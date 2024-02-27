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беспилотник (3155) Воздушные силы (2008)

"Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины и Николаевщины, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Зафиксировано движение российских ударных беспилотников с Черного моря в направлении южных областей Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области!

Очередная группа БПЛА из Черного моря в направлении Коблево Николаевской области", - предупреждают в ВС.

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Хай кулемет Українських Захисників не схибить, і так само ракети ППО.
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27.02.2024 22:30 Ответить
Харківщина: https://t.me/operativnoZSU/138345
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27.02.2024 22:32 Ответить
Стільки старань хлопців і витраченого бк, а вистачило б одного залпу Гепарду...
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27.02.2024 22:55 Ответить
Придурку мало двух сбитых А-50 и расхераченого флота.
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27.02.2024 22:31 Ответить
Кацапи , від@******* від України назавжди , бо всі здохнете на нашій землі 😡
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27.02.2024 22:33 Ответить
Та нібито такі протиракети проти цих балалайок не запускають...

Досить гучно в Одесі.
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27.02.2024 22:41 Ответить
Одесити , молимось за Вас ,
тримайтеся 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.02.2024 23:19 Ответить
С полчаса назад бьіл отбой. Остальное завтра - по новостям, хотя картина мне известная.
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27.02.2024 23:41 Ответить
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27.02.2024 23:39 Ответить
 
 