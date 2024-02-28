РФ готовится к вторжению Китая и отработала применение ядерного оружия, - FT

Российские войска отработали возможность применения тактического ядерного оружия на "ранней стадии конфликта с большим мировым государством".

Об этом говорится в материале Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Так, согласно секретным документам, порог применения тактического ядерного оружия ниже, чем Россия когда-либо публично признавала.

"Силы Владимира Путина отрабатывали использование тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с большим мировым государством, согласно утечке российских военных файлов, включающих сценарии подготовки к вторжению Китая", - пишет издание.

Так, критерии потенциального ядерного ответа варьируются от вражеского вторжения на территорию России до более конкретных триггеров, таких как уничтожение 20% российских стратегических подлодок с баллистическими ракетами.

Хотя файлы датируются 10 годами и старше, специалисты говорят, что они остаются актуальными для текущей российской военной доктрины.

Материалы показывают, что Восточный военный округ России отрабатывал многочисленные сценарии, изображавшие китайское вторжение.

Сценарии для применения ядерного оружия Россией

"В одном из учений, очерчивающих гипотетическую атаку Китая, отмечается, что Россия, которая в рамках военной игры названа "Северной Федерацией", может ответить тактическим ядерным ударом, чтобы остановить "Юг" от продвижения второй волны сил вторжения", - пишет FT.

"Главнокомандующий отдал приказ ... применить ядерное оружие ... в случае развертывания противником подразделений второго эшелона и угрозы дальнейшего наступления "Юга" в направлении главного удара", - говорится в документе.

Отдельная обучающая презентация для военно-морских офицеров, не связанная с Китаем, определяет более широкие критерии потенциального ядерного удара, включая высадку врага на территории России, поражение подразделений, ответственных за охрану приграничных районов, или неизбежную атаку противника с применением обычного оружия.

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Отмечается, что порог определяется как совокупность факторов, при которых потери российских войск "необратимо приведут к их неспособности остановить большую вражескую агрессию", что является "критической ситуацией для государственной безопасности России".

Другие потенциальные условия включают уничтожение 20 процентов российских стратегических подлодок с баллистическими ракетами, 30 процентов ее атомных ударных подлодок, трех или более крейсеров, трех аэродромов или одновременный удар по главному и резервному береговым командным пунктам.

Ожидается, что российские военные смогут использовать тактическое ядерное оружие для достижения широкого спектра целей, включая "сдерживание государств от агрессии... или эскалацию военных конфликтов", "прекращение агрессии", предотвращение потери боев или территории российскими войсками, а также повышение эффективности российского военного. военно-морского флота.

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