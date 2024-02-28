Надеюсь, что недавнее решение Дании прислать все свои боеприпасы в Украину вдохновит других, – премьер Эстонии Калас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеется, что решение Дании прислать все свои боеприпасы в Украину станет примером для других стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

"Мы не можем зря тратить время, потому что Украина в первую очередь нуждается в срочной помощи с оружием. Я надеюсь, что недавнее решение Дании прислать все свои боеприпасы в Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи", - отметила премьер-министр Эстонии.

Кроме того, она добавила, что Эстония будет предоставлять Украине в течение следующих 4 лет военную поддержку в размере 0,25% от собственного ВВП.

"Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией в течение следующих четырех лет будет составлять 0,25% от нашего ВВП. Призываем все другие государства, поддерживающие Украину, взять на себя аналогичное обязательство. Я рада, что это предложение находит поддержку среди союзников и партнеров", – подчеркнула Каллас.

Она подчеркнула, что единство – самая сильная валюта.

"Вместе мы можем помочь Украине выиграть эту войну. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Наши войска сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы", - добавила она.

Напомним, ранее Дания решила передать Украине всю свою артиллерию.

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