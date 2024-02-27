Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению, - "слуга народа" Завитневич

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению.

Об этом сообщил глава Комитета Александр Завитневич, информирует Цензор.НЕТ.

"Должны обработать более 4 тысяч правок. Для удобства все они тематически разделены на 16 блоков, освещающих концептуальные вещи. Перед членами Комитета сверхсложная задача - в максимально короткие сроки представить законопроект с выводами на рассмотрение Верховной Рады", - отметил нардеп.

Сегодня, по словам Завитневича, представители Комитета вместе с Министерством обороны обсудили "стратегически важные вопросы" относительно электронного кабинета, электронных повесток, баланса прав и обязанностей граждан Украины, мер мотивации и принуждения во время мобилизации, соблюдения принципа справедливости.

"При этом выверяем основные положения на предмет эффективности их функционирования для достижения целей законопроекта, прогнозируем последствия введения изменений", - добавил глава Комитета.

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