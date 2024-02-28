Ситуация на поле боя в Украине "очень серьезная", военные ощущают нехватку боеприпасов из-за задержки с пакетом помощи от США, - Госдепартамент

У украинских войск на передовой нет достаточно боеприпасов, необходимых для отпора российской агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Они продолжают храбро воевать, они продолжают мужественно бороться, у них все еще есть вооружения и боеприпасы, которые могут использовать, но теперь им приходится экономить их, потому что Конгресс США не смог принять меры", - сказал Миллер.

Он добавил, что США надеются, что защитники Украины и дальше "продолжат храбро воевать и добиваться успехов, как они в последнее время это делали, прежде всего в Черном море, но им будет значительно сложнее, если у них нет доступа к необходимым боеприпасам".

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Миллер отметил, что президент США Джо Байден продолжает настаивать на принятии финансирования для Киева в Конгрессе

"Мы убеждены, если Палата представителей вынесет на голосование вопрос помощи Украине, она будет принята. И поэтому мы вновь призываем Конгресс выполнить свой долг, провести это голосование и оказать помощь украинской армии, которая в этом крайне нуждается", - подчеркнул он.