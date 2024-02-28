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Великобритания (4725) Украина (44300) боевые действия (3480)

Украина вряд ли сможет осуществить новое контрнаступление к позднему лету, - командующий ВС Великобритании Радакин

війна,зсу

Украина столкнулась со сложной ситуацией на поле боя из-за нехватки боеприпасов. В таком невыгодном положении страна будет находиться в течение нескольких месяцев, пока Запад не согласует дальнейшие шаги в поддержку Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

"В настоящее время Украина столкнулась со сложной ситуацией на суше, где ее армия "борется с боеприпасами и запасами", поскольку военная помощь со стороны Соединенных Штатов Америки (США) приостановлена республиканцами в Конгрессе, а Европа до сих пор не может восполнить этот пробел. Я думаю, что это затруднительное положение, которое, вероятно, продлится по крайней мере следующие несколько месяцев", – подчеркнул Радакин.

Он предположил, что Украина вряд ли сможет осуществить новое контрнаступление к позднему лету, а вероятнее всего, это может произойти уже в следующем году.

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По словам Радакина, между союзниками по НАТО ведутся разговоры о том, "как мы можем усилить нашу поддержку Украины". Как ожидается, новые объявления по этому вопросу прозвучат на июльском саммите НАТО в Вашингтоне или накануне мероприятия.
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Топ комментарии
+7
Українці самі себе здали - у 19, у крайньому випадку миролюбива більшість на чолі з членограєм. Хоча рашистьски снаряди не обирають за мир ти був чи ні
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28.02.2024 07:17
+6
Ну якщо у нас не задіяно 70% особового складу в воєнних діях, то в ілюзії живемо ми...
Я вже мовчу за тих хто мав би виконувати свій конституційний обов'язок, захищати цілісність держави, і народ України...
Вони ж бачать кількісний склад, і ведуть розрахунок з стратегічної точки зору. а по факту у нас брак людей на нулі, зате купа під-рів, жодного дня не бувши на фронті, отримує бойові виплати.....
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28.02.2024 07:36
+4
Не допоможете, то до раннього літа наступ може бути вже не в Україні. А десь західніше.
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28.02.2024 06:56
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Правила форума Совет форумчан
Українці самі себе здали - у 19, у крайньому випадку миролюбива більшість на чолі з членограєм. Хоча рашистьски снаряди не обирають за мир ти був чи ні
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28.02.2024 07:17 Ответить
Не допоможете, то до раннього літа наступ може бути вже не в Україні. А десь західніше.
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28.02.2024 06:56 Ответить
про який контрнаступ вони марять ? 2 рік живуть в ілюзії
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28.02.2024 06:58 Ответить
Ну якщо у нас не задіяно 70% особового складу в воєнних діях, то в ілюзії живемо ми...
Я вже мовчу за тих хто мав би виконувати свій конституційний обов'язок, захищати цілісність держави, і народ України...
Вони ж бачать кількісний склад, і ведуть розрахунок з стратегічної точки зору. а по факту у нас брак людей на нулі, зате купа під-рів, жодного дня не бувши на фронті, отримує бойові виплати.....
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28.02.2024 07:36 Ответить
Одних штабів скоро і в ротах будуть, а на нулі ще убд попождеш щоб отримати . А вони родинами вже поотримувал
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28.02.2024 10:02 Ответить
Та який нах контрнаступ, ви що мозгами поїхали? Зовсім насрати на те скільки українців гине цим підбурювачам-бритам.
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28.02.2024 07:07 Ответить
Сирського не для того призначали !
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28.02.2024 07:17 Ответить
Бубочка ще старий не закінчив ,три міста бере,цапи в Бахмуті оточені з трьох сторін ,Залужного з генералами що ховали війська і покрали наступи переможено, ***** заганяє хабаря Єрмаку щоб той нарешті відніс депешу з телеграфу 17 року про поразку цапів і умови передачі всіх коштів на 95 квартал,поляки позорно втікали з кордонів від Шмигаля, Трама зашугали приводом в Україну, він ховається під Конгресом і готовий віддати всю зброю , всі контракти, і всі готелі і конкурс красоти Бубочці....Дайте Владіміру перепочити а то ще й за вас візьметься.
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28.02.2024 07:30 Ответить
Етнічні Українці як нація майже зникла,їх землі заселили манкурти про що ви тут сперечаєтеся,спершу погляньте уважно кожен на себе і запитайте себе-Хто я є ?
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28.02.2024 07:45 Ответить
поки Захід не погодить подальші кроки на підтримку Києва
Не погодить, русня не дозволить.
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28.02.2024 08:26 Ответить
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28.02.2024 08:32 Ответить
Наступ проводять при надлишку ресурсів, при їх нестачі діють від оборони. Сунь цзи
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28.02.2024 08:59 Ответить
С такими союзниками даже не получится удержать то что есть.
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28.02.2024 09:43 Ответить
Ну так времени мало. тут столько еще надо успеть сделать..... Растрындеть всему миру про контранступ. Где и когда и какими силами. Надо ж еще дать возможности шпионам врага на те планы посмотреть что бы им было все понятно. Надо еще гундосе покататься по заграницах с тем планом. Ну вот аккурат к ноябрю можно и начинать. Строго по направлениям известным врагу!
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28.02.2024 12:46 Ответить
Про який контрнаступ взагалі може йтися? Не буде ніякого контрнаступу у цьому році. За цей рік можна лише підготуватися для наступу на слідуючий рік. А так як немає ніякої підготовки і її не буде. Як не було увесь 23 рік, то ніякого наступу не буде. Ми навіть теперішні позиції не втримаємо, бо кацапи не зупиняються ні на хвилину. А в нас кожен день 400млн.грн офіційно програється в онлайн казино. В той час всі додати в районі 100 млн. грн. Доходить до того, що ЗСУ мають обороняти себе, а не міста, я не кажу вже про села. Як жителі прифронтових міст підготують оборону така вона і буде. Про який контрнаступ може йти мова. Ха ха ха.
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28.02.2024 12:56 Ответить
 
 