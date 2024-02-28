За прошедшие сутки враг нанес более 200 ударов по городам и селам Запорожской области, один человек погиб, еще один - получил ранение

76-летняя жительница погибла от вражеского снаряда во временно оккупированном селе Ново Пологовского района. 53-летний мужчина получил ранения в результате артудара по прифронтовому Орехову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Военнослужащие РФ совершили 27 БПЛА-атак по Новоданиловке, Малиновке, Малой Токмачке и Работино, 11 РСЗО-обстрелов Малой Токмачки и Работино, били 9 авиаснарядами по Орехову, Малой Токмачке, Левадному и Работино.

187 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Малиновки, Пятихаток, Приморского, Малых Щербаков и других прифронтовых городов и сел", - говорится в сообщении.

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