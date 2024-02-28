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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) ликвидация (3141) уничтожение (6257)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 412 610 человек (+1060 за сутки), 342 самолета, 6570 танков, 10 029 артсистем, 12 508 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 412 610 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 412610 (+1060) человек,

танков ‒ 6570 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 12508 (+14) ед,

артиллерийских систем – 10029 (+20) ед,

РСЗО – 1000 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 688 (+2) ед,

самолетов – 342 (+2) ед,

вертолетов – 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7753 (+24),

крылатые ракеты ‒ 1912 (+0),

корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед,

специальная техника ‒ 1594 (+6)

Также читайте: Армия РФ имеет нестандартный взгляд на допустимый уровень потерь в войне и готова жертвовать солдатами ради небольших успехов, - NYT

армія РФ
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Топ комментарии
+25
Гарний початок дня.Слава ЗСУ.
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28.02.2024 07:49
+17
Хай собі брешуть. Два роки тому було" потерь нет" і згорілі колони.
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28.02.2024 07:57
+13
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28.02.2024 08:17
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Гарний початок дня.Слава ЗСУ.
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28.02.2024 07:49 Ответить
Московиты врут о своих потерях,значит надо их показывать и показывать.
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28.02.2024 07:55 Ответить
Москалик знову на українську перейшов?
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28.02.2024 07:58 Ответить
Хай собі брешуть. Два роки тому було" потерь нет" і згорілі колони.
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28.02.2024 07:57 Ответить
А що таке оте Шойгу? Це те що про Кринки ***** доповідало? Чи те що по 100500 націоналістів знищувало високоточними ударами?
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28.02.2024 08:48 Ответить
А це той поц чий батько мав імя шойгу і прізвище кожугет але переплутав їх коли рядянська влада документи йому робила. Феєричний довбойоб.
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28.02.2024 08:58 Ответить
Перед этим, 800 з гаком - то у кацапов был выходной.
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28.02.2024 07:56 Ответить
Ага, чотириденний вихідний, 23 хвєвраля празнували - 770/810/880/850 і ось повернулись до двох БТГ за добу, доречі дванадцятий раз в цьому місяці.
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28.02.2024 08:33 Ответить
Гарний темп знищення ствольної артилерії, по пару десятків за день.
Сумніваюсь, що вони виготовляють стільки гармат.
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28.02.2024 08:08 Ответить
Сюди і міномети входять
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28.02.2024 08:11 Ответить
Тоді гірше, їх можна і більше на день робити.
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28.02.2024 08:15 Ответить
Вивчай, розмірковуй - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
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28.02.2024 09:22 Ответить
Жодного разу не зустрічав повідомлень, що в статистику знищенної артилерії входять і міномети, де це можна почитати?
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28.02.2024 09:00 Ответить
З минулорічної осені почали враховувати але не менше ніж 82 калібр, той же "васільок"
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28.02.2024 09:16 Ответить
Он воно що.
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28.02.2024 09:25 Ответить
А це безповоротні втрати артилерії, чи "санітарні"?
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28.02.2024 09:54 Ответить
Разом.
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28.02.2024 10:03 Ответить
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28.02.2024 08:17 Ответить
В 2022 році було представлено втрат ЗСУ за перші 4 місяці великої війни - було отримано цифру у 22 тисячі загиблих українських воїнів, що включає втрати у битві за Сєвєродонецьк-Лисичанськ.
З тих пір було іще три значні баталії: - це Харківсько-Ізюмська і Херсонська операція ЗСУ, наступ ворога на Соледар-Бахмут та воєнна кампанія 2023 року: контрнаступ ЗСУ та наступ рашистіа на Авдіївку й ворожі атаки по всьому фронту.
Тому шляхом екстраполяції первинної цифри на наступні за нею події на фронті отримуємо на согоднішній день не менш як 88 тисяч загиблих українських бійців.
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28.02.2024 09:22 Ответить
Особисто я теж думаб про приблизно 100 тисяч. Правда не по вашій методиці.
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28.02.2024 09:41 Ответить
Напиши листа шойзі. Він тобі без пропаганди повідає все, що тобі "безумовно цікаво було б"
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28.02.2024 09:09 Ответить
Ювілейна тисяча танків з початку зими (1 006)
Весна 22-го 1 163 од.
Осінь 23-го 1 105 од.
Всі інші сезони до тисячі не дотягували, ба навіть і пів тисячі
Минулорічна зима 479 танків, весна 408
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28.02.2024 08:48 Ответить
Щось наше ППО себе проявило. Знову 2 літачки полетіли к чортам у пекло. Мабуть точно таки С-200 на пересувну пускову приладили.
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28.02.2024 08:50 Ответить
Ракета С-200 5В25В, В-880М (5В28М) чи В-880МН так і летіла на 300км. Навіть сама перша ракета 1967 року летіла на 160 км. Але це була стаціонарна система ППО. Зараз похоже нову пускову виготовили.
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28.02.2024 09:11 Ответить
Ага, тоді це чудово 🔥
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28.02.2024 09:16 Ответить
Тут цікаво що з нею зробили, явно якось модернізували електроніку і систему наведення. Наприклад навіщо літак відстрілював теплові ловушки, які на стару ракету С-200 ніяк не впливають? Може просто обіср...сь і тицкали у всі кнопки )) Але якби я планував модернізацію ракети, то розглядав би її в напрямку комбінованої системи наведення, благо ракета велика і викинувши стару систему управління можно втиснути все що хочеш. Наприклад зробити комбінацію наведення з GPS-інерціальна-корекція по радіокомандах і на останній ділянці зв'язка ІК і лазерне наведення. Але то думки вслух ))
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28.02.2024 10:41 Ответить
GPS-інерціальна-корекція - це для для наземних цілей. І щось вже зробили, бо наводити радаром можна тільки на відстань прямого бачення, а писали що на дальність більше як на 600 км летить. А для повітряних і та що є зовсім непогана. Тільки на нову електронну базу перевести, та може якісь алгоритми добавити. Якщо б ще ядерні боєголовки збереглися - тоді кацапам була б дупа. Цікаво, а вони куди подівалися? Це ж була не тактична і не стратегічна зброя.
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28.02.2024 11:24 Ответить
Ядерку віддали всю. А щодо GPS-інерціальна. В цій ракеті передбачена напівактивна система наведення на ціль, тобто по відбитому сигналу цілі сигналу наземного радару підсвіту. Але це на ранній стадії виявляється противником і враховуючи велику відстань дає йому можливість прийняти міри: маневр, активні та пасивні перешкоди, перехват ракети. Швидкість ракети біля 1 км/с, тобто до цілі в 240 км ракета буде летіти 4 хвилини і час у противника є. Щоб зменшити час на реакцію у противника треба підвести ракету ближню дистанцію від цілі в режимі радіомовчання РЛС. Це можно зробити або по ДПС, інерціально, або радіокомандно, але не на старих частотах і не старими командами, бо апаратура противника автоматично їх розпізнає. А вже на близькій відстані може вмикатись головка самонаведення, і краще щоб теж комбінована (рлс, ІК, лазерна). Враховуючи на які жирні цілі полює данна ракета, то напічкати її можно всім ))
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28.02.2024 11:43 Ответить
Неможливо наводити ракету в режимі режимі радіомовчання РЛС. Це не стаціонарна ціль, тут таке не прокатить. Вона і так керується радіокомандно, може змінили частоти та алгоритм. Цікаво стаття https://espreso.tv/sistema-s-200-vse-pro-ukrainski-zenitni-raketi-yaki-ymovirno-mozhut-doletiti-do-moskvi Система С-200: все про українські зенітні ракети, які ймовірно можуть долетіти до Москви
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28.02.2024 12:04 Ответить
"Тут цікаво що з нею зробили" - похоже таки пересувну пускову зробили, швидко під'їхала, радар взагалі від іншої системи, теж швидко розгортається, пальнули та смотали вудки.
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28.02.2024 11:30 Ответить
Враховуючи розміри ракети, то доволі тяжко буде зробити пересувну, але можливо. А от те, що не рідний радар, то напевно точно, бо рідний повинен був стояти рядом. Для С-200 по нормативах розгортання тільки 24 години і згортання здається 8. Думаю просто пускова і тут як раз і приходимо до стрільби на початковому етапі по координатах а на останньому напевно самонаведення.
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28.02.2024 11:53 Ответить
Ні, координати, це тільки по наземних цілях.
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28.02.2024 12:05 Ответить
Не погоджуюсь. На таких відстанях вивести ракету у визначений квадрат при апроксимації траєкторії цілі, яка нарізає одну і ту же траєкторію десяток разів, це саме те. А з дистанції, в залежності від ГСМ, 20-70 км може увімкнутись пасивна головка ІК або (або разом) лазерного наведення (наприклад зняті с західних ракет повітря-повітря середньої дальності, захід такі любить). При таймауті в 4-5 хвилин і швидкості ракети 1000 м/с зможуть її ідентифікувати як раз на відстані 20-50 км. А якщо ракета ще і буде перед виходом у визначені координати маневрувати, то автоматизовані системи управління методом апроксимації не відразу (а час йде на секунди) зможуть зрозуміти реальну ціль для ракети, щоб вчасно прийняти міри.
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28.02.2024 21:32 Ответить
Звідки взялося "70 км"? Сама "стародавня" ракета, В-860 (5В21) або В-860П (5В21А), прийнята на озброєння в 1967 році, вже мала дальність 160 км.
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28.02.2024 09:15 Ответить
Я випадково з иншою системою переплутав.
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28.02.2024 09:23 Ответить
Так ліквідували, чи "загальні бойові втрати"? Скльки можна "слугам" ганьбити Україну?
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28.02.2024 09:52 Ответить
Минув 3657 день москальсько-української війни.
103!! одиниці техніки, 2! пєпєлаци та 1060!!! чумардосів.
Арта 20, броня 28, логістика 47!.
Загальна сухопутна техніка святкує ювілей - перевалила за 45500!

Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 412 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
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28.02.2024 10:17 Ответить
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28.02.2024 10:27 Ответить
На "Цензор.нет" пишуть ЛІКВІДУВАЛИ стосовно живої сили, на деяких інших ресурсах це ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ, у самому зведенні в оригіналі просто ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ. Після недолугих, на мій погляд, висловлювань Зеленського можливо трактувати це вже як завгодно. Все ж таки краще нашому ЗЕзиденту бути німим та руки зв'язати, аби він ними щось там не те не продемонстрував!
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28.02.2024 10:24 Ответить
Вчора генштаб вже роз'яснив: https://censor.net/ua/news/3475710/*************************************************************************************************************
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28.02.2024 10:30 Ответить
навпаки, з сьогоднішніми 412'610 - ще більше заплутав.
З того всього зрозуміло лише одне: ці цифри - включно з вбитими і пораненими.
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28.02.2024 13:00 Ответить
Включно з тяжкопораненими і виключно ВС РФ та офіційними формуваннями. Зеки, ордло, колаборанти, частково ЧВК і т.п. не враховані
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28.02.2024 21:22 Ответить
 
 