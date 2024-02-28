Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу с Россией на фоне задержки и ограничения в поддержке европейских стран, - премьер-министр Албании Рама

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что поддержка Западных Балкан является ключевой для Украины на фоне "отговорок" Запада.

Как инфоормирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv.

Рама отметил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, поскольку они начинают понимать это перед лицом общего врага Владимира Путина.

"Насколько мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нас. Прежде всего, для того, что для вас дороже всего – безопасности", – сказал он.

Также премьер-министр призвал страны Запада ответить за текущее положение дел по финансированию, невыполнению обязательств по поставке боеприпасов, нерешительности в отношении некоторых форм военной поддержки.

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"Если посмотреть на наши страны, то Черногория, Северная Македония, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, которые полностью солидарны с Украиной, скажут что-то большим и богатым ребятам. Их обещания есть, их интерес есть, но я не уверен, что оправдание всех этих задержек и ограничений может выдержать дольше. Поэтому каждый должен выполнить свои обязательства", - подчеркнул Рама.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тираны. Планируется, что там он примет участие саммите "Украина-Юго-Восточная Европа".