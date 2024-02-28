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Великобритания (4725) россия (93025)

Армия РФ оказалась менее эффективной, чем ожидали союзники, поэтому она не угрожает Британии, - командующий ВС Радакин

радакін

Великобритания не находится на пороге войны с Россией, ведь армия РФ хоть и опасна, однако оказалась менее эффективной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.

"Мы не собираемся подвергаться вторжению. Никто в министерстве обороны не говорит о воинской обязанности в традиционном смысле этого слова", – сказал Радакин.

Он отметил, что РФ полностью вовлечена в войну против Украины и не представляет серьезной угрозы для НАТО.

"Для этого Москве нужно восстановить танки и бронетехнику, восстановить свои запасы ракет большой дальности и артиллерийских боеприпасов и выйти из затяжной и тяжелой войны", - заявил адмирал.

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Военачальник подчеркнул, что Россия является опасной страной, применяющей агрессию как внутри страны, так и за рубежом.

"Но одновременно она значительно менее эффективна, чем мы ожидали", – резюмировал он.
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Топ комментарии
+12
Тогда непонятно, почему страны НАТО влезали, например, в Ирак, Сирию, Афганистан...
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28.02.2024 08:48
+7
То шо ж ви даєте цьому збіговиську гуляти по Україні? Ваша хата з краю?
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28.02.2024 08:34
+7
Знову недооцінка супротивника.
Так, вони менш ефективні.
Але у них, у порівнянні з вами, майже необмежені ресурси.
В цьому разі ефективність особлива і не потрібна.
Достатньо гнати м'ясо і залізо вперед доти, доки у вас не закінчаться снаряди, ракети і набої.
І тоді ефективність своїх військ будете демонструвати саперними лопатками.
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28.02.2024 08:37
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Це до тих пір поки не буде ефективної протидії дронами. А її неодмінно вигадають, одвічне протистояння броні і засобів її пробивання. Вся ефективність цих драндулетів в тому що це новинка і ніхто не вигадав ефективної контрміри.
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28.02.2024 08:54 Ответить
ефективної протидії дронами
Хто основний світовий виробник компонентів для дешевих дронів?
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28.02.2024 08:56 Ответить
І що з того?
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28.02.2024 09:11 Ответить
Вже у Естонії закопатись у росії не вийде,
бо все м'ясо буде перетворено на фарш.
Незалежно від того - лісна територія чи не лісна.
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28.02.2024 09:44 Ответить
снаряд для Гепарда стоит намного дешевле, чем Шахед
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28.02.2024 10:44 Ответить
Не дай Бог кацапня попре в Європу, за тиждень роздушивши занадто гоноровитих ляхів і на другий тиждень 7-8 мільонів русні митиме чоботи в водах Ла-Маншу, от тоді пане Радакін і будете говорити про ефективність.
Наш військовий геній обіцяв подивитись в очі, чи поцілувати в очко Путіна і війни не буде, то вже два роки кров'ю вмиваємось від "менш ефективної" армії вторгнення.
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28.02.2024 08:51 Ответить
Мрій далі. Хіба що східну Европу.
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28.02.2024 08:55 Ответить
100050000 милиардов русни,все с этим борителями натто было понятно весной 2022....авдеевки,бамбуты на бмп штурмы мясом и террор древними тушками до которых просто дотянуться не можем.
при норм.столкновении с нато а не переговоры,впк каце ляжет за пару пусков 6 флота и нескольких вылетов ф35,у них по сути остаеться только яо чтоб щеки надувать, все остальное дутое,мясом они могут поселки и небольшие городки брать по пару месяцев у таких же аборигенов отсталых в вооружении(30 хаймарсов не в счет с коробочками которые сейчас корм для фпв)
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28.02.2024 08:58 Ответить
И много хаймарсов стали кормом для фпв, дятел?
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28.02.2024 09:12 Ответить
я за коробочки говорил а не за хаймарсы,васыль
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28.02.2024 09:13 Ответить
Вже на Віслі кацапня зіткнеться з усіма натівськими примочками,
починаючи з авіації, тож про Ла-Манш можна тільки помріяти.
Та й до Вісли ще треба долізти живими ...
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28.02.2024 09:09 Ответить
поляки не боронитимуть свою родіну, і ніхто їм не стане помагати щоб не спровокувати пуціна на ядерний удар. Два тижні на повну окупацію польші..
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28.02.2024 09:40 Ответить
Оце кремлівські фантазії: ніхто допомагати не буде, бо страшно.
Нам допомагають - і нічого, вторая армія міра це ковтає...
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28.02.2024 09:47 Ответить
і сильно помогли ті ляхи?
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28.02.2024 09:48 Ответить
Сильно. Вся зброя йде через Польщу.
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28.02.2024 09:51 Ответить
отож бо! йде вся з запором
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28.02.2024 09:55 Ответить
до речі, ти чого чорнила перерасходуєш? в странє напряжонка с чєрніламі, а ти їх лиєш без міри.. хочеш казатися розумнішим, чи переконливішим?
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28.02.2024 09:51 Ответить
Ми за Вас дуже раді.
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28.02.2024 08:52 Ответить
Якшо Англіі не загрожує - то даваите більше зброі в Украіну
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28.02.2024 08:53 Ответить
якщо кацапи окупують Україну, то всі її ресурси розвернуться проти еуропи - а це вже не просто армія рф, а мінімум дві.
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28.02.2024 09:38 Ответить
А які саме "ресурси" ?
Партизани по лісах з американською зброєю ?
Чи зруйнована промисловість ?
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28.02.2024 09:49 Ответить
які ще партизани? всіх ухилянтів: хворих, калічних, пацифістів, маміїв та многодєтних атцов поставлять під ружжо та поженуть нах польшу
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28.02.2024 09:52 Ответить
Партизани ті, що не дурні іти на вірну смерть у армію орків.
Вони підуть у ліси - досвід уже є.
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28.02.2024 09:58 Ответить
досвід був у тих, кого вже нема. А нинішнє покоління готове тонути в водах Тиси, аби Батьківщину не боронити
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28.02.2024 10:01 Ответить
У водах Тиси - одиниці, а на фронті - тисячі.
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28.02.2024 10:04 Ответить
а зброя, так, і гамириканська в тому числі. Якшо не вистачить гамириканської, то північна корея з іраном усіх забезпечать берданками з багнетами
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28.02.2024 09:54 Ответить
Этот дедушка просто спамит.
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28.02.2024 09:45 Ответить
".. РФ повністю залучена у війну проти України й не становить серйозної загрози для НАТО.."

ото всі, натувашумать, надії і плани - шо українці своєю кров'ю вимотають орків, і ті вхлянуть та не дійдуть війною до велікобританії
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28.02.2024 09:47 Ответить
Хто має спільний кордон з орками, той і вимотує.
Була би зброя вдосталь.
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28.02.2024 10:03 Ответить
Я б сказав більше - насправді армія рф не загрожує нікому, окрім України
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28.02.2024 10:05 Ответить
під загрозою мається на увазі навіть можливість на день окупувати якесь прикордонне село.
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28.02.2024 10:10 Ответить
Так смішно читати, коли в коментарях всерйоз обговорюють можливість війни кремля з Європою, про гіпотетичні "зіткнення на Віслі", війну на Ла Манші" і подібну лабуду. Пуйла цікавить Лівобережна (колишня імперська) Україна плюс Одеса. Решту України він хоче поставити під управління якоюсь своєю маріонеткою...
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28.02.2024 10:10 Ответить
Російського фюрера цікавить різанина місцевого населення і викрадення дітей, країну (і лєгєнду для окупаціі) він підбирає по ситуації, зазвичай з найслабкіших під боком.
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28.02.2024 10:14 Ответить
Пуйла цікавить ареал, що проходить у планах Хабаду як Небесний Ієрусалим.
І не слід забувати, що "граніци россіі нє кончаюцца нігдє".
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28.02.2024 10:16 Ответить
Вони не приховують цього і не заспокояться, поки не вийдуть до Дніпра. Тому ні про які заморозки та мирні переговори не може бути й мови. Це все обман.
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28.02.2024 10:35 Ответить
Питання в тому, чи зможемо ми обійтися без цієї "заморозки" і як довго ще зможемо тримати фронт... Допомоги дають все менше, бажаючих добровільно воювати теж майже не залишилось. Русня активно йде вперед на Донбасі, під Запоріжжям.
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28.02.2024 10:41 Ответить
Американці дають менше, зате європейці - більше.
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28.02.2024 15:07 Ответить
дають рівно стільки, щоб фронт з нашого боку не провалювався. Про будь-який наш наступ мова вже півроку не йде. Тим не менш, кацапи повільно але вперто посувають лінію зіткнення в Донецькій області...
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28.02.2024 15:51 Ответить
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