Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению, - "слуга народа" Завитневич
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению.
Об этом сообщил глава Комитета Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.
"Должны обработать более 4 тысяч правок. Для удобства все они тематически разделены на 16 блоков, освещающих концептуальные вещи. Перед членами Комитета сверхсложная задача - в максимально короткие сроки представить законопроект с выводами на рассмотрение Верховной Рады", - отметил нардеп.
Сегодня, по словам Завитневича, представители Комитета вместе с Министерством обороны обсудили "стратегически важные вопросы" относительно электронного кабинета, электронных повесток, баланса прав и обязанностей граждан Украины, мер мотивации и принуждения во время мобилизации, соблюдения принципа справедливости.
"При этом выверяем основные положения на предмет эффективности их функционирования для достижения целей законопроекта, прогнозируем последствия введения изменений", - добавил глава Комитета.
Пожалуйста, подождите...
Як віднайти північно-південний напрямок...
щоб сидіти у владі вічно!
До законопроєкту про мобілізацію внесено 4195 правок
"Слуга народу" - майже 2450 правок;
"Батьківщина" - 371;
"Європейська солідарність" - 333;
"Голос" - 253;
Група Разумкова - 178 (міжфракційне об'єднання);
"Відродження" - 122;
"За майбутнє" - 82;
"Довіра" - 36;
Позафракційні - 35.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2702-do-zakonoproyektu-pro-mobilizaciyu-uzhe-podali-majzhe-42-tis-popravok-vid-yakoi-frakcii-najbilshe
що до нього знадобилось більше 4 000 поправок ?
Повісток онлайн не буде, реєстрація в кабінеті військовозобов'язаного є необов'язковою: також комітет поки що не підтримав норму про блокування рахунків.
Нардепи вважають, що є варіант просто збільшити штрафи ухилянтам. Повідомляється, що реєстрація в електронному кабінеті може бути правом, а не обов'язком.
Щодо електронних повісток - їх не буде. Але є варіант, коли вони надсилатимуться лише тим, хто зареєстрував електронний кабінет.
https://www.rbc.ua/rus/news/elektronni-povistki-e-kabinet-prava-uhilyantiv-1709060553.html
Але справа не в тому 3 рік війни якась наркоманія.Юристи з адвокатами сидять мовчки всі клеють дурня і шарага яка юридично не існує бо навіть по повістці людина фізично не може прийти з двух причин перша повістка з печаткою має статус підробки а жодного тцк сп юридчно не існує.Людина не може прийти туди чого немає фізично ба більше шось оновлювати не кажучи про міфічнк комісію влк якихось незрозумілих перпсонажів з незрозумілою кваліфікацією ,ці щтрафи в судах вилітають на раз.Бо всі юридичні норми похерені.
А всерівно доведеться проголошувати суки зелені....
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Часу ще багато, до Карпат ще відступати і відступати, у ЗЄ потужних відосиків для зебілів ще на багато років вистачить, ГШ Сирського росказуватиме скільки штурмів відбито, замовчуючи про те, скільки сіл було залишено.
P.S. к сожалению многие опять побегут голосовать за Зе)
Краще задушити та загнобити все і всіх, розписавшись у своїй повній некомпетентності та злочинності.
Замість цього - гасла та "прості рішення" накшталт: "всьо отнять і падєліть" "кожен-президент" і т.д. - за котрими ховається руйнування держави.
До влади дорвалося проросійське шобло, яке знищує, ігнорує, дескридетує в державі взагалі все.
Будь-яку іституцію, закон, процедуру, Конституцію - будь-що. Бо воно поставлене саме для знищення держави та народу.
Але замість прибрати цей "зелений вірус" беззаконня - нам "пропонують", щоб "вірус" "написав" нам "кращий закон". - Звичайна хуцпа.
"зелений вірус" може будувати тільки концтабір, "гетто" з рабами, беззаконня та "схематоз" і обман на кожному кроці.
Без тих же таки суддів, прокурорів, робітників інфраструктури і т.д - держава, інфраструктура просто не буде функціонувати. А й справді, ну нащо рабам суди, якщо їх можна замінити звичайною "трійкою", "штрафбатами", "загранотрядами" і т.д.
Бо ж "зелені", як кровні та ідейні нащадки комуно-фашистів нічого іншого в принципі не вміють.
То для хайпу і дешевої популярності, щоби комусь сподобатися, когось обдурити- можна кричати щось про "справедливість", але це все брехня. Бо "партія" та її члени завжди будуть "рівніші" за всіх інших.
Хочете справедливості в країні, то приберіть спочатку злочинців та зрадників від "корита". Щоби працювали нормально суди, бізнес, економіка. А не так, що рулять "козир"-портнов-татаров, йде "дерибан", кошмарять бізнес, визискують людей і т.д.
Бо злочинці вам нормальних законів ніколи не напишуть, але напишуть "під себе", або не будуть виконувати. А тут - фактичні рашисти при владі вам пишуть "закони".
Ну і зараз, щось обговорюють, типу "законопроект", в Раді ( яка взагалі, від початку, має проблеми із легетимністю).
Зі зрадниками в мародерами ніколи нічого нормального створити не вийде. З "совками" - тим більше. "совки" і рашисти, злочинці при владі - будують в Україні - тоталітарну диктатуру. А на всі проблеми, відповідають, що в нас, мовляв, "погані закони, погана Конституція" - а не те, що вони самі просто збочують все і, прикриваючись війною, натурально саботують виконання будь-яких законів, Конституції - просто тотально узурпувавши владу, інфопростір та відверто тероризуючи людей.
скріплюються підписи:
Президента України на оригіналах текстів законів України,
указів Президента України, міжнародних договорів України;
Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної
Ради України щодо міжнародних договорів України;
Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень
Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших
актів законодавства України Конституції ( 254к/96-ВР ), іншим
законам України, міжнародним договорам України;
Печатка, яка містить великий Герб України, яка відповідає Конституції. і ЯКОЇ ДОСІ НЕ ІСНУЄ. ТОБТО ВСІ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 19.12.1996р. - НЕ ЗАКОННІ.👈