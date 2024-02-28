Франция планирует увеличить в этом году производство 155 мм снарядов до 5 тыс. в месяц
В Министерстве обороны Франции заявили о планах производить до 5 тысяч 155-мм снарядов в месяц в 2024 году.
Соответствующее заявление министр обороны Себастьян Лекорню сделал во время слушаний в Национальном собрании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
"Я очень надеюсь, что мы сможем производить от 4000 до 5000 боеприпасов калибра 155 миллиметров в месяц", - отметил Лекорню.
Министр напомнил, что в начале вторжения РФ в Украину Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2000 в 2023 году.
Чиновник указал, что в феврале Франция вышла на уровень производства 3000 снарядов в месяц, однако показатель все еще низкий. Лекорню объяснил, что сейчас есть проблемы с порохом и производственными линиями и добавил, что оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в производство и открыть дополнительную линию.
Пожалуйста, подождите...
5 штук на місяць - це 166 на добу - 7 снарядів на годину - вісім хвилин на снаряд... Так це ж на одному станкові вони збираються точити ті болванки??? точно шо в гаражі
Норвежці підрахували, що сьогодні уся Європа сукупно здатна виробляти близько 500 тисяч артилерійських *********** на рік. Тоді як потреба України становить близько 600 тисяч *********** на місяць.
Тобто, аби забезпечити річну потребу ЗСУ у *********** із темпами стрільби у 20 тисяч снарядів на день, Європі за нинішніх темпів виробництва знадобиться близько 14 років.
Якщо темпи стрільби знизити до 10 тисяч *********** на день (300 тисяч на місяць), то Європа зможе покрити річні витрати ЗСУ за сім років.
Разом з тим, не варто забувати, що сьогодні головним донором *********** для ЗСУ є США, які з початку повномасштабного вторгнення поставили понад 2 млн ***********
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на інформаційний бюлетень https://www.state.gov/imposing-measures-in-response-to-navalnys-death-and-two-years-of-russias-full-scale-war-against-ukraine/ Державного департаменту Сполучених Штатів Америки (США) про осіб та компанії, щодо яких запроваджуються санкції.
Пздц роздупліться, насувається велика війна, а ви ****** страждаєте
диверсій на артскладах у 2009-2019рр. Плюс планова утилізація. Хто знає?