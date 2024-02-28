Украина вряд ли сможет осуществить новое контрнаступление к позднему лету, - командующий ВС Великобритании Радакин

Украина столкнулась со сложной ситуацией на поле боя из-за нехватки боеприпасов. В таком невыгодном положении страна будет находиться в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

"В настоящее время Украина столкнулась со сложной ситуацией на суше, где ее армия "борется с боеприпасами и запасами", поскольку военная помощь со стороны Соединенных Штатов Америки (США) приостановлена республиканцами в Конгрессе, а Европа до сих пор не может восполнить этот пробел. Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев", – подчеркнул Радакин.

Он предположил, что Украина вряд ли сможет осуществить новое контрнаступление к позднему лету, а вероятнее всего, это может произойти уже в следующем году.

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По словам Радакина, между союзниками по НАТО ведутся разговоры о том, "как мы можем усилить нашу поддержку Украины". Как ожидается, новые объявления по этому вопросу прозвучат на июльском саммите НАТО в Вашингтоне или накануне мероприятия.