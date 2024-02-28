Надеюсь, что недавнее решение Дании прислать все свои боеприпасы в Украину вдохновит других, – премьер Эстонии Калас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас надеется, что решение Дании прислать все свои боеприпасы в Украину станет примером для других стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
"Мы не можем зря тратить время, потому что Украина в первую очередь нуждается в срочной помощи с оружием. Я надеюсь, что недавнее решение Дании прислать все свои боеприпасы в Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи", - отметила премьер-министр Эстонии.
Кроме того, она добавила, что Эстония будет предоставлять Украине в течение следующих 4 лет военную поддержку в размере 0,25% от собственного ВВП.
"Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией в течение следующих четырех лет будет составлять 0,25% от нашего ВВП. Призываем все другие государства, поддерживающие Украину, взять на себя аналогичное обязательство. Я рада, что это предложение находит поддержку среди союзников и партнеров", – подчеркнула Каллас.
Она подчеркнула, что единство – самая сильная валюта.
"Вместе мы можем помочь Украине выиграть эту войну. У нас есть ресурсы, экономическая мощь и знания. Наши войска сильнее российских, и мы не должны бояться своей собственной силы", - добавила она.
Напомним, ранее Дания решила передать Украине всю свою артиллерию.
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Чому ви путіноїди такі тупорилі, що навіть не вмієте тонко вести свою пропаганду, бо виходить від вас тільки якийсь один маразм?
А сам в это время разъезжает по Европе и левой рукой выпрашивает снаряды и их оплату.
Страны Европы сбрасываются деньгами, чтобы купить снаряды (например, 800 000 шт), найденные ими, а правительство снаряды не ищет и только ждет, что им кто-то купит уже найденные на свои деньги.
На снарядах типа, не украдешь, а на дорогах технология дерибана уже отработана и сбоев не дает.
Так куда чиновникам при власти лучше для своего кармана потратить деньги?
А если что, то у них в Европе и США уже куплены квартиры и открыты счета.
Через несколько часов с прилипшими деньгами и выведенными в оффшоры, они будут за границей.
Война для них не война, а новые открывшиеся возможности.
Маленькій країні з великим серцем...
Адекватні люди розуміють, що вразі поразки України, їм ці набої не допоможуть.
Так само як і захист від НАТО, після вчорашньої заяви Макрона...
Европейцы должны использовать шанс уничтожить варваров в буферной для них зоне.
0,25 процента. А почему не 2,5%. Это не Украине, а себе впервую очередь.
ВВП Эстонии и Латвии около 40 млрд. А Литвы 70 млрд.
И самое главное, вы даёте Украине не деньги, а снаряды чтобы убивать общих врагов. Террористов с раши.