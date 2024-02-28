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Оккупанты за сутки обстреляли 22 населенных пункта Херсонщины, попали в грузовое судно и ферму, один человек погиб

херсонщина

За прошедшие сутки противник обстреливал Красный Маяк, Осокоровку, Львовое, Дудчаны, Берислав, Саблуковку, Качкаровку, Токаревку, Ивановку, Михайловку, Тягинку, Янтарное, Понятовку, Садовое, Гавриловку, Велетенское, Станислав, Ромашковое, Приднепровское, Антоновку, Зеленовку и город Херсон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 12 многоэтажек и 15 частных домов.

В Херсоне зафиксированы попадания в грузовое судно, также повреждены автомобили. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждены ферма и элеватор", - говорится в сообщении.

27 февраля в 16:20 оккупанты обстреляли село Велетенское. Одно из попаданий пришлось по жилому дому. От полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина.

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