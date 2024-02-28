В законопроект о мобилизации подали больше всего правок за всю историю, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Комитет по вопросам нацбезопасности обороны и разведки рассматривает внесенные в законопроект о мобилизации правки.
Об этом народный депутат "Голоса", воин Роман Костенко заявил Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
"Законопроект, в который подано едва ли не больше всего за всю историю правок и действительно довольно сложно с ним работать. Самая сравнительная таблица насчитывает более 1500 страниц. И понятно, что каждую правку нужно посмотреть, вычитать, понять, что хочет сказать автор", - рассказал он.
По словам Костенко, больше всего правок касаются пунктов в законопроекте о праве выезда за границу, аресте счетов, запрете водить транспортное средство, вопросе консульских решений, электронном кабинете, электронных повестках и демобилизации. Дискуссии по поводу правок еще продолжаются.
Также комитет принял предварительное решение, что электронный кабинет военнообязанного будет работать по желанию, и если гражданин создал этот кабинет, туда может прийти повестка. Впрочем, решение еще может меняться, отмечает Костенко.
Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в законопроект о мобилизации в целом внесено 4195 правок.
Пожалуйста, подождите...
То для хайпу і дешевої популярності, щоби комусь сподобатися, когось обдурити- можна кричати щось про "справедливість", але це все брехня.
Хочете справедливості в країні, то приберіть спочатку злочинців та зрадників від "корита". Щоби працювали нормально суди, бізнес, економіка. А не так, що рулять "козир"-портнов-татаров, йде "дерибан", кошмарять бізнес, визискують людей і т.д.
злочинці вам нормальних законів ніколи не напишуть, або напишуть "під себе", або не будуть виконувати. А тут - фактичні рашисти при владі вам пишуть "закони".
Ну і зараз, щось обговорюють, типу "законопроект", в Раді, яка взагалі, від початку, має проблеми із легетимністю.
Зі зрадниками в мародерами ніколи нічого нормального створити не вийде. З "совками" - тим більше.
Тяжка робота у депутата, треба ще й читати і думати. О!
- я вообще не понимаю, как можно поручить "думать"! ..."
("Берегите женщин" 1982)
При Кучмі - прем'єру видавали Декрети КМУ - і нормально діяло. Деякі діяли досить довго.
А на заощаджені кошти від розгону тих дармоїдів стільки фінансування додаткового буде для ВСУ.
До законопроєкту про мобілізацію внесено 4195 правок
"Слуга народу" - майже 2450 правок;
"Батьківщина" - 371;
"Європейська солідарність" - 333;
"Голос" - 253;
Група Разумкова - 178 (міжфракційне об'єднання);
"Відродження" - 122;
"За майбутнє" - 82;
"Довіра" - 36;
Позафракційні - 35.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2702-do-zakonoproyektu-pro-mobilizaciyu-uzhe-podali-majzhe-42-tis-popravok-vid-yakoi-frakcii-najbilshe
Йшов третій рік війни - парламент розглядав закон про мобілізацію . !! Це ж треба !! Ну де ще у світі можна почути про подібний маразм ??
Поразка у війні , ( якщо, не доведи Господи - станеться ) буде цілком і повністю - на совісті влади .
Закон про мобилизацию работает еще со времен совка. Все должны были явиться в военкоматы и так, без всякого нового закона. А за уклонение есть статья в УК. Почему при зелени это не работает? Может потому, что агент Козырь срывает мобилизацию?
Хоча це , владні рейтинги теж - не надто врятує . Не існує таких законів про мобілізацію , якими суспільство було б задоволене . Бо невдоволення в ньому викликає сам факт мобілізації .
У нас як ? 80% живуть з незручностями поки 20% пустили на убій.
Ніхто не піде в військо яке не забезпечене зброєю "пулялки типу АК за зброю зараз не рахується".