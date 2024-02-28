Армия РФ оказалась менее эффективной, чем ожидали союзники, поэтому она не угрожает Британии, - командующий ВС Радакин

Великобритания не находится на пороге войны с Россией, ведь армия РФ хоть и опасна, однако оказалась менее эффективной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

"Мы не собираемся подвергаться вторжению. Никто в министерстве обороны не говорит о воинской обязанности в традиционном смысле этого слова", – сказал Радакин.

Он отметил, что РФ полностью вовлечена в войну против Украины и не представляет серьезной угрозы для НАТО.

"Для этого Москве нужно восстановить танки и бронетехнику, восстановить свои запасы ракет большой дальности и артиллерийских боеприпасов и выйти из затяжной и тяжелой войны", - заявил адмирал.

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Военачальник подчеркнул, что Россия является опасной страной, применяющей агрессию как внутри страны, так и за рубежом.

"Но одновременно она значительно менее эффективна, чем мы ожидали", – резюмировал он.