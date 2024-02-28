Армия РФ оказалась менее эффективной, чем ожидали союзники, поэтому она не угрожает Британии, - командующий ВС Радакин
Великобритания не находится на пороге войны с Россией, ведь армия РФ хоть и опасна, однако оказалась менее эффективной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian, об этом заявил командующий Вооруженными силами Великобритании адмирал сэр Тони Радакин.
"Мы не собираемся подвергаться вторжению. Никто в министерстве обороны не говорит о воинской обязанности в традиционном смысле этого слова", – сказал Радакин.
Он отметил, что РФ полностью вовлечена в войну против Украины и не представляет серьезной угрозы для НАТО.
"Для этого Москве нужно восстановить танки и бронетехнику, восстановить свои запасы ракет большой дальности и артиллерийских боеприпасов и выйти из затяжной и тяжелой войны", - заявил адмирал.
Военачальник подчеркнул, что Россия является опасной страной, применяющей агрессию как внутри страны, так и за рубежом.
"Но одновременно она значительно менее эффективна, чем мы ожидали", – резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
Хто основний світовий виробник компонентів для дешевих дронів?
бо все м'ясо буде перетворено на фарш.
Незалежно від того - лісна територія чи не лісна.
Наш військовий геній обіцяв подивитись в очі, чи поцілувати в очко Путіна і війни не буде, то вже два роки кров'ю вмиваємось від "менш ефективної" армії вторгнення.
при норм.столкновении с нато а не переговоры,впк каце ляжет за пару пусков 6 флота и нескольких вылетов ф35,у них по сути остаеться только яо чтоб щеки надувать, все остальное дутое,мясом они могут поселки и небольшие городки брать по пару месяцев у таких же аборигенов отсталых в вооружении(30 хаймарсов не в счет с коробочками которые сейчас корм для фпв)
починаючи з авіації, тож про Ла-Манш можна тільки помріяти.
Та й до Вісли ще треба долізти живими ...
Нам допомагають - і нічого, вторая армія міра це ковтає...
Партизани по лісах з американською зброєю ?
Чи зруйнована промисловість ?
Вони підуть у ліси - досвід уже є.
ото всі, натувашумать, надії і плани - шо українці своєю кров'ю вимотають орків, і ті вхлянуть та не дійдуть війною до велікобританії
Була би зброя вдосталь.
І не слід забувати, що "граніци россіі нє кончаюцца нігдє".