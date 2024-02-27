РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9198 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
29 575 173
Байден (2766) Конгресс США (1209) США (24862) Джонсон Майк (124)

Спикер Палаты представителей Джонсон после встречи с Байденом: Приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность

джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с президентом Джо Байденом заявил, что приоритетом Конгресса является решение вопроса защиты границы с Мексикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По словам Джонсона, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также побеседовал с Байденом.

"Когда я пришел сегодня, я имел целью высказать, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего – о нашей открытой границе", – подчеркнул он.

Другим приоритетом работы нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он отметил, что участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на достижение соглашения по предотвращению шатдауна.

Читайте также: США не будут отправлять войска воевать в Украину, - Белый дом

Джонсон также высказался о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, содержащем помощь для Украины.

"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата представителей активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но опять-таки первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", – сказал спикер.

Читайте также: Зеленский о помощи от США: Решение нужно в течение месяца. Надежда на Конгресс есть, иначе, я не понимаю в каком мире мы начинаем жить
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+60
Спікся світовий поліцейський. Хай живе анархія, вітаю товаріщі диктатори..
показать весь комментарий
27.02.2024 21:17
+45
Джонсон радиться з Богом, але бабло на виборчу компанію брав в москалів...
показать весь комментарий
27.02.2024 21:12
+45
**** я дратує цей підкапський вилупок. Америка перетворюється на хєр зна що поки Україна кров'ю стікає.
показать весь комментарий
27.02.2024 21:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Саме цікаво цей придурок не закриє кордон.А знаєте чому? Хто тоді буде працювати на полях,на дрібних підприємствах.Все це приносить великий зиск Америці.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:26 Ответить
Вони потім голосують за демократів.А це не подобається респам.За декілька голосів підпалити Америку- оце по-вумному!
показать весь комментарий
28.02.2024 01:40 Ответить
Нелегали ніде не голосують.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:49 Ответить
Нелегалів роблять легалами - це фірмовий фінт демократів. Головне вчасно до виборів заспівати пісню про іх права.
показать весь комментарий
02.03.2024 16:13 Ответить
Складається враження, що цей джонсон шарить під людину яка вірить в Бога, він разом з трампом пішли, напевно, за бабло путіна, на знищення України і українського народу! А хіба можуть українці Америки голосувати за таких лютих ворогів України..?!
показать весь комментарий
28.02.2024 12:03 Ответить


Треба просити Господа Бога, американських виборців- українців, поляків, всіх розумних і порядних людей, щоб вони не голосували за трампа, і його команду, бо якщо трамп президент, то це напевно біда, горе всього цивілізованого Світу? Ворог України ??
показать весь комментарий
14.03.2024 19:45 Ответить
Може дурники-трампісти думають, що таким чином прижмуть Європі яйця: здадуть Україну, напруження на східному фланзі НАТО, Європа почне ще більше залежати від США. Типу такий план, Трамп же казав, що буде платити ***** гроші, щоб той нападав на ті країни НАТО, які не платять 2 % ВВП.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:34 Ответить
вони думають що будуть дружити кацапами китайозами і північними корейцями
показать весь комментарий
28.02.2024 13:33 Ответить
Трамп наш..а завтра буде наша уся Омерика🤪🔱🇺🇸🇬🇧
показать весь комментарий
27.02.2024 22:39 Ответить
***** відпрацьовує, падло.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:42 Ответить
...поведінка гумового Джонсона вкотре підтвердила, що корумповане елітне лайно у владі існує не лише в Україні, хвойди та ідіоти - поняття інтернаціональне
показать весь комментарий
27.02.2024 22:43 Ответить
Сто пудово на цього підора в москви є компромат. Вони його міцно тримають за яйця.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:46 Ответить
Позиція Трампа зовсім не подарок для русні. Позиція Трампа застосувати армію США та НАТО. Тому він і не підтримує фінансову допомогу Україні. Він домагається щоб США виконали свої обовязки що до будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:48 Ответить
Ваш сон та Богу в руку.
показать весь комментарий
28.02.2024 01:49 Ответить
То не сон, а брєд.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:55 Ответить
Зрозуміло, грошей і зброї від США вже не буде. Сказати що хреново, ні, набагато гірше.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:51 Ответить
Яка все ж таки вона огидна ця політика
показать весь комментарий
28.02.2024 10:44 Ответить
Ще у літку 23 року Соскін спрогнозував такий розклад по американський підтримки - її більше не буде - респи з рудим тай щей рудий брит їм допомагає - саме так будуть себе поводить по відношенню до Українського питання. Може це і є майдан-3.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:55 Ответить
поки МДжо та дід Бідон перетягують удава, Хусиди перерізали підводні кабелі між Европою та Азією... отака ху**й**ня малята.. несемось далі.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:57 Ответить
тобто тепер трампісти знову хочуть прив"язати допомогу України до кордону? вони там зовсім **********, чи шо
показать весь комментарий
27.02.2024 23:08 Ответить
Чекають поки українці почнуть вкладатися, я про заходи мобілізації, нададуть під початок масштабної примусової мобілізації, щоби забезпечити потенціал. Так що доля допомоги зараз вирішується не у Штатах а у нас)
показать весь комментарий
27.02.2024 23:09 Ответить
Толку від мяса, якщо воно без зброї.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:56 Ответить
Це лютий 3,14здець...
показать весь комментарий
27.02.2024 23:16 Ответить
Підтримка Трампа серед населення США стрімко падає. Вже більша частина республіканців не бачуть політичного майбутнього з Трампом. Зараз в Конгрессі фактично сформувалася анти-трампістська більшість. Тому Джонсона винесуть на помийку і все одно проголосують за допомогу Україні.
показать весь комментарий
27.02.2024 23:21 Ответить
вам оптимисту легко жить...
все будет плохо
показать весь комментарий
27.02.2024 23:51 Ответить
Для рашки все буде дуже погано. Навіть смертельно погано - ви праві в цьому питанні
показать весь комментарий
28.02.2024 00:24 Ответить
Сподіваюсь Байден після цього перегляне свою політику надання допомоги по чайній ложечці з суттєвими обмеженнями.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:58 Ответить
Сподивайся.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:10 Ответить
так було в вас домовленість по кордону, шоб ти мудень сдох там на свойому кордоні
показать весь комментарий
28.02.2024 00:46 Ответить
Видел как республиканцы дают интервью в кулуарах. Эмоции бьют через край. Это как противостояние между сторонниками Зеленского и Порошенко. Ни шагу взад.
показать весь комментарий
28.02.2024 03:34 Ответить
США існує вже 250 років, і раптом їм той кордон почав муляти.
показать весь комментарий
28.02.2024 06:02 Ответить
Тому що кордон став відкритим після приходу до влади Обами-Байдена.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:45 Ответить
Ти маніпулятор московитський
показать весь комментарий
28.02.2024 08:34 Ответить
ПТН ПНХ
показать весь комментарий
28.02.2024 09:11 Ответить
Джонсон висловлює волю американців, яких насамперед хвилює їхня безпека. У т. зв. демократичних штатах сьогодні поліція не справляється із криміналом від напливу нелегальних імігрантів. Чому американці мають жертвувати своєю безпекою заради якоїсь України, про яку багато хто з них нещодавно вперше почув? Українців дуже непокоїло, коли російські літаки зносили Алеппо? А коли в Руанді хуту вбили від 500 000 до 1 100 000 людей тутсі? Ви думаєте, весь світ обертається довкола України? Розчарую вас, це не так, у всіх свої проблеми.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:43 Ответить
Тому що у нас нема стільки нафти як у Кувейті )
показать весь комментарий
28.02.2024 07:55 Ответить
Хто сказав? В нас дорогих копалин дуже багато. Ще при СРСР були проведені дослідження і дані засекречені. Ви не уявляєте на чому ми живемо. А русня, схоже, знає
показать весь комментарий
28.02.2024 09:02 Ответить
Ну орієнтовно вже оголошено,що копалин в Україні на 15 трильйонів доларів
показать весь комментарий
28.02.2024 12:20 Ответить
Це конспірологія. З корисних копалин, які можна завжди швидко поодати - тільки нафта та газ, які завжди потрібні, бо це кров економіки. Україна їх імпортує.
показать весь комментарий
28.02.2024 12:33 Ответить
Не тренди вже демократи тричі погоджувались за кордон виділення, тільки з коштами для України, Трамп і цей ганд..н відпрацьовують заказ ху..ла, і надиби становляться щоб не допомагати Україні
показать весь комментарий
28.02.2024 08:33 Ответить
Що тоби %уло ще розказало?
Повторяй, повторяй.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:15 Ответить
А ти мокша, з віпієном))))
показать весь комментарий
28.02.2024 09:28 Ответить
Безпека американців безпрецедентно покращилася тільки раз за всю історію - коли Україна за їхнім наполяганням знищила свій ядерний арсенал, який до того був націлений на їхні міста. І так, вони мають про це пам'ятати. Бо інакше дійде до того, що кожні хуту і тутсі матимуть свої ядерні ракети, тоді вони вже будуть голову попелом посипати загадувати, як все починалося з кидка України.
показать весь комментарий
28.02.2024 12:31 Ответить
Да він закомпроментований, в нього на лобі написано, викручується як зміюка
показать весь комментарий
28.02.2024 08:29 Ответить
Одна надія на Францію, Швецію, Данію, Чехію може ще Норвегію і Голандію і Великобританію
показать весь комментарий
28.02.2024 08:40 Ответить
пуйло бабла в крипті перекинув цьому трампісту теж.
показать весь комментарий
28.02.2024 08:55 Ответить
Байден трампист?
Ти на всю голову ойопнутий

%уйло через батурину шле баблище хантеру байденку, для Биг Гая, папочки.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:18 Ответить
Цікава версія, якесь нова магівська брехня?? Поподробнєй пліз
показать весь комментарий
28.02.2024 09:26 Ответить
ні, трамп - трампіст) ти забув ліки прийняти?
показать весь комментарий
28.02.2024 15:51 Ответить
Путін любить знімати відео із голожопими політиками. чого тільки варте відео із бувшим ген прокурором Скуратовим епохи Єльцина. От і із Джонсоном кіно зняли де він *** сосе. А тепер цей ******* розказує усім про кордон із Мексикою. це недоробка українських спецслужб.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:01 Ответить
З усього випливає така правда: ні на кого не надійся, а тільки на себе. Кивати на Будапештські домовленості не спрацьовує. Нам треба не красти, а дбати про країну і перемогу, не розкидатися професіоналами і не тримати державу у заручниках свого рейтингу. Гуртувати країни, але у праці на виготовлення зброї вести перед. Гасло"Все для фронту, все для перемоги!"актуальне не тільки для московитів, а і для нас теж. Мінятися самим і міняти владу
показать весь комментарий
28.02.2024 10:04 Ответить
https://youtu.be/t4xMyELESas?t=5026 Діалог про цей закон

Загалом "мрачно" по цифрах, та нема відповіді що робити...
показать весь комментарий
28.02.2024 10:18 Ответить
Действітельно. ***** їм Зеленський з його зеленими мародерами, які вкрадуть все, що їм тільки не дай?
Джонсон повністю правий і чистий перед своїми виборцями.
А українці - жеріть своє лайно, які самі собі і обрали.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:40 Ответить
Джонсон може і правий перед своїми виборцями, а Байден перед своїми, але в мене питання до Америки, де гарантії безпеки обіцяні Будапештським меморандумом ? Де зброя?
я не хочу лізти в ваші політичні розбірки, бо обидві сторони цинічно використовують ситуацію
показать весь комментарий
28.02.2024 13:08 Ответить
ты уверен что байден способен оценить эту сложнейшую ситуацию в мире? все зависит от его помошников и советников. а они помойму не особо сильны в стратегических вопросах. америка стала просто провинцией в мировом масштабе.
показать весь комментарий
28.02.2024 14:18 Ответить
Байден вже визнав деякими штатами як не підсудний, у нього деменція, що він може оцінити? В цьому випадку не спрацював діпстейт, як інституція, політиками в США втрачено відчуття реальності
показать весь комментарий
28.02.2024 15:48 Ответить
Американці (і всі інші, крім росії) точно виконують Будапештський меморандум, а саме - вони, згідно меморандуму, зобов`язались НЕ НАПАДАТИ на Україну і вони таки не нападають.
А воювати і постачати зброю Україні вони по Будапештському меморандуму не зобов`язувались.
показать весь комментарий
28.02.2024 18:23 Ответить
Отже, Іран, Україна та інші країни мусять володіти ядерною зброєю, щоб мати захист від ядерних країн! Таким чином, слова США нічого не варті!
показать весь комментарий
28.02.2024 11:03 Ответить
Ірану, ядерну зброю?
давайте ще Ігіл її дамо, і всі на Марс
показать весь комментарий
28.02.2024 13:09 Ответить
Зєлєбоби запороли все - і внутрішню і зовнішню політику.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:34 Ответить
От тобі й демократія..... купили одного й він блокує всю важливу роботу, просто не ставлячи на голосування..... свято пи#дець наближається у світі.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:57 Ответить
Амеріка фірст, це гасло Чарльза Ліндберга симпатика нацистів і противника "втягнення" США у другу світову. Вважав що у війні винні євреї, і "випадково" отримав ордер від Герінга в 1938. Чимось біографію Трампа нагадує.
показать весь комментарий
28.02.2024 12:25 Ответить
Так втрачається лідерство і союзи, коли політичні сили ставлять свої інтереси вище держбезпеки.
Байден то де зброя на 4.2 млрд,яку можна надати по програмі PDA?
показать весь комментарий
28.02.2024 13:02 Ответить
Спікер Палати представників Джонсон після зустрічі з Байденом: Пріоритет для нашої країни - кордон і його захищеність Джерело:
ВІДМАЗКА НА ЛОХА.
Всі розуміють навіть як що побудувати стіну на кордоні з Мексикой це не завадить рити тисячі тунелів для нелегалів і контрабаса. Що і треба так це більш жорстке міграційне законодавство в самому США і постійні депортації.
показать весь комментарий
28.02.2024 14:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 