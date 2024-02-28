За сутки на фронте 96 боестолкновений, россияне атакуют на 7 направлениях, - Генштаб

Всего враг нанес 8 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В конце минувших суток атаковал 10 БпЛА типа "Shahed".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В конце прошедших суток, российские оккупанты атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 10 БПЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Чернецкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка, Пустогород Сумской области; Бологовка, Ивановка, Берестово Харьковской области; Выемка, Веселое, Богдановка, Дружба, Новоселовка Первая, Первомайское, Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Работино Запорожской области; Молодежное Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем было более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении силы обороны отразили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отбиты еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

Ситуация на Юге

На Орихивском направлении силами обороны отражены 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны дальше продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.

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