Франция планирует увеличить в этом году производство 155 мм снарядов до 5 тыс. в месяц

В Министерстве обороны Франции заявили о планах производить до 5 тысяч 155-мм снарядов в месяц в 2024 году.

Соответствующее заявление министр обороны Себастьян Лекорню сделал во время слушаний в Национальном собрании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

"Я очень надеюсь, что мы сможем производить от 4000 до 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц", - отметил Лекорню.

Министр напомнил, что в начале вторжения РФ в Украину Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2000 в 2023 году.

Чиновник указал, что в феврале Франция вышла на уровень производства 3000 снарядов в месяц, однако показатель все еще низкий. Лекорню объяснил, что сейчас есть проблемы с порохом и производственными линиями и добавил, что оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в производство и открыть дополнительную линию.

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