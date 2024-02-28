Оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Херсонщины, попали в грузовое судно и ферму, один человек погиб

За прошедшие сутки противник обстреливал Красный Маяк, Осокоровку, Львовое, Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятовку, Садовое, Гавриловку, Велетенское, Станислав, Ромашковое, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и город Херсон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 многоэтажек и 15 частных домов.

В Херсоне зафиксированы попадания в грузовое судно, также повреждены автомобили. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены ферма и элеватор", - говорится в сообщении.

27 февраля в 16:20 оккупанты обстреляли село Велетенское. Одно из попаданий пришлось по жилому дому. От полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина.

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