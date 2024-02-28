Россияне разослали план явки на "выборах президента РФ" руководителям госучреждений на ВТО, - Центр национального сопротивления

На оккупированных территориях руководители госучреждений получили план явки на выборах президента РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На России, а также временно оккупированных территориях, начинается пропагандистское шоу с названием "выборы президента РФ", цель которого создать коллективную ответственность за преступления кремля", - говорится в сообщении. Чтобы таким образом засвидетельствовать "поддержку со стороны россиян политики своего диктатора владимира путина, а также "легализовать" оккупацию ВОТ путем рисования явки. Для этого всем коллаборантам поставили задачу обеспечить норму явки на определенный участок от каждого предприятия или учреждения".

В ЦНС рассказывают, что все руководители "учебных заведений" и других фейковых структур на временно оккупированных территориях получили план по явке подчиненных на "избирательные участки".

В то же время руководителей предупредили, что благодаря видеонаблюдению с системой распознавания лиц на участках будет известно, был ли выполнен план и пригрозили последствиями в случае его невыполнения.

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