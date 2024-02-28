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Россияне разослали план явки на "выборах президента РФ" руководителям госучреждений на ВТО, - Центр национального сопротивления

цнс

На оккупированных территориях руководители госучреждений получили план явки на выборах президента РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"На России, а также временно оккупированных территориях, начинается пропагандистское шоу с названием "выборы президента РФ", цель которого создать коллективную ответственность за преступления кремля", - говорится в сообщении. Чтобы таким образом засвидетельствовать "поддержку со стороны россиян политики своего диктатора владимира путина, а также "легализовать" оккупацию ВОТ путем рисования явки. Для этого всем коллаборантам поставили задачу обеспечить норму явки на определенный участок от каждого предприятия или учреждения".

В ЦНС рассказывают, что все руководители "учебных заведений" и других фейковых структур на временно оккупированных территориях получили план по явке подчиненных на "избирательные участки".

В то же время руководителей предупредили, что благодаря видеонаблюдению с системой распознавания лиц на участках будет известно, был ли выполнен план и пригрозили последствиями в случае его невыполнения.

Читайте также: На ВОТ россияне будут фиксировать явку на "выборах" президента РФ с помощью видеонаблюдения, - Центр нацсопротивления
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Топ комментарии
+2
що за слово "держустанови", стосовно ТОТ - в заголовку?
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28.02.2024 02:08
+2
На жаль до агонії ще декілька кроків. Це таке собі "побєдобєсіє".
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28.02.2024 04:08
+2
Рашка ще ні однієї війни не виграла якщо Україна не на її боці. То ж висновки прості - українці і є народом переможцем.
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28.02.2024 04:58
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що за слово "держустанови", стосовно ТОТ - в заголовку?
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28.02.2024 02:08 Ответить
Розіслали разом із результатами тих "виборів"?
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28.02.2024 02:22 Ответить
Крах русні буде дуже болючим. Ніякі дії їх вже не спасуть. Це агонія
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28.02.2024 03:39 Ответить
На жаль до агонії ще декілька кроків. Це таке собі "побєдобєсіє".
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28.02.2024 04:08 Ответить
Рашка ще ні однієї війни не виграла якщо Україна не на її боці. То ж висновки прості - українці і є народом переможцем.
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28.02.2024 04:58 Ответить
Дурдом в Рашке рулит!!!
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28.02.2024 03:53 Ответить
Мрія Зелупмана.
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28.02.2024 04:15 Ответить
зєрмакі вчиться як вибори робити
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28.02.2024 08:20 Ответить
Результаты выборов уже известны. Необходимо просто создать видимость всеобщего одобрям с танцами и бубнами. Или провести карнавал по кацапски
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28.02.2024 09:22 Ответить
 
 