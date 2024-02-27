Без помощи от США Украина будет терять территории, Конгресс должен действовать, - Белый дом

Если поддержка от США не поступит в Украину в течение месяца или двух, очень вероятно, что россияне достигнут больших территориальных достижений и будут иметь больше успехов на линии фронта как на востоке, так и на юге Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"У них заканчиваются боеприпасы, ситуация очень сложная. Я не буду предполагать, что они проигрывают войну в какой-то конкретный день, но они, безусловно, теряют территорию, которую они уже отвоевали у россиян, потому что они не могут, они не могут отразить их атаки", - заявил представитель Белого дома.

В этот же день президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и призвал их действовать во избежание "ужасных последствий бездействия" в отношении Украины. После встречи с президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопросы помощи Украине решат "своевременно", а приоритетами для США является защита границы и обеспечение работы правительства.

Комментируя слова спикера Джонсона, Кирби подчеркнул: вопрос помощи для Украины — безотлагательный.

"Говоря о "своевременной" помощи, что вы имеете в виду? Для украинских солдат на передовой своевременно означает сейчас. Пока мы возвращались с выходных, россияне начали захватывать новые города и села в Украине. Они продвигаются, это не замороженный конфликт, - напомнил он.

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Представитель администрации Байдена призвал Джонсона подтвердить свои слова действиями и немедленно выставить на голосование в Палате представителей законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине.