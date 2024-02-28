В законопроект о мобилизации подали больше всего правок за всю историю, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Комитет по вопросам нацбезопасности обороны и разведки рассматривает внесенные в законопроект о мобилизации правки.

Об этом народный депутат "Голоса", воин Роман Костенко заявил Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Законопроект, в который подано едва ли не больше всего за всю историю правок и действительно довольно сложно с ним работать. Самая сравнительная таблица насчитывает более 1500 страниц. И понятно, что каждую правку нужно посмотреть, вычитать, понять, что хочет сказать автор", - рассказал он.

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По словам Костенко, больше всего правок касаются пунктов в законопроекте о праве выезда за границу, аресте счетов, запрете водить транспортное средство, вопросе консульских решений, электронном кабинете, электронных повестках и демобилизации. Дискуссии по поводу правок еще продолжаются.

Также комитет принял предварительное решение, что электронный кабинет военнообязанного будет работать по желанию, и если гражданин создал этот кабинет, туда может прийти повестка. Впрочем, решение еще может меняться, отмечает Костенко.

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Ранее нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в законопроект о мобилизации в целом внесено 4195 правок.