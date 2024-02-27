Спикер Палаты представителей Джонсон после встречи с Байденом: Приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с президентом Джо Байденом заявил, что приоритетом Конгресса является решение вопроса защиты границы с Мексикой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По словам Джонсона, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также побеседовал с Байденом.
"Когда я пришел сегодня, я имел целью высказать, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего – о нашей открытой границе", – подчеркнул он.
Другим приоритетом работы нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он отметил, что участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на достижение соглашения по предотвращению шатдауна.
Джонсон также высказался о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, содержащем помощь для Украины.
"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата представителей активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но опять-таки первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", – сказал спикер.
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Треба просити Господа Бога, американських виборців- українців, поляків, всіх розумних і порядних людей, щоб вони не голосували за трампа, і його команду, бо якщо трамп президент, то це напевно біда, горе всього цивілізованого Світу? Ворог України ??
все будет плохо
Повторяй, повторяй.
Ти на всю голову ойопнутий
%уйло через батурину шле баблище хантеру байденку, для Биг Гая, папочки.
Загалом "мрачно" по цифрах, та нема відповіді що робити...
Джонсон повністю правий і чистий перед своїми виборцями.
А українці - жеріть своє лайно, які самі собі і обрали.
я не хочу лізти в ваші політичні розбірки, бо обидві сторони цинічно використовують ситуацію
А воювати і постачати зброю Україні вони по Будапештському меморандуму не зобов`язувались.
давайте ще Ігіл її дамо, і всі на Марс
святопи#дець наближається у світі.
Байден то де зброя на 4.2 млрд,яку можна надати по програмі PDA?
ВІДМАЗКА НА ЛОХА.
Всі розуміють навіть як що побудувати стіну на кордоні з Мексикой це не завадить рити тисячі тунелів для нелегалів і контрабаса. Що і треба так це більш жорстке міграційне законодавство в самому США і постійні депортації.