"Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины и Николаевщины, - Воздушные силы ВСУ
Зафиксировано движение российских ударных беспилотников с Черного моря в направлении южных областей Украины.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"БпЛА с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области!
Очередная группа БПЛА из Черного моря в направлении Коблево Николаевской области", - предупреждают в ВС.
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