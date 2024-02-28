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боеприпасы (2284) Франция (3354) Лекорню Себастьян (54)

Франция планирует увеличить в этом году производство 155 мм снарядов до 5 тыс. в месяц

боєприпаси,снаряди

В Министерстве обороны Франции заявили о планах производить до 5 тысяч 155-мм снарядов в месяц в 2024 году.

Соответствующее заявление министр обороны Себастьян Лекорню сделал во время слушаний в Национальном собрании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

"Я очень надеюсь, что мы сможем производить от 4000 до 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц", - отметил Лекорню.

Министр напомнил, что в начале вторжения РФ в Украину Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2000 в 2023 году.

Чиновник указал, что в феврале Франция вышла на уровень производства 3000 снарядов в месяц, однако показатель все еще низкий. Лекорню объяснил, что сейчас есть проблемы с порохом и производственными линиями и добавил, что оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в производство и открыть дополнительную линию.

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Топ комментарии
+9
на колінках в гаражі?
5 штук на місяць - це 166 на добу - 7 снарядів на годину - вісім хвилин на снаряд... Так це ж на одному станкові вони збираються точити ті болванки??? точно шо в гаражі
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28.02.2024 00:19
+6
Усього лишень 5000 на місяць і вони блокують закупівлю снарядів за межами ЄС? А як з виробництвом менше 5000 на місяць вони планували 1 000 000 за рік поставити?
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28.02.2024 00:15
+5
Это какой-то ПОЗОР...
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28.02.2024 00:12
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Уффффф це перемога….
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28.02.2024 00:11 Ответить
Это какой-то ПОЗОР...
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28.02.2024 00:12 Ответить
Ну никто в нато в окопные войны воевать не будет там авиа на первом месте,это злыдни артой да калашматами штурмуют на бмп,ну у кацев еще кабы есть
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28.02.2024 00:13 Ответить
кому ти пояснюєш, вони тут всю НАТУ захищають
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28.02.2024 00:32 Ответить
По этому "глупые" американцы планируют увеличить производство данных снарядов до 100т. в месяц в 2025 году... Наверное у них авиации нет, на артиллерию надеяться.
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28.02.2024 00:45 Ответить
Авіа на кожного злидня з калашматом по-перше не вистачить, а по-друге - ппо у москалів теж є.
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28.02.2024 07:10 Ответить
Усього лишень 5000 на місяць і вони блокують закупівлю снарядів за межами ЄС? А як з виробництвом менше 5000 на місяць вони планували 1 000 000 за рік поставити?
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28.02.2024 00:15 Ответить
200 місяців = 17 років
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28.02.2024 00:21 Ответить
У ЄС не одна Франція і плюс планували в інших країн закуповувати. Але все одно нереалістичні цифри виходять
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28.02.2024 00:44 Ответить
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28.02.2024 00:15 Ответить
на колінках в гаражі?
5 штук на місяць - це 166 на добу - 7 снарядів на годину - вісім хвилин на снаряд... Так це ж на одному станкові вони збираються точити ті болванки??? точно шо в гаражі
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28.02.2024 00:19 Ответить
І ті самі цифри для реального бою. 7 снарядів на годину випустити при захисті тієї ж Авдіївки
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28.02.2024 00:50 Ответить
У Франции около 100 ед. 155мм артиллерии, им больше и не нужно. Большая часть идет в Украину.
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28.02.2024 00:24 Ответить
Ну как бы вся артиллерия НАТО использует унифицированные снаряды, может другим странам данные снаряды понадобится. Или в случае чего, каждый сам за себя будет?
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28.02.2024 00:48 Ответить
Вверху не надеяться ( на артиллерию ) , а надеются . Не понадобится , а понадобятся . Ты уроки сделал ?
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28.02.2024 11:13 Ответить
А Північна Корея, хоча там всі ходять з голою сракою, клепає в рази більше снарядів за цей же проміжок часу і відправляє на кацапстан. Диктатури у переведенні на військові рейки діють значно швидше, ніж демократичні країни
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28.02.2024 00:26 Ответить
З чого ви узяли цю маячню про "цей же проміжок часу"? Вони той мульон роками клепали і наступного мульона вже не буде.
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28.02.2024 07:06 Ответить
Наступний вже є. А той же самий кацапстан клепає мінімум по 15000 снарядів на день.
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28.02.2024 12:15 Ответить
У цей час сраний КНДР на воді та рисі кацапам контейнери з десятком тисяч снарядів на конвеєрі висилає
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28.02.2024 00:42 Ответить
Які десяток років вироблялись і в яких строки зберігання вже вийшли...
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28.02.2024 07:07 Ответить
если это речь про эскалибуры, то это одно дело - а если про обычную арту - то другое.
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28.02.2024 01:19 Ответить
Аби забезпечити Україну артилерійськими ************ в достатній кількості, європейському ВПК знадобиться від 7 до 14 років.

Норвежці підрахували, що сьогодні уся Європа сукупно здатна виробляти близько 500 тисяч артилерійських *********** на рік. Тоді як потреба України становить близько 600 тисяч *********** на місяць.

Тобто, аби забезпечити річну потребу ЗСУ у *********** із темпами стрільби у 20 тисяч снарядів на день, Європі за нинішніх темпів виробництва знадобиться близько 14 років.
Якщо темпи стрільби знизити до 10 тисяч *********** на день (300 тисяч на місяць), то Європа зможе покрити річні витрати ЗСУ за сім років.
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28.02.2024 01:24 Ответить
Хоч у Європі і є "обережний оптимізм" щодо довгострокових планів зі збільшення виробництва ***********, але "існує дуже жорстка стеля того, як швидко такі необхідні снаряди можуть досягти українського війська" і що Україна вимушена миритися з отакою суворою реальністю.

Разом з тим, не варто забувати, що сьогодні головним донором *********** для ЗСУ є США, які з початку повномасштабного вторгнення поставили понад 2 млн ***********
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28.02.2024 01:28 Ответить
Тоді як потреба України становить близько 600 тисяч *********** на місяць. -Це якщо в ідеалі, наразі навіть в РФ немає такої кількості снарядів
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28.02.2024 02:27 Ответить
Від вересня 2023 року Північна Корея поставила Росії більше 10 тисяч контейнерів із ************ або матеріалами, які пов'язані з ************.

Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на інформаційний бюлетень https://www.state.gov/imposing-measures-in-response-to-navalnys-death-and-two-years-of-russias-full-scale-war-against-ukraine/ Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) про осіб та компанії, щодо яких запроваджуються санкції.
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28.02.2024 01:49 Ответить
Не забувайте - крім цього вони також подарують Україні 8 Scalpels. Так що всі - мовчіть.
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28.02.2024 02:56 Ответить
Бо 8 Scalps - це на 1 атаку...на ОДНУ.
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28.02.2024 12:16 Ответить
Це на 1 день для стримування кацапні 🤦🤦🤦
Пздц роздупліться, насувається велика війна, а ви ****** страждаєте
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28.02.2024 05:27 Ответить
При большой войне те снаряды нах не надо будут в 90%,ракетами будут кацев закидывать с флота и воздуха,или ты думаешь что питер будут фины артой сносить?))))еще скажи на хамви ермитаж штурмовать)
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28.02.2024 05:54 Ответить
За 22 рік французи виготовили 1 млн.383 т.автомобілів.Я розумію,що снаряд набагато складніший,чим ******* авто,але навіть в сараях Пакистану,на коліні,змогли б напильником виробити більше.
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28.02.2024 05:52 Ответить
Це мова про сільський, снарядний кооператив?
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28.02.2024 06:18 Ответить
Нам потрібна така кількість на 1 день війни
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28.02.2024 06:42 Ответить
"планує", їхню мать...
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28.02.2024 07:05 Ответить
сором
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28.02.2024 07:46 Ответить
Цікаво, яка кількість снарядів великого калібру була знищена внаслідок
диверсій на артскладах у 2009-2019рр. Плюс планова утилізація. Хто знає?
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28.02.2024 08:39 Ответить
Это они специально анонсируют что бы ***** не волновался что у Украины будет много снарядов.
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28.02.2024 09:49 Ответить
 
 