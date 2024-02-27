Национальный интерес Венгрии - не иметь общей границы с Россией, есть плохие воспоминания, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместном брифинге лидеров "Вышеградской четверки" в Праге заявил, что его страна не хочет иметь общую границу с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Орбан отметил, что, по его мнению, победу в войне не могут одержать ни Украина, ни Россия и что война может закончиться лишь мирными переговорами, которые следует начать как можно быстрее, "чтобы спасти больше жизней".
Премьер подчеркнул, что для Венгрии является "национальным интересом и наиболее важным вопросом нацбезопасности" не иметь общей границы с Россией, потому что о таких периодах в истории "есть плохие воспоминания".
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+36 Ігор Круглій
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+20 Дан Корвин
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цей підр же і далі втирає, що "перемогти росію неможливо" і "с путіним нада дагаварітса" (за рахунок українських територій звісно)
Так ты любишь путина , или нет?
Ты определись уже
Шо ты как говно в проруби?
Допомогати не хоче, кордонів не хоче..ну то розірвісь навпіл.
І побачимо такі метаморфози, які будуть гідні занесення до книги рекордів Гіннесса
закінчилось
Трошки Макрон в кулуарах розказав секретної інформації, що Європі піз................да прийде скоро?
І мадяри перші під плюху путінську попадуть!
Скоріш за все, ця продажна мразіна знову за щось торгується з сусідами.
Кацапи при остаточному розрахунку фальшиві банкноти підсунули. Можна сказать, згвалтували Орбана. Пєчалька