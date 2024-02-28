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Новости мобилизации
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законопроект (3204) мобилизация (2613) Костенко Роман (163)

В законопроект о мобилизации подали больше всего правок за всю историю, - нардеп "Голоса", воин Костенко

військовий,мобілізація,квиток

Комитет по вопросам нацбезопасности обороны и разведки рассматривает внесенные в законопроект о мобилизации правки.

Об этом народный депутат "Голоса", воин Роман Костенко заявил Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Законопроект, в который подано едва ли не больше всего за всю историю правок и действительно довольно сложно с ним работать. Самая сравнительная таблица насчитывает более 1500 страниц. И понятно, что каждую правку нужно посмотреть, вычитать, понять, что хочет сказать автор", - рассказал он.

Читайте: Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки приступил к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению, - "слуга народа" Завитневич

По словам Костенко, больше всего правок касаются пунктов в законопроекте о праве выезда за границу, аресте счетов, запрете водить транспортное средство, вопросе консульских решений, электронном кабинете, электронных повестках и демобилизации. Дискуссии по поводу правок еще продолжаются.

Также комитет принял предварительное решение, что электронный кабинет военнообязанного будет работать по желанию, и если гражданин создал этот кабинет, туда может прийти повестка. Впрочем, решение еще может меняться, отмечает Костенко.

Читайте: Более 4 тыс. поправок подали в законопроект о мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в законопроект о мобилизации в целом внесено 4195 правок.
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Топ комментарии
+13
Если валять дурака достаточно долго, то этот закон помогут дописать московиты. И недовольных не будет. Ни у чиновников, ни у жен, ни у штурмующего высоту в стране Евросоюза мяса никаких претензий не будет.
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28.02.2024 08:56
+9
Саботаж шляхом внесення поправок...
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28.02.2024 09:12
+7
Влада думає про рейтинг, а не про виграш у війні. Тому жосткої мобілізації не буде.
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28.02.2024 08:55
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Потрібно вмикати "турборежим"
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28.02.2024 08:52 Ответить
Їх потрібно зачинити у ВР поки не дадуть нормальний закон
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28.02.2024 10:26 Ответить
Значит нужно писать новый на новых принципах,выкинуть старые - на войну силой и репрессиями отправить всех селян и работяг даже эпилептиков и прочих инвалидов,а - призвать многочисленную армию госслужащих и добавить к ним добровольцев с зарплатой не меньше триста за передову.
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28.02.2024 08:53 Ответить
Влада думає про рейтинг, а не про виграш у війні. Тому жосткої мобілізації не буде.
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28.02.2024 08:55 Ответить
Влада зеленої шмарклі думає тільки як вкрасти, та піти тихенько в ліс
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28.02.2024 08:58 Ответить
Чому тихенько? Гучно здавши,що можна, а вони для втечі Жуляни відкриють, бо там є захист і 3 мільйони людей, які за зе і його болото
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28.02.2024 09:48 Ответить
Рейтинг буде висіти на стовбах, якщо не одумаються, терпіння військових не безмежне. В українців живе виборність очільників в генах
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28.02.2024 09:00 Ответить
Если валять дурака достаточно долго, то этот закон помогут дописать московиты. И недовольных не будет. Ни у чиновников, ни у жен, ни у штурмующего высоту в стране Евросоюза мяса никаких претензий не будет.
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28.02.2024 08:56 Ответить
Зміни методичку.
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28.02.2024 08:59 Ответить
А что не так он написал?
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28.02.2024 09:07 Ответить
А ти якого розміру, тролленко?
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28.02.2024 10:29 Ответить
Отже це антиконституційне лайно.
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28.02.2024 08:57 Ответить
Чому тільки Костенко- " воїн", а гундосий, а Ляшко-вони теж форму хакі носять, вони теж "воїни"
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28.02.2024 08:57 Ответить
Воєни.
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28.02.2024 08:59 Ответить
Такое впечатление, что у нас создаются правила боя с бойцом без правил. Ну-ну.🙁
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28.02.2024 09:06 Ответить
Так , це якийсь маразм . Війна , ворог який чхає на будь які закони і правила - прийшов щоб вбити і знищити , а у нас розробляють для війни якісь закони . Клоуни .
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28.02.2024 10:07 Ответить
Прикольно.А зачем тогда голосовали за такой кривой законопроэкт?Законопроэкт для работы над законопроэктом,это же гениально.
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28.02.2024 09:11 Ответить
Саботаж шляхом внесення поправок...
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28.02.2024 09:12 Ответить
Почему столько поправок. Потому, что документ безграмотно первоначально составлен или просто затягивается время с его принятием. Необходимо минимум выразить недоверие всем кто его готовил. Второй момент. Этот документ затрагивает интересы разных слоев населения. Кто-то патриот и он желает идти защищать Украину, но хочет иметь определенный статус, хочет быть защищенным, например, при ранении или другие моменты. В документы должно быть четко все прописано. Часть не желает защищать Украину (всякие судьи, прокуроры, руководящие работники обл, рай администраций, УВД, СБУ, различного уровня всякие депутаты и их родственники, помощники и прочие чиновники), но хотят чтобы в документы были лазейки, чтобы не попасть на фронт и выглядеть белыми и пушистыми . То есть документ действительно сложный. Но необходимо исходить из самого главного, что у нас война, все должно быть направлено на победу.
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28.02.2024 09:15 Ответить
Без тих же таки суддів, прокурорів, робітників інфраструктури і т.д - держава, інфраструктура просто не буде функціонувати.
То для хайпу і дешевої популярності, щоби комусь сподобатися, когось обдурити- можна кричати щось про "справедливість", але це все брехня.
Хочете справедливості в країні, то приберіть спочатку злочинців та зрадників від "корита". Щоби працювали нормально суди, бізнес, економіка. А не так, що рулять "козир"-портнов-татаров, йде "дерибан", кошмарять бізнес, визискують людей і т.д.
злочинці вам нормальних законів ніколи не напишуть, або напишуть "під себе", або не будуть виконувати. А тут - фактичні рашисти при владі вам пишуть "закони".
Ну і зараз, щось обговорюють, типу "законопроект", в Раді, яка взагалі, від початку, має проблеми із легетимністю.
Зі зрадниками в мародерами ніколи нічого нормального створити не вийде. З "совками" - тим більше.
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28.02.2024 10:19 Ответить
зелені потвори готують капітуляцію...
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28.02.2024 09:22 Ответить
"що кожну правку потрібно подивитись, вичитати, зрозуміти".

Тяжка робота у депутата, треба ще й читати і думати. О!
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28.02.2024 09:26 Ответить
" - ... об этом думать поручено мне!
- я вообще не понимаю, как можно поручить "думать"! ..."
("Берегите женщин" 1982)
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28.02.2024 10:28 Ответить
А тим часом у відділеннях банків та біля контор нотаріусів вже спостерігаються черги, явно майбутні "ухилянти" забирають кошти з рахунків та переписують майно. Також знайомий реєстратор розповідав що значно збільшилася кількість угод з продажу людьми землі. Фактично прийняття нового закону стане останнім цвяхом в домовину української держави, охочих захищати її вже немає, а насильний примус тільки спровокує бунти та масові втечі за кордон.
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28.02.2024 09:37 Ответить
А не можна під час війни, коли стоїть питання існування самої країни, для оперетивності прийняття рішень взагалі обійтися без цього дуже затратного гальма - імпотентного парламенту? Все одно там все вирішують ті ж "слуги" якогось народу.
При Кучмі - прем'єру видавали Декрети КМУ - і нормально діяло. Деякі діяли досить довго.
А на заощаджені кошти від розгону тих дармоїдів стільки фінансування додаткового буде для ВСУ.
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28.02.2024 09:48 Ответить
Закон про мобілізацію може розглядатися до нормального стану закону якщо 600 тисяч осіб в тилу, які є дійсними захисниками
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28.02.2024 09:50 Ответить
Ну это потому, что изначальный вариант идиотский. Теперь из него пытаются что-то слепить.
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28.02.2024 09:54 Ответить
Іншими словами його навмисне заспамили щоб зірвати мобілізацію та тримати країну у стані війни та сидіти у владі вічно!
До законопроєкту про мобілізацію внесено 4195 правок

"Слуга народу" - майже 2450 правок;
"Батьківщина" - 371;
"Європейська солідарність" - 333;
"Голос" - 253;
Група Разумкова - 178 (міжфракційне об'єднання);
"Відродження" - 122;
"За майбутнє" - 82;
"Довіра" - 36;
Позафракційні - 35.

https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2702-do-zakonoproyektu-pro-mobilizaciyu-uzhe-podali-majzhe-42-tis-popravok-vid-yakoi-frakcii-najbilshe
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28.02.2024 10:24 Ответить
Тягніть час уй..бки , тягніть . Оплески з кацапстану долітають аж до вашої дебільної Верховної зРади .
Йшов третій рік війни - парламент розглядав закон про мобілізацію . !! Це ж треба !! Ну де ще у світі можна почути про подібний маразм ??
Поразка у війні , ( якщо, не доведи Господи - станеться ) буде цілком і повністю - на совісті влади .
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28.02.2024 10:44 Ответить
Так друже-цей закон треба було приймати,прошлою владою,так як і закон про тероборону.
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28.02.2024 10:49 Ответить
Порошенко уже нет 5 лет. Он вам до сих пор мешает?
Закон про мобилизацию работает еще со времен совка. Все должны были явиться в военкоматы и так, без всякого нового закона. А за уклонение есть статья в УК. Почему при зелени это не работает? Может потому, что агент Козырь срывает мобилизацию?
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28.02.2024 11:00 Ответить
Взагалі то я притримуюсь думки багатьох військових , про те що чинний закон про мобілізацію теж непоганий , проблема лише в тому що він не виконується . Бо безумовне виконання чинного закону , призведе до значного падіння рейтингів влади . Тому його й кинулись переробляти , щоб хоч якось свої рейтинги убезпечити . Щоб і рибку з'їсти і ....... ..... .!
Хоча це , владні рейтинги теж - не надто врятує . Не існує таких законів про мобілізацію , якими суспільство було б задоволене . Бо невдоволення в ньому викликає сам факт мобілізації .
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28.02.2024 11:11 Ответить
Самая главная правка там должна быть, чтобы мобилизовали Лысого из Квартала. Иначе этот закон будет неполным.
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28.02.2024 10:56 Ответить
Які всі кумедні, особливо петріоти, мобілізація провалена і ніякім законом її не відновити, це буде загін холопів під кійками, мобілізація під час війни - це 70% виготовлення зброї, техніки та їжі для війська а 30% воюють.

У нас як ? 80% живуть з незручностями поки 20% пустили на убій.

Ніхто не піде в військо яке не забезпечене зброєю "пулялки типу АК за зброю зараз не рахується".
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28.02.2024 11:09 Ответить
Треба призивати "ухилянтів в погонах" - це сбушники (які підглядають за дівчатами з Бігус. поліцаї (які кришують наркоту, і у яких 100% бронь), прокурори, дбр, набу, беб, держслужбовці, а не ловити студентів, трактористів і ін. Всі ці правоохоронці і так на шиї сидять у цих трактористів, а тут ще трактористам треба йти захищати цих іждевенців. А правоохоронці тільки багатіють. Блін, у нас Сили Оборони 1 млн 300 тис. І де вони всі??? В штабах сидять? Чи західний кордон захищають? Піхоти їм не вистачає. Мізків їм не вистачає і совісті.
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28.02.2024 11:36 Ответить
 
 