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Венгрия (1836) Виктор Орбан (426)

Национальный интерес Венгрии - не иметь общей границы с Россией, есть плохие воспоминания, - Орбан

орбан,угорщина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместном брифинге лидеров "Вышеградской четверки" в Праге заявил, что его страна не хочет иметь общую границу с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Орбан отметил, что, по его мнению, победу в войне не могут одержать ни Украина, ни Россия и что война может закончиться лишь мирными переговорами, которые следует начать как можно быстрее, "чтобы спасти больше жизней".

Премьер подчеркнул, что для Венгрии является "национальным интересом и наиболее важным вопросом нацбезопасности" не иметь общей границы с Россией, потому что о таких периодах в истории "есть плохие воспоминания".

Читайте также: Украина должна быть "буфером" между Россией и НАТО, - Орбан.
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Топ комментарии
+36
орбан поламався,несіть другого.
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27.02.2024 22:56
+32
Що, в ***** гроші скінчились, що спогади з'явились?
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27.02.2024 22:57
+20
Поэтому мы будем вставлять где сможем палки в колеса Украине.
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27.02.2024 22:57
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орбан поламався,несіть другого.
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27.02.2024 22:56 Ответить
а нам то що від того?

цей підр же і далі втирає, що "перемогти росію неможливо" і "с путіним нада дагаварітса" (за рахунок українських територій звісно)
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27.02.2024 23:05 Ответить
Ну він і раніше казав що нам треба договоритись,але те що не хоче з рашою в засос - таке вперше чую.Може ціну набиває.
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27.02.2024 23:23 Ответить
Він не пі9ар, він просто любе на пляшці сидіти і у х@йла член смоктати
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28.02.2024 07:54 Ответить
краснозвездные танки в будапеште - красиво

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27.02.2024 23:53 Ответить
Що, в ***** гроші скінчились, що спогади з'явились?
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27.02.2024 22:57 Ответить
Поэтому мы будем вставлять где сможем палки в колеса Украине.
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27.02.2024 22:57 Ответить
це що в лісі вовк помер.?
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27.02.2024 22:57 Ответить
ну всё, тромб оторвался
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27.02.2024 22:57 Ответить
Это лучший комент )))
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27.02.2024 23:37 Ответить
Наочний вигляд диплоМАТичної щирості ЗЕвлади
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27.02.2024 22:57 Ответить
Какие-то носы у них одинаковые?
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27.02.2024 23:43 Ответить
Где то нервно заерзала на жопе мама Рима под недобрым взглядом папы Саши.
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28.02.2024 00:23 Ответить
Так це характерна риса отих всіх...ну, як так правильніше сказати, щоб не стати "розпалювачем міжнаціональної ворожнечі"
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28.02.2024 06:51 Ответить
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28.02.2024 08:05 Ответить
Опять двадцать пять
Так ты любишь путина , или нет?
Ты определись уже
Шо ты как говно в проруби?
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27.02.2024 22:59 Ответить
Щоб сидіти на енергетичній голці нафтопроводу "Дружба" і поставити нацбезпеку в залежність від Росатому- не потрібно мати спільний кордон з варварами.
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27.02.2024 22:59 Ответить
Не всі паприкаші однаково корисні!
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27.02.2024 23:00 Ответить
Звісно є. 1847 рік, 1958
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27.02.2024 23:00 Ответить
1956р
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27.02.2024 23:05 Ответить
Так, помилився
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27.02.2024 23:06 Ответить
Якесь придурочне. Викликайте йому вже ветеринарів!

Допомогати не хоче, кордонів не хоче..ну то розірвісь навпіл.
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27.02.2024 23:03 Ответить
А что случилось?
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27.02.2024 23:05 Ответить
З НАТО вже не хоче вийти?
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27.02.2024 23:05 Ответить
Я б порадив НАТО вказати Вітьку на двері і сказати йому, що в разі нападу рашки (після падіння України, якої він так домагається, для загарбання Закарпаття) 5 стаття Договору не діє. Тобто сам на сам, як 1956 році.
І побачимо такі метаморфози, які будуть гідні занесення до книги рекордів Гіннесса
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27.02.2024 23:34 Ответить
Тобто, це ***** сказало ротом Орбана.
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27.02.2024 23:16 Ответить
Щось Орбана не туди не занесло , мабуть газпромівське бабло
закінчилось
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27.02.2024 23:16 Ответить
А шо такоє ?!
Трошки Макрон в кулуарах розказав секретної інформації, що Європі піз................да прийде скоро?
І мадяри перші під плюху путінську попадуть!
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27.02.2024 23:18 Ответить
Що воно верзе? Мабуть, Павел не тієї кави налив? ))
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27.02.2024 23:33 Ответить
Тхне політичною повією… яку життя покидало…
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27.02.2024 23:33 Ответить
Невже роздуплився ???
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28.02.2024 00:03 Ответить
Орбан? Це ти? А шо такоє
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28.02.2024 00:05 Ответить
То есть, интерес в том, чтобы быть полностью ею оккупированной?
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28.02.2024 00:09 Ответить
Не вірю, що Туск з Павелом його так від***рили, що в нього в черепку щось (не мізки) перевернулось.
Скоріш за все, ця продажна мразіна знову за щось торгується з сусідами.
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28.02.2024 00:13 Ответить
московіти бабла не доплатили
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28.02.2024 01:18 Ответить
Ой, а шож такоя, алергія на рублі?
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28.02.2024 02:04 Ответить
Очкует, собака. Ему бы в идеале поделить Украину с мордором. Но нет, так не работает: или ты помогаешь Украине изо всех сил, или через 5 лет будешь воевать с СССР-2.
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28.02.2024 03:02 Ответить
Орбан без вказівки з лубянки нічього сам не каже.Як що він каже за "переговори як найшвидше"(загибель людей йому до одного місця) то зробіть висновки самі які зараз справи на рашці(та і у нього в Угорщині).
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28.02.2024 05:15 Ответить
То в нього особисте.
Кацапи при остаточному розрахунку фальшиві банкноти підсунули. Можна сказать, згвалтували Орбана. Пєчалька
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28.02.2024 05:21 Ответить
Хоче однією лупою на двох стільцях всидіти 🤬
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28.02.2024 05:28 Ответить
Да хватить, слухати орбана і вірити йому -дві несумісні речі. Сьогодні одне, завтра друге, все залежить від наповнення гаманця. Просто забули поповнити рахунок на картку, чекаємо проведення платежу...
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28.02.2024 07:01 Ответить
WTF? Жабі перестали платити кошти?!!! Чи що трапилось?
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28.02.2024 07:12 Ответить
...я за колгосп - тільки не в нашому селі, якось це тепер так виглядає))))
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28.02.2024 07:17 Ответить
Опомнился... Никто не хочет, и Украина. Для этого надо создать Белгородскую НР, Кубанскую НР, и т. д. И те не захотят. Непутёвая страна, никто не хочет такую соседку.
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28.02.2024 08:24 Ответить
Цікаво, він ідіот чи тільки прикидується?
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28.02.2024 09:30 Ответить
И рыбку съесть и на..уй сесть.
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28.02.2024 10:17 Ответить
 
 