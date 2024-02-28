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Албания (71) Украина (44300)

Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне задержки и ограничения в поддержке европейских стран, - премьер-министр Албании Рама

рама,еді

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что поддержка Западных Балкан является ключевой для Украины на фоне "отговорок" Запада.

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Рама отметил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это перед лицом общего врага Владимира Путина.

"Насколько мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нас. Прежде всего, для того, что для вас дороже всего – безопасности", – сказал он.

Также премьер-министр призвал страны Запада ответить за текущее положение дел по финансированию, невыполнению обязательств по поставке боеприпасов, нерешительности в отношении некоторых форм военной поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Албании Хасани: Россия является самой большой угрозой безопасности в регионе

"Если посмотреть на наши страны, то Черногория, Северная Македония, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, которые полностью солидарны с Украиной, скажут что-то большим и богатым ребятам. Их обещания есть, их интерес есть, но я не уверен, что оправдание всех этих задержек и ограничений может выдержать дольше. Поэтому каждый должен выполнить свои обязательства", - подчеркнул Рама.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тираны. Планируется, что там он примет участие саммите "Украина-Юго-Восточная Европа".
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Повинен зробити зауваження до заголовку статті - Західні Балкани теж є частиною Європи і там саме європейські країни. Та й сам прем'єр-міністр Албанії Рама не згадує якісь "європейські країни" стосовно затримки допомоги чи нерішучості її надання, він використовує формулювання ЗАХІД!!! Ну і якщо Албанія та інші країни західних Балкан нададуть допомогу у *********** то ми лише ЗА, аби не тягнули із цим та не обмежувались лише обіцянками!!!
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28.02.2024 09:39 Ответить
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що підтримка Західних Балкан є ключовою для України на тлі "відмовок" ,мабуть куплять "підтяжки" для ОП І ВЗРади, щоб надати підтримку
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28.02.2024 09:50 Ответить
Хай албанці навчать наших будувати доти.
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28.02.2024 10:42 Ответить
>>Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що підтримка Західних Балкан є ключовою для України на тлі "відмовок" Заходу.

оце так его...
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28.02.2024 13:30 Ответить
Просто "бєшена" підтримка, особливо Чорногорії. Для довідки: "армія" цієї держави складає менше ДВОХ ТИСЯЧ військовослужбовців, з яких половина - це оркестр, почесний караул тощо. Насправді zеленський туди поперся, щоб влаштувати свої особисті справи, місце, куди буде тікати, 100%
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28.02.2024 15:37 Ответить
 
 