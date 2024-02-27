РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9102 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
5 535 57
Конгресс США (1209) США (24862) Кирби (449)

Без помощи от США Украина будет терять территории, Конгресс должен действовать, - Белый дом

джон,кірбі

Если поддержка от США не поступит в Украину в течение месяца или двух, очень вероятно, что россияне достигнут больших территориальных достижений и будут иметь больше успехов на линии фронта как на востоке, так и на юге Украины.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"У них заканчиваются боеприпасы, ситуация очень сложная. Я не буду предполагать, что они проигрывают войну в какой-то конкретный день, но они, безусловно, теряют территорию, которую они уже отвоевали у россиян, потому что они не могут, они не могут отразить их атаки", - заявил представитель Белого дома.

В этот же день президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и призвал их действовать во избежание "ужасных последствий бездействия" в отношении Украины. После встречи с президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопросы помощи Украине решат "своевременно", а приоритетами для США является защита границы и обеспечение работы правительства.

Комментируя слова спикера Джонсона, Кирби подчеркнул: вопрос помощи для Украины — безотлагательный.

"Говоря о "своевременной" помощи, что вы имеете в виду? Для украинских солдат на передовой своевременно означает сейчас. Пока мы возвращались с выходных, россияне начали захватывать новые города и села в Украине. Они продвигаются, это не замороженный конфликт, - напомнил он.

Читайте также: Зеленский о помощи от США: Решение нужно в течение месяца. Надежда на Конгресс есть, иначе, я не понимаю в каком мире мы начинаем жить

Представитель администрации Байдена призвал Джонсона подтвердить свои слова действиями и немедленно выставить на голосование в Палате представителей законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Клоунада дійшла і до США
Нах той цирк
Ви позорище
Україна стікає кров'ю, а вони в кеглі грають
показать весь комментарий
27.02.2024 23:35
+10
Конгрес каже, що діяти можна, але стільці (закриття кордону США) вперед!
Байден тупо міг би закрити кордон хоча б на кілька місяців (він уміє такі фінти робити), щоб Україна отримала зброю, але він тупо зливає Україну і звинувачує в цьому республіканців!
показать весь комментарий
27.02.2024 23:40
+8
будьте прокляты, гаранты х*вы.
показать весь комментарий
27.02.2024 23:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоунада дійшла і до США
Нах той цирк
Ви позорище
Україна стікає кров'ю, а вони в кеглі грають
показать весь комментарий
27.02.2024 23:35 Ответить
Має має де ваш ленд ліз піздуни демократи? Ну ******* не лопатою махати…..
показать весь комментарий
27.02.2024 23:37 Ответить
Массаж дерев'яновой ноги ці балачки
показать весь комментарий
27.02.2024 23:39 Ответить
Конгрес каже, що діяти можна, але стільці (закриття кордону США) вперед!
Байден тупо міг би закрити кордон хоча б на кілька місяців (він уміє такі фінти робити), щоб Україна отримала зброю, але він тупо зливає Україну і звинувачує в цьому республіканців!
показать весь комментарий
27.02.2024 23:40 Ответить
Але шо шо бідон наш чел
показать весь комментарий
27.02.2024 23:41 Ответить
скоріше за все з рф уже все порішали ! путін забирае те що йому віддають і те що ми втрачаемо ! Значить дійсно в цьому році кінець війні ...а от яка потім буде Україна (( Точно потрібно буде валити звідси !
показать весь комментарий
27.02.2024 23:58 Ответить
Тому Зеленський і прибрав Залужного з усією командою
показать весь комментарий
28.02.2024 00:15 Ответить
Ху-йло забере все, - тільки ідіоти вважають що він задовільниться окупованим шматком.
Не для того воно це все починало...
показать весь комментарий
28.02.2024 00:18 Ответить
Для цього підписують гарантії безпеки для України - Макрон сказав що війська НАТО або скоріше за все деяких країн НАТО будуть воювати на боці України !
показать весь комментарий
28.02.2024 00:49 Ответить
Це казка про білого бичка. ЇЇ вже всі аналітики розжували.
показать весь комментарий
28.02.2024 01:34 Ответить
Чим ті гарантії кращі від нікчемного угорського меморандуму ?
показать весь комментарий
28.02.2024 02:02 Ответить
будьте прокляты, гаранты х*вы.
показать весь комментарий
27.02.2024 23:41 Ответить
А що вони Вам Женя гарантували? Ви мабуть переплутали з московитами, які з нами підписали купу договорів і в тому числі про дружбу?
показать весь комментарий
28.02.2024 13:25 Ответить
Ось так від зволікання декількох пі*дарів джонсона та трампа у продовж доби гине не менше сотні українців … США та союзники взмозі це зупинити але політичні ігрища тієї демократії(за яку гинемо) та цінності можуть вартувати нам державності а в них закінчиться політична карьєра….. ціна дружби…..

нова бадьора реальність….
показать весь комментарий
27.02.2024 23:42 Ответить
4,4 млрд защурів Байден, а повинен у цьому Трамп. Зебіл детектід.
показать весь комментарий
28.02.2024 00:38 Ответить
А FPV может изменить ход истории ! Прогресс,!
показать весь комментарий
27.02.2024 23:44 Ответить
Їм поф. Своїх траблів повно.
показать весь комментарий
28.02.2024 00:09 Ответить
скоріше за все з рф уже все порішали ! путін забирае те що йому віддають і те що ми втрачаемо ! Значить дійсно в цьому році кінець війні ...а от яка потім буде Україна (( Точно потрібно буде валити звідси !
показать весь комментарий
27.02.2024 23:56 Ответить
действовать надо было раньше, Байдену.
показать весь комментарий
27.02.2024 23:57 Ответить
Нам потрібно готуватися діяти без американської допомоги. Проблема в тому що всі без винятку чиновники України не звикли приймати самостійні рішення і нести за них персональну, а не колективну відповідальність. Вони ледачі і на підсвідомому рівні чекають на "вказівку зверху". А наверху зараз "зеяющая пустота"...
показать весь комментарий
27.02.2024 23:58 Ответить
На жаль це неможливо фізично. Навіть у разі якщо прямо завтра золота рибка замінить нам всіх посадовців на суперпрофесіоналів. Ми не збудуємо за три місяці заводи по виробництву танків, ракет, артилерійських систем, літаків і многая,і многая. До цього йдуть десятиріччями.
показать весь комментарий
28.02.2024 01:37 Ответить
Для нас зараз найголовніше це боєкомплект. Багато можна виготовляти на існуючих заводах. Монтаж і запуск готової лінії займає місяць. Писали, наприклад, що міні заводик з виробництва снарядів коштує 10 лямів. Таких ліній можна придбати багато і суттєво покращити забезпечення ЗСУ. Ну не сидіти ж склавши руки...
показать весь комментарий
28.02.2024 02:11 Ответить
Інформація фейкова. У КНДР не має такої кількості снарядів для продажу від слова "зовсім". Навіть якщо повністю очистити з мітлою всі склади стільки не набереться. Диктатору з "голим задом" якось не комфортно. Так що не вірте. Та й такої кількості вагонів в КНДР теж немає.
показать весь комментарий
28.02.2024 19:40 Ответить
29 тисяч вагонів? Угу...угу... Довжина грузового вагону 13,8 метрів. Це означає поїзд довжиною 377 кілометрів вагонів без стиків. Брехня.
показать весь комментарий
28.02.2024 20:03 Ответить
Ок, як можна писати про когось, коли тільки ЗСУ і воює,а решта на диванах в коментах про донорів. Без мобілізації, свого виробництва зброї, єднання і волі ніяка Америка не змінить ситуацію.
показать весь комментарий
27.02.2024 23:59 Ответить
Вперед і з піснями. Добре з Дойчланд поради раздавати.
показать весь комментарий
28.02.2024 00:10 Ответить
А з Києва з дивана? То ще краще. Ви Залужного не відстояли, про що можна розмови вести. Стидоба від таких " патріотів".
показать весь комментарий
28.02.2024 00:51 Ответить
Ну так ви ж допомагали із-за кордону відстоювати !
показать весь комментарий
28.02.2024 02:08 Ответить
Коментуючи слова спікера Джонсона, наголосив: питання допомоги для України - невідкладне. Питання допомоги Україні-відкладено США вже на чотири місяці.
показать весь комментарий
28.02.2024 00:05 Ответить
https://www.facebook.com/reel/331390899897965 F-16 экзамен
показать весь комментарий
28.02.2024 00:10 Ответить
Та йдіть ви на х-уй. Півроку йде ця говорільня навіть діти вже розуміють що ніхто нічого робити не збирається. В першу чергу сам Байден.
Але оскільки виглядати повним обмудком не хочеться, то грають цю тупорилу Санту-Барбару. Вийди і скажи по чесноку як є, - ми ...ять, пі-дори і вас нає-бали, кинули, - як лайно при дорозі.
Греет егейн, карочє...
показать весь комментарий
28.02.2024 00:15 Ответить
Так за чим справа? Підключили Лендліз і поїхали надавати зброю Україні, тим більше, що для цього якраз і не потрібна згода Сенату! Але ні, треба на весь Світ теревенити про те, які ми гарні та пухнасті, і які бридкі Республіканці, особливо Трамп.
показать весь комментарий
28.02.2024 00:16 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2024 00:17 Ответить
У Европі зараз кошти збирають на закупку снарядів для України - можна було теж взяти участь у придбанні. Просто керівництво політично-війскове забезпечує своє майбутне після того як здасть Україну та виїде за кордон, або навпаки.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:27 Ответить
Доки головний союзник України у війні з пітьмою потонув у дискусіях щодо військової допомоги, у нас в тилу - суцільна зрада і саботаж!
Так, військовий експерт та історик Дмитро Снєгирьов вказав на величезну проблему, пов'язану з нашими оборонними лініями. Йдеться про те, що, як виявляється, будівництво фортифікаційних споруд проводять за допомогою тендерів:
"Замість використання інженерних військ і зусиль місцевих військово-цивільних адміністрацій, проводяться тендери, які або скасовуються, або, скажімо так, визнаються такими, що не відбулися через відсутність пропозицій. Це взагалі парадоксальна ситуація!
Для розуміння, окупанти діяли набагато прагматичніше в будівництві своєї лінії Суровікіна", підкреслив Снєгирьов.
"Вони дали розпорядження на промислові підприємства, що їм потрібно те й те, і вказали терміни виконання. Відповідно інженерна техніка просто реквізувалася для потреб окупаційної армії.
Чому у нас через тендери оголошують? Це питання. Більше того, вартість тендеру взводного опорного пункту у Запорізькій області (це навіть не ротний) - 117 млн грн. Але навіть на таку кількість державних грошей не знайшлося бажаючих, і тендер було скасовано. І жодних пояснень з боку Запорізької ОВА", - сказав військовий експерт. "Лише за місяць новопризначений голова Запорізької обласної військової адміністрації Федоров вийшов і заявив, що ми, виявляється, не тому не будуємо, що не хочемо будувати, а щоб вороги не здогадалися, де ми будуватимемо. Розумієте ступінь ідіотизму? Російський наступ у розпалі, а ми тендери проводимо і їх скасовуємо. Та ж ситуація, мабуть, була і в Ласточкино", - озвучив неприємну правду Снєгирьов.
Джерело - https://www.youtube.com/watch?v=ABuU4kDmEfc тут .
показать весь комментарий
28.02.2024 00:27 Ответить
запорізька ова чекає на своїх освоюодітелей - шо тут не зрозуміло.
показать весь комментарий
28.02.2024 07:29 Ответить
для українських солдатів на передовій, "своєчасно" означає зараз.

не зараз, а позавчора!!
показать весь комментарий
28.02.2024 01:49 Ответить
Идет вешанье лапши населению Украины, как своими пропагагандистами, так и зарубежными....
За последние 3 года, миллионы мигрантов проникли в США: уголовники, терррористы......, США вынуждены ввести , впервые, наивысший уровень террористической опасности, даже, 11 сентября 2021, этот уровень не был введен.
Есть вероятность, часть мигрантов, не что иное, как будущие штурмовые отряды, которые ждут приказа...
Если это произойдет, США будет не до Украины.....

Жаль, что демпартия отказывается голосовать, отдельно: пакет Украине, Израилю, Тайваню, Газе...
Понятно, если голосовать отдельно, Газу провалят и не получит 10 млрд. долларов, а демпартия не получит голоса избирателей, сторонников террористов Хамас.
показать весь комментарий
28.02.2024 02:58 Ответить
Давите на этого мутабора Джонсона, он уже почти дрогнул
показать весь комментарий
28.02.2024 05:23 Ответить
Мокрый нам поможет , введет войска
показать весь комментарий
28.02.2024 07:09 Ответить
https://youtu.be/ReMXhvJLLLI?si=vnKMQbdIsGN6A2oe https://youtu.be/ReMXhvJLLLI?si=vnKMQbdIsGN6A2oe...

Де та на чому Голобородьки крадуть бюджет ...це капець...😭
показать весь комментарий
28.02.2024 07:32 Ответить
https://youtu.be/nm0FbQ25YW4?si=Sn_4TC_L6MLZZE2q ...

Про допомогу Франции.. каже Портников ✌️
показать весь комментарий
28.02.2024 07:48 Ответить
Блеяния беспомощных овец из за океана.
показать весь комментарий
28.02.2024 09:36 Ответить
 
 