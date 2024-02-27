Без помощи от США Украина будет терять территории, Конгресс должен действовать, - Белый дом
Если поддержка от США не поступит в Украину в течение месяца или двух, очень вероятно, что россияне достигнут больших территориальных достижений и будут иметь больше успехов на линии фронта как на востоке, так и на юге Украины.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"У них заканчиваются боеприпасы, ситуация очень сложная. Я не буду предполагать, что они проигрывают войну в какой-то конкретный день, но они, безусловно, теряют территорию, которую они уже отвоевали у россиян, потому что они не могут, они не могут отразить их атаки", - заявил представитель Белого дома.
В этот же день президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса и призвал их действовать во избежание "ужасных последствий бездействия" в отношении Украины. После встречи с президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что вопросы помощи Украине решат "своевременно", а приоритетами для США является защита границы и обеспечение работы правительства.
Комментируя слова спикера Джонсона, Кирби подчеркнул: вопрос помощи для Украины — безотлагательный.
"Говоря о "своевременной" помощи, что вы имеете в виду? Для украинских солдат на передовой своевременно означает сейчас. Пока мы возвращались с выходных, россияне начали захватывать новые города и села в Украине. Они продвигаются, это не замороженный конфликт, - напомнил он.
Представитель администрации Байдена призвал Джонсона подтвердить свои слова действиями и немедленно выставить на голосование в Палате представителей законопроект о дополнительном финансировании, включающий помощь Украине.
Пожалуйста, подождите...
Нах той цирк
Ви позорище
Україна стікає кров'ю, а вони в кеглі грають
Байден тупо міг би закрити кордон хоча б на кілька місяців (він уміє такі фінти робити), щоб Україна отримала зброю, але він тупо зливає Україну і звинувачує в цьому республіканців!
Не для того воно це все починало...
нова бадьора реальність….
Але оскільки виглядати повним обмудком не хочеться, то грають цю тупорилу Санту-Барбару. Вийди і скажи по чесноку як є, - ми ...ять, пі-дори і вас нає-бали, кинули, - як лайно при дорозі.
Греет егейн, карочє...
Так, військовий експерт та історик Дмитро Снєгирьов вказав на величезну проблему, пов'язану з нашими оборонними лініями. Йдеться про те, що, як виявляється, будівництво фортифікаційних споруд проводять за допомогою тендерів:
"Замість використання інженерних військ і зусиль місцевих військово-цивільних адміністрацій, проводяться тендери, які або скасовуються, або, скажімо так, визнаються такими, що не відбулися через відсутність пропозицій. Це взагалі парадоксальна ситуація!
Для розуміння, окупанти діяли набагато прагматичніше в будівництві своєї лінії Суровікіна", підкреслив Снєгирьов.
"Вони дали розпорядження на промислові підприємства, що їм потрібно те й те, і вказали терміни виконання. Відповідно інженерна техніка просто реквізувалася для потреб окупаційної армії.
Чому у нас через тендери оголошують? Це питання. Більше того, вартість тендеру взводного опорного пункту у Запорізькій області (це навіть не ротний) - 117 млн грн. Але навіть на таку кількість державних грошей не знайшлося бажаючих, і тендер було скасовано. І жодних пояснень з боку Запорізької ОВА", - сказав військовий експерт. "Лише за місяць новопризначений голова Запорізької обласної військової адміністрації Федоров вийшов і заявив, що ми, виявляється, не тому не будуємо, що не хочемо будувати, а щоб вороги не здогадалися, де ми будуватимемо. Розумієте ступінь ідіотизму? Російський наступ у розпалі, а ми тендери проводимо і їх скасовуємо. Та ж ситуація, мабуть, була і в Ласточкино", - озвучив неприємну правду Снєгирьов.
Джерело - https://www.youtube.com/watch?v=ABuU4kDmEfc тут .
не зараз, а позавчора!!
За последние 3 года, миллионы мигрантов проникли в США: уголовники, терррористы......, США вынуждены ввести , впервые, наивысший уровень террористической опасности, даже, 11 сентября 2021, этот уровень не был введен.
Есть вероятность, часть мигрантов, не что иное, как будущие штурмовые отряды, которые ждут приказа...
Если это произойдет, США будет не до Украины.....
Жаль, что демпартия отказывается голосовать, отдельно: пакет Украине, Израилю, Тайваню, Газе...
Понятно, если голосовать отдельно, Газу провалят и не получит 10 млрд. долларов, а демпартия не получит голоса избирателей, сторонников террористов Хамас.
Де та на чому Голобородьки крадуть бюджет ...це капець...😭
Про допомогу Франции.. каже Портников ✌️