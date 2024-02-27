Спикер Палаты представителей Джонсон после встречи с Байденом: Приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с президентом Джо Байденом заявил, что приоритетом Конгресса является решение вопроса защиты границы с Мексикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По словам Джонсона, в Белом доме он принял участие в совместной встрече со всеми лидерами Конгресса, а также побеседовал с Байденом.

"Когда я пришел сегодня, я имел целью высказать, как считаю, очевидную истину: нам нужно прежде всего позаботиться о потребностях Америки. И прежде всего – о нашей открытой границе", – подчеркнул он.

Другим приоритетом работы нижней палаты Конгресса республиканец назвал продолжение финансирования федерального правительства. Он отметил, что участники встречи "очень оптимистичны" и надеются на достижение соглашения по предотвращению шатдауна.

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Джонсон также высказался о рассмотрении законопроекта о дополнительном финансировании, содержащем помощь для Украины.

"Я четко заявил президенту и остальным присутствующим, что Палата представителей активно изучает все возможные варианты. И мы возьмемся за этот вопрос своевременно. Но опять-таки первый приоритет для нашей страны – граница и ее защищенность", – сказал спикер.

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