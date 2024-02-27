РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9198 посетителей онлайн
Новости
9 533 51
ВР (27381) законопроект (3204) мобилизация (2613) Завитневич (54)

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению, - "слуга народа" Завитневич

мобілізація

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

Об этом сообщил глава Комитета Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Должны обработать более 4 тысяч правок. Для удобства все они тематически разделены на 16 блоков, освещающих концептуальные вещи. Перед членами Комитета сверхсложная задача - в максимально короткие сроки представить законопроект с выводами на рассмотрение Верховной Рады", - отметил нардеп.

Сегодня, по словам Завитневича, представители Комитета вместе с Министерством обороны обсудили "стратегически важные вопросы" относительно электронного кабинета, электронных повесток, баланса прав и обязанностей граждан Украины, мер мотивации и принуждения во время мобилизации, соблюдения принципа справедливости.

"При этом выверяем основные положения на предмет эффективности их функционирования для достижения целей законопроекта, прогнозируем последствия введения изменений", - добавил глава Комитета.

Читайте также: Е-кабинет военнообязанного готов на 40-50%, он заработает после подписания закона о мобилизации, - Минобороны
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Люди вже на максимумі свого терпіння від цих бовдурів які знищили конституцію і права людини.Ця погань вже всіх дістала
показать весь комментарий
27.02.2024 22:08
+21
Люди візьмуть вила в руки тоді і винесуть їх
показать весь комментарий
27.02.2024 22:02
+15
показать весь комментарий
27.02.2024 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мгм...
Як віднайти північно-південний напрямок...
показать весь комментарий
27.02.2024 21:56 Ответить
Без Безумной в этом комитете толку не будет.
показать весь комментарий
27.02.2024 21:59 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2024 22:00 Ответить
Депутати навмисне провалюють закон про мобілізацію закон заспамили,
щоб сидіти у владі вічно!
До законопроєкту про мобілізацію внесено 4195 правок

"Слуга народу" - майже 2450 правок;
"Батьківщина" - 371;
"Європейська солідарність" - 333;
"Голос" - 253;
Група Разумкова - 178 (міжфракційне об'єднання);
"Відродження" - 122;
"За майбутнє" - 82;
"Довіра" - 36;
Позафракційні - 35.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2702-do-zakonoproyektu-pro-mobilizaciyu-uzhe-podali-majzhe-42-tis-popravok-vid-yakoi-frakcii-najbilshe
показать весь комментарий
27.02.2024 21:59 Ответить
Як бачимо, Слуги найбільш плодовиті. Даремно хліб не їдять. Народ має ким пишатися
показать весь комментарий
28.02.2024 10:31 Ответить
Арешти майна, штрафбати, заградотряди з ментів. Іншого виходу у них ннма.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:01 Ответить
Люди візьмуть вила в руки тоді і винесуть їх
показать весь комментарий
27.02.2024 22:02 Ответить
***** тільки цього і чекає !
показать весь комментарий
27.02.2024 22:05 Ответить
Люди вже на максимумі свого терпіння від цих бовдурів які знищили конституцію і права людини.Ця погань вже всіх дістала
показать весь комментарий
27.02.2024 22:08 Ответить
Винести "зе-рашистів" із владних кабінетів - це найстрашніший кошмар прутіна.
показать весь комментарий
28.02.2024 10:50 Ответить
Хто такий пРутін? Якщо *****, то так і пиши. Чи боісся свого хазяїна образити?
показать весь комментарий
28.02.2024 13:32 Ответить
Бовдури для початку прийміть законно тцк ,або ваш законопроект гівно бомжа.Не вартий нічого.І ви даєте людям зелений колір взятися за вила.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:01 Ответить
Що це за "гігант" ума, хто скотиняка, яка писала закон,
що до нього знадобилось більше 4 000 поправок ?
показать весь комментарий
27.02.2024 22:03 Ответить
Ці поправки це лайно,в більшості це або слово ,або речення або якісь коми.Надати пафосу цьому гівну не більше.По свой структурі пару пунктів.Вони розуміють що їх кабіна верхня і нижня вже чухається.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:04 Ответить
https://youtu.be/XQsuOMyCuhQ ЛУЦЕНКО: Війни МОГЛО НЕ БУТИ. Все зіпсувала ЗАМОРОЗКА ракетної програми. Це був сигнал Путіну
показать весь комментарий
27.02.2024 22:08 Ответить
Тисячи тон підірваних *********** в 15 - 17 роках ... І за це так нікого і не покарано
показать весь комментарий
27.02.2024 22:12 Ответить
Ворон ворону, глаз не выклюет!
показать весь комментарий
27.02.2024 22:25 Ответить
100% - а все це показове поливання одне-одного брудом лише вистава для електорату
показать весь комментарий
27.02.2024 22:28 Ответить
А тактичну ядерну зброю взагалі віддали за наказом когось з неіснуючого на той час СССР. Там також усі дідусі на персональнтх пенсіях сидять
показать весь комментарий
28.02.2024 07:58 Ответить
Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко:

Повісток онлайн не буде, реєстрація в кабінеті військовозобов'язаного є необов'язковою: також комітет поки що не підтримав норму про блокування рахунків.

Нардепи вважають, що є варіант просто збільшити штрафи ухилянтам. Повідомляється, що реєстрація в електронному кабінеті може бути правом, а не обов'язком.

Щодо електронних повісток - їх не буде. Але є варіант, коли вони надсилатимуться лише тим, хто зареєстрував електронний кабінет.

https://www.rbc.ua/rus/news/elektronni-povistki-e-kabinet-prava-uhilyantiv-1709060553.html
показать весь комментарий
27.02.2024 22:10 Ответить
Де орган який регулює і котролює мобілізацію?Це вже до маразма доходить.Бо кожен і досі може послати тцк в пішу еротичну подорож.Бо цей орган ні за що не відповідає.Як можна збільшити штраф за то чого не існує?Одні мати в голові.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:17 Ответить
Ну логічно, прописати послугу обов'язком, це поставити під сумнів придатнісь апарату ВР як такого, але подивимося, це скликання вміє дивувати.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:19 Ответить
ВР легітимна і по срокам це прописано навіть під час війни і т.і.Президент ні чітко вказано.
Але справа не в тому 3 рік війни якась наркоманія.Юристи з адвокатами сидять мовчки всі клеють дурня і шарага яка юридично не існує бо навіть по повістці людина фізично не може прийти з двух причин перша повістка з печаткою має статус підробки а жодного тцк сп юридчно не існує.Людина не може прийти туди чого немає фізично ба більше шось оновлювати не кажучи про міфічнк комісію влк якихось незрозумілих перпсонажів з незрозумілою кваліфікацією ,ці щтрафи в судах вилітають на раз.Бо всі юридичні норми похерені.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:24 Ответить
Вкотре кажу пішов 3 рік війни ,де бл"дь закон про ТЦК? Якого дідька його не приймають щоб все було відповідно і ні в кого вже не було питань.А була відповідальність всих сторн.Цей закон повинен реголювати орган мобілізації.ЯКИЙ БЛ"ДЬ?тцк АДРЕСНО І ЮРИДИЧНО НЕ ІСНУЄ !ВИ "БОНАТИ як ви цей закон підведете до шараги?С"ки вже своєю тупістю бісять !
показать весь комментарий
27.02.2024 22:13 Ответить
Так само як з Станом Війни...
А всерівно доведеться проголошувати суки зелені....
показать весь комментарий
27.02.2024 22:28 Ответить
Так само ,вони людям вже не сцять в очі а сруть в вуха.Конституцію тупо на гвіздок повісили в літній туалет на дачу.Кожен кліпає закони і постанови які хоче придумують що хочуть як їм йде на голову,Це якась правова країна чудес.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:30 Ответить
тогда надо еще законы про разные "офисы" и "администрации". и всех кто там сидел незаконно управляя страной и пиляя гос бабло - под следствие и т.п.
показать весь комментарий
27.02.2024 23:21 Ответить
стелс,ви праві. Спочтку треба було закон про ТЦК,а потім створити ТЦК,а не навпаки. Який кошмар з цимиТЦКАШНИКАМИ- БЕСПЕДЕЛЬЩИКАМИ. Деяких уже б*ють... СЛАВА ЗСУ!!
показать весь комментарий
28.02.2024 09:43 Ответить
Закон про ТЧК (территориальный чекистсткий комитет) не принимают, шоб потом сказать: "А мы тебя туда нипасылали")
показать весь комментарий
28.02.2024 11:35 Ответить
Boris Borisenko

@
показать весь комментарий
27.02.2024 22:31 Ответить
Люди все розуміють і все пам'ятають і Чонгар І Маріуполь і Заєс і Гес і все інше.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:32 Ответить
Та ви не кваптеся, дорогі слуги.

Часу ще багато, до Карпат ще відступати і відступати, у ЗЄ потужних відосиків для зебілів ще на багато років вистачить, ГШ Сирського росказуватиме скільки штурмів відбито, замовчуючи про те, скільки сіл було залишено.
показать весь комментарий
27.02.2024 22:51 Ответить
поздравляю Зе избирателя....ваша зелень в Раде голосует законы совместно с ОПЗЖ и другими прости Господи......вы вернули во власть антимайдан и ворюг...возможно если при власти осталась бы прежняя сильная команда то и войны могло не быть....т.е. Вы 73% своим выбором абы не Порох спровоцировали Пуйло напасть на нас...и Вы отчасти виноваты в зря убиенных душах наших людей.........
P.S. к сожалению многие опять побегут голосовать за Зе)
показать весь комментарий
27.02.2024 22:52 Ответить
Поки привладні, усіляко з тисячами правок, затягують, згілдно Регламенту ВРУ, внесення ЗМІН до законодавства, впродовж 2 років, орки сруськага міра, ЩОДЕННО проводять штурми позицій Захисників України! Без регламету ВРУ …., а Данилов, встигає тільки кольора ісподнього змінювати та сигналить, про щось прутіну..
показать весь комментарий
27.02.2024 23:20 Ответить
Хто такий пРутін? Якщо *****, то так і пиши. Ви, кацапи, палитесь на назві свого хазяїна.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:38 Ответить
Поки не відмовляться від совкової бази закону, будь-якої броні в принципі, особливо для всякої шушери на кштал суддів, прокурорів, чиновників, викладачів тощо, цей закон не відчуває Zeitgeist. Уся шушера, яка харчувалась 30 років з України має зараз бажати, просто рватись потрапити до війська, особливо коли в них 3+ дітей.
показать весь комментарий
27.02.2024 23:51 Ответить
Стимулювати людей нормальними зарплатами, соцпакетом, дотриманням процедур, захистом їхніх прав - ні. Нащо? Наводити лад в державі - ні.
Краще задушити та загнобити все і всіх, розписавшись у своїй повній некомпетентності та злочинності.
Замість цього - гасла та "прості рішення" накшталт: "всьо отнять і падєліть" "кожен-президент" і т.д. - за котрими ховається руйнування держави.
До влади дорвалося проросійське шобло, яке знищує, ігнорує, дескридетує в державі взагалі все.
Будь-яку іституцію, закон, процедуру, Конституцію - будь-що. Бо воно поставлене саме для знищення держави та народу.
Але замість прибрати цей "зелений вірус" беззаконня - нам "пропонують", щоб "вірус" "написав" нам "кращий закон". - Звичайна хуцпа.
"зелений вірус" може будувати тільки концтабір, "гетто" з рабами, беззаконня та "схематоз" і обман на кожному кроці.

Без тих же таки суддів, прокурорів, робітників інфраструктури і т.д - держава, інфраструктура просто не буде функціонувати. А й справді, ну нащо рабам суди, якщо їх можна замінити звичайною "трійкою", "штрафбатами", "загранотрядами" і т.д.
Бо ж "зелені", як кровні та ідейні нащадки комуно-фашистів нічого іншого в принципі не вміють.
То для хайпу і дешевої популярності, щоби комусь сподобатися, когось обдурити- можна кричати щось про "справедливість", але це все брехня. Бо "партія" та її члени завжди будуть "рівніші" за всіх інших.
Хочете справедливості в країні, то приберіть спочатку злочинців та зрадників від "корита". Щоби працювали нормально суди, бізнес, економіка. А не так, що рулять "козир"-портнов-татаров, йде "дерибан", кошмарять бізнес, визискують людей і т.д.
Бо злочинці вам нормальних законів ніколи не напишуть, але напишуть "під себе", або не будуть виконувати. А тут - фактичні рашисти при владі вам пишуть "закони".
Ну і зараз, щось обговорюють, типу "законопроект", в Раді ( яка взагалі, від початку, має проблеми із легетимністю).
Зі зрадниками в мародерами ніколи нічого нормального створити не вийде. З "совками" - тим більше. "совки" і рашисти, злочинці при владі - будують в Україні - тоталітарну диктатуру. А на всі проблеми, відповідають, що в нас, мовляв, "погані закони, погана Конституція" - а не те, що вони самі просто збочують все і, прикриваючись війною, натурально саботують виконання будь-яких законів, Конституції - просто тотально узурпувавши владу, інфопростір та відверто тероризуючи людей.
показать весь комментарий
29.02.2024 03:24 Ответить
... а у пiдсумку зробимо так, як скаже дiрьмак.
показать весь комментарий
28.02.2024 00:50 Ответить
Цікаво, що в комітеті нацбезпеки, оборони і розвідки тільки декілька реальних спецілістів, а так там немає ні оборонців, ні розвідників, а 95% безуглі.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:50 Ответить
👉( 1230/96, поточна редакція - Прийняття від 19.12.1996.)"Про Велику ДЕРЖАВНУ ПЕЧАТКУ УКРАЇНИ" . Установити, що Великою Державною Печаткою України
скріплюються підписи:
Президента України на оригіналах текстів законів України,
указів Президента України, міжнародних договорів України;
Голови Верховної Ради України на оригіналах рішень Верховної
Ради України щодо міжнародних договорів України;
Голови Конституційного Суду України на оригіналах рішень
Конституційного Суду України щодо відповідності законів та інших
актів законодавства України Конституції ( 254к/96-ВР ), іншим
законам України, міжнародним договорам України;
Печатка, яка містить великий Герб України, яка відповідає Конституції. і ЯКОЇ ДОСІ НЕ ІСНУЄ. ТОБТО ВСІ УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 19.12.1996р. - НЕ ЗАКОННІ.👈
показать весь комментарий
28.02.2024 10:47 Ответить
примусу під час мобілізації
показать весь комментарий
28.02.2024 11:31 Ответить
Треба призивати "ухилянтів в погонах" - це сбушники (які підглядають за дівчатами з Бігус. поліцаї (які кришують наркоту, і у яких 100% бронь), прокурори, дбр, набу, беб, держслужбовці, а не ловити студентів, трактористів і ін. Всі ці правоохоронці і так на шиї сидять у цих трактористів, а тут ще трактористам треба йти захищати цих іждевенців. А правоохоронці тільки багатіють. Блін, у нас Сили Оборони 1 млн 300 тис. І де вони всі??? В штабах сидять? Чи західний кордон захищають? Піхоти їм не вистачає. Мізків їм не вистачає і совісті!
показать весь комментарий
28.02.2024 11:49 Ответить
затягивание либо провал мобилизации очень радует кацапов и вдохновляет на новые завоевания.
показать весь комментарий
28.02.2024 11:56 Ответить
Нужна мобилизация ВСЕХ, а не только бедных. Но такой не будет.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:40 Ответить
всех, но в порядке справедливой очереди. одновременно не получится, потому что денег не хватит и столько людей одновременно там не нужно.
показать весь комментарий
28.02.2024 17:35 Ответить
30 лет просирали державу. Молча смотрели, как уничтожают армию, разваливают экономику и политику. Нам было пофиг? Ну вот наступила геизбежная расплата за пофигизм.
показать весь комментарий
28.02.2024 13:59 Ответить
 
 