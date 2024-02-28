Общие боевые потери РФ с начала войны – около 412 610 человек (+1060 за сутки), 342 самолета, 6570 танков, 10 029 артсистем, 12 508 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 412 610 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.02.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 412610 (+1060) человек,
танков ‒ 6570 (+14) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12508 (+14) ед,
артиллерийских систем – 10029 (+20) ед,
РСЗО – 1000 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 688 (+2) ед,
самолетов – 342 (+2) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7753 (+24),
крылатые ракеты ‒ 1912 (+0),
корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 13112 (+47) ед,
специальная техника ‒ 1594 (+6)
Пожалуйста, подождите...
Сумніваюсь, що вони виготовляють стільки гармат.
З тих пір було іще три значні баталії: - це Харківсько-Ізюмська і Херсонська операція ЗСУ, наступ ворога на Соледар-Бахмут та воєнна кампанія 2023 року: контрнаступ ЗСУ та наступ рашистіа на Авдіївку й ворожі атаки по всьому фронту.
Тому шляхом екстраполяції первинної цифри на наступні за нею події на фронті отримуємо на согоднішній день не менш як 88 тисяч загиблих українських бійців.
Весна 22-го 1 163 од.
Осінь 23-го 1 105 од.
Всі інші сезони до тисячі не дотягували, ба навіть і пів тисячі
Минулорічна зима 479 танків, весна 408
103!! одиниці техніки, 2! пєпєлаци та 1060!!! чумардосів.
Арта 20, броня 28, логістика 47!.
Загальна сухопутна техніка святкує ювілей - перевалила за 45500!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 412 000!!! це більше, ніж таке місто як Сургут ...
З того всього зрозуміло лише одне: ці цифри - включно з вбитими і пораненими.