамбул 2022.А чим же мінська формула 2015 від 5го презідента не подобалась.Була окупована тіки частина донбасу+крим,сотні тисяч були живі,міста та селища цілі.
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28.02.2024 05:33 Ответить
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28.02.2024 08:39 Ответить
Два мільйонери зустрілись обговорювати формулу: один єврейський офшорний казнокрад, друге - нафтодоларова чалматоголова мавпа
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28.02.2024 08:42 Ответить
прикуси язик, бо теж як мавпа після цього. Щодо лідора, надто компліментарно.
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28.02.2024 10:40 Ответить
Єврейський офшорний казнокрад - це компліментарно?
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28.02.2024 20:02 Ответить
саме так.
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28.02.2024 20:08 Ответить
 
 