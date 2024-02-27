Национальный интерес Венгрии - не иметь общей границы с Россией, есть плохие воспоминания, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместном брифинге лидеров "Вышеградской четверки" в Праге заявил, что его страна не хочет иметь общую границу с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Орбан отметил, что, по его мнению, победу в войне не могут одержать ни Украина, ни Россия и что война может закончиться лишь мирными переговорами, которые следует начать как можно быстрее, "чтобы спасти больше жизней".

Премьер подчеркнул, что для Венгрии является "национальным интересом и наиболее важным вопросом нацбезопасности" не иметь общей границы с Россией, потому что о таких периодах в истории "есть плохие воспоминания".

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